Apr 29 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE095A16GY7 INDUSIND BK 3-May-13 99.9345 7.9744 1 135 99.9345 7.9744 INE008A16MA8 IDBI BK 3-May-13 99.9351 7.9013 1 105 99.9351 7.9013 INE652A16FV3 STATE BK OF PATIALA 3-May-13 99.9140 7.8543 2 100 99.9140 7.8543 INE562A16DB1 INDIAN BK 3-May-13 99.9135 7.9000 1 100 99.9135 7.9000 INE562A16DB1 INDIAN BK 3-May-13 99.9351 7.9013 1 95 99.9351 7.9013 INE695A16FW0 UNITED BK OF INDIA 3-May-13 99.9351 7.9013 1 25 99.9351 7.9013 INE008A16MA8 IDBI BK 3-May-13 99.9147 7.7903 1 25 99.9147 7.7903 INE476A16JE5 CANARA BK 3-May-13 99.9135 7.9000 1 20 99.9135 7.9000 INE095A16GX9 INDUSIND BK 6-May-13 99.8476 7.9587 1 200 99.8476 7.9587 INE476A16JC9 CANARA BK 6-May-13 99.8695 7.9491 1 50 99.8695 7.9491 INE476A16JC9 CANARA BK 6-May-13 99.8489 7.8907 1 15 99.8489 7.8907 INE141A16KL8 OBC 10-May-13 99.7840 7.9011 1 25 99.7840 7.9011 INE084A16923 BK OF INDIA 15-May-13 99.6723 8.0003 1 25 99.6723 8.0003 INE008A16KH7 IDBI BK 17-May-13 99.6100 7.9393 1 50 99.6100 7.9393 INE112A16CQ5 CORPORATION BK 20-May-13 99.5646 7.9808 1 75 99.5646 7.9808 INE237A16TG5 KOTAK MAH BK 23-May-13 99.4865 7.8498 1 50 99.4865 7.8498 INE090A16TV7 ICICI BK 24-May-13 99.4591 7.9401 1 100 99.4591 7.9401 INE090A16TW5 ICICI BK 27-May-13 99.3943 7.9438 1 84 99.3943 7.9438 INE562A16DA3 INDIAN BK 28-May-13 99.3739 7.9299 2 50 99.3739 7.9299 INE141A16LA9 OBC 29-May-13 99.3535 7.9165 3 150 99.3541 7.9095 INE008A16OS6 IDBI BK 29-May-13 99.3723 7.9503 2 50 99.3723 7.9503 INE652A16EK9 STATE BK OF PATIALA 29-May-13 99.3700 7.9796 1 25 99.3700 7.9796 INE667A16AZ3 SYNDICATE BK 31-May-13 99.3268 7.9801 1 50 99.3268 7.9801 INE084A16832 BK OF INDIA 3-Jun-13 99.2434 7.9504 3 150 99.2434 7.9504 INE171A16EK0 THE FEDERAL BK 3-Jun-13 99.2333 8.0574 1 54 99.2333 8.0574 INE651A16DU2 STATE BK OF MYSORE 3-Jun-13 99.2603 8.0001 2 50 99.2603 8.0001 INE652A16DU0 STATE BK OF PATIALA 3-Jun-13 99.2359 8.0298 1 50 99.2359 8.0298 INE608A16EG9 PUNJAB AND SIND BK 3-Jun-13 99.2621 7.9805 1 50 99.2621 7.9805 INE562A16BJ8 INDIAN BK 3-Jun-13 99.2434 7.9504 2 50 99.2434 7.9504 INE651A16DU2 STATE BK OF MYSORE 3-Jun-13 99.2503 7.8774 1 13 99.2503 7.8774 INE562A16BJ8 INDIAN BK 3-Jun-13 99.2741 7.8497 1 5 99.2741 7.8497 INE238A16QE4 AXIS BK 4-Jun-13 99.2171 8.0004 2 100 99.2171 8.0004 INE238A16QI5 AXIS BK 5-Jun-13 99.1946 8.0097 3 100 99.1946 8.0097 INE238A16QC8 AXIS BK 6-Jun-13 99.1740 8.0000 1 25 99.1740 8.0000 INE141A16HS9 OBC 7-Jun-13 99.1598 7.9300 2 100 99.1598 7.9300 INE483A16DE4 CENTRAL BK OF INDIA 7-Jun-13 99.1577 7.9500 1 50 99.1577 7.9500 INE008A16KV8 IDBI BK 7-Jun-13 99.1567 7.9595 1 25 99.1567 7.9595 INE095A16HE7 INDUSIND BK 10-Jun-13 99.0822 8.0500 1 100 99.0822 8.0500 INE476A16JI6 CANARA BK 11-Jun-13 99.0652 8.0098 1 50 99.0652 8.0098 INE008A16OB2 IDBI BK 12-Jun-13 99.0448 8.0002 1 25 99.0448 8.0002 INE171A16FC4 THE FEDERAL BK 12-Jun-13 99.0448 8.0002 1 25 99.0448 8.0002 INE608A16EM7 PUNJAB AND SIND BK 13-Jun-13 99.0257 7.9804 1 50 99.0257 7.9804 INE705A16FS5 VIJAYA BK 13-Jun-13 99.0427 7.8398 1 25 99.0427 7.8398 INE691A16GF2 UCO BK 13-Jun-13 99.0294 7.9498 1 25 99.0294 7.9498 INE483A16EX2 CENTRAL BK OF INDIA 14-Jun-13 99.0080 7.9502 6 250 99.0080 7.9502 INE691A16GQ9 UCO BK 14-Jun-13 99.0080 7.9502 1 200 99.0080 7.9502 INE160A16JE5 PUNJAB NATIONAL BK 14-Jun-13 99.0093 7.9396 2 100 99.0093 7.9396 INE095A16HL2 INDUSIND BK 14-Jun-13 99.0006 8.0101 1 50 99.0006 8.0101 INE084A16899 BK OF INDIA 14-Jun-13 99.0080 7.9502 1 50 99.0080 7.9502 INE667A16BG1 SYNDICATE BK 15-Jun-13 98.9989 7.8531 1 10 98.9989 7.8531 INE095A16HK4 INDUSIND BK 17-Jun-13 98.9782 7.8502 1 5 98.9782 7.8502 INE695A16GM9 UNITED BK OF INDIA 18-Jun-13 98.9160 7.9999 1 100 98.9160 7.9999 INE667A16AQ2 SYNDICATE BK 18-Jun-13 98.9160 7.9999 2 100 98.9160 7.9999 INE648A16FV1 SBBJ 18-Jun-13 98.9227 7.9499 1 100 98.9227 7.9499 INE141A16HW1 OBC 18-Jun-13 98.9254 7.9298 1 25 98.9254 7.9298 INE562A16BQ3 INDIAN BK 21-Jun-13 98.8517 8.0000 1 100 98.8517 8.0000 INE040A16842 HDFC BK 21-Jun-13 98.8662 8.0497 1 5 98.8662 8.0497 INE649A16DM3 STATE BK OF HYDERABAD 24-Jun-13 98.8117 7.8383 1 75 98.8117 7.8383 INE652A16DY2 STATE BK OF PATIALA 25-Jun-13 98.7510 8.0989 2 280 98.7589 8.0473 INE160A16IW9 PUNJAB NATIONAL BK 25-Jun-13 98.7737 7.9501 2 150 98.7737 7.9501 INE141A16IB3 OBC 25-Jun-13 98.7661 8.0000 1 5 98.7661 8.0000 INE705A16GH6 VIJAYA BK 26-Jun-13 98.7292 8.1002 1 125 98.7292 8.1002 INE095A16HM0 INDUSIND BK 26-Jun-13 98.7905 7.8399 1 5 98.7905 7.8399 INE434A16CI0 ANDHRA BK 27-Jun-13 98.7281 7.9699 1 50 98.7281 7.9699 INE434A16DU3 ANDHRA BK 3-Jul-13 98.5573 8.2199 4 250 98.5573 8.2199 INE141A16JF2 OBC 5-Jul-13 98.5136 8.2197 1 200 98.5136 8.2197 INE652A16GM0 STATE BK OF PATIALA 26-Jul-13 98.0526 8.2377 2 100 98.0526 8.2377 INE166A16IL9 ING VYSYA BK 29-Jul-13 97.9523 8.3850 3 500 97.9523 8.3850 INE141A16LH4 OBC 29-Jul-13 97.9828 8.2575 4 225 97.9828 8.2575 INE562A16DK2 INDIAN BK 29-Jul-13 97.9880 8.2358 3 75 97.9882 8.2350 INE434A16DX7 ANDHRA BK 29-Jul-13 97.9828 8.2575 2 50 97.9828 8.2575 INE651A16EM7 STATE BK OF MYSORE 14-Aug-13 97.6574 8.2600 2 100 97.6574 8.2600 INE649A16CO1 STATE BK OF HYDERABAD 3-Sep-13 97.1980 8.2850 2 50 97.2030 8.2699 INE008A16PJ2 IDBI BK 10-Sep-13 97.0507 8.3399 1 25 97.0507 8.3399 INE008A16PA1 IDBI BK 12-Sep-13 97.0076 8.3401 2 150 97.0076 8.3401 INE160A16IJ6 PUNJAB NATIONAL BK 17-Sep-13 96.8861 8.3199 1 25 96.8861 8.3199 INE141A16IN8 OBC 14-Oct-13 96.3032 8.3401 1 0.2 96.3032 8.3401 INE112A16DA7 CORPORATION BK 5-Dec-13 95.2028 8.3600 1 25 95.2028 8.3600 INE141A16IW9 OBC 6-Dec-13 95.1876 8.3499 1 25 95.1876 8.3499 INE692A16BS4 UNION BK OF INDIA 13-Dec-13 95.0483 8.3400 2 125 95.0483 8.3400 INE651A16EI5 STATE BK OF MYSORE 16-Dec-13 95.0036 8.3099 1 100 95.0036 8.3099 INE667A16BC0 SYNDICATE BK 16-Dec-13 94.9712 8.3667 3 75 94.9636 8.3800 INE141A16JB1 OBC 16-Dec-13 94.9636 8.3800 1 25 94.9636 8.3800 INE112A16DC3 CORPORATION BK 17-Dec-13 94.9630 8.3449 2 50 94.9716 8.3299 INE141A16JD7 OBC 19-Dec-13 94.9131 8.3600 1 25 94.9131 8.3600 INE434A16CT7 ANDHRA BK 20-Dec-13 94.8866 8.3701 2 75 94.8866 8.3701 INE028A16490 BK OF BARODA 20-Dec-13 94.9362 8.3200 2 50 94.9362 8.3200 INE028A16490 BK OF BARODA 20-Dec-13 94.9098 8.3301 1 25 94.9098 8.3301 INE483A16EC6 CENTRAL BK OF INDIA 27-Dec-13 94.7511 8.3900 2 50 94.7511 8.3900 INE434A16DF4 ANDHRA BK 23-Jan-14 94.1702 8.4000 2 50 94.1702 8.4000 INE008A16NV2 IDBI BK 10-Feb-14 93.7144 8.5300 1 3.5 93.7144 8.5300 INE112A16DN0 CORPORATION BK 17-Feb-14 93.6840 8.3699 3 200 93.6840 8.3699 INE112A16DN0 CORPORATION BK 17-Feb-14 93.7041 8.3700 1 25 93.7041 8.3700 INE084A16915 BK OF INDIA 4-Mar-14 93.4200 8.3199 1 50 93.4200 8.3199 INE160A16IV1 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-14 93.4001 8.3200 1 100 93.4001 8.3200 INE141A16KI4 OBC 5-Mar-14 93.3853 8.3399 1 25 93.3853 8.3399 INE028A16573 BK OF BARODA 6-Mar-14 93.3802 8.3200 1 25 93.3802 8.3200 INE141A16KH6 OBC 7-Mar-14 93.3454 8.3400 3 200 93.3454 8.3400 INE160A16JB1 PUNJAB NATIONAL BK 10-Mar-14 93.2970 8.3250 1 50 93.2970 8.3250 INE691A16GV9 UCO BK 10-Mar-14 93.2782 8.3500 1 25 93.2782 8.3500 INE649A16DH3 STATE BK OF HYDERABAD 13-Mar-14 93.2185 8.3501 2 100 93.2185 8.3501 INE077A16AC4 DENA BK 13-Mar-14 93.1958 8.3800 1 2.07 93.1958 8.3800 INE428A16JG1 ALLAHABAD BK 17-Mar-14 92.9863 8.5500 1 5 92.9863 8.5500 INE084A16980 BK OF INDIA 18-Mar-14 93.1500 8.3099 1 25 93.1500 8.3099 INE077A16AD2 DENA BK 18-Mar-14 93.1135 8.3575 1 5 93.1135 8.3575 INE160A16JD7 PUNJAB NATIONAL BK 20-Mar-14 93.0950 8.3300 1 50 93.0950 8.3300 INE476A16JO4 CANARA BK 24-Mar-14 93.0121 8.3350 1 25 93.0121 8.3350 INE160A16JF2 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-14 92.5163 8.9470 1 200 92.5163 8.9470 INE237A16UH1 KOTAK MAH BK 16-Apr-14 92.5144 8.3901 1 10 92.5144 8.3901 INE166A16ID6 ING VYSYA BK 16-Apr-14 92.3949 8.5351 1 10 92.3949 8.5351 INE237A16UI9 KOTAK MAH BK 22-Apr-14 92.3799 8.4099 1 12 92.3799 8.4099 INE141A16LJ0 OBC 23-Apr-14 92.3665 8.4025 3 105 92.3665 8.4025 INE434A16DW9 ANDHRA BK 29-Apr-14 92.2552 8.3950 2 150 92.2552 8.3950 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : For Secondary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com