Apr 30 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE008A16MA8 IDBI BK 3-May-13 99.9347 7.9525 3 250 99.9360 7.7917 INE648A16GC9 SBBJ 3-May-13 99.9343 7.9988 1 100 99.9343 7.9988 INE483A16EL7 CENTRAL BK OF INDIA 3-May-13 99.9344 7.9866 1 10 99.9344 7.9866 INE476A16JE5 CANARA BK 3-May-13 99.9267 8.9247 1 6 99.9267 8.9247 INE095A16GX9 INDUSIND BK 6-May-13 99.8675 8.0681 2 200 99.8664 8.1382 INE476A16JC9 CANARA BK 6-May-13 99.8688 7.9918 1 175 99.8688 7.9918 INE651A16ER6 STATE BK OF MYSORE 6-May-13 99.8695 7.9491 1 100 99.8695 7.9491 INE648A16GE5 SBBJ 7-May-13 99.8478 7.9482 1 50 99.8478 7.9482 INE008A16JZ1 IDBI BK 10-May-13 99.7820 7.9744 1 1 99.7820 7.9744 INE562A16BE9 INDIAN BK 13-May-13 99.7610 7.9495 1 25 99.7610 7.9495 INE166A16HV0 ING VYSYA BK 15-May-13 99.6723 8.0003 3 250 99.6723 8.0003 INE084A16923 BK OF INDIA 15-May-13 99.6744 7.9488 1 75 99.6744 7.9488 INE095A16HJ6 INDUSIND BK 17-May-13 99.6441 7.6687 2 50 99.6441 7.6687 INE652A16FY7 STATE BK OF PATIALA 17-May-13 99.6311 7.9498 1 50 99.6311 7.9498 INE652A16GB3 STATE BK OF PATIALA 20-May-13 99.5663 7.9495 2 40 99.5663 7.9495 INE141A16KB9 OBC 20-May-13 99.5663 7.9495 1 25 99.5663 7.9495 INE695A16GP2 UNITED BK OF INDIA 23-May-13 99.5015 7.9506 1 90 99.5015 7.9506 INE237A16TG5 KOTAK MAH BK 23-May-13 99.5078 7.8496 1 50 99.5078 7.8496 INE160A16IX7 PUNJAB NATIONAL BK 23-May-13 99.5815 6.6693 1 25 99.5815 6.6693 INE695A16GP2 UNITED BK OF INDIA 23-May-13 99.5447 7.9497 1 5 99.5447 7.9497 INE648A16FG2 SBBJ 24-May-13 99.4826 7.9097 1 100 99.4826 7.9097 INE652A16GC1 STATE BK OF PATIALA 24-May-13 99.4800 7.9497 1 25 99.4800 7.9497 INE141A16KW5 OBC 24-May-13 99.4800 7.9497 1 5 99.4800 7.9497 INE652A16FQ3 STATE BK OF PATIALA 28-May-13 99.3938 7.9504 1 25 99.3938 7.9504 INE237A16TB6 KOTAK MAH BK 29-May-13 99.4095 8.0301 1 25 99.4095 8.0301 INE238A16QD6 AXIS BK 30-May-13 99.3451 8.0205 1 125 99.3451 8.0205 INE141A16KF0 OBC 31-May-13 99.3285 7.9598 2 100 99.3285 7.9598 INE166A16HU2 ING VYSYA BK 31-May-13 99.3226 8.0302 1 25 99.3226 8.0302 INE160A16IU3 PUNJAB NATIONAL BK 3-Jun-13 99.2603 8.0001 1 150 99.2603 8.0001 INE652A16DU0 STATE BK OF PATIALA 3-Jun-13 99.2712 7.8816 3 115 99.2855 7.7256 INE084A16832 BK OF INDIA 3-Jun-13 99.2603 8.0001 2 50 99.2603 8.0001 INE562A16BJ8 INDIAN BK 3-Jun-13 99.2603 8.0001 1 50 99.2603 8.0001 INE238A16PZ1 AXIS BK 3-Jun-13 99.2594 8.0099 1 50 99.2594 8.0099 INE237A16TP6 KOTAK MAH BK 3-Jun-13 99.2557 8.0502 2 50 99.2557 8.0502 INE695A16GN7 UNITED BK OF INDIA 3-Jun-13 99.2603 8.0001 1 25 99.2603 8.0001 INE141A16KR5 OBC 5-Jun-13 99.2226 7.9437 1 5 99.2226 7.9437 INE565A16749 INDIAN OVERSEAS BK 6-Jun-13 99.1956 7.9996 4 128 99.1956 7.9996 INE434A16CE9 ANDHRA BK 6-Jun-13 99.1944 8.0116 5 125 99.1926 8.0297 INE141A16HQ3 OBC 6-Jun-13 99.1956 7.9996 2 100 99.1956 7.9996 INE160A16IZ2 PUNJAB NATIONAL BK 6-Jun-13 99.2265 7.6900 2 50 99.2265 7.6900 INE077A16992 DENA BK 7-Jun-13 99.1724 8.0158 4 150 99.1709 8.0303 INE141A16HS9 OBC 7-Jun-13 99.1740 8.0000 3 107 99.1740 8.0000 INE237A16TU6 KOTAK MAH BK 7-Jun-13 99.1673 8.0650 3 100 99.1658 8.0801 INE691A16GW7 UCO BK 7-Jun-13 99.1798 7.9434 1 50 99.1798 7.9434 INE483A16DD6 CENTRAL BK OF INDIA 10-Jun-13 99.1094 7.9998 1 25 99.1094 7.9998 INE648A16FQ1 SBBJ 10-Jun-13 99.1094 7.9998 1 25 99.1094 7.9998 INE608A16EB0 PUNJAB AND SIND BK 10-Jun-13 99.1061 8.0297 1 25 99.1061 8.0297 INE705A16FV9 VIJAYA BK 10-Jun-13 99.1093 8.0007 1 20 99.1093 8.0007 INE141A16JT3 OBC 10-Jun-13 99.1094 7.9998 1 10 99.1094 7.9998 INE476A16JI6 CANARA BK 11-Jun-13 99.0867 8.0102 1 50 99.0867 8.0102 INE090A16UQ5 ICICI BK 12-Jun-13 99.0670 7.9942 3 25 99.0670 7.9942 INE160A16JE5 PUNJAB NATIONAL BK 14-Jun-13 99.0217 8.0138 4 275 99.0233 8.0003 INE036D16DA2 THE KARUR VYSYA BK 14-Jun-13 99.0294 7.9498 1 125 99.0294 7.9498 INE667A16BD8 SYNDICATE BK 14-Jun-13 99.0233 8.0003 2 100 99.0233 8.0003 INE483A16EX2 CENTRAL BK OF INDIA 14-Jun-13 99.0294 7.9498 1 50 99.0294 7.9498 INE608A16DM9 PUNJAB AND SIND BK 14-Jun-13 99.0233 8.0003 1 25 99.0233 8.0003 INE705A16GK0 VIJAYA BK 14-Jun-13 99.0233 8.0003 1 25 99.0233 8.0003 INE667A16BG1 SYNDICATE BK 15-Jun-13 99.0018 8.0004 2 150 99.0018 8.0004 INE705A16FX5 VIJAYA BK 17-Jun-13 98.9653 7.9503 4 175 98.9653 7.9503 INE095A16HK4 INDUSIND BK 17-Jun-13 98.9519 8.0543 1 25 98.9519 8.0543 INE692A16BH7 UNION BK OF INDIA 17-Jun-13 98.9615 7.9798 2 25 98.9615 7.9798 INE667A16AQ2 SYNDICATE BK 18-Jun-13 98.9374 8.0003 2 100 98.9374 8.0003 INE667A16BE6 SYNDICATE BK 19-Jun-13 98.9160 7.9999 2 100 98.9160 7.9999 INE483A16EV6 CENTRAL BK OF INDIA 20-Jun-13 98.9014 7.9499 3 250 98.9014 7.9499 INE434A16CY7 ANDHRA BK 20-Jun-13 98.8945 8.0004 1 50 98.8945 8.0004 INE008A16PN4 IDBI BK 20-Jun-13 98.8967 7.9843 1 25 98.8967 7.9843 INE476A16JP1 CANARA BK 21-Jun-13 98.8736 7.9967 5 290 98.8675 8.0403 INE040A16842 HDFC BK 21-Jun-13 98.8924 7.8616 1 45 98.8924 7.8616 INE476A16JH8 CANARA BK 24-Jun-13 98.8030 8.0400 2 100 98.8030 8.0400 INE434A16CG4 ANDHRA BK 24-Jun-13 98.8089 7.9999 1 100 98.8089 7.9999 INE649A16DM3 STATE BK OF HYDERABAD 24-Jun-13 98.8192 7.9299 1 75 98.8192 7.9299 INE090A16UX1 ICICI BK 24-Jun-13 98.8015 8.0502 1 25 98.8015 8.0502 INE160A16IW9 PUNJAB NATIONAL BK 25-Jun-13 98.7857 8.0118 8 409.5 98.7855 8.0133 INE652A16DY2 STATE BK OF PATIALA 25-Jun-13 98.7950 7.9498 3 125 98.7950 7.9498 INE695A16GG1 UNITED BK OF INDIA 25-Jun-13 98.7862 8.0086 1 80 98.7862 8.0086 INE008A16OW8 IDBI BK 26-Jun-13 98.7585 8.0499 6 450 98.7585 8.0499 INE160A16HZ4 PUNJAB NATIONAL BK 26-Jun-13 98.7745 7.9449 1 400 98.7745 7.9449 INE095A16HM0 INDUSIND BK 26-Jun-13 98.7496 8.1082 5 130.4 98.7441 8.1445 INE654A16CX2 STATE BK OF TRAVANCORE 26-Jun-13 98.7661 8.0000 1 50 98.7661 8.0000 INE008A16OW8 IDBI BK 26-Jun-13 98.8383 7.8001 1 25 98.8383 7.8001 INE683A16BC7 THE SOUTH INDIAN BK 27-Jun-13 98.7662 7.8614 1 30 98.7662 7.8614 INE238A16QK1 AXIS BK 27-Jun-13 98.7830 8.0300 1 25 98.7830 8.0300 INE166A16IE4 ING VYSYA BK 28-Jun-13 98.7661 8.0000 1 5 98.7661 8.0000 INE040A16859 HDFC BK 2-Jul-13 98.5960 8.2501 1 50 98.5960 8.2501 INE434A16DU3 ANDHRA BK 3-Jul-13 98.5792 8.2198 1 50 98.5792 8.2198 INE141A16LH4 OBC 29-Jul-13 97.9992 8.2802 6 425 98.0045 8.2576 INE483A16FE9 CENTRAL BK OF INDIA 29-Jul-13 98.0093 8.2374 2 300 98.0093 8.2374 INE651A16EV8 STATE BK OF MYSORE 29-Jul-13 98.0144 8.2158 4 150 98.0146 8.2150 INE562A16DK2 INDIAN BK 29-Jul-13 98.0164 8.2074 4 125 98.0164 8.2074 INE476A16JV9 CANARA BK 29-Jul-13 98.0045 8.2576 2 100 98.0045 8.2576 INE166A16IK1 ING VYSYA BK 30-Jul-13 97.9523 8.3850 3 250 97.9523 8.3850 INE141A16KV7 OBC 2-Sep-13 97.2329 8.3099 4 350 97.2329 8.3099 INE652A16GA5 STATE BK OF PATIALA 10-Sep-13 97.0678 8.2901 1 50 97.0678 8.2901 INE160A16IG2 PUNJAB NATIONAL BK 10-Sep-13 97.1073 8.2999 1 25 97.1073 8.2999 INE141A16KS3 OBC 13-Sep-13 96.9967 8.3099 1 200 96.9967 8.3099 INE457A16BG7 BK OF MAHARASHTRA 20-Sep-13 96.8323 8.3499 1 10 96.8323 8.3499 INE667A16BT4 SYNDICATE BK 24-Sep-13 96.7578 8.3201 1 50 96.7578 8.3201 INE141A16IN8 OBC 14-Oct-13 96.3032 8.3900 2 100 96.3032 8.3900 INE692A16BK1 UNION BK OF INDIA 22-Oct-13 96.1507 8.3500 3 175 96.1507 8.3500 INE141A16IP3 OBC 30-Oct-13 95.9656 8.3850 1 25 95.9656 8.3850 INE654A16CN3 STATE BK OF TRAVANCORE 31-Oct-13 95.9607 8.3500 1 25 95.9607 8.3500 INE160A16IP3 PUNJAB NATIONAL BK 12-Dec-13 95.0952 8.3300 1 50 95.0952 8.3300 INE160A16IP3 PUNJAB NATIONAL BK 12-Dec-13 95.1365 8.3300 1 50 95.1365 8.3300 INE028A16474 BK OF BARODA 12-Dec-13 94.9890 8.5199 1 21.5 94.9890 8.5199 INE160A16IQ1 PUNJAB NATIONAL BK 16-Dec-13 95.0427 8.3500 1 50 95.0427 8.3500 INE141A16JB1 OBC 16-Dec-13 94.9843 8.3800 1 25 94.9843 8.3800 INE112A16DC3 CORPORATION BK 17-Dec-13 95.0320 8.2602 1 5 95.0320 8.2602 INE141A16JD7 OBC 19-Dec-13 94.9921 8.3301 1 50 94.9921 8.3301 INE028A16490 BK OF BARODA 20-Dec-13 94.9304 8.3300 1 23 94.9304 8.3300 INE160A16IR9 PUNJAB NATIONAL BK 23-Dec-13 94.8089 8.4325 1 50 94.8089 8.4325 INE028A16508 BK OF BARODA 23-Dec-13 94.9098 8.3301 1 50 94.9098 8.3301 INE028A16516 BK OF BARODA 27-Dec-13 94.7748 8.3500 1 25 94.7748 8.3500 INE654A16CZ7 STATE BK OF TRAVANCORE 30-Dec-13 94.7252 8.3300 1 25 94.7252 8.3300 INE008A16NX8 IDBI BK 13-Feb-14 93.7673 8.3950 1 0.1 93.7673 8.3950 INE008A16OD8 IDBI BK 24-Feb-14 93.5562 8.3799 4 150 93.5562 8.3799 INE028A16532 BK OF BARODA 25-Feb-14 93.5216 8.4001 1 100 93.5216 8.4001 INE008A16OF3 IDBI BK 25-Feb-14 93.5216 8.4000 1 50 93.5216 8.4000 INE476A16JA3 CANARA BK 3-Mar-14 93.4586 8.3216 3 150 93.4598 8.3199 INE112A16DP5 CORPORATION BK 3-Mar-14 93.4850 8.3400 1 50 93.4850 8.3400 INE084A16915 BK OF INDIA 4-Mar-14 93.4435 8.3151 1 50 93.4435 8.3151 INE112A16DQ3 CORPORATION BK 4-Mar-14 93.4399 8.3199 1 50 93.4399 8.3199 INE141A16KI4 OBC 5-Mar-14 93.3882 8.3630 3 125 93.3830 8.3700 INE483A16EP8 CENTRAL BK OF INDIA 5-Mar-14 93.3954 8.3533 2 75 93.3904 8.3600 INE160A16IV1 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-14 93.4126 8.3300 1 50 93.4126 8.3300 INE457A16CA8 BK OF MAHARASHTRA 5-Mar-14 93.4052 8.3400 1 50 93.4052 8.3400 INE476A16JM8 CANARA BK 5-Mar-14 93.4126 8.3300 1 25 93.4126 8.3300 INE565A16731 INDIAN OVERSEAS BK 6-Mar-14 93.4001 8.3200 1 50 93.4001 8.3200 INE562A16DC9 INDIAN BK 6-Mar-14 93.3927 8.3299 1 50 93.3927 8.3299 INE141A16KK0 OBC 10-Mar-14 93.3056 8.3400 2 50 93.3056 8.3400 INE141A16KP9 OBC 11-Mar-14 93.2857 8.3400 1 50 93.2857 8.3400 INE084A16AA4 BK OF INDIA 13-Mar-14 93.3008 8.3199 2 100 93.3008 8.3199 INE565A16756 INDIAN OVERSEAS BK 14-Mar-14 93.2413 8.3199 1 150 93.2413 8.3199 INE528G16TU5 YES BK 14-Mar-14 93.1429 8.4500 2 30 93.1429 8.4500 INE691A16GY3 UCO BK 14-Mar-14 93.2015 8.3725 1 5 93.2015 8.3725 INE077A16AD2 DENA BK 18-Mar-14 93.1142 8.3825 1 20 93.1142 8.3825 INE652A16GG2 STATE BK OF PATIALA 18-Mar-14 93.1544 8.3300 1 5 93.1544 8.3300 INE562A16DG0 INDIAN BK 20-Mar-14 93.0917 8.3600 1 25 93.0917 8.3600 INE168A16FN7 THE JAMMU AND KASHMIR BK21-Mar-14 92.9756 8.4850 1 5 92.9756 INE168A16FN7 THE JAMMU AND KASHMIR BK21-Mar-14 92.9756 8.4850 1 5 92.9756 8.4850 INE160A16JF2 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-14 93.0004 8.3500 1 50 93.0004 8.3500 INE434A16DN8 ANDHRA BK 26-Mar-14 92.9806 8.3500 1 100 92.9806 8.3500 INE528G16UK4 YES BK 24-Apr-14 92.3266 8.4501 1 6 92.3266 8.4501 INE171A16FI1 THE FEDERAL BK 28-Apr-14 92.2266 8.4750 1 50 92.2266 8.4750 INE141A16LI2 OBC 29-Apr-14 92.2832 8.3851 2 100 92.2832 8.3851