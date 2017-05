Apr 25 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE095A16GS9 INDUSIND BK 26-Apr-13 99.9785 7.8492 4 135 99.9785 7.8492 INE008A16OJ5 IDBI BK 26-Apr-13 99.9788 7.7396 1 20 99.9788 7.7396 INE237A16OM4 KOTAK MAH BK 29-Apr-13 99.9140 7.8543 1 50 99.9140 7.8543 INE651A16EH7 STATE BK OF MYSORE 29-Apr-13 99.9362 7.7673 1 25 99.9362 7.7673 INE562A16DB1 INDIAN BK 3-May-13 99.8497 7.8489 1 25 99.8497 7.8489 INE476A16JE5 CANARA BK 3-May-13 99.8274 7.8885 1 25 99.8274 7.8885 INE084A16907 BK OF INDIA 3-May-13 99.8497 7.8489 1 25 99.8497 7.8489 INE476A16JC9 CANARA BK 6-May-13 99.7617 7.9261 1 5 99.7617 7.9261 INE166A16FK7 ING VYSYA BK 10-May-13 99.6683 8.0982 1 5 99.6683 8.0982 INE008A16KH7 IDBI BK 17-May-13 99.5261 7.8999 1 100 99.5261 7.8999 INE008A16KH7 IDBI BK 17-May-13 99.5447 7.9497 1 100 99.5447 7.9497 INE237A16TG5 KOTAK MAH BK 23-May-13 99.4014 7.8502 1 50 99.4014 7.8502 INE112A16CW3 CORPORATION BK 24-May-13 99.3723 7.9503 1 100 99.3723 7.9503 INE652A16GC1 STATE BK OF PATIALA 24-May-13 99.3748 7.9184 2 70 99.3723 7.9503 INE090A16TV7 ICICI BK 24-May-13 99.3783 7.8738 1 31 99.3783 7.8738 INE695A16GA4 UNITED BK OF INDIA 24-May-13 99.3723 7.9503 1 25 99.3723 7.9503 INE090A16TW5 ICICI BK 27-May-13 99.3078 7.9504 1 86 99.3078 7.9504 INE705A16FP1 VIJAYA BK 27-May-13 99.3035 8.0002 1 25 99.3035 8.0002 INE141A16KF0 OBC 31-May-13 99.2171 8.0004 1 25 99.2171 8.0004 INE084A16832 BK OF INDIA 3-Jun-13 99.1525 7.9995 2 150 99.1525 7.9995 INE434A16CD1 ANDHRA BK 3-Jun-13 99.1525 7.9995 2 100 99.1525 7.9995 INE095A16GZ4 INDUSIND BK 4-Jun-13 99.1255 8.0502 1 50 99.1255 8.0502 INE705A16FK2 VIJAYA BK 4-Jun-13 99.1525 7.9995 1 25 99.1525 7.9995 INE705A16FK2 VIJAYA BK 4-Jun-13 99.1309 8.0001 1 25 99.1309 8.0001 INE667A16BP2 SYNDICATE BK 5-Jun-13 99.1149 7.9499 1 100 99.1149 7.9499 INE428A16JC0 ALLAHABAD BK 5-Jun-13 99.1094 7.9998 2 50 99.1094 7.9998 INE565A16749 INDIAN OVERSEAS BK 6-Jun-13 99.0891 7.9887 3 250 99.0878 8.0004 INE008A16KY2 IDBI BK 6-Jun-13 99.1149 7.9499 1 25 99.1149 7.9499 INE434A16CE9 ANDHRA BK 6-Jun-13 99.0878 8.0004 1 25 99.0878 8.0004 INE141A16HQ3 OBC 6-Jun-13 99.0926 7.9579 1 8 99.0926 7.9579 INE141A16HS9 OBC 7-Jun-13 99.0669 7.9951 3 54 99.0663 8.0003 INE483A16DD6 CENTRAL BK OF INDIA 10-Jun-13 99.0018 8.0004 2 100 99.0018 8.0004 INE171A16EX3 THE FEDERAL BK 10-Jun-13 99.0015 8.0028 1 90 99.0015 8.0028 INE160A16JA3 PUNJAB NATIONAL BK 10-Jun-13 99.0044 7.9793 1 75 99.0044 7.9793 INE008A16LB8 IDBI BK 10-Jun-13 99.0013 8.0044 1 50 99.0013 8.0044 INE683A16AU1 THE SOUTH INDIAN BK 10-Jun-13 98.9920 8.0797 1 50 98.9920 8.0797 INE608A16EB0 PUNJAB AND SIND BK 10-Jun-13 99.0018 8.0004 1 25 99.0018 8.0004 INE090A16UQ5 ICICI BK 12-Jun-13 98.9589 8.0000 1 75 98.9589 8.0000 INE648A16FR9 SBBJ 12-Jun-13 98.9425 8.3003 1 25 98.9425 8.3003 INE649A16CM5 STATE BK OF HYDERABAD 13-Jun-13 98.9401 7.9798 1 25 98.9401 7.9798 INE649A16CM5 STATE BK OF HYDERABAD 13-Jun-13 98.9589 8.0000 1 25 98.9589 8.0000 INE667A16BD8 SYNDICATE BK 14-Jun-13 98.9309 8.0498 2 100 98.9309 8.0498 INE160A16JE5 PUNJAB NATIONAL BK 14-Jun-13 98.9160 7.9999 1 75 98.9160 7.9999 INE483A16EX2 CENTRAL BK OF INDIA 14-Jun-13 98.9374 8.0003 1 25 98.9374 8.0003 INE667A16BG1 SYNDICATE BK 15-Jun-13 98.9133 8.0201 1 50 98.9133 8.0201 INE028A16607 BK OF BARODA 17-Jun-13 98.8314 8.2997 1 25 98.8314 8.2997 INE141A16HX9 OBC 17-Jun-13 98.8662 8.0497 1 5 98.8662 8.0497 INE705A16GA1 VIJAYA BK 19-Jun-13 98.8089 7.9999 2 50 98.8089 7.9999 INE036D16DK1 THE KARUR VYSYA BK 20-Jun-13 98.7800 8.0500 1 25 98.7800 8.0500 INE476A16JP1 CANARA BK 21-Jun-13 98.7661 7.9999 2 200.5 98.7661 8.0000 INE652A16DZ9 STATE BK OF PATIALA 24-Jun-13 98.6940 8.0500 1 5 98.6940 8.0500 INE095A16HM0 INDUSIND BK 26-Jun-13 98.6352 8.1457 4 300 98.6201 8.2373 INE008A16OW8 IDBI BK 26-Jun-13 98.6510 8.0503 1 100 98.6510 8.0503 INE160A16HZ4 PUNJAB NATIONAL BK 26-Jun-13 98.6510 8.0503 1 25 98.6510 8.0503 INE040A16859 HDFC BK 2-Jul-13 98.5655 8.3002 1 50 98.5655 8.3002 INE040A16859 HDFC BK 2-Jul-13 98.4772 8.3002 1 50 98.4772 8.3002 INE141A16JF2 OBC 5-Jul-13 98.4417 8.2538 3 250 98.4387 8.2702 INE483A16DL9 CENTRAL BK OF INDIA 5-Jul-13 98.4412 8.2565 2 75 98.4387 8.2702 INE434A16CZ4 ANDHRA BK 5-Jul-13 98.4187 8.2598 2 50 98.4187 8.2598 INE483A16DL9 CENTRAL BK OF INDIA 5-Jul-13 98.4149 8.2800 1 50 98.4149 8.2800 INE434A16CZ4 ANDHRA BK 5-Jul-13 98.4387 8.2702 1 25 98.4387 8.2702 INE648A16ES0 SBBJ 25-Jul-13 98.0087 8.2399 2 100 98.0087 8.2399 INE238A16QT2 AXIS BK 5-Aug-13 97.7205 8.4300 1 20 97.7205 8.4300 INE237A16QL1 KOTAK MAH BK 19-Aug-13 97.3606 8.5302 1 4.5 97.3606 8.5302 INE667A16BO5 SYNDICATE BK 3-Sep-13 97.1005 8.3200 1 25 97.1005 8.3200 INE649A16CO1 STATE BK OF HYDERABAD 3-Sep-13 97.0295 8.5300 1 3 97.0295 8.5300 INE667A16BU2 SYNDICATE BK 10-Sep-13 96.9467 8.3301 1 150 96.9467 8.3301 INE160A16IG2 PUNJAB NATIONAL BK 10-Sep-13 96.9592 8.2950 2 100 96.9610 8.2899 INE160A16IG2 PUNJAB NATIONAL BK 10-Sep-13 96.9717 8.3201 1 50 96.9717 8.3201 INE649A16CW4 STATE BK OF HYDERABAD 10-Sep-13 96.9574 8.3000 1 25 96.9574 8.3000 INE008A16PA1 IDBI BK 12-Sep-13 96.6877 8.9315 1 200 96.6877 8.9315 INE141A16KS3 OBC 13-Sep-13 96.8933 8.3000 1 25 96.8933 8.3000 INE160A16IJ6 PUNJAB NATIONAL BK 17-Sep-13 96.8117 8.2900 1 50 96.8117 8.2900 INE160A16IJ6 PUNJAB NATIONAL BK 17-Sep-13 96.8219 8.3200 1 50 96.8219 8.3200 INE652A16ED4 STATE BK OF PATIALA 17-Sep-13 96.7224 8.5301 1 3 96.7224 8.5301 INE654A16CM5 STATE BK OF TRAVANCORE 25-Sep-13 96.6391 8.2967 1 3 96.6391 8.2967 INE683A16955 THE SOUTH INDIAN BK 27-Sep-13 96.5073 8.5224 1 1 96.5073 8.5224 INE008A16MY8 IDBI BK 5-Dec-13 95.1351 8.3699 1 50 95.1351 8.3699 INE112A16DB5 CORPORATION BK 10-Dec-13 95.0447 8.3100 1 50 95.0447 8.3100 INE652A16ET0 STATE BK OF PATIALA 11-Dec-13 95.0390 8.3200 1 25 95.0390 8.3200 INE160A16IP3 PUNJAB NATIONAL BK 12-Dec-13 94.6684 8.8988 1 500 94.6684 8.8988 INE028A16474 BK OF BARODA 12-Dec-13 94.8781 8.5299 1 15 94.8781 8.5299 INE667A16BC0 SYNDICATE BK 16-Dec-13 94.9246 8.3400 1 25 94.9246 8.3400 INE112A16DC3 CORPORATION BK 17-Dec-13 94.8951 8.3200 1 50 94.8951 8.3200 INE112A16DC3 CORPORATION BK 17-Dec-13 94.9272 8.3001 1 25 94.9272 8.3001 INE090A16YB9 ICICI BK 21-Feb-14 93.4871 8.4199 2 50 93.4871 8.4199 INE476A16IZ2 CANARA BK 24-Feb-14 93.4704 8.3600 4 200 93.4704 8.3600 INE008A16OD8 IDBI BK 24-Feb-14 93.4412 8.4000 1 5 93.4412 8.4000 INE028A16532 BK OF BARODA 25-Feb-14 93.4650 8.3400 1 50 93.4650 8.3400 INE008A16OI7 IDBI BK 26-Feb-14 93.4814 8.4000 1 100 93.4814 8.4000 INE476A16JA3 CANARA BK 3-Mar-14 93.3380 8.3500 1 50 93.3380 8.3500 INE008A16OE6 IDBI BK 3-Mar-14 93.3208 8.4000 1 25 93.3208 8.4000 INE428A16JF3 ALLAHABAD BK 4-Mar-14 93.2956 8.3801 3 55 93.2956 8.3801 INE608A16EL9 PUNJAB AND SIND BK 4-Mar-14 93.3082 8.3900 1 50 93.3082 8.3900 INE695A16GJ5 UNITED BK OF INDIA 4-Mar-14 93.3305 8.3600 1 50 93.3305 8.3600 INE692A16BX4 UNION BK OF INDIA 4-Mar-14 93.3454 8.3400 1 50 93.3454 8.3400 INE649A16DP6 STATE BK OF HYDERABAD 4-Mar-14 93.3405 8.3199 1 25 93.3405 8.3199 INE160A16IV1 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-14 93.3056 8.3400 1 200 93.3056 8.3400 INE691A16GT3 UCO BK 5-Mar-14 93.2682 8.3900 1 50 93.2682 8.3900 INE141A16KI4 OBC 5-Mar-14 93.2832 8.3699 1 25 93.2832 8.3699 INE028A16581 BK OF BARODA 5-Mar-14 93.2981 8.3500 1 5 93.2981 8.3500 INE434A16DQ1 ANDHRA BK 6-Mar-14 93.2482 8.3900 1 75 93.2482 8.3900 INE028A16573 BK OF BARODA 6-Mar-14 93.3131 8.3300 1 50 93.3131 8.3300 INE028A16573 BK OF BARODA 6-Mar-14 93.2632 8.3700 1 25 93.2632 8.3700 INE428A16JK3 ALLAHABAD BK 6-Mar-14 93.2757 8.3800 1 25 93.2757 8.3800 INE160A16JB1 PUNJAB NATIONAL BK 10-Mar-14 93.2063 8.3399 1 100 93.2063 8.3399 INE141A16KK0 OBC 10-Mar-14 93.1911 8.3600 1 50 93.1911 8.3600 INE691A16GV9 UCO BK 10-Mar-14 93.1734 8.3833 2 30 93.1759 8.3800 INE077A16AA8 DENA BK 10-Mar-14 93.1883 8.3900 1 25 93.1883 8.3900 INE090A16YL8 ICICI BK 10-Mar-14 93.1835 8.3700 1 25 93.1835 8.3700 INE141A16KK0 OBC 10-Mar-14 93.2034 8.3700 1 25 93.2034 8.3700 INE036D16DF1 THE KARUR VYSYA BK 10-Mar-14 93.1171 8.4575 1 8.5 93.1171 8.4575 INE649A16DF7 STATE BK OF HYDERABAD 11-Mar-14 93.2016 8.3201 1 25 93.2016 8.3201 INE160A16JC9 PUNJAB NATIONAL BK 12-Mar-14 93.1864 8.3400 1 25 93.1864 8.3400 INE705A16FT3 VIJAYA BK 13-Mar-14 93.1208 8.4000 1 50 93.1208 8.4000 INE528G16TU5 YES BK 14-Mar-14 92.7334 8.8549 1 1.5 92.7334 8.8549 INE562A16DE5 INDIAN BK 18-Mar-14 93.0400 8.3500 2 75 93.0400 8.3500 INE683A16AX5 THE SOUTH INDIAN BK 20-Mar-14 92.7574 8.6625 1 3.5 92.7574 8.6625 INE434A16DP3 ANDHRA BK 24-Mar-14 92.8505 8.4400 1 3 92.8505 8.4400 INE652A16GH0 STATE BK OF PATIALA 25-Mar-14 92.9292 8.3400 1 75 92.9292 8.3400 INE649A16DO9 STATE BK OF HYDERABAD 25-Mar-14 92.9016 8.3499 1 50 92.9016 8.3499 INE649A16DO9 STATE BK OF HYDERABAD 25-Mar-14 92.9292 8.3400 1 25 92.9292 8.3400 INE160A16JF2 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-14 92.9134 8.3600 1 25 92.9134 8.3600 INE237A16UG3 KOTAK MAH BK 15-Apr-14 92.3890 8.4700 1 8 92.3890 8.4700 INE528G16UF4 YES BK 15-Apr-14 92.3890 8.4700 1 8 92.3890 8.4700 INE457A16CE0 BK OF MAHARASHTRA 18-Apr-14 92.3255 8.4750 1 0.75 92.3255 8.4750 INE528G16UH0 YES BK 22-Apr-14 92.1979 8.5325 2 35 92.1768 8.5575 INE168A16FP2 THE JAMMU AND KASHMIR BK22-Apr-14 92.2464 8.4750 1 10 92.2464 8.4750 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : For Secondary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com