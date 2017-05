May 3 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE476A16JC9 CANARA BK 6-May-13 99.9393 7.3930 3 275 99.9384 7.4993 INE652A16FN0 STATE BK OF PATIALA 7-May-13 99.9179 7.4978 1 100 99.9179 7.4978 INE238A16PO5 AXIS BK 20-May-13 99.6348 7.8698 1 0.05 99.6348 7.8698 INE237A16TD2 KOTAK MAH BK 24-May-13 99.5421 7.9956 6 500 99.5418 8.0006 INE040A16875 HDFC BK 24-May-13 99.5475 7.9006 4 285.5 99.5475 7.9006 INE652A16GC1 STATE BK OF PATIALA 24-May-13 99.5486 7.8813 1 30 99.5486 7.8813 INE090A16TV7 ICICI BK 24-May-13 99.5447 7.9497 1 10 99.5447 7.9497 INE090A16TW5 ICICI BK 27-May-13 99.4832 7.9005 1 125 99.4832 7.9005 INE428A16JS6 ALLAHABAD BK 31-May-13 99.3976 7.9003 1 100 99.3976 7.9003 INE238A16PZ1 AXIS BK 3-Jun-13 99.3302 7.9395 2 100 99.3302 7.9395 INE084A16832 BK OF INDIA 3-Jun-13 99.3335 7.9002 1 100 99.3335 7.9002 INE562A16BJ8 INDIAN BK 3-Jun-13 99.3318 7.9199 2 50 99.3335 7.9002 INE476A16JL0 CANARA BK 3-Jun-13 99.3335 7.9002 1 25 99.3335 7.9002 INE428A16JL1 ALLAHABAD BK 3-Jun-13 99.3335 7.9002 1 25 99.3335 7.9002 INE652A16DU0 STATE BK OF PATIALA 3-Jun-13 99.3294 7.9491 3 16 99.3294 7.9491 INE649A16CK9 STATE BK OF HYDERABAD 4-Jun-13 99.3068 7.9620 1 25 99.3068 7.9620 INE237A16TJ9 KOTAK MAH BK 4-Jun-13 99.3087 7.9400 1 2.5 99.3087 7.9400 INE652A16DV8 STATE BK OF PATIALA 5-Jun-13 99.2930 7.8755 1 50 99.2930 7.8755 INE238A16QI5 AXIS BK 5-Jun-13 99.2873 7.9395 1 25 99.2873 7.9395 INE141A16KR5 OBC 5-Jun-13 99.2874 7.9384 1 20 99.2874 7.9384 INE238A16QC8 AXIS BK 6-Jun-13 99.2667 7.9303 3 125 99.2667 7.9303 INE565A16749 INDIAN OVERSEAS BK 6-Jun-13 99.2695 7.8998 1 50 99.2695 7.8998 INE434A16CE9 ANDHRA BK 6-Jun-13 99.2603 8.0001 1 25 99.2603 8.0001 INE238A16QC8 AXIS BK 6-Jun-13 99.3251 8.0004 1 25 99.3251 8.0004 INE095A16HC1 INDUSIND BK 6-Jun-13 99.2585 8.0197 1 25 99.2585 8.0197 INE562A16CW9 INDIAN BK 7-Jun-13 99.2482 7.8996 2 150 99.2482 7.8996 INE691A16GW7 UCO BK 7-Jun-13 99.2482 7.8996 1 100 99.2482 7.8996 INE008A16KV8 IDBI BK 7-Jun-13 99.2434 7.9504 1 25 99.2434 7.9504 INE008A16KV8 IDBI BK 7-Jun-13 99.3052 7.9805 1 25 99.3052 7.9805 INE141A16JT3 OBC 10-Jun-13 99.1863 7.8799 1 50 99.1863 7.8799 INE171A16EX3 THE FEDERAL BK 10-Jun-13 99.1749 7.9912 1 8 99.1749 7.9912 INE654A16CW4 STATE BK OF TRAVANCORE 13-Jun-13 99.1259 7.8502 2 100 99.1259 7.8502 INE476A16JJ4 CANARA BK 14-Jun-13 99.0929 7.9554 4 163 99.0935 7.9500 INE040A16826 HDFC BK 14-Jun-13 99.0969 7.9199 2 100 99.0969 7.9199 INE036D16DA2 THE KARUR VYSYA BK 14-Jun-13 99.0912 7.9699 2 50 99.0856 8.0199 INE652A16FD1 STATE BK OF PATIALA 14-Jun-13 99.1025 7.8703 1 50 99.1025 7.8703 INE667A16BD8 SYNDICATE BK 14-Jun-13 99.1026 7.8695 1 50 99.1026 7.8695 INE237A16PI9 KOTAK MAH BK 14-Jun-13 99.0953 7.9341 1 1 99.0953 7.9341 INE667A16BG1 SYNDICATE BK 15-Jun-13 99.0814 7.8697 1 200 99.0814 7.8697 INE565A16764 INDIAN OVERSEAS BK 17-Jun-13 99.0331 7.9194 3 155 99.0390 7.8704 INE667A16AP4 SYNDICATE BK 17-Jun-13 99.0366 7.8903 2 75 99.0354 7.9002 INE654A16CT0 STATE BK OF TRAVANCORE 17-Jun-13 99.0223 8.0085 1 50 99.0223 8.0085 INE705A16FX5 VIJAYA BK 17-Jun-13 99.0354 7.9002 1 25 99.0354 7.9002 INE428A16JP2 ALLAHABAD BK 18-Jun-13 99.0142 7.9000 1 75 99.0142 7.9000 INE141A16HW1 OBC 18-Jun-13 99.0179 7.8700 1 50 99.0179 7.8700 INE667A16AQ2 SYNDICATE BK 18-Jun-13 99.0105 7.9299 1 25 99.0105 7.9299 INE649A16DJ9 STATE BK OF HYDERABAD 19-Jun-13 99.0006 7.8396 2 75 99.0006 7.8396 INE705A16GA1 VIJAYA BK 19-Jun-13 98.9762 8.0330 1 35 98.9762 8.0330 INE008A16PN4 IDBI BK 20-Jun-13 98.9692 7.9200 5 140.2 98.9692 7.9200 INE237A16PN9 KOTAK MAH BK 20-Jun-13 98.9666 7.9402 3 100 98.9666 7.9402 INE562A16BQ3 INDIAN BK 21-Jun-13 98.9532 7.8801 1 100 98.9532 7.8801 INE649A16DM3 STATE BK OF HYDERABAD 24-Jun-13 98.8955 7.8393 1 50 98.8955 7.8393 INE483A16EY0 CENTRAL BK OF INDIA 24-Jun-13 98.9046 8.2500 1 5 98.9046 8.2500 INE652A16DY2 STATE BK OF PATIALA 25-Jun-13 98.8446 8.0502 2 325 98.8659 7.8999 INE160A16IW9 PUNJAB NATIONAL BK 25-Jun-13 98.8615 7.9312 5 240 98.8659 7.8999 INE008A16OW8 IDBI BK 26-Jun-13 98.8260 8.0296 6 400 98.8404 7.9300 INE705A16GH6 VIJAYA BK 26-Jun-13 98.8191 8.0774 1 125 98.8191 8.0774 INE160A16HZ4 PUNJAB NATIONAL BK 26-Jun-13 98.8388 7.9411 1 10 98.8388 7.9411 INE095A16HM0 INDUSIND BK 26-Jun-13 98.8149 8.1065 1 5 98.8149 8.1065 INE434A16CI0 ANDHRA BK 27-Jun-13 98.8143 7.9632 1 45 98.8143 7.9632 INE237A16UC2 KOTAK MAH BK 2-Jul-13 98.6596 8.2649 1 100 98.6596 8.2649 INE483A16FC3 CENTRAL BK OF INDIA 2-Jul-13 98.7265 8.2601 1 5 98.7265 8.2601 INE562A16BV3 INDIAN BK 17-Jul-13 98.4082 8.2001 1 50 98.4082 8.2001 INE651A16EV8 STATE BK OF MYSORE 29-Jul-13 98.0807 8.2098 2 150 98.0807 8.2098 INE503A16BW5 DEVELOPMENT CREDIT BK 1-Aug-13 97.8998 8.7002 1 50 97.8998 8.7002 INE141A16KX3 OBC 29-Aug-13 97.3960 8.2701 1 25 97.3960 8.2701 INE667A16BU2 SYNDICATE BK 10-Sep-13 97.1455 8.2501 3 175 97.1455 8.2501 INE160A16IG2 PUNJAB NATIONAL BK 10-Sep-13 97.1522 8.2301 1 25 97.1522 8.2301 INE008A16PJ2 IDBI BK 10-Sep-13 97.1931 8.3000 1 5 97.1931 8.3000 INE008A16PA1 IDBI BK 12-Sep-13 97.0858 8.3001 1 25 97.0858 8.3001 INE141A16KS3 OBC 13-Sep-13 97.0856 8.2384 2 75 97.0867 8.2351 INE090A16WN8 ICICI BK 15-Sep-13 97.0464 8.2287 1 25 97.0464 8.2287 INE095A16GW1 INDUSIND BK 16-Sep-13 96.9651 8.4001 1 25 96.9651 8.4001 INE652A16ED4 STATE BK OF PATIALA 17-Sep-13 97.0106 8.2099 1 25 97.0106 8.2099 INE649A16DN1 STATE BK OF HYDERABAD 18-Sep-13 96.9805 8.2351 2 100 96.9787 8.2401 INE654A16CM5 STATE BK OF TRAVANCORE 25-Sep-13 96.8415 8.2100 1 50 96.8415 8.2100 INE141A16JD7 OBC 19-Dec-13 95.0526 8.2600 1 25 95.0526 8.2600 INE434A16CV3 ANDHRA BK 27-Dec-13 94.7779 8.4499 1 25 94.7779 8.4499 INE112A16DL4 CORPORATION BK 18-Feb-14 93.8075 8.2800 1 7 93.8075 8.2800 INE090A16YB9 ICICI BK 21-Feb-14 93.8285 8.2500 1 5 93.8285 8.2500 INE008A16OF3 IDBI BK 25-Feb-14 93.5463 8.4500 1 25 93.5463 8.4500 INE476A16JA3 CANARA BK 3-Mar-14 93.5122 8.3301 2 50 93.5122 8.3301 INE112A16DP5 CORPORATION BK 3-Mar-14 93.5159 8.3250 1 5 93.5159 8.3250 INE084A16915 BK OF INDIA 4-Mar-14 93.5195 8.2927 5 252.75 93.4777 8.3500 INE112A16DQ3 CORPORATION BK 4-Mar-14 93.5155 8.2982 2 55 93.5288 8.2800 INE692A16BX4 UNION BK OF INDIA 4-Mar-14 93.4923 8.3300 1 50 93.4923 8.3300 INE141A16KD5 OBC 4-Mar-14 93.4996 8.3200 1 25 93.4996 8.3200 INE691A16GT3 UCO BK 5-Mar-14 93.4577 8.3500 1 50 93.4577 8.3500 INE160A16IV1 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-14 93.5090 8.2800 1 25 93.5090 8.2800 INE562A16DC9 INDIAN BK 6-Mar-14 93.5050 8.3400 1 25 93.5050 8.3400 INE084A16931 BK OF INDIA 7-Mar-14 93.4325 8.3300 5 575 93.4325 8.3300 INE084A16931 BK OF INDIA 7-Mar-14 93.4923 8.3300 2 75 93.4923 8.3300 INE141A16KH6 OBC 7-Mar-14 93.5062 8.2300 2 50 93.5062 8.2300 INE691A16GU1 UCO BK 7-Mar-14 93.5062 8.2300 1 12.5 93.5062 8.2300 INE090A16YK0 ICICI BK 7-Mar-14 93.5508 8.2500 1 5 93.5508 8.2500 INE141A16KK0 OBC 10-Mar-14 93.4620 8.2100 1 50 93.4620 8.2100 INE036D16DF1 THE KARUR VYSYA BK 10-Mar-14 93.3055 8.4206 1 10.25 93.3055 8.4206 INE141A16KP9 OBC 11-Mar-14 93.3380 8.3500 1 50 93.3380 8.3500 INE649A16DF7 STATE BK OF HYDERABAD 11-Mar-14 93.4125 8.2500 1 25 93.4125 8.2500 INE562A16DD7 INDIAN BK 12-Mar-14 93.3778 8.3501 1 5 93.3778 8.3501 INE084A16AA4 BK OF INDIA 13-Mar-14 93.3802 8.3200 1 100 93.3802 8.3200 INE649A16DH3 STATE BK OF HYDERABAD 13-Mar-14 93.3876 8.3100 1 50 93.3876 8.3100 INE705A16FT3 VIJAYA BK 13-Mar-14 93.2981 8.3500 1 25 93.2981 8.3500 INE565A16756 INDIAN OVERSEAS BK 14-Mar-14 93.2847 8.3414 2 175 93.2782 8.3500 INE476A16JN6 CANARA BK 14-Mar-14 93.4060 8.1801 1 75 93.4060 8.1801 INE528G16TU5 YES BK 14-Mar-14 93.2163 8.4325 1 30 93.2163 8.4325 INE691A16GZ0 UCO BK 18-Mar-14 93.1987 8.3500 2 65 93.1987 8.3500 INE008A16PC7 IDBI BK 20-Mar-14 93.2185 8.3501 1 25 93.2185 8.3501 INE652A16GI8 STATE BK OF PATIALA 21-Mar-14 93.2290 8.3101 1 50 93.2290 8.3101 INE476A16JO4 CANARA BK 24-Mar-14 93.1544 8.3300 2 200 93.1544 8.3300 INE476A16JO4 CANARA BK 24-Mar-14 93.0950 8.3300 1 100 93.0950 8.3300 INE160A16JF2 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-14 93.0598 8.3500 1 50 93.0598 8.3500 INE705A16GF0 VIJAYA BK 25-Mar-14 93.1159 8.2775 1 2.85 93.1159 8.2775 INE691A16HB9 UCO BK 26-Mar-14 93.0245 8.3700 1 25 93.0245 8.3700 INE237A16TX0 KOTAK MAH BK 26-Mar-14 93.0610 8.4000 2 5 93.0610 8.4000 INE691A16HC7 UCO BK 27-Mar-14 93.0318 8.3350 2 100 93.0046 8.3700 INE528G16UL2 YES BK 2-May-14 92.2429 8.4325 3 88 92.2429 8.4325 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : For Secondary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com