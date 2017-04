Apr 23 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE237A16TC4 KOTAK MAH BK 25-Apr-13 99.9570 7.8509 1 125 99.9570 7.8509 INE562A16BB5 INDIAN BK 25-Apr-13 99.9570 7.8509 1 50 99.9570 7.8509 INE095A16GU5 INDUSIND BK 25-Apr-13 99.9562 7.9970 2 50 99.9562 7.9970 INE428A16JA4 ALLAHABAD BK 25-Apr-13 99.9569 7.8691 1 25 99.9569 7.8691 INE095A16GS9 INDUSIND BK 26-Apr-13 99.9343 7.9988 1 50 99.9343 7.9988 INE434A16BW3 ANDHRA BK 29-Apr-13 99.8549 8.8420 2 55 99.8695 7.9491 INE705A16FO4 VIJAYA BK 29-Apr-13 99.8547 8.8515 2 51 99.8695 7.9491 INE652A16FJ8 STATE BK OF PATIALA 30-Apr-13 99.8487 7.9012 1 25 99.8487 7.9012 INE141A16JN6 OBC 30-Apr-13 99.8478 7.9482 1 20 99.8478 7.9482 INE476A16JC9 CANARA BK 6-May-13 99.7177 7.9490 3 105 99.7194 7.9006 INE476A16JC9 CANARA BK 6-May-13 99.7640 7.8494 1 25 99.7640 7.8494 INE651A16ER6 STATE BK OF MYSORE 6-May-13 99.7187 7.9203 1 25 99.7187 7.9203 INE008A16JZ1 IDBI BK 10-May-13 99.6311 7.9498 1 50 99.6311 7.9498 INE141A16KL8 OBC 10-May-13 99.6311 7.9498 1 25 99.6311 7.9498 INE651A16DP2 STATE BK OF MYSORE 17-May-13 99.4800 7.9497 3 75 99.4800 7.9497 INE160A16IX7 PUNJAB NATIONAL BK 23-May-13 99.4503 6.7250 1 25 99.4503 6.7250 INE652A16GC1 STATE BK OF PATIALA 24-May-13 99.3362 7.8679 1 25 99.3362 7.8679 INE040A16875 HDFC BK 24-May-13 99.3880 7.7502 1 5 99.3880 7.7502 INE028A16557 BK OF BARODA 27-May-13 99.2631 7.9696 1 25 99.2631 7.9696 INE090A16TW5 ICICI BK 27-May-13 99.2725 7.8672 1 25 99.2725 7.8672 INE090A16TW5 ICICI BK 27-May-13 99.3251 7.7504 1 5 99.3251 7.7504 INE562A16DA3 INDIAN BK 28-May-13 99.2349 8.0404 1 25 99.2349 8.0404 INE648A16FY5 SBBJ 28-May-13 99.2512 7.8678 1 10 99.2512 7.8678 INE141A16LA9 OBC 29-May-13 99.2191 7.9798 8 110 99.2191 7.9798 INE171A16EU9 THE FEDERAL BK 31-May-13 99.2414 7.7502 1 5 99.2414 7.7502 INE160A16IU3 PUNJAB NATIONAL BK 3-Jun-13 99.1134 7.9633 3 125 99.1105 7.9898 INE084A16832 BK OF INDIA 3-Jun-13 99.1194 7.9092 2 50 99.1294 7.8185 INE562A16BJ8 INDIAN BK 3-Jun-13 99.1144 7.9544 1 30 99.1144 7.9544 INE476A16JL0 CANARA BK 3-Jun-13 99.1094 7.9998 1 25 99.1094 7.9998 INE648A16FM0 SBBJ 3-Jun-13 99.1094 7.9998 1 25 99.1094 7.9998 INE651A16DU2 STATE BK OF MYSORE 3-Jun-13 99.1294 7.8185 1 25 99.1294 7.8185 INE238A16PZ1 AXIS BK 3-Jun-13 99.1735 7.7997 1 5 99.1735 7.7997 INE705A16FK2 VIJAYA BK 4-Jun-13 99.0826 8.0461 3 125 99.0822 8.0500 INE084A16949 BK OF INDIA 4-Jun-13 99.0878 8.0004 2 50 99.0878 8.0004 INE692A16BO3 UNION BK OF INDIA 4-Jun-13 99.0878 8.0004 1 25 99.0878 8.0004 INE649A16CK9 STATE BK OF HYDERABAD 4-Jun-13 99.0766 8.0996 1 5 99.0766 8.0996 INE428A16JC0 ALLAHABAD BK 5-Jun-13 99.0606 8.0496 1 25 99.0606 8.0496 INE428A16JC0 ALLAHABAD BK 5-Jun-13 99.0818 8.2500 1 25 99.0818 8.2500 INE141A16KR5 OBC 5-Jun-13 99.0606 8.0496 1 25 99.0606 8.0496 INE238A16QC8 AXIS BK 6-Jun-13 99.0663 7.8185 1 200 99.0663 7.8185 INE434A16CE9 ANDHRA BK 6-Jun-13 99.0401 8.0400 1 50 99.0401 8.0400 INE141A16HQ3 OBC 6-Jun-13 99.0494 7.9613 1 2 99.0494 7.9613 INE141A16HS9 OBC 7-Jun-13 99.0229 8.0036 5 151 99.0229 8.0036 INE008A16KV8 IDBI BK 7-Jun-13 99.0233 8.0003 2 40 99.0233 8.0003 INE008A16KV8 IDBI BK 7-Jun-13 99.0374 8.2503 1 25 99.0374 8.2503 INE428A16JM9 ALLAHABAD BK 10-Jun-13 98.9771 8.2004 1 25 98.9771 8.2004 INE705A16FV9 VIJAYA BK 10-Jun-13 98.9771 8.2004 1 25 98.9771 8.2004 INE141A16JT3 OBC 10-Jun-13 99.0266 7.7996 1 5 99.0266 7.7996 INE476A16JI6 CANARA BK 11-Jun-13 98.9335 8.0300 1 50 98.9335 8.0300 INE171A16FC4 THE FEDERAL BK 12-Jun-13 98.9847 7.7997 1 5 98.9847 7.7997 INE008A16OB2 IDBI BK 12-Jun-13 98.8959 8.1499 1 5 98.8959 8.1499 INE608A16EM7 PUNJAB AND SIND BK 13-Jun-13 98.8877 8.0501 1 50 98.8877 8.0501 INE705A16FS5 VIJAYA BK 13-Jun-13 98.8877 8.0501 1 25 98.8877 8.0501 INE008A16LG7 IDBI BK 13-Jun-13 98.8974 7.9791 1 5 98.8974 7.9791 INE476A16JJ4 CANARA BK 14-Jun-13 98.8689 8.0303 2 100 98.8689 8.0303 INE691A16GQ9 UCO BK 14-Jun-13 98.8731 8.0001 1 50 98.8731 8.0001 INE084A16899 BK OF INDIA 14-Jun-13 98.8731 8.0001 1 25 98.8731 8.0001 INE160A16JE5 PUNJAB NATIONAL BK 14-Jun-13 98.8689 8.0303 1 25 98.8689 8.0303 INE095A16HL2 INDUSIND BK 14-Jun-13 98.8695 8.0260 2 22 98.8695 8.0260 INE238A16RS2 AXIS BK 14-Jun-13 98.9428 7.8000 1 5 98.9428 7.8000 INE565A16764 INDIAN OVERSEAS BK 17-Jun-13 98.8089 7.9999 3 150 98.8089 7.9999 INE428A16JQ0 ALLAHABAD BK 17-Jun-13 98.8015 8.0502 1 50 98.8015 8.0502 INE141A16HX9 OBC 17-Jun-13 98.8059 8.0203 1 25 98.8059 8.0203 INE654A16CT0 STATE BK OF TRAVANCORE 17-Jun-13 98.8089 7.9999 1 25 98.8089 7.9999 INE141A16HW1 OBC 18-Jun-13 98.7845 8.0199 1 50 98.7845 8.0199 INE649A16DJ9 STATE BK OF HYDERABAD 19-Jun-13 98.7646 8.0098 1 25 98.7646 8.0098 INE695A16GI7 UNITED BK OF INDIA 19-Jun-13 98.8236 7.9000 1 5 98.8236 7.9000 INE483A16ES2 CENTRAL BK OF INDIA 21-Jun-13 98.7234 7.9997 1 100 98.7234 7.9997 INE476A16JP1 CANARA BK 21-Jun-13 98.7270 7.9769 1 22.5 98.7270 7.9769 INE667A16BF3 SYNDICATE BK 21-Jun-13 98.7234 7.9997 1 7 98.7234 7.9997 INE160A16IW9 PUNJAB NATIONAL BK 25-Jun-13 98.6741 8.0403 2 475 98.6741 8.0403 INE160A16IW9 PUNJAB NATIONAL BK 25-Jun-13 98.6312 8.0407 4 285 98.6313 8.0398 INE705A16GH6 VIJAYA BK 26-Jun-13 98.6081 8.0502 1 200 98.6081 8.0502 INE084A16972 BK OF INDIA 27-Jun-13 98.5902 8.0298 1 100 98.5902 8.0298 INE166A16IE4 ING VYSYA BK 28-Jun-13 98.5565 8.0999 8 400 98.5565 8.0999 INE562A16BR1 INDIAN BK 28-Jun-13 98.5635 8.0601 1 4 98.5635 8.0601 INE090A16VC3 ICICI BK 28-Jun-13 98.5916 7.9001 1 1.5 98.5916 7.9001 INE141A16LD3 OBC 2-Jul-13 98.4239 8.3498 1 25 98.4239 8.3498 INE141A16JF2 OBC 5-Jul-13 98.3671 8.3000 2 100 98.3671 8.3000 INE483A16DL9 CENTRAL BK OF INDIA 5-Jul-13 98.3671 8.3000 1 50 98.3671 8.3000 INE562A16BV3 INDIAN BK 17-Jul-13 98.0971 8.3298 1 25 98.0971 8.3298 INE141A16LF8 OBC 19-Jul-13 98.0440 8.3699 2 250 98.0440 8.3699 INE008A16PR5 IDBI BK 28-Aug-13 97.1734 8.3600 1 25 97.1734 8.3600 INE160A16IE7 PUNJAB NATIONAL BK 3-Sep-13 97.0644 8.3000 1 25 97.0644 8.3000 INE562A16CB3 INDIAN BK 3-Sep-13 97.0971 8.3300 1 25 97.0971 8.3300 INE649A16CO1 STATE BK OF HYDERABAD 3-Sep-13 97.0575 8.3201 1 25 97.0575 8.3201 INE008A16ON7 IDBI BK 6-Sep-13 97.0257 8.3500 1 25 97.0257 8.3500 INE160A16IG2 PUNJAB NATIONAL BK 10-Sep-13 96.9093 8.3149 2 50 96.9147 8.2999 INE008A16PA1 IDBI BK 12-Sep-13 96.8501 8.3599 1 25 96.8501 8.3599 INE141A16KS3 OBC 13-Sep-13 96.8433 8.3199 1 75 96.8433 8.3199 INE562A16CH0 INDIAN BK 16-Sep-13 96.7754 8.3301 1 100 96.7754 8.3301 INE090A16WH0 ICICI BK 16-Sep-13 96.7726 8.3376 1 1 96.7726 8.3376 INE652A16EF9 STATE BK OF PATIALA 24-Sep-13 96.6205 8.2900 1 125 96.6205 8.2900 INE648A16EW2 SBBJ 24-Sep-13 96.6166 8.2999 1 25 96.6166 8.2999 INE090A16WK4 ICICI BK 24-Sep-13 96.5654 8.4300 1 0.1 96.5654 8.4300 INE654A16CM5 STATE BK OF TRAVANCORE 25-Sep-13 96.5967 8.2966 4 126.5 96.5953 8.3001 INE683A16955 THE SOUTH INDIAN BK 27-Sep-13 96.4518 8.5525 2 1.5 96.4518 8.5525 INE141A16IP3 OBC 30-Oct-13 95.8488 8.3201 2 50 95.8488 8.3201 INE112A16DB5 CORPORATION BK 10-Dec-13 94.9750 8.3600 1 50 94.9750 8.3600 INE160A16IQ1 PUNJAB NATIONAL BK 16-Dec-13 94.8571 8.3499 1 100 94.8571 8.3499 INE141A16JD7 OBC 19-Dec-13 94.7894 8.3601 1 25 94.7894 8.3601 INE160A16IS7 PUNJAB NATIONAL BK 30-Dec-13 94.5575 8.3699 1 50 94.5575 8.3699 INE565A16707 INDIAN OVERSEAS BK 16-Jan-14 94.2014 8.3835 1 22 94.2014 8.3835 INE434A16DF4 ANDHRA BK 23-Jan-14 94.0589 8.3835 2 25 94.0589 8.3835 INE008A16NW0 IDBI BK 14-Feb-14 93.5901 8.4170 2 27 93.6165 8.3800 INE112A16DN0 CORPORATION BK 17-Feb-14 93.5382 8.4050 1 50 93.5382 8.4050 INE476A16IZ2 CANARA BK 24-Feb-14 93.3974 8.4049 1 75 93.3974 8.4049 INE028A16532 BK OF BARODA 25-Feb-14 93.3773 8.4050 1 25 93.3773 8.4050 INE565A16715 INDIAN OVERSEAS BK 25-Feb-14 93.3957 8.3800 2 20 93.3957 8.3800 INE141A16JY3 OBC 26-Feb-14 93.3572 8.4050 1 25 93.3572 8.4050 INE084A16881 BK OF INDIA 28-Feb-14 93.3171 8.4050 1 25 93.3171 8.4050 INE476A16JA3 CANARA BK 3-Mar-14 93.3156 8.3800 1 50 93.3156 8.3800 INE476A16JA3 CANARA BK 3-Mar-14 93.2757 8.3800 1 25 93.2757 8.3800 INE649A16DP6 STATE BK OF HYDERABAD 4-Mar-14 93.2632 8.3700 2 150 93.2632 8.3700 INE112A16DQ3 CORPORATION BK 4-Mar-14 93.2632 8.3700 1 50 93.2632 8.3700 INE608A16EL9 PUNJAB AND SIND BK 4-Mar-14 93.2032 8.4500 4 5 93.2032 8.4500 INE476A16JM8 CANARA BK 5-Mar-14 93.2357 8.3800 1 25 93.2357 8.3800 INE691A16GT3 UCO BK 5-Mar-14 93.2682 8.3900 1 25 93.2682 8.3900 INE565A16731 INDIAN OVERSEAS BK 6-Mar-14 93.2557 8.3800 1 50 93.2557 8.3800 INE028A16573 BK OF BARODA 6-Mar-14 93.2782 8.3500 1 25 93.2782 8.3500 INE428A16JK3 ALLAHABAD BK 6-Mar-14 93.2557 8.3800 1 25 93.2557 8.3800 INE434A16DQ1 ANDHRA BK 6-Mar-14 93.2557 8.3800 1 25 93.2557 8.3800 INE141A16KH6 OBC 7-Mar-14 93.2282 8.3900 2 100 93.2282 8.3900 INE077A16AA8 DENA BK 10-Mar-14 93.1683 8.3900 2 25 93.1683 8.3900 INE428A16JI7 ALLAHABAD BK 10-Mar-14 93.1208 8.4000 1 25 93.1208 8.4000 INE649A16DF7 STATE BK OF HYDERABAD 11-Mar-14 93.1161 8.3801 2 50 93.1161 8.3801 INE141A16KP9 OBC 11-Mar-14 93.1484 8.3900 1 50 93.1484 8.3900 INE160A16JC9 PUNJAB NATIONAL BK 12-Mar-14 93.0886 8.3900 1 50 93.0886 8.3900 INE084A16AA4 BK OF INDIA 13-Mar-14 93.0687 8.3899 1 50 93.0687 8.3899 INE112A16DR1 CORPORATION BK 14-Mar-14 92.9588 8.5068 4 255 93.0642 8.3700 INE565A16756 INDIAN OVERSEAS BK 14-Mar-14 93.0962 8.3800 1 150 93.0962 8.3800 INE434A16DL2 ANDHRA BK 14-Mar-14 93.0809 8.4000 2 100 93.0809 8.4000 INE691A16GY3 UCO BK 14-Mar-14 93.0410 8.4001 1 50 93.0410 8.4001 INE084A16980 BK OF INDIA 18-Mar-14 93.0477 8.3400 1 25 93.0477 8.3400 INE077A16AD2 DENA BK 18-Mar-14 92.9420 8.4249 1 5 92.9420 8.4249 INE691A16GX5 UCO BK 20-Mar-14 92.9692 8.3900 1 25 92.9692 8.3900 INE683A16AX5 THE SOUTH INDIAN BK 20-Mar-14 92.6951 8.6901 1 3.5 92.6951 8.6901 INE084A16998 BK OF INDIA 24-Mar-14 92.9187 8.3533 2 150 92.9134 8.3600 INE705A16GF0 VIJAYA BK 25-Mar-14 92.7907 8.4400 1 25 92.7907 8.4400 INE483A16EW4 CENTRAL BK OF INDIA 25-Mar-14 92.7036 8.5500 1 15 92.7036 8.5500 INE166A16IH7 ING VYSYA BK 15-Apr-14 92.3494 8.4701 1 15 92.3494 8.4701 INE457A16CE0 BK OF MAHARASHTRA 18-Apr-14 92.2649 8.5000 1 1 92.2649 8.5000 INE528G16UI8 YES BK 21-Apr-14 92.2034 8.5025 2 105 92.2034 8.5025 INE141A16LG6 OBC 22-Apr-14 92.2069 8.4750 4 150 92.2069 8.4750 INE528G16UH0 YES BK 22-Apr-14 92.1433 8.5500 1 75 92.1433 8.5500 INE168A16FP2 THE JAMMU AND KASHMIR BK22-Apr-14 92.1899 8.4950 1 50 92.1899 8.4950 =============================================================================================== *: Crores