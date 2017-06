Apr 3 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE654A16CU8 STATE BK OF TRAVANCORE 5-Apr-13 99.9576 7.7413 1 25 99.9576 7.7413 INE166A16GJ7 ING VYSYA BK 5-Apr-13 99.9573 7.7961 1 25 99.9573 7.7961 INE008A16NG3 IDBI BK 12-Apr-13 99.8228 8.0991 1 100 99.8228 8.0991 INE141A16JI6 OBC 12-Apr-13 99.8228 8.0991 1 50 99.8228 8.0991 INE692A16BV8 UNION BK OF INDIA 12-Apr-13 99.7970 8.2495 1 7.65 99.7970 8.2495 INE434A16BS1 ANDHRA BK 15-Apr-13 99.7364 8.0390 1 0.1 99.7364 8.0390 INE651A16EG9 STATE BK OF MYSORE 17-Apr-13 99.7132 7.4988 1 0.25 99.7132 7.4988 INE528G16ON1 YES BK 18-Apr-13 99.6215 9.2452 1 0.15 99.6215 9.2452 INE649A16CR4 STATE BK OF HYDERABAD 23-Apr-13 99.5663 7.9495 1 25 99.5663 7.9495 INE095A16GS9 INDUSIND BK 26-Apr-13 99.4859 8.2007 1 5 99.4859 8.2007 INE651A16EH7 STATE BK OF MYSORE 29-Apr-13 99.3683 8.9245 1 1.06 99.3683 8.9245 INE084A16907 BK OF INDIA 3-May-13 99.3305 8.2005 2 100 99.3305 8.2005 INE476A16JE5 CANARA BK 3-May-13 99.3468 7.9995 1 25 99.3468 7.9995 INE476A16JC9 CANARA BK 6-May-13 99.2819 8.0001 1 100 99.2819 8.0001 INE141A16JQ9 OBC 7-May-13 99.2092 8.5572 2 91 99.2603 8.0001 INE648A16GE5 SBBJ 7-May-13 99.1983 8.6760 1 50 99.1983 8.6760 INE028A16565 BK OF BARODA 14-May-13 99.0003 8.9896 1 200 99.0003 8.9896 INE084A16923 BK OF INDIA 15-May-13 99.0958 7.9296 1 100 99.0958 7.9296 INE648A16GA3 SBBJ 16-May-13 98.9883 8.6755 2 145 98.9883 8.6755 INE428A16IW0 ALLAHABAD BK 21-May-13 98.8871 8.5579 1 13 98.8871 8.5579 INE040A16875 HDFC BK 24-May-13 98.8741 8.1497 7 337 98.8741 8.1497 INE084A16964 BK OF INDIA 24-May-13 98.7615 8.9749 1 100 98.7615 8.9749 INE533F16266 CITIBK N.A. 24-May-13 98.8741 8.1497 2 87 98.8741 8.1497 INE090A16TV7 ICICI BK 24-May-13 98.7933 8.7417 1 9.75 98.7933 8.7417 INE476A16JR7 CANARA BK 27-May-13 98.7408 8.6198 1 250 98.7408 8.6198 INE166A16HW8 ING VYSYA BK 27-May-13 98.7296 8.6975 1 125 98.7296 8.6975 INE695A16GF3 UNITED BK OF INDIA 27-May-13 98.7296 8.6975 1 100 98.7296 8.6975 INE008A16KN5 IDBI BK 27-May-13 98.6500 9.2499 1 25 98.6500 9.2499 INE562A16DA3 INDIAN BK 28-May-13 98.8089 8.0000 2 100 98.8089 8.0000 INE652A16FQ3 STATE BK OF PATIALA 28-May-13 98.8089 7.9999 1 25 98.8089 7.9999 INE090A16UE1 ICICI BK 28-May-13 98.6873 8.8274 1 0.05 98.6873 8.8274 INE008A16OS6 IDBI BK 29-May-13 98.6962 8.6100 3 175 98.6798 8.7200 INE141A16LA9 OBC 29-May-13 98.8060 7.8765 3 123 98.7950 7.9498 INE084A16865 BK OF INDIA 30-May-13 98.7667 7.9962 2 200 98.7661 8.0000 INE141A16KF0 OBC 31-May-13 98.6297 8.7432 2 125 98.7447 8.0002 INE428A16JS6 ALLAHABAD BK 31-May-13 98.7760 7.9349 2 100 98.7768 7.9298 INE562A16BJ8 INDIAN BK 3-Jun-13 98.7161 7.7824 6 875 98.6839 7.9801 INE160A16IU3 PUNJAB NATIONAL BK 3-Jun-13 98.7141 7.9246 5 340 98.7052 7.9800 INE160A16IU3 PUNJAB NATIONAL BK 3-Jun-13 98.6819 7.9922 4 290 98.6782 8.0151 INE434A16CD1 ANDHRA BK 3-Jun-13 98.7064 7.8416 5 205 98.7075 7.8351 INE695A16GN7 UNITED BK OF INDIA 3-Jun-13 98.6940 8.0500 2 200 98.6940 8.0500 INE695A16GN7 UNITED BK OF INDIA 3-Jun-13 98.7538 7.5509 2 200 98.7538 7.5509 INE683A16773 THE SOUTH INDIAN BK 3-Jun-13 98.6815 7.9948 5 200 98.6815 7.9948 INE171A16EK0 THE FEDERAL BK 3-Jun-13 98.6644 8.0999 1 100 98.6644 8.0999 INE166A16HT4 ING VYSYA BK 3-Jun-13 98.5420 8.8532 1 100 98.5420 8.8532 INE090A16UC5 ICICI BK 3-Jun-13 98.7020 8.0000 1 10 98.7020 8.0000 INE084A16949 BK OF INDIA 4-Jun-13 98.5041 8.9402 1 150 98.5041 8.9402 INE705A16FK2 VIJAYA BK 4-Jun-13 98.6571 8.0134 2 75 98.6361 8.1404 INE095A16GZ4 INDUSIND BK 4-Jun-13 98.6428 8.0999 1 25 98.6428 8.0999 INE095A16GZ4 INDUSIND BK 4-Jun-13 98.6400 8.2499 1 5 98.6400 8.2499 INE428A16JC0 ALLAHABAD BK 5-Jun-13 98.6593 8.0001 2 200 98.6593 8.0001 INE667A16BP2 SYNDICATE BK 5-Jun-13 98.6464 7.9499 1 100 98.6464 7.9499 INE476A16JK2 CANARA BK 5-Jun-13 98.6464 7.9499 1 25 98.6464 7.9499 INE238A16QC8 AXIS BK 6-Jun-13 98.6187 7.9878 5 500 98.6218 7.9699 INE565A16749 INDIAN OVERSEAS BK 6-Jun-13 98.6337 7.9001 2 400 98.6337 7.9001 INE160A16IZ2 PUNJAB NATIONAL BK 6-Jun-13 98.5417 8.4401 3 350 98.4328 9.0802 INE565A16749 INDIAN OVERSEAS BK 6-Jun-13 98.6464 7.9499 1 200 98.6464 7.9499 INE160A16IZ2 PUNJAB NATIONAL BK 6-Jun-13 98.4578 9.0749 1 150 98.4578 9.0749 INE528G16TM2 YES BK 6-Jun-13 98.5207 8.5633 1 100 98.5207 8.5633 INE434A16CE9 ANDHRA BK 6-Jun-13 98.6252 7.9500 1 25 98.6252 7.9500 INE141A16HS9 OBC 7-Jun-13 98.6029 7.9566 5 150 98.6023 7.9599 INE562A16CW9 INDIAN BK 7-Jun-13 98.6127 7.8998 1 150 98.6127 7.8998 INE008A16KV8 IDBI BK 7-Jun-13 98.6040 7.9501 1 50 98.6040 7.9501 INE691A16GW7 UCO BK 7-Jun-13 98.6040 7.9501 1 50 98.6040 7.9501 INE008A16LB8 IDBI BK 10-Jun-13 98.5177 8.0761 4 150 98.5315 7.9999 INE141A16JT3 OBC 10-Jun-13 98.4015 8.7197 2 100 98.3630 8.9331 INE428A16JM9 ALLAHABAD BK 10-Jun-13 98.4984 8.1831 3 75 98.4855 8.2543 INE608A16EB0 PUNJAB AND SIND BK 10-Jun-13 98.5405 7.9501 1 25 98.5405 7.9501 INE705A16FV9 VIJAYA BK 10-Jun-13 98.4726 8.4500 1 25 98.4726 8.4500 INE483A16DD6 CENTRAL BK OF INDIA 10-Jun-13 98.3630 8.9331 1 25 98.3630 8.9331 INE036D16DG9 THE KARUR VYSYA BK 10-Jun-13 98.2250 9.6997 1 2 98.2250 9.6997 INE141A16KN4 OBC 11-Jun-13 98.4614 8.2662 5 500 98.4614 8.2662 INE476A16JI6 CANARA BK 11-Jun-13 98.5286 7.8997 3 225 98.5286 7.8997 INE160A16IY5 PUNJAB NATIONAL BK 13-Jun-13 98.4773 8.0623 3 300 98.4927 7.9798 INE160A16IY5 PUNJAB NATIONAL BK 13-Jun-13 98.4790 7.9400 1 50 98.4790 7.9400 INE691A16GF2 UCO BK 13-Jun-13 98.4865 7.9002 1 25 98.4865 7.9002 INE705A16FS5 VIJAYA BK 13-Jun-13 98.4865 7.9002 1 25 98.4865 7.9002 INE705A16FS5 VIJAYA BK 13-Jun-13 98.4053 8.4500 1 25 98.4053 8.4500 INE084A16899 BK OF INDIA 14-Jun-13 98.4718 7.9784 2 350 98.4733 7.9702 INE160A16JE5 PUNJAB NATIONAL BK 14-Jun-13 98.4561 7.9494 5 350 98.4541 7.9599 INE428A16JO5 ALLAHABAD BK 14-Jun-13 98.4656 7.8998 1 200 98.4656 7.8998 INE168A16FI7 THE JAMMU AND KASHMIR BK14-Jun-13 98.2798 8.8731 2 100 98.2798 8.8731 INE095A16HL2 INDUSIND BK 14-Jun-13 98.4048 8.2179 2 100 98.3850 8.3215 INE008A16OV0 IDBI BK 14-Jun-13 98.4006 8.2399 2 100 98.4006 8.2399 INE667A16BD8 SYNDICATE BK 14-Jun-13 98.3246 8.6380 2 100 98.3815 8.3399 INE040A16826 HDFC BK 14-Jun-13 98.4771 7.9501 2 75 98.4771 7.9501 INE171A16ER5 THE FEDERAL BK 14-Jun-13 98.2678 8.9361 1 50 98.2678 8.9361 INE036D16DA2 THE KARUR VYSYA BK 14-Jun-13 98.2678 8.9361 1 50 98.2678 8.9361 INE084A16899 BK OF INDIA 14-Jun-13 98.3443 8.5348 1 50 98.3443 8.5348 INE141A16HV3 OBC 14-Jun-13 98.4771 7.9501 1 50 98.4771 7.9501 INE683A16807 THE SOUTH INDIAN BK 14-Jun-13 98.3395 8.5600 1 50 98.3395 8.5600 INE608A16DM9 PUNJAB AND SIND BK 14-Jun-13 98.4560 7.9500 1 25 98.4560 7.9500 INE483A16EX2 CENTRAL BK OF INDIA 14-Jun-13 98.3735 8.4998 1 5 98.3735 8.4998 INE095A16HK4 INDUSIND BK 17-Jun-13 98.3284 8.2735 7 399.5 98.3221 8.3051 INE565A16764 INDIAN OVERSEAS BK 17-Jun-13 98.4236 7.9000 1 200 98.4236 7.9000 INE565A16764 INDIAN OVERSEAS BK 17-Jun-13 98.3778 8.0249 1 200 98.3778 8.0249 INE028A16607 BK OF BARODA 17-Jun-13 98.1595 9.1250 1 100 98.1595 9.1250 INE667A16AP4 SYNDICATE BK 17-Jun-13 98.3865 7.9809 2 100 98.3744 8.0420 INE654A16CT0 STATE BK OF TRAVANCORE 17-Jun-13 98.3987 7.9198 1 75 98.3987 7.9198 INE652A16DX4 STATE BK OF PATIALA 17-Jun-13 98.3749 8.0395 1 25 98.3749 8.0395 INE705A16FX5 VIJAYA BK 17-Jun-13 98.3827 8.0000 1 25 98.3827 8.0000 INE692A16BH7 UNION BK OF INDIA 17-Jun-13 98.3708 8.0601 1 15 98.3708 8.0601 INE705A16FY3 VIJAYA BK 18-Jun-13 98.3520 8.0474 1 50 98.3520 8.0474 INE648A16FV1 SBBJ 18-Jun-13 98.3777 7.9198 1 25 98.3777 7.9198 INE428A16JR8 ALLAHABAD BK 19-Jun-13 98.3356 8.0232 2 200 98.3356 8.0232 INE667A16BE6 SYNDICATE BK 19-Jun-13 98.2436 8.4746 2 100 98.3054 8.1713 INE036D16DJ3 THE KARUR VYSYA BK 19-Jun-13 98.2882 8.2557 2 50 98.2882 8.2557 INE705A16GA1 VIJAYA BK 19-Jun-13 98.2894 8.2498 1 50 98.2894 8.2498 INE649A16DJ9 STATE BK OF HYDERABAD 19-Jun-13 98.3207 8.0963 1 25 98.3207 8.0963 INE705A16GA1 VIJAYA BK 19-Jun-13 98.2336 8.6359 1 25 98.2336 8.6359 INE008A16PN4 IDBI BK 20-Jun-13 98.2882 8.1499 1 175 98.2882 8.1499 INE683A16AW7 THE SOUTH INDIAN BK 20-Jun-13 98.1952 8.6008 2 50 98.1952 8.6008 INE036D16DK1 THE KARUR VYSYA BK 20-Jun-13 98.3047 8.0699 2 25 98.3047 8.0699 INE562A16BQ3 INDIAN BK 21-Jun-13 98.3244 7.8737 4 650 98.3042 7.9702 INE476A16JP1 CANARA BK 21-Jun-13 98.2977 8.0012 4 125 98.3095 7.9448 INE483A16ES2 CENTRAL BK OF INDIA 21-Jun-13 98.2967 8.0060 1 25 98.2967 8.0060 INE562A16BQ3 INDIAN BK 21-Jun-13 98.3295 7.9499 1 25 98.3295 7.9499 INE040A16842 HDFC BK 21-Jun-13 98.1241 8.8328 1 25 98.1241 8.8328 INE084A16956 BK OF INDIA 24-Jun-13 98.2323 8.0101 4 450 98.2431 7.9602 INE476A16JH8 CANARA BK 24-Jun-13 98.1785 8.2583 6 450 98.2176 8.0778 INE040A16883 HDFC BK 24-Jun-13 98.2323 8.0100 2 250 98.2323 8.0100 INE667A16BR8 SYNDICATE BK 24-Jun-13 98.1346 8.4610 2 200 98.0958 8.6405 INE695A16GS6 UNITED BK OF INDIA 24-Jun-13 98.2453 7.9501 1 150 98.2453 7.9501 INE008A16LO1 IDBI BK 24-Jun-13 98.1132 8.5601 1 12 98.1132 8.5601 INE483A16DJ3 CENTRAL BK OF INDIA 25-Jun-13 98.2028 8.0482 6 700 98.2199 7.9700 INE160A16IW9 PUNJAB NATIONAL BK 25-Jun-13 98.2136 7.9988 7 625 98.2003 8.0594 INE028A16615 BK OF BARODA 25-Jun-13 98.2221 7.9600 1 200 98.2221 7.9600 INE652A16DY2 STATE BK OF PATIALA 25-Jun-13 98.2101 8.0147 3 200 98.2091 8.0193 INE695A16GG1 UNITED BK OF INDIA 25-Jun-13 98.1607 8.2400 2 200 98.1848 8.1301 INE695A16GG1 UNITED BK OF INDIA 25-Jun-13 98.1478 8.4001 1 25 98.1478 8.4001 INE141A16IB3 OBC 25-Jun-13 98.2133 8.0001 1 25 98.2133 8.0001 INE654A16CX2 STATE BK OF TRAVANCORE 26-Jun-13 98.2063 7.9365 5 600 98.2033 7.9499 INE008A16OW8 IDBI BK 26-Jun-13 98.0880 8.4700 1 500 98.0880 8.4700 INE705A16GH6 VIJAYA BK 26-Jun-13 98.1669 8.1138 4 450 98.1811 8.0500 INE095A16HM0 INDUSIND BK 26-Jun-13 98.1522 8.1805 4 345 98.1318 8.2723 INE528G16UB3 YES BK 26-Jun-13 98.1279 8.2899 1 250 98.1279 8.2899 INE090A16VA7 ICICI BK 26-Jun-13 98.0046 8.8470 1 50 98.0046 8.8470 INE095A16HM0 INDUSIND BK 26-Jun-13 98.1038 8.4999 1 20 98.1038 8.4999 INE084A16972 BK OF INDIA 27-Jun-13 98.1789 7.9651 3 400 98.1789 7.9651 INE695A16GH9 UNITED BK OF INDIA 27-Jun-13 98.1711 7.9998 2 200 98.1711 7.9998 INE238A16QK1 AXIS BK 27-Jun-13 98.0523 8.5298 2 100 98.0523 8.5298 INE090A16VB5 ICICI BK 27-Jun-13 98.1389 8.1433 1 50 98.1389 8.1433 INE434A16CI0 ANDHRA BK 27-Jun-13 98.1711 7.9998 1 25 98.1711 7.9998 INE434A16CI0 ANDHRA BK 27-Jun-13 98.2144 7.8999 1 25 98.2144 7.8999 INE090A16VN0 ICICI BK 22-Jul-13 97.5425 8.3599 1 0.1 97.5425 8.3599 INE090A16VZ4 ICICI BK 22-Aug-13 96.8600 8.3919 1 0.5 96.8600 8.3919 INE667A16BQ0 SYNDICATE BK 30-Aug-13 96.5408 8.7775 3 200 96.5408 8.7775 INE667A16BO5 SYNDICATE BK 3-Sep-13 96.6279 8.3801 1 100 96.6279 8.3801 INE160A16IG2 PUNJAB NATIONAL BK 10-Sep-13 96.4419 8.4164 6 150.2 96.5302 8.2000 INE008A16PJ2 IDBI BK 10-Sep-13 96.4497 8.4501 1 50 96.4497 8.4501 INE160A16IG2 PUNJAB NATIONAL BK 10-Sep-13 96.4659 8.4101 1 25 96.4659 8.4101 INE008A16PA1 IDBI BK 12-Sep-13 96.4067 8.4499 1 50 96.4067 8.4499 INE652A16EC6 STATE BK OF PATIALA 12-Sep-13 96.3934 8.4300 1 25 96.3934 8.4300 INE667A16BS6 SYNDICATE BK 13-Sep-13 96.2091 8.8778 2 125 96.2091 8.8778 INE667A16BS6 SYNDICATE BK 13-Sep-13 96.1841 8.8838 1 75 96.1841 8.8838 INE160A16IJ6 PUNJAB NATIONAL BK 17-Sep-13 96.2905 8.4199 1 50 96.2905 8.4199 INE667A16BT4 SYNDICATE BK 24-Sep-13 95.9615 8.8281 1 200 95.9615 8.8281 INE654A16CM5 STATE BK OF TRAVANCORE 25-Sep-13 96.1828 8.2776 1 0.5 96.1828 8.2776 INE652A16EO1 STATE BK OF PATIALA 3-Dec-13 94.6800 8.4400 1 50 94.6800 8.4400 INE112A16DA7 CORPORATION BK 5-Dec-13 94.6445 8.4301 1 100 94.6445 8.4301 INE652A16ER4 STATE BK OF PATIALA 10-Dec-13 94.5083 8.4500 1 100 94.5083 8.4500 INE112A16DB5 CORPORATION BK 10-Dec-13 94.2533 8.8663 1 50 94.2533 8.8663 INE141A16JA3 OBC 12-Dec-13 94.2100 8.8665 1 50 94.2100 8.8665 INE692A16BS4 UNION BK OF INDIA 13-Dec-13 94.4339 8.4700 3 75 94.4339 8.4700 INE160A16IQ1 PUNJAB NATIONAL BK 16-Dec-13 93.9722 9.1100 2 100 93.9722 9.1100 INE141A16JB1 OBC 16-Dec-13 94.2341 8.6900 1 23 94.2341 8.6900 INE648A16FX7 SBBJ 20-Dec-13 94.3289 8.4400 1 75 94.3289 8.4400 INE160A16IR9 PUNJAB NATIONAL BK 23-Dec-13 93.9060 8.9722 1 25 93.9060 8.9722 INE483A16EC6 CENTRAL BK OF INDIA 27-Dec-13 94.0930 8.5500 2 75 94.0930 8.5500 INE028A16516 BK OF BARODA 27-Dec-13 94.1320 8.4901 1 75 94.1320 8.4901 INE434A16DG2 ANDHRA BK 16-Jan-14 93.6593 8.5800 2 100 93.6593 8.5800 INE565A16707 INDIAN OVERSEAS BK 16-Jan-14 93.6937 8.5600 1 25 93.6937 8.5600 INE008A16NZ3 IDBI BK 17-Feb-14 93.0363 8.5375 2 100 93.0344 8.5400 INE112A16DN0 CORPORATION BK 17-Feb-14 93.0093 8.6000 1 50 93.0093 8.6000 INE008A16OD8 IDBI BK 24-Feb-14 92.9053 8.5501 1 100 92.9053 8.5501 INE238A16RK9 AXIS BK 24-Feb-14 92.8079 8.6500 1 25 92.8079 8.6500 INE692A16BW6 UNION BK OF INDIA 27-Feb-14 92.7856 8.6000 3 450 92.7856 8.6000 INE112A16DO8 CORPORATION BK 27-Feb-14 92.4908 8.9800 1 200 92.4908 8.9800 INE141A16JZ0 OBC 28-Feb-14 92.4697 8.9800 1 100 92.4697 8.9800 INE238A16RQ6 AXIS BK 28-Feb-14 92.3913 9.0812 1 100 92.3913 9.0812 INE112A16DP5 CORPORATION BK 3-Mar-14 92.7758 8.5350 1 100 92.7758 8.5350 INE141A16KE3 OBC 3-Mar-14 92.7557 8.5350 1 25 92.7557 8.5350 INE476A16JA3 CANARA BK 3-Mar-14 92.4031 8.9845 1 25 92.4031 8.9845 INE112A16DQ3 CORPORATION BK 4-Mar-14 92.3763 8.9920 2 200 92.3903 8.9741 INE141A16KD5 OBC 4-Mar-14 92.3543 9.0200 1 100 92.3543 9.0200 INE649A16DP6 STATE BK OF HYDERABAD 4-Mar-14 92.7632 8.5000 1 25 92.7632 8.5000 INE084A16915 BK OF INDIA 4-Mar-14 92.3821 8.9845 1 25 92.3821 8.9845 INE141A16KI4 OBC 5-Mar-14 92.6245 8.6501 1 100 92.6245 8.6501 INE483A16EP8 CENTRAL BK OF INDIA 5-Mar-14 92.6245 8.6501 1 100 92.6245 8.6501 INE476A16JM8 CANARA BK 5-Mar-14 92.2371 9.1426 2 50 92.2371 9.1426 INE028A16581 BK OF BARODA 5-Mar-14 92.6364 8.6350 1 25 92.6364 8.6350 INE476A16JM8 CANARA BK 5-Mar-14 92.7632 8.5000 1 25 92.7632 8.5000 INE428A16JK3 ALLAHABAD BK 6-Mar-14 92.3279 9.0000 1 100 92.3279 9.0000 INE112A16DS9 CORPORATION BK 6-Mar-14 92.6042 8.6500 1 100 92.6042 8.6500 INE562A16DC9 INDIAN BK 6-Mar-14 92.3473 8.9754 1 100 92.3473 8.9754 INE565A16731 INDIAN OVERSEAS BK 6-Mar-14 92.2325 9.1214 1 50 92.2325 9.1214 INE112A16DS9 CORPORATION BK 6-Mar-14 92.7432 8.5000 1 25 92.7432 8.5000 INE141A16KH6 OBC 7-Mar-14 92.6835 8.5500 2 100 92.6835 8.5500 INE141A16KK0 OBC 10-Mar-14 92.6050 8.5475 3 157.05 92.6351 8.5100 INE160A16JB1 PUNJAB NATIONAL BK 10-Mar-14 92.6391 8.5300 1 50 92.6391 8.5300 INE036D16DF1 THE KARUR VYSYA BK 10-Mar-14 92.5034 8.7000 1 5 92.5034 8.7000 INE562A16DD7 INDIAN BK 12-Mar-14 92.2108 8.9890 1 25 92.2108 8.9890 INE112A16DT7 CORPORATION BK 13-Mar-14 92.4746 8.6346 2 90 92.5367 8.5576 INE705A16FT3 VIJAYA BK 13-Mar-14 92.1894 8.9895 1 25 92.1894 8.9895 INE565A16756 INDIAN OVERSEAS BK 14-Mar-14 92.4823 8.6000 2 450 92.4823 8.6000 INE695A16GK3 UNITED BK OF INDIA 14-Mar-14 92.3935 8.7100 4 250 92.2807 8.8499 INE112A16DR1 CORPORATION BK 14-Mar-14 92.5470 8.5201 1 200 92.5470 8.5201 INE434A16DL2 ANDHRA BK 14-Mar-14 92.3453 8.7698 2 155 92.5066 8.5700 INE434A16DL2 ANDHRA BK 14-Mar-14 92.5307 8.5650 2 50 92.5267 8.5700 INE705A16FU1 VIJAYA BK 14-Mar-14 92.3159 8.8062 1 50 92.3159 8.8062 INE651A16EU0 STATE BK OF MYSORE 14-Mar-14 92.2674 8.8923 1 25 92.2674 8.8923 INE077A16AB6 DENA BK 14-Mar-14 92.5428 8.5500 1 25 92.5428 8.5500 INE528G16TU5 YES BK 14-Mar-14 92.1501 9.0124 1 18 92.1501 9.0124 INE112A16DR1 CORPORATION BK 14-Mar-14 92.5428 8.5500 1 5 92.5428 8.5500 INE428A16JG1 ALLAHABAD BK 17-Mar-14 92.1042 8.9915 1 25 92.1042 8.9915 INE428A16JG1 ALLAHABAD BK 17-Mar-14 92.4827 8.5500 1 5 92.4827 8.5500 INE614B16578 THE KARNATAKA BK 19-Mar-14 91.9739 9.1005 1 50 91.9739 9.1005 INE008A16PB9 IDBI BK 19-Mar-14 92.3817 8.6000 1 25 92.3817 8.6000 INE090A16YS3 ICICI BK 19-Mar-14 92.3326 8.6600 1 7 92.3326 8.6600 INE476A16JO4 CANARA BK 24-Mar-14 92.3282 8.5433 3 75 92.3393 8.5299 INE160A16JF2 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-14 92.2130 8.6581 4 155 92.2031 8.6700 INE160A16JF2 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-14 92.1183 8.7971 2 100 92.3227 8.5500 INE705A16GF0 VIJAYA BK 25-Mar-14 92.0597 8.8432 2 100 92.2861 8.5700 INE483A16EW4 CENTRAL BK OF INDIA 25-Mar-14 92.3227 8.5500 1 15 92.3227 8.5500 INE691A16HB9 UCO BK 26-Mar-14 92.2411 8.6000 1 25 92.2411 8.6000 INE434A16DN8 ANDHRA BK 26-Mar-14 92.1829 8.6700 1 25 92.1829 8.6700 INE434A16DN8 ANDHRA BK 26-Mar-14 92.2612 8.6000 1 10 92.2612 8.6000 INE237A16UA6 KOTAK MAH BK 27-Mar-14 92.2211 8.6000 1 100 92.2211 8.6000 INE683A16BB9 THE SOUTH INDIAN BK 28-Mar-14 92.1037 8.7166 1 12.5 92.1037 8.7166 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : For Secondary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com