May 7 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE141A16KL8 OBC 10-May-13 99.9376 7.5967 1 25 99.9376 7.5967 INE112A16CU7 CORPORATION BK 13-May-13 99.8752 7.6000 1 50 99.8752 7.6000 INE141A16JV9 OBC 13-May-13 99.8960 7.5999 3 25 99.8960 7.5999 INE237A16OX1 KOTAK MAH BK 14-May-13 99.8529 7.6815 1 50 99.8529 7.6815 INE652A16FY7 STATE BK OF PATIALA 17-May-13 99.7926 7.5873 3 250 99.7928 7.5785 INE651A16DP2 STATE BK OF MYSORE 17-May-13 99.7922 7.6005 1 100 99.7922 7.6005 INE648A16FG2 SBBJ 24-May-13 99.6450 7.6492 1 100 99.6450 7.6492 INE141A16KW5 OBC 24-May-13 99.6427 7.6989 1 25 99.6427 7.6989 INE090A16TV7 ICICI BK 24-May-13 99.6355 7.8547 1 18 99.6355 7.8547 INE533F16266 CITIBK N.A. 24-May-13 99.6320 7.9304 1 5 99.6320 7.9304 INE008A16OS6 IDBI BK 29-May-13 99.5572 7.7305 1 25 99.5572 7.7305 INE084A16865 BK OF INDIA 30-May-13 99.5171 7.7006 1 25 99.5171 7.7006 INE648A16FM0 SBBJ 3-Jun-13 99.4343 7.6904 3 125 99.4336 7.7005 INE160A16IU3 PUNJAB NATIONAL BK 3-Jun-13 99.4336 7.7005 1 100 99.4336 7.7005 INE476A16JL0 CANARA BK 3-Jun-13 99.4351 7.6800 1 50 99.4351 7.6800 INE562A16BJ8 INDIAN BK 3-Jun-13 99.4336 7.7005 1 50 99.4336 7.7005 INE651A16DU2 STATE BK OF MYSORE 3-Jun-13 99.4336 7.7005 1 25 99.4336 7.7005 INE652A16DU0 STATE BK OF PATIALA 3-Jun-13 99.4358 7.6704 1 25 99.4358 7.6704 INE428A16JL1 ALLAHABAD BK 3-Jun-13 99.4336 7.7005 1 25 99.4336 7.7005 INE008A16PI4 IDBI BK 4-Jun-13 99.4314 7.7306 1 25 99.4314 7.7306 INE705A16FK2 VIJAYA BK 4-Jun-13 99.4129 7.6985 1 16 99.4129 7.6985 INE428A16JC0 ALLAHABAD BK 5-Jun-13 99.3919 7.7005 2 100 99.3919 7.7005 INE652A16DV8 STATE BK OF PATIALA 5-Jun-13 99.3903 7.7203 2 50 99.3919 7.7005 INE652A16DV8 STATE BK OF PATIALA 5-Jun-13 99.4143 7.6800 1 25 99.4143 7.6800 INE141A16KR5 OBC 5-Jun-13 99.4128 7.6998 1 25 99.4128 7.6998 INE565A16749 INDIAN OVERSEAS BK 6-Jun-13 99.3719 7.6902 1 100 99.3719 7.6902 INE691A16GW7 UCO BK 7-Jun-13 99.3503 7.6997 1 50 99.3503 7.6997 INE008A16KV8 IDBI BK 7-Jun-13 99.3461 7.7498 1 25 99.3461 7.7498 INE166A16IA2 ING VYSYA BK 7-Jun-13 99.3549 7.8997 1 10 99.3549 7.8997 INE095A16HE7 INDUSIND BK 10-Jun-13 99.2805 7.7800 1 75 99.2805 7.7800 INE008A16LB8 IDBI BK 10-Jun-13 99.2860 7.7201 1 50 99.2860 7.7201 INE008A16LB8 IDBI BK 10-Jun-13 99.3069 7.7196 1 25 99.3069 7.7196 INE008A16OB2 IDBI BK 12-Jun-13 99.2414 7.7502 1 25 99.2414 7.7502 INE160A16IY5 PUNJAB NATIONAL BK 13-Jun-13 99.2265 7.6900 1 75 99.2265 7.6900 INE084A16899 BK OF INDIA 14-Jun-13 99.2047 7.7003 1 150 99.2047 7.7003 INE112A16CX1 CORPORATION BK 14-Jun-13 99.2044 7.7036 2 75 99.2037 7.7101 INE040A16826 HDFC BK 14-Jun-13 99.1822 7.9200 1 50 99.1822 7.9200 INE171A16ER5 THE FEDERAL BK 14-Jun-13 99.1945 7.7999 1 50 99.1945 7.7999 INE476A16JJ4 CANARA BK 14-Jun-13 99.2047 7.7003 1 50 99.2047 7.7003 INE238A16RS2 AXIS BK 14-Jun-13 99.2215 7.7401 2 25 99.2215 7.7401 INE095A16HL2 INDUSIND BK 14-Jun-13 99.1965 7.7803 1 25 99.1965 7.7803 INE654A16CT0 STATE BK OF TRAVANCORE 17-Jun-13 99.1237 7.8702 1 100 99.1237 7.8702 INE428A16JQ0 ALLAHABAD BK 17-Jun-13 99.1314 7.8004 1 25 99.1314 7.8004 INE667A16AQ2 SYNDICATE BK 18-Jun-13 99.1218 7.6996 2 50 99.1218 7.6996 INE648A16FV1 SBBJ 18-Jun-13 99.1184 7.7297 1 50 99.1184 7.7297 INE008A16PN4 IDBI BK 20-Jun-13 99.0803 7.7001 1 25 99.0803 7.7001 INE476A16JP1 CANARA BK 21-Jun-13 99.0596 7.7001 2 42 99.0596 7.7001 INE476A16JH8 CANARA BK 24-Jun-13 98.9642 7.9587 2 400 98.9602 7.9899 INE652A16DZ9 STATE BK OF PATIALA 24-Jun-13 98.9963 7.7097 1 25 98.9963 7.7097 INE090A16UX1 ICICI BK 24-Jun-13 99.0119 7.7501 2 25 99.0119 7.7501 INE160A16IW9 PUNJAB NATIONAL BK 25-Jun-13 98.9650 7.7901 2 75 98.9729 7.7302 INE028A16615 BK OF BARODA 25-Jun-13 98.9742 7.7204 1 75 98.9742 7.7204 INE652A16DY2 STATE BK OF PATIALA 25-Jun-13 98.9729 7.7302 1 50 98.9729 7.7302 INE028A16615 BK OF BARODA 25-Jun-13 98.9950 7.7198 1 25 98.9950 7.7198 INE008A16OW8 IDBI BK 26-Jun-13 98.9122 8.0283 1 350 98.9122 8.0283 INE654A16CX2 STATE BK OF TRAVANCORE 26-Jun-13 98.9173 7.9902 2 200 98.9173 7.9902 INE652A16EB8 STATE BK OF PATIALA 27-Jun-13 98.9301 7.7399 1 25 98.9301 7.7399 INE040A16859 HDFC BK 2-Jul-13 98.7590 8.1906 5 185 98.6605 8.8492 INE434A16DU3 ANDHRA BK 3-Jul-13 98.7650 8.1502 1 50 98.7650 8.1502 INE652A16GL2 STATE BK OF PATIALA 24-Jul-13 98.2933 8.1252 1 25 98.2933 8.1252 INE141A16LH4 OBC 29-Jul-13 98.1782 8.1602 3 100 98.1782 8.1602 INE651A16EV8 STATE BK OF MYSORE 29-Jul-13 98.1782 8.1602 2 100 98.1782 8.1602 INE141A16IE7 OBC 2-Aug-13 98.0921 8.1601 1 25 98.0921 8.1601 INE008A16PR5 IDBI BK 28-Aug-13 97.5281 8.2599 2 75 97.5281 8.2599 INE008A16MK7 IDBI BK 29-Aug-13 97.4850 8.2602 1 100 97.4850 8.2602 INE008A16PE3 IDBI BK 3-Sep-13 97.3869 8.2300 2 150 97.3869 8.2300 INE160A16IE7 PUNJAB NATIONAL BK 3-Sep-13 97.4328 8.1501 1 50 97.4328 8.1501 INE008A16PJ2 IDBI BK 10-Sep-13 97.2426 8.2799 4 200 97.2426 8.2799 INE008A16PJ2 IDBI BK 10-Sep-13 97.0324 8.8594 4 155 97.2146 8.3000 INE649A16CW4 STATE BK OF HYDERABAD 10-Sep-13 97.2570 8.1701 1 50 97.2570 8.1701 INE160A16IG2 PUNJAB NATIONAL BK 10-Sep-13 97.2685 8.2000 1 25 97.2685 8.2000 INE160A16IG2 PUNJAB NATIONAL BK 10-Sep-13 97.2505 8.1900 1 25 97.2505 8.1900 INE008A16PA1 IDBI BK 12-Sep-13 97.1948 8.2301 1 50 97.1948 8.2301 INE141A16IW9 OBC 6-Dec-13 95.3908 8.2800 1 50 95.3908 8.2800 INE160A16IP3 PUNJAB NATIONAL BK 12-Dec-13 95.2986 8.2599 2 100 95.2986 8.2599 INE692A16BS4 UNION BK OF INDIA 13-Dec-13 95.2547 8.2650 2 75 95.2602 8.2550 INE112A16DC3 CORPORATION BK 17-Dec-13 95.1643 8.2800 1 50 95.1643 8.2800 INE652A16FE9 STATE BK OF PATIALA 17-Dec-13 95.1782 8.2550 1 25 95.1782 8.2550 INE141A16JD7 OBC 19-Dec-13 95.1232 8.2800 1 25 95.1232 8.2800 INE434A16CT7 ANDHRA BK 20-Dec-13 95.0915 8.2999 2 100 95.0915 8.2999 INE028A16490 BK OF BARODA 20-Dec-13 95.1027 8.2800 1 1 95.1027 8.2800 INE160A16IR9 PUNJAB NATIONAL BK 23-Dec-13 95.0440 8.2751 1 16 95.0440 8.2751 INE667A16BH9 SYNDICATE BK 23-Dec-13 94.9829 8.3825 1 0.75 94.9829 8.3825 INE667A16BJ5 SYNDICATE BK 27-Dec-13 94.9535 8.2900 2 50 94.9535 8.2900 INE434A16DF4 ANDHRA BK 23-Jan-14 94.3656 8.3500 2 100 94.3656 8.3500 INE651A16ES4 STATE BK OF MYSORE 28-Jan-14 94.3092 8.2800 1 50 94.3092 8.2800 INE008A16NZ3 IDBI BK 17-Feb-14 93.8861 8.3400 1 50 93.8861 8.3400 INE112A16DL4 CORPORATION BK 18-Feb-14 93.8660 8.3399 1 100 93.8660 8.3399 INE112A16DM2 CORPORATION BK 19-Feb-14 93.8458 8.3400 1 100 93.8458 8.3400 INE090A16YC7 ICICI BK 24-Feb-14 93.7182 8.3500 1 50 93.7182 8.3500 INE028A16532 BK OF BARODA 25-Feb-14 93.7547 8.2700 1 50 93.7547 8.2700 INE008A16OF3 IDBI BK 25-Feb-14 93.7252 8.3401 1 50 93.7252 8.3401 INE008A16OF3 IDBI BK 25-Feb-14 93.6910 8.3600 1 25 93.6910 8.3600 INE141A16JY3 OBC 26-Feb-14 93.6993 8.3200 3 300 93.6993 8.3200 INE112A16DO8 CORPORATION BK 27-Feb-14 93.6935 8.3000 1 25 93.6935 8.3000 INE649A16DP6 STATE BK OF HYDERABAD 4-Mar-14 93.6498 8.2500 1 25 93.6498 8.2500 INE028A16581 BK OF BARODA 5-Mar-14 93.5956 8.2701 1 110 93.5956 8.2701 INE141A16KI4 OBC 5-Mar-14 93.6010 8.2901 1 50 93.6010 8.2901 INE434A16DK4 ANDHRA BK 7-Mar-14 93.5396 8.2925 1 25 93.5396 8.2925 INE141A16KK0 OBC 10-Mar-14 93.5017 8.2899 1 50 93.5017 8.2899 INE160A16JB1 PUNJAB NATIONAL BK 10-Mar-14 93.4965 8.2700 1 50 93.4965 8.2700 INE691A16GV9 UCO BK 10-Mar-14 93.4745 8.2999 1 25 93.4745 8.2999 INE160A16JC9 PUNJAB NATIONAL BK 12-Mar-14 93.4569 8.2700 1 50 93.4569 8.2700 INE562A16DD7 INDIAN BK 12-Mar-14 93.4620 8.2900 1 50 93.4620 8.2900 INE562A16DD7 INDIAN BK 12-Mar-14 93.4015 8.3450 2 10 93.4052 8.3400 INE084A16AA4 BK OF INDIA 13-Mar-14 93.4371 8.2700 1 50 93.4371 8.2700 INE649A16DH3 STATE BK OF HYDERABAD 13-Mar-14 93.4371 8.2700 1 50 93.4371 8.2700 INE651A16EU0 STATE BK OF MYSORE 14-Mar-14 93.4174 8.2699 1 75 93.4174 8.2699 INE565A16756 INDIAN OVERSEAS BK 14-Mar-14 93.4223 8.2900 1 50 93.4223 8.2900 INE238A16SB6 AXIS BK 19-Mar-14 93.2471 8.3649 2 100 93.2583 8.3500 INE168A16FN7 THE JAMMU AND KASHMIR BK21-Mar-14 93.1259 8.4725 1 5 93.1259 8.4725 INE476A16JO4 CANARA BK 24-Mar-14 93.2124 8.2800 1 25 93.2124 8.2800 INE683A16AZ0 THE SOUTH INDIAN BK 24-Mar-14 93.0648 8.5000 1 5 93.0648 8.5000 INE483A16EW4 CENTRAL BK OF INDIA 25-Mar-14 93.1774 8.3000 1 25 93.1774 8.3000 INE090A16YV7 ICICI BK 25-Mar-14 92.9272 8.6275 2 3 92.9272 8.6275 INE705A16GF0 VIJAYA BK 25-Mar-14 93.1200 8.3750 1 2.15 93.1200 8.3750 INE166A16IF1 ING VYSYA BK 21-Apr-14 92.5654 8.3999 1 10 92.5654 8.3999 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : For Secondary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com