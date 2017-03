Apr 18 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE428A16JA4 ALLAHABAD BK 25-Apr-13 99.8509 7.7875 5 275 99.8516 7.7495 INE095A16GS9 INDUSIND BK 26-Apr-13 99.8250 7.9984 2 88 99.8250 7.9984 INE168A16FJ5 THE JAMMU AND KASHMIR BK26-Apr-13 99.8265 7.9297 1 5 99.8265 7.9297 INE483A16CU2 CENTRAL BK OF INDIA 29-Apr-13 99.7652 7.8094 1 100 99.7652 7.8094 INE651A16EH7 STATE BK OF MYSORE 29-Apr-13 99.7652 7.8094 1 25 99.7652 7.8094 INE705A16FO4 VIJAYA BK 29-Apr-13 99.7421 8.5797 1 5 99.7421 8.5797 INE562A16DB1 INDIAN BK 3-May-13 99.6764 7.8998 1 50 99.6764 7.8998 INE008A16MA8 IDBI BK 3-May-13 99.6801 7.8092 1 50 99.6801 7.8092 INE476A16JC9 CANARA BK 6-May-13 99.6136 7.8667 2 107 99.6139 7.8596 INE166A16HZ1 ING VYSYA BK 7-May-13 99.5879 7.9494 1 25 99.5879 7.9494 INE237A16OW3 KOTAK MAH BK 10-May-13 99.5231 7.9501 1 50 99.5231 7.9501 INE008A16JZ1 IDBI BK 10-May-13 99.5184 8.0288 1 50 99.5184 8.0288 INE160A16IT5 PUNJAB NATIONAL BK 10-May-13 99.5279 7.8697 1 25 99.5279 7.8697 INE008A16KH7 IDBI BK 17-May-13 99.3723 7.9503 1 75 99.3723 7.9503 INE428A16IW0 ALLAHABAD BK 21-May-13 99.2864 7.9496 2 50 99.2864 7.9496 INE428A16IX8 ALLAHABAD BK 22-May-13 99.2695 7.8998 1 25 99.2695 7.8998 INE695A16GP2 UNITED BK OF INDIA 23-May-13 99.2501 7.8795 2 200 99.2501 7.8795 INE237A16TG5 KOTAK MAH BK 23-May-13 99.2387 8.0002 2 100 99.2387 8.0002 INE040A16875 HDFC BK 24-May-13 99.2226 7.9440 3 400 99.2171 8.0004 INE084A16964 BK OF INDIA 24-May-13 99.2298 7.8696 1 125 99.2298 7.8696 INE090A16TV7 ICICI BK 24-May-13 99.2171 8.0004 1 125 99.2171 8.0004 INE028A16557 BK OF BARODA 27-May-13 99.1651 7.8796 1 50 99.1651 7.8796 INE562A16DA3 INDIAN BK 28-May-13 99.1368 7.9449 2 100 99.1309 8.0001 INE648A16FY5 SBBJ 28-May-13 99.1438 7.8803 1 25 99.1438 7.8803 INE651A16EB0 STATE BK OF MYSORE 28-May-13 99.1438 7.8803 1 25 99.1438 7.8803 INE008A16OS6 IDBI BK 29-May-13 99.1188 7.9143 2 150 99.1110 7.9853 INE238A16QD6 AXIS BK 30-May-13 99.0912 7.9703 1 75 99.0912 7.9703 INE141A16KJ2 OBC 30-May-13 99.0980 7.9102 1 10 99.0980 7.9102 INE171A16EU9 THE FEDERAL BK 31-May-13 99.0663 8.0003 2 275 99.0663 8.0003 INE084A16832 BK OF INDIA 3-Jun-13 99.0068 7.9599 1 50 99.0068 7.9599 INE562A16BJ8 INDIAN BK 3-Jun-13 99.0070 7.9584 2 45 99.0068 7.9599 INE651A16DU2 STATE BK OF MYSORE 3-Jun-13 99.0043 7.9801 1 25 99.0043 7.9801 INE008A16PI4 IDBI BK 4-Jun-13 98.9804 7.9997 2 100 98.9804 7.9997 INE238A16QI5 AXIS BK 5-Jun-13 99.0413 8.0298 2 100 99.0413 8.0298 INE652A16DV8 STATE BK OF PATIALA 5-Jun-13 98.9666 7.9402 2 50 98.9666 7.9402 INE141A16KR5 OBC 5-Jun-13 98.9640 7.9604 1 25 98.9640 7.9604 INE476A16JK2 CANARA BK 5-Jun-13 98.9653 7.9503 1 25 98.9653 7.9503 INE238A16QC8 AXIS BK 6-Jun-13 98.9374 8.0003 1 200 98.9374 8.0003 INE434A16CE9 ANDHRA BK 6-Jun-13 98.9414 7.9699 1 175 98.9414 7.9699 INE565A16749 INDIAN OVERSEAS BK 6-Jun-13 98.9506 7.8999 1 65 98.9506 7.8999 INE160A16IZ2 PUNJAB NATIONAL BK 6-Jun-13 98.9374 8.0003 1 25 98.9374 8.0003 INE008A16KV8 IDBI BK 7-Jun-13 98.9160 7.9999 1 25 98.9160 7.9999 INE090A16UQ5 ICICI BK 12-Jun-13 98.8236 7.9000 1 50 98.8236 7.9000 INE160A16IY5 PUNJAB NATIONAL BK 13-Jun-13 98.7890 7.9899 1 75 98.7890 7.9899 INE160A16JE5 PUNJAB NATIONAL BK 14-Jun-13 98.7658 8.0017 3 150 98.7676 7.9902 INE428A16JO5 ALLAHABAD BK 14-Jun-13 98.7661 8.0000 1 50 98.7661 8.0000 INE691A16GQ9 UCO BK 14-Jun-13 98.7661 8.0000 1 50 98.7661 8.0000 INE084A16899 BK OF INDIA 14-Jun-13 98.7730 7.9547 1 50 98.7730 7.9547 INE565A16764 INDIAN OVERSEAS BK 17-Jun-13 98.7020 8.0000 1 100 98.7020 8.0000 INE141A16HW1 OBC 18-Jun-13 98.6807 7.9997 1 25 98.6807 7.9997 INE648A16FV1 SBBJ 18-Jun-13 98.6791 8.0095 2 25 98.6791 8.0095 INE476A16JP1 CANARA BK 21-Jun-13 98.6167 7.9998 1 50 98.6167 7.9998 INE562A16BQ3 INDIAN BK 21-Jun-13 98.6167 7.9998 1 50 98.6167 7.9998 INE141A16IA5 OBC 21-Jun-13 98.6167 7.9998 1 50 98.6167 7.9998 INE160A16IW9 PUNJAB NATIONAL BK 25-Jun-13 98.5315 7.9999 2 100 98.5315 7.9999 INE652A16DY2 STATE BK OF PATIALA 25-Jun-13 98.5315 7.9999 1 25 98.5315 7.9999 INE705A16GH6 VIJAYA BK 26-Jun-13 98.4955 8.0802 1 25 98.4955 8.0802 INE652A16EB8 STATE BK OF PATIALA 27-Jun-13 98.4889 8.0002 1 50 98.4889 8.0002 INE084A16972 BK OF INDIA 27-Jun-13 98.4834 8.0298 1 25 98.4834 8.0298 INE141A16LD3 OBC 2-Jul-13 98.3092 8.3701 1 50 98.3092 8.3701 INE040A16859 HDFC BK 2-Jul-13 98.3271 8.2800 1 15 98.3271 8.2800 INE528G16PT5 YES BK 8-Jul-13 98.1807 8.3500 1 5 98.1807 8.3500 INE667A16BO5 SYNDICATE BK 3-Sep-13 96.9503 8.3200 1 25 96.9503 8.3200 INE649A16DK7 STATE BK OF HYDERABAD 6-Sep-13 96.8933 8.3000 1 50 96.8933 8.3000 INE649A16CW4 STATE BK OF HYDERABAD 10-Sep-13 96.8099 8.2949 1 50 96.8099 8.2949 INE667A16BS6 SYNDICATE BK 13-Sep-13 96.7194 8.3651 1 75 96.7194 8.3651 INE090A16WN8 ICICI BK 15-Sep-13 96.6737 8.3725 1 8 96.6737 8.3725 INE160A16IJ6 PUNJAB NATIONAL BK 17-Sep-13 96.6513 8.3199 1 50 96.6513 8.3199 INE651A16EF1 STATE BK OF MYSORE 18-Sep-13 96.6300 8.3199 1 100 96.6300 8.3199 INE457A16BG7 BK OF MAHARASHTRA 20-Sep-13 96.5875 8.3198 1 10 96.5875 8.3198 INE654A16CM5 STATE BK OF TRAVANCORE 25-Sep-13 96.4901 8.2983 3 75 96.4894 8.2999 INE654A16CO1 STATE BK OF TRAVANCORE 22-Nov-13 95.2552 8.3400 1 50 95.2552 8.3400 INE112A16CS1 CORPORATION BK 22-Nov-13 95.2552 8.3400 1 50 95.2552 8.3400 INE652A16EO1 STATE BK OF PATIALA 3-Dec-13 95.0390 8.3200 1 25 95.0390 8.3200 INE112A16DA7 CORPORATION BK 5-Dec-13 94.9807 8.3500 1 25 94.9807 8.3500 INE141A16JA3 OBC 12-Dec-13 94.8365 8.3500 1 50 94.8365 8.3500 INE692A16BS4 UNION BK OF INDIA 13-Dec-13 94.8159 8.3500 1 25 94.8159 8.3500 INE141A16JB1 OBC 16-Dec-13 94.7542 8.3501 1 150 94.7542 8.3501 INE160A16IQ1 PUNJAB NATIONAL BK 16-Dec-13 94.7542 8.3501 1 50 94.7542 8.3501 INE483A16EA0 CENTRAL BK OF INDIA 16-Dec-13 94.7542 8.3501 1 25 94.7542 8.3501 INE112A16DC3 CORPORATION BK 17-Dec-13 94.7382 8.3425 2 100 94.7397 8.3400 INE160A16IR9 PUNJAB NATIONAL BK 23-Dec-13 94.6107 8.3500 1 125 94.6107 8.3500 INE028A16508 BK OF BARODA 23-Dec-13 94.6290 8.3200 2 25 94.6290 8.3200 INE483A16EC6 CENTRAL BK OF INDIA 27-Dec-13 94.5165 8.3699 2 125 94.5165 8.3699 INE008A16OH9 IDBI BK 21-Feb-14 93.2503 8.5500 3 150 93.2503 8.5500 INE008A16OD8 IDBI BK 24-Feb-14 93.1893 8.5500 5 187 93.1893 8.5500 INE476A16JA3 CANARA BK 3-Mar-14 93.1911 8.3600 1 25 93.1911 8.3600 INE112A16DP5 CORPORATION BK 3-Mar-14 93.1807 8.4800 1 20 93.1807 8.4800 INE141A16KD5 OBC 4-Mar-14 93.1742 8.3560 3 125 93.1712 8.3600 INE692A16BX4 UNION BK OF INDIA 4-Mar-14 93.2583 8.3500 1 50 93.2583 8.3500 INE084A16915 BK OF INDIA 4-Mar-14 93.1864 8.3400 1 50 93.1864 8.3400 INE112A16DQ3 CORPORATION BK 4-Mar-14 93.1179 8.4301 1 25 93.1179 8.4301 INE084A16915 BK OF INDIA 4-Mar-14 93.2357 8.3800 1 25 93.2357 8.3800 INE457A16CA8 BK OF MAHARASHTRA 5-Mar-14 93.2007 8.4000 1 50 93.2007 8.4000 INE141A16KI4 OBC 5-Mar-14 93.1361 8.3799 1 50 93.1361 8.3799 INE160A16IV1 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-14 93.1404 8.4800 1 20 93.1404 8.4800 INE008A16OG1 IDBI BK 6-Mar-14 93.1008 8.4001 1 50 93.1008 8.4001 INE434A16DK4 ANDHRA BK 7-Mar-14 93.0924 8.3850 1 4 93.0924 8.3850 INE160A16JB1 PUNJAB NATIONAL BK 10-Mar-14 93.0322 8.3857 3 175 93.0134 8.4100 INE141A16KK0 OBC 10-Mar-14 92.9825 8.4500 2 75 92.9825 8.4500 INE090A16YL8 ICICI BK 10-Mar-14 93.0134 8.4100 1 50 93.0134 8.4100 INE691A16GV9 UCO BK 10-Mar-14 93.0211 8.4000 1 25 93.0211 8.4000 INE649A16DF7 STATE BK OF HYDERABAD 11-Mar-14 93.0196 8.4800 1 20 93.0196 8.4800 INE160A16JC9 PUNJAB NATIONAL BK 12-Mar-14 92.9969 8.3799 1 50 92.9969 8.3799 INE562A16DD7 INDIAN BK 12-Mar-14 93.0533 8.4100 1 25 93.0533 8.4100 INE112A16DT7 CORPORATION BK 13-Mar-14 92.9901 8.3632 7 700 92.9614 8.4000 INE112A16DT7 CORPORATION BK 13-Mar-14 93.0410 8.4001 1 100 93.0410 8.4001 INE008A16PF0 IDBI BK 13-Mar-14 92.9147 8.4600 1 25 92.9147 8.4600 INE476A16JN6 CANARA BK 14-Mar-14 92.9572 8.3800 3 75 92.9415 8.4000 INE112A16DR1 CORPORATION BK 14-Mar-14 93.0520 8.3601 1 50 93.0520 8.3601 INE112A16DR1 CORPORATION BK 14-Mar-14 92.9728 8.3600 2 45 92.9728 8.3600 INE077A16AB6 DENA BK 14-Mar-14 92.8947 8.4600 1 35 92.8947 8.4600 INE565A16756 INDIAN OVERSEAS BK 14-Mar-14 93.0289 8.3899 1 25 93.0289 8.3899 INE705A16FU1 VIJAYA BK 14-Mar-14 92.9415 8.4000 1 25 92.9415 8.4000 INE691A16GZ0 UCO BK 18-Mar-14 92.8779 8.3800 1 50 92.8779 8.3800 INE483A16EU8 CENTRAL BK OF INDIA 18-Mar-14 92.8700 8.3900 1 25 92.8700 8.3900 INE008A16PB9 IDBI BK 19-Mar-14 92.7948 8.4600 1 50 92.7948 8.4600 INE238A16SB6 AXIS BK 19-Mar-14 92.8982 8.4300 1 25 92.8982 8.4300 INE160A16JD7 PUNJAB NATIONAL BK 20-Mar-14 92.8303 8.3900 2 75 92.8621 8.3500 INE652A16GI8 STATE BK OF PATIALA 21-Mar-14 92.8344 8.3600 1 25 92.8344 8.3600 INE008A16PK0 IDBI BK 24-Mar-14 92.6951 8.4600 1 10 92.6951 8.4600 INE483A16EW4 CENTRAL BK OF INDIA 25-Mar-14 92.7234 8.4000 1 25 92.7234 8.4000 INE976G16372 THE RATNAKAR BK 3-Apr-14 91.8528 9.2500 1 2 91.8528 9.2500 INE476A16JS5 CANARA BK 7-Apr-14 92.3840 8.5000 1 25 92.3840 8.5000 *: Crores