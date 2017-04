Apr 16 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE476A16IY5 CANARA BK 22-Apr-13 99.8693 7.9613 1 25 99.8693 7.9613 INE008A16LR4 IDBI BK 23-Apr-13 99.8487 7.9012 2 100 99.8487 7.9012 INE168A16FJ5 THE JAMMU AND KASHMIR BK26-Apr-13 99.8031 8.0011 2 60 99.8031 8.0011 INE168A16FJ5 THE JAMMU AND KASHMIR BK26-Apr-13 99.7868 7.7984 1 5 99.7868 7.7984 INE434A16BW3 ANDHRA BK 29-Apr-13 99.7212 7.8497 1 40 99.7212 7.8497 INE084A16907 BK OF INDIA 3-May-13 99.6334 7.8994 2 150 99.6325 7.9195 INE476A16JE5 CANARA BK 3-May-13 99.6357 7.8503 2 100 99.6357 7.8503 INE428A16JE6 ALLAHABAD BK 3-May-13 99.6357 7.8503 1 25 99.6357 7.8503 INE476A16JC9 CANARA BK 6-May-13 99.5713 7.8570 4 100 99.5712 7.8593 INE095A16GX9 INDUSIND BK 6-May-13 99.5941 7.8293 1 5 99.5941 7.8293 INE141A16JQ9 OBC 7-May-13 99.5504 7.8498 1 25 99.5504 7.8498 INE160A16IT5 PUNJAB NATIONAL BK 10-May-13 99.4865 7.8498 1 100 99.4865 7.8498 INE238A16RL7 AXIS BK 13-May-13 99.4161 7.9398 2 250 99.4161 7.9398 INE008A16KB0 IDBI BK 13-May-13 99.4154 7.9494 1 25 99.4154 7.9494 INE237A16OX1 KOTAK MAH BK 14-May-13 99.4894 6.6902 1 25 99.4894 6.6902 INE008A16KH7 IDBI BK 17-May-13 99.3293 7.9503 3 140 99.3293 7.9503 INE651A16DP2 STATE BK OF MYSORE 17-May-13 99.3377 7.8500 1 100 99.3377 7.8500 INE141A16KB9 OBC 20-May-13 99.2649 7.9500 2 75 99.2649 7.9500 INE652A16GB3 STATE BK OF PATIALA 20-May-13 99.2603 8.0001 1 50 99.2603 8.0001 INE008A16OU2 IDBI BK 21-May-13 99.2434 7.9504 1 150 99.2434 7.9504 INE649A16CT0 STATE BK OF HYDERABAD 22-May-13 99.2220 7.9499 1 50 99.2220 7.9499 INE040A16875 HDFC BK 24-May-13 99.1791 7.9502 3 155 99.1791 7.9502 INE090A16TW5 ICICI BK 27-May-13 99.1149 7.9499 3 100 99.1149 7.9499 INE238A16PW8 AXIS BK 27-May-13 99.1149 7.9499 1 50 99.1149 7.9499 INE028A16557 BK OF BARODA 27-May-13 99.1204 7.9001 2 50 99.1204 7.9001 INE008A16OS6 IDBI BK 29-May-13 99.0663 8.0003 3 210 99.0663 8.0003 INE649A16CJ1 STATE BK OF HYDERABAD 30-May-13 99.0567 7.8996 1 100 99.0567 7.8996 INE171A16EU9 THE FEDERAL BK 31-May-13 99.0173 8.0499 1 100 99.0173 8.0499 INE428A16JS6 ALLAHABAD BK 31-May-13 99.0233 8.0003 1 50 99.0233 8.0003 INE667A16AZ3 SYNDICATE BK 31-May-13 99.0233 8.0003 1 25 99.0233 8.0003 INE695A16GB2 UNITED BK OF INDIA 31-May-13 99.0414 7.8506 1 5 99.0414 7.8506 INE651A16DU2 STATE BK OF MYSORE 3-Jun-13 98.9718 7.8998 1 25 98.9718 7.8998 INE160A16IZ2 PUNJAB NATIONAL BK 6-Jun-13 98.9014 7.9499 1 100 98.9014 7.9499 INE565A16749 INDIAN OVERSEAS BK 6-Jun-13 98.9000 7.9601 1 50 98.9000 7.9601 INE238A16QC8 AXIS BK 6-Jun-13 98.8932 8.0099 2 50 98.8932 8.0099 INE160A16IZ2 PUNJAB NATIONAL BK 6-Jun-13 98.9160 7.9999 1 50 98.9160 7.9999 INE434A16CE9 ANDHRA BK 6-Jun-13 98.9227 7.9499 1 25 98.9227 7.9499 INE434A16CE9 ANDHRA BK 6-Jun-13 98.8945 8.0004 1 25 98.8945 8.0004 INE077A16992 DENA BK 7-Jun-13 98.8708 8.0166 1 145 98.8708 8.0166 INE428A16JM9 ALLAHABAD BK 10-Jun-13 98.8077 8.0077 3 145 98.8162 7.9502 INE141A16JT3 OBC 10-Jun-13 98.8089 7.9999 1 100 98.8089 7.9999 INE160A16JA3 PUNJAB NATIONAL BK 10-Jun-13 98.8102 7.9910 1 100 98.8102 7.9910 INE171A16EX3 THE FEDERAL BK 10-Jun-13 98.8064 8.0169 2 100 98.8064 8.0169 INE008A16LB8 IDBI BK 10-Jun-13 98.8064 8.0169 2 100 98.8064 8.0169 INE483A16DD6 CENTRAL BK OF INDIA 10-Jun-13 98.8089 8.0001 2 75 98.8015 8.0502 INE705A16FV9 VIJAYA BK 10-Jun-13 98.8089 7.9999 1 25 98.8089 7.9999 INE141A16KN4 OBC 11-Jun-13 98.7324 8.5203 1 5 98.7324 8.5203 INE008A16OB2 IDBI BK 12-Jun-13 98.7813 7.9002 1 25 98.7813 7.9002 INE171A16FC4 THE FEDERAL BK 12-Jun-13 98.7737 7.9501 1 25 98.7737 7.9501 INE648A16FR9 SBBJ 12-Jun-13 98.7707 7.9698 1 25 98.7707 7.9698 INE705A16FS5 VIJAYA BK 13-Jun-13 98.7524 8.0899 1 25 98.7524 8.0899 INE428A16JO5 ALLAHABAD BK 14-Jun-13 98.7134 8.0632 3 150 98.7281 7.9699 INE476A16JJ4 CANARA BK 14-Jun-13 98.7241 7.9956 2 145 98.7244 7.9934 INE141A16HV3 OBC 14-Jun-13 98.7525 7.9498 2 125 98.7525 7.9498 INE667A16BD8 SYNDICATE BK 14-Jun-13 98.7235 7.9989 2 50.5 98.7234 7.9997 INE160A16JE5 PUNJAB NATIONAL BK 14-Jun-13 98.7385 8.0402 2 50 98.7385 8.0402 INE141A16HV3 OBC 14-Jun-13 98.7234 7.9997 1 50 98.7234 7.9997 INE112A16CX1 CORPORATION BK 14-Jun-13 98.7281 7.9699 1 25 98.7281 7.9699 INE084A16899 BK OF INDIA 14-Jun-13 98.7525 7.9498 1 25 98.7525 7.9498 INE238A16RS2 AXIS BK 14-Jun-13 98.7312 7.9502 1 25 98.7312 7.9502 INE667A16BG1 SYNDICATE BK 15-Jun-13 98.7151 7.9182 1 5 98.7151 7.9182 INE565A16764 INDIAN OVERSEAS BK 17-Jun-13 98.6510 8.0503 4 150 98.6510 8.0503 INE428A16JQ0 ALLAHABAD BK 17-Jun-13 98.6414 8.1085 4 150 98.6510 8.0503 INE654A16CT0 STATE BK OF TRAVANCORE 17-Jun-13 98.6758 8.0298 1 50 98.6758 8.0298 INE692A16BH7 UNION BK OF INDIA 17-Jun-13 98.6593 8.0001 1 50 98.6593 8.0001 INE095A16HK4 INDUSIND BK 17-Jun-13 98.6510 8.0503 1 50 98.6510 8.0503 INE028A16607 BK OF BARODA 17-Jun-13 98.6593 8.0001 1 50 98.6593 8.0001 INE705A16FX5 VIJAYA BK 17-Jun-13 98.6428 8.0999 1 50 98.6428 8.0999 INE562A16BO8 INDIAN BK 18-Jun-13 98.6676 7.9499 2 100 98.6676 7.9499 INE648A16FV1 SBBJ 18-Jun-13 98.6430 7.9701 1 75 98.6430 7.9701 INE476A16JP1 CANARA BK 21-Jun-13 98.5741 7.9997 1 25 98.5741 7.9997 INE667A16BF3 SYNDICATE BK 21-Jun-13 98.5126 8.3500 1 2 98.5126 8.3500 INE652A16DZ9 STATE BK OF PATIALA 24-Jun-13 98.5102 8.0000 1 50 98.5102 8.0000 INE476A16JH8 CANARA BK 24-Jun-13 98.4937 8.0900 1 50 98.4937 8.0900 INE160A16IW9 PUNJAB NATIONAL BK 25-Jun-13 98.4889 8.0002 6 480 98.4889 8.0002 INE141A16IB3 OBC 25-Jun-13 98.4787 8.0550 1 1.5 98.4787 8.0550 INE705A16GH6 VIJAYA BK 26-Jun-13 98.4677 7.9999 7 325 98.4677 7.9999 INE238A16QL9 AXIS BK 28-Jun-13 98.4273 8.1001 1 25 98.4273 8.1001 INE090A16VC3 ICICI BK 28-Jun-13 98.4010 8.1249 1 1 98.4010 8.1249 INE238A16QL9 AXIS BK 28-Jun-13 98.4010 8.1249 1 0.5 98.4010 8.1249 INE483A16FC3 CENTRAL BK OF INDIA 2-Jul-13 98.2507 8.4398 1 250 98.2507 8.4398 INE040A16859 HDFC BK 2-Jul-13 98.2751 8.3200 1 50 98.2751 8.3200 INE090A16VE9 ICICI BK 4-Jul-13 98.2290 8.3300 2 75 98.2290 8.3300 INE562A16DH8 INDIAN BK 4-Jul-13 98.2212 8.3673 1 50 98.2212 8.3673 INE483A16DL9 CENTRAL BK OF INDIA 5-Jul-13 98.2133 8.3001 2 100 98.2133 8.3001 INE141A16II8 OBC 13-Aug-13 97.3654 8.3699 1 50 97.3654 8.3699 INE008A16PR5 IDBI BK 28-Aug-13 97.0472 8.3501 1 50 97.0472 8.3501 INE562A16CB3 INDIAN BK 3-Sep-13 96.8967 8.3499 2 100 96.8967 8.3499 INE160A16IE7 PUNJAB NATIONAL BK 3-Sep-13 96.8931 8.3599 1 25 96.8931 8.3599 INE649A16DK7 STATE BK OF HYDERABAD 6-Sep-13 96.8537 8.3500 2 200 96.8537 8.3500 INE008A16ON7 IDBI BK 6-Sep-13 96.8029 8.4299 1 50 96.8029 8.4299 INE649A16CW4 STATE BK OF HYDERABAD 10-Sep-13 96.7540 8.3301 2 100 96.7465 8.3501 INE649A16CW4 STATE BK OF HYDERABAD 10-Sep-13 96.7829 8.3101 2 50 96.7829 8.3101 INE160A16IG2 PUNJAB NATIONAL BK 10-Sep-13 96.7642 8.3600 1 50 96.7642 8.3600 INE160A16IG2 PUNJAB NATIONAL BK 10-Sep-13 96.7428 8.3599 1 25 96.7428 8.3599 INE008A16PP9 IDBI BK 11-Sep-13 96.7062 8.3999 1 25 96.7062 8.3999 INE652A16EC6 STATE BK OF PATIALA 12-Sep-13 96.7037 8.3501 2 50 96.7037 8.3501 INE652A16EC6 STATE BK OF PATIALA 12-Sep-13 96.7213 8.3601 2 50 96.7213 8.3601 INE141A16KS3 OBC 13-Sep-13 96.6900 8.3301 2 100 96.6900 8.3301 INE090A16WN8 ICICI BK 15-Sep-13 96.6153 8.4125 1 0.1 96.6153 8.4125 INE649A16DN1 STATE BK OF HYDERABAD 18-Sep-13 96.5755 8.3501 3 150 96.5755 8.3501 INE649A16DN1 STATE BK OF HYDERABAD 18-Sep-13 96.5969 8.3499 2 150 96.5969 8.3499 INE651A16EF1 STATE BK OF MYSORE 18-Sep-13 96.5890 8.3700 1 25 96.5890 8.3700 INE654A16CM5 STATE BK OF TRAVANCORE 25-Sep-13 96.4182 8.3699 3 100 96.4182 8.3699 INE141A16IP3 OBC 30-Oct-13 95.6679 8.3899 1 25 95.6679 8.3899 INE160A16IP3 PUNJAB NATIONAL BK 12-Dec-13 94.7688 8.4301 1 25 94.7688 8.4301 INE667A16BC0 SYNDICATE BK 16-Dec-13 94.6832 8.4000 4 50 94.6832 8.4000 INE028A16490 BK OF BARODA 20-Dec-13 94.6153 8.4100 1 50 94.6153 8.4100 INE028A16490 BK OF BARODA 20-Dec-13 94.6129 8.3800 1 50 94.6129 8.3800 INE160A16IR9 PUNJAB NATIONAL BK 23-Dec-13 94.5473 8.4201 1 50 94.5473 8.4201 INE028A16516 BK OF BARODA 27-Dec-13 94.4711 8.4101 1 100 94.4711 8.4101 INE565A16707 INDIAN OVERSEAS BK 16-Jan-14 94.0319 8.4240 2 57 94.0346 8.4200 INE565A16707 INDIAN OVERSEAS BK 16-Jan-14 94.0218 8.4700 1 50 94.0218 8.4700 INE651A16ES4 STATE BK OF MYSORE 28-Jan-14 93.8112 8.3900 1 100 93.8112 8.3900 INE112A16DN0 CORPORATION BK 17-Feb-14 93.3717 8.4400 1 100 93.3717 8.4400 INE084A16881 BK OF INDIA 28-Feb-14 93.1429 8.4500 2 200 93.1429 8.4500 INE141A16JZ0 OBC 28-Feb-14 93.1429 8.4500 1 100 93.1429 8.4500 INE084A16881 BK OF INDIA 28-Feb-14 93.1743 8.4350 2 100 93.1743 8.4350 INE008A16OE6 IDBI BK 3-Mar-14 93.0446 8.5000 2 300 93.0446 8.5000 INE476A16JA3 CANARA BK 3-Mar-14 92.9837 8.5800 1 50 92.9837 8.5800 INE692A16BX4 UNION BK OF INDIA 4-Mar-14 93.0932 8.4100 1 50 93.0932 8.4100 INE141A16KD5 OBC 4-Mar-14 93.0703 8.4400 2 50 93.0703 8.4400 INE141A16KI4 OBC 5-Mar-14 93.0522 8.4375 3 100 93.0426 8.4500 INE112A16DS9 CORPORATION BK 6-Mar-14 93.0533 8.4100 1 100 93.0533 8.4100 INE008A16OG1 IDBI BK 6-Mar-14 93.0033 8.4750 2 100 92.9842 8.4999 INE428A16JK3 ALLAHABAD BK 6-Mar-14 93.0091 8.4675 1 50 93.0091 8.4675 INE141A16KH6 OBC 7-Mar-14 93.0141 8.4350 2 100 93.0102 8.4400 INE238A16RW4 AXIS BK 7-Mar-14 92.9640 8.5000 1 5 92.9640 8.5000 INE160A16JB1 PUNJAB NATIONAL BK 10-Mar-14 92.9638 8.4226 3 150 92.9444 8.4475 INE691A16GV9 UCO BK 10-Mar-14 92.9425 8.4500 1 50 92.9425 8.4500 INE036D16DF1 THE KARUR VYSYA BK 10-Mar-14 92.8649 8.5500 1 15 92.8649 8.5500 INE141A16KK0 OBC 10-Mar-14 92.9367 8.4574 1 12.5 92.9367 8.4574 INE036D16DF1 THE KARUR VYSYA BK 10-Mar-14 92.8851 8.5500 1 5 92.8851 8.5500 INE008A16PF0 IDBI BK 13-Mar-14 92.8825 8.4500 1 25 92.8825 8.4500 INE476A16JN6 CANARA BK 14-Mar-14 92.8861 8.4200 7 400 92.8861 8.4200 INE112A16DR1 CORPORATION BK 14-Mar-14 92.7842 8.5500 1 200 92.7842 8.5500 INE476A16JN6 CANARA BK 14-Mar-14 92.9060 8.4200 2 150 92.9060 8.4200 INE077A16AB6 DENA BK 14-Mar-14 92.8390 8.4800 1 25 92.8390 8.4800 INE077A16AD2 DENA BK 18-Mar-14 92.7590 8.4800 2 35 92.7590 8.4800 INE090A16YS3 ICICI BK 19-Mar-14 92.6835 8.5500 1 2.5 92.6835 8.5500 INE008A16PC7 IDBI BK 20-Mar-14 92.7429 8.4500 1 25 92.7429 8.4500 INE090A16YT1 ICICI BK 21-Mar-14 92.6236 8.6000 1 5 92.6236 8.6000 INE090A16YU9 ICICI BK 24-Mar-14 92.6381 8.5063 3 80 92.6431 8.5000 INE483A16EW4 CENTRAL BK OF INDIA 25-Mar-14 92.6314 8.4650 1 50 92.6314 8.4650 INE652A16GJ6 STATE BK OF PATIALA 26-Mar-14 92.6677 8.4200 1 100 92.6677 8.4200 INE705A16GI4 VIJAYA BK 28-Mar-14 92.5677 8.4699 1 1.4 92.5677 8.4699 INE476A16JS5 CANARA BK 7-Apr-14 92.3401 8.5050 2 50 92.3360 8.5100 INE171A16FF7 THE FEDERAL BK 15-Apr-14 92.0207 8.6950 4 150 92.0207 8.6950 INE528G16UG2 YES BK 16-Apr-14 92.0132 8.6801 1 25 92.0132 8.6801 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : For Secondary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform 