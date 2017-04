Apr 26 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE562A16BC3 INDIAN BK 29-Apr-13 99.9371 7.6538 2 95 99.9372 7.6455 INE428A16JE6 ALLAHABAD BK 3-May-13 99.8478 7.9482 1 25 99.8478 7.9482 INE084A16907 BK OF INDIA 3-May-13 99.8487 7.9012 1 25 99.8487 7.9012 INE095A16GX9 INDUSIND BK 6-May-13 99.7813 8.0000 2 125 99.7813 8.0000 INE476A16JC9 CANARA BK 6-May-13 99.7833 7.9258 2 20 99.7840 7.9011 INE166A16HZ1 ING VYSYA BK 7-May-13 99.7595 7.9995 1 50 99.7595 7.9995 INE166A16FJ9 ING VYSYA BK 9-May-13 99.7159 7.9994 1 25 99.7159 7.9994 INE652A16GB3 STATE BK OF PATIALA 20-May-13 99.4877 7.8313 1 25 99.4877 7.8313 INE695A16GP2 UNITED BK OF INDIA 23-May-13 99.4139 7.9699 1 5 99.4139 7.9699 INE160A16IX7 PUNJAB NATIONAL BK 23-May-13 99.5076 6.6895 1 2 99.5076 6.6895 INE040A16875 HDFC BK 24-May-13 99.4039 7.8169 4 250 99.4132 7.6945 INE090A16TV7 ICICI BK 24-May-13 99.3997 7.8726 1 44 99.3997 7.8726 INE652A16GC1 STATE BK OF PATIALA 24-May-13 99.3938 7.9504 1 25 99.3938 7.9504 INE090A16TW5 ICICI BK 27-May-13 99.3503 7.6997 2 125 99.3503 7.6997 INE652A16FQ3 STATE BK OF PATIALA 28-May-13 99.3070 7.9597 1 25 99.3070 7.9597 INE649A16CJ1 STATE BK OF HYDERABAD 30-May-13 99.2649 7.9500 1 50 99.2649 7.9500 INE166A16HU2 ING VYSYA BK 31-May-13 99.2359 8.0298 1 100 99.2359 8.0298 INE141A16KF0 OBC 31-May-13 99.2387 8.0002 1 25 99.2387 8.0002 INE171A16EU9 THE FEDERAL BK 31-May-13 99.2666 7.7048 1 5 99.2666 7.7048 INE237A16TP6 KOTAK MAH BK 3-Jun-13 99.1715 8.0244 3 175 99.1709 8.0303 INE695A16GN7 UNITED BK OF INDIA 3-Jun-13 99.1740 8.0000 2 100 99.1740 8.0000 INE434A16CD1 ANDHRA BK 3-Jun-13 99.1740 8.0000 2 100 99.1740 8.0000 INE171A16EK0 THE FEDERAL BK 3-Jun-13 99.1689 8.0498 1 50 99.1689 8.0498 INE651A16DU2 STATE BK OF MYSORE 3-Jun-13 99.1860 7.8829 1 12 99.1860 7.8829 INE652A16DU0 STATE BK OF PATIALA 3-Jun-13 99.1740 8.0000 1 10 99.1740 8.0000 INE238A16PZ1 AXIS BK 3-Jun-13 99.1986 7.7598 1 5 99.1986 7.7598 INE705A16FK2 VIJAYA BK 4-Jun-13 99.1525 7.9995 2 120 99.1525 7.9995 INE008A16PD5 IDBI BK 5-Jun-13 99.1411 7.9054 1 25 99.1411 7.9054 INE565A16749 INDIAN OVERSEAS BK 6-Jun-13 99.1094 7.9998 8 385 99.1094 7.9998 INE434A16CE9 ANDHRA BK 6-Jun-13 99.1094 7.9998 2 100 99.1094 7.9998 INE691A16GW7 UCO BK 7-Jun-13 99.0878 8.0004 2 150 99.0878 8.0004 INE141A16HS9 OBC 7-Jun-13 99.0878 8.0004 1 50 99.0878 8.0004 INE483A16DE4 CENTRAL BK OF INDIA 7-Jun-13 99.0878 8.0004 2 50 99.0878 8.0004 INE008A16KV8 IDBI BK 7-Jun-13 99.0878 8.0004 1 25 99.0878 8.0004 INE008A16LB8 IDBI BK 10-Jun-13 99.0232 8.0011 3 125 99.0233 8.0003 INE141A16JT3 OBC 10-Jun-13 99.0517 7.7654 2 100 99.0517 7.7654 INE171A16EX3 THE FEDERAL BK 10-Jun-13 99.0230 8.0027 2 33 99.0230 8.0027 INE608A16EB0 PUNJAB AND SIND BK 10-Jun-13 99.0233 8.0003 1 25 99.0233 8.0003 INE648A16FR9 SBBJ 12-Jun-13 98.9867 7.9498 1 100 98.9867 7.9498 INE171A16FC4 THE FEDERAL BK 12-Jun-13 98.9842 7.9695 2 30 98.9791 8.0100 INE008A16LG7 IDBI BK 13-Jun-13 99.0233 8.0003 1 50 99.0233 8.0003 INE160A16JE5 PUNJAB NATIONAL BK 14-Jun-13 98.9378 7.9976 2 100 98.9374 8.0003 INE036D16DA2 THE KARUR VYSYA BK 14-Jun-13 98.9294 8.0612 1 75 98.9294 8.0612 INE040A16826 HDFC BK 14-Jun-13 98.9401 7.9798 1 50 98.9401 7.9798 INE652A16FD1 STATE BK OF PATIALA 14-Jun-13 98.9414 7.9699 1 50 98.9414 7.9699 INE705A16GK0 VIJAYA BK 14-Jun-13 98.9374 8.0003 1 25 98.9374 8.0003 INE238A16RS2 AXIS BK 14-Jun-13 98.9679 7.7683 1 5 98.9679 7.7683 INE667A16AP4 SYNDICATE BK 17-Jun-13 98.8731 8.0001 1 100 98.8731 8.0001 INE565A16764 INDIAN OVERSEAS BK 17-Jun-13 98.8731 8.0001 2 50 98.8731 8.0001 INE095A16HK4 INDUSIND BK 17-Jun-13 98.8646 8.0612 1 10 98.8646 8.0612 INE667A16AQ2 SYNDICATE BK 18-Jun-13 98.8569 7.9631 3 150 98.8588 7.9499 INE648A16FV1 SBBJ 18-Jun-13 98.8588 7.9499 1 75 98.8588 7.9499 INE649A16DJ9 STATE BK OF HYDERABAD 19-Jun-13 98.8379 7.9473 1 50 98.8379 7.9473 INE476A16JP1 CANARA BK 21-Jun-13 98.7890 7.9899 1 100 98.7890 7.9899 INE040A16842 HDFC BK 21-Jun-13 98.7875 7.9999 1 65 98.7875 7.9999 INE476A16JH8 CANARA BK 24-Jun-13 98.7099 8.0857 2 175 98.7234 7.9997 INE160A16IW9 PUNJAB NATIONAL BK 25-Jun-13 98.7020 8.0000 5 440 98.7020 8.0000 INE695A16GG1 UNITED BK OF INDIA 25-Jun-13 98.7020 8.0000 2 100 98.7020 8.0000 INE040A16859 HDFC BK 2-Jul-13 98.4886 8.3601 1 5 98.4886 8.3601 INE141A16JF2 OBC 5-Jul-13 98.4425 8.2497 2 150 98.4425 8.2497 INE562A16BV3 INDIAN BK 17-Jul-13 98.2394 8.2802 1 50 98.2394 8.2802 INE562A16BV3 INDIAN BK 17-Jul-13 98.1738 8.2800 1 25 98.1738 8.2800 INE112A16CD3 CORPORATION BK 23-Jul-13 98.1083 8.2798 1 25 98.1083 8.2798 INE652A16GL2 STATE BK OF PATIALA 24-Jul-13 98.0327 8.2300 1 50 98.0327 8.2300 INE141A16IF4 OBC 5-Aug-13 97.8201 8.2999 1 25 97.8201 8.2999 INE649A16DI1 STATE BK OF HYDERABAD 28-Aug-13 97.2576 8.3000 2 100 97.2576 8.3000 INE649A16DI1 STATE BK OF HYDERABAD 28-Aug-13 97.3222 8.2999 1 50 97.3222 8.2999 INE141A16KV7 OBC 2-Sep-13 97.2081 8.3199 1 100 97.2081 8.3199 INE171A16DT3 THE FEDERAL BK 3-Sep-13 97.0918 8.4099 2 200 97.0918 8.4099 INE667A16BO5 SYNDICATE BK 3-Sep-13 97.1865 8.3201 2 200 97.1865 8.3201 INE008A16PE3 IDBI BK 3-Sep-13 97.0951 8.4001 1 50 97.0951 8.4001 INE008A16PJ2 IDBI BK 10-Sep-13 96.8218 8.7455 6 650 96.9611 8.3501 INE649A16CW4 STATE BK OF HYDERABAD 10-Sep-13 97.0464 8.2901 4 200 97.0464 8.2901 INE652A16GA5 STATE BK OF PATIALA 10-Sep-13 96.9823 8.2900 1 75 96.9823 8.2900 INE095A16GW1 INDUSIND BK 16-Sep-13 96.8103 8.4098 1 40 96.8103 8.4098 INE683A16955 THE SOUTH INDIAN BK 27-Sep-13 96.5300 8.5200 1 3.5 96.5300 8.5200 INE112A16DA7 CORPORATION BK 5-Dec-13 95.1572 8.3300 1 25 95.1572 8.3300 INE028A16466 BK OF BARODA 6-Dec-13 95.1821 8.3599 1 25 95.1821 8.3599 INE028A16490 BK OF BARODA 20-Dec-13 94.8345 8.3533 2 75 94.8306 8.3600 INE028A16508 BK OF BARODA 23-Dec-13 94.8306 8.3600 1 25 94.8306 8.3600 INE028A16508 BK OF BARODA 23-Dec-13 94.7689 8.3599 1 25 94.7689 8.3599 INE028A16516 BK OF BARODA 27-Dec-13 94.6867 8.3599 1 25 94.6867 8.3599 INE476A16IZ2 CANARA BK 24-Feb-14 93.4904 8.3600 1 125 93.4904 8.3600 INE008A16OL1 IDBI BK 27-Feb-14 93.3350 8.4900 1 10 93.3350 8.4900 INE008A16OE6 IDBI BK 3-Mar-14 93.3208 8.4000 1 175 93.3208 8.4000 INE695A16GJ5 UNITED BK OF INDIA 4-Mar-14 93.3156 8.3800 1 50 93.3156 8.3800 INE084A16915 BK OF INDIA 4-Mar-14 93.3398 8.3475 1 6 93.3398 8.3475 INE476A16JM8 CANARA BK 5-Mar-14 93.3816 8.3449 1 25 93.3816 8.3449 INE476A16JM8 CANARA BK 5-Mar-14 93.3180 8.3501 1 25 93.3180 8.3501 INE434A16DK4 ANDHRA BK 7-Mar-14 93.2632 8.3700 3 125 93.2632 8.3700 INE008A16OZ1 IDBI BK 10-Mar-14 93.1958 8.3800 1 50 93.1958 8.3800 INE434A16DO6 ANDHRA BK 10-Mar-14 93.2632 8.3700 1 25 93.2632 8.3700 INE036D16DF1 THE KARUR VYSYA BK 10-Mar-14 93.0593 8.5607 2 16.25 93.0108 8.6250 INE095A16HB3 INDUSIND BK 10-Mar-14 93.1051 8.5000 1 0.05 93.1051 8.5000 INE077A16AC4 DENA BK 13-Mar-14 93.1361 8.3799 1 400 93.1361 8.3799 INE434A16DL2 ANDHRA BK 14-Mar-14 92.4329 9.2798 1 95 92.4329 9.2798 INE428A16JG1 ALLAHABAD BK 17-Mar-14 92.9256 8.5500 1 5 92.9256 8.5500 INE160A16JD7 PUNJAB NATIONAL BK 20-Mar-14 93.0202 8.3500 1 75 93.0202 8.3500 INE160A16JF2 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-14 92.4525 8.9482 2 202 92.4484 8.9534 INE705A16GF0 VIJAYA BK 25-Mar-14 92.8680 8.4177 1 5 92.8680 8.4177 INE166A16ID6 ING VYSYA BK 16-Apr-14 92.2999 8.5775 1 10 92.2999 8.5775 INE562A16DI6 INDIAN BK 17-Apr-14 92.4150 8.4150 1 10 92.4150 8.4150 INE976G16380 THE RATNAKAR BK 18-Apr-14 91.7630 9.1775 1 8 91.7630 9.1775 INE528G16UJ6 YES BK 23-Apr-14 92.2485 8.4725 3 164 92.2485 8.4725 INE166A16IJ3 ING VYSYA BK 23-Apr-14 92.2211 8.5050 3 65 92.2211 8.5050 INE168A16FQ0 THE JAMMU AND KASHMIR BK23-Apr-14 92.2464 8.4750 3 65 92.2464 8.4750 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : For Secondary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com