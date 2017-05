May 9 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE112A16CU7 CORPORATION BK 13-May-13 99.9168 7.5983 2 100 99.9168 7.5983 INE648A16EB6 SBBJ 13-May-13 99.9170 7.5800 1 100 99.9170 7.5800 INE562A16BE9 INDIAN BK 13-May-13 99.9168 7.5983 1 25 99.9168 7.5983 INE141A16JV9 OBC 13-May-13 99.9168 7.5983 1 25 99.9168 7.5983 INE171A16EY1 THE FEDERAL BK 14-May-13 99.8953 7.6511 1 25 99.8953 7.6511 INE166A16HV0 ING VYSYA BK 15-May-13 99.8744 7.6503 1 50 99.8744 7.6503 INE112A16CQ5 CORPORATION BK 20-May-13 99.7703 7.6394 1 125 99.7703 7.6394 INE428A16IW0 ALLAHABAD BK 21-May-13 99.7491 7.6507 1 50 99.7491 7.6507 INE692A16BC8 UNION BK OF INDIA 22-May-13 99.7283 7.6493 1 50 99.7283 7.6493 INE428A16IX8 ALLAHABAD BK 22-May-13 99.7283 7.6493 1 25 99.7283 7.6493 INE695A16GP2 UNITED BK OF INDIA 23-May-13 99.7078 7.6404 1 90 99.7078 7.6404 INE533F16266 CITIBK 24-May-13 99.6846 7.6990 1 125 99.6846 7.6990 INE090A16TV7 ICICI BK 24-May-13 99.6784 7.8508 2 47 99.6784 7.8508 INE040A16875 HDFC BK 24-May-13 99.7055 7.7007 1 5 99.7055 7.7007 INE476A16JR7 CANARA BK 27-May-13 99.6242 7.6491 1 25 99.6242 7.6491 INE028A16557 BK OF BARODA 27-May-13 99.6459 7.6298 1 25 99.6459 7.6298 INE008A16OS6 IDBI BK 29-May-13 99.5961 7.7906 1 25 99.5961 7.7906 INE667A16AZ3 SYNDICATE BK 31-May-13 99.5416 7.6403 1 50 99.5416 7.6403 INE084A16840 BK OF INDIA 31-May-13 99.5646 7.6008 1 25 99.5646 7.6008 INE141A16KF0 OBC 31-May-13 99.5549 7.7708 1 25 99.5549 7.7708 INE084A16832 BK OF INDIA 3-Jun-13 99.4774 7.6700 3 150 99.4774 7.6700 INE237A16TP6 KOTAK MAH BK 3-Jun-13 99.4733 7.7305 1 50 99.4733 7.7305 INE651A16DU2 STATE BK OF MYSORE 3-Jun-13 99.4618 7.9002 1 25 99.4618 7.9002 INE562A16BJ8 INDIAN BK 3-Jun-13 99.4976 7.6792 1 25 99.4976 7.6792 INE084A16832 BK OF INDIA 3-Jun-13 99.5028 7.5994 1 25 99.5028 7.5994 INE652A16DU0 STATE BK OF PATIALA 3-Jun-13 99.4788 7.6494 1 5 99.4788 7.6494 INE692A16BO3 UNION BK OF INDIA 4-Jun-13 99.4433 7.8590 1 68 99.4433 7.8590 INE705A16FK2 VIJAYA BK 4-Jun-13 99.4760 7.6907 1 50 99.4760 7.6907 INE084A16949 BK OF INDIA 4-Jun-13 99.4404 7.9001 1 50 99.4404 7.9001 INE649A16CK9 STATE BK OF HYDERABAD 4-Jun-13 99.4404 7.9001 1 25 99.4404 7.9001 INE095A16GZ4 INDUSIND BK 4-Jun-13 99.4503 7.7596 1 2.5 99.4503 7.7596 INE238A16QI5 AXIS BK 5-Jun-13 99.4322 7.7196 1 50 99.4322 7.7196 INE528G16PH0 YES BK 5-Jun-13 99.4292 7.7607 1 2.5 99.4292 7.7607 INE238A16QC8 AXIS BK 6-Jun-13 99.4030 7.8285 4 592 99.3961 7.9201 INE565A16749 INDIAN OVERSEAS BK 6-Jun-13 99.4143 7.6800 4 150 99.4143 7.6800 INE160A16IZ2 PUNJAB NATIONAL BK 6-Jun-13 99.4128 7.6998 1 50 99.4128 7.6998 INE141A16HQ3 OBC 6-Jun-13 99.3950 7.9346 1 15 99.3950 7.9346 INE691A16GW7 UCO BK 7-Jun-13 99.3927 7.6903 1 50 99.3927 7.6903 INE008A16LB8 IDBI BK 10-Jun-13 99.3303 7.6903 3 90 99.3303 7.6903 INE562A16BL4 INDIAN BK 10-Jun-13 99.3520 7.6794 1 25 99.3520 7.6794 INE095A16HE7 INDUSIND BK 10-Jun-13 99.3234 7.7700 1 25 99.3234 7.7700 INE428A16JM9 ALLAHABAD BK 10-Jun-13 99.3295 7.6995 1 25 99.3295 7.6995 INE160A16IY5 PUNJAB NATIONAL BK 13-Jun-13 99.2680 7.6900 2 50 99.2680 7.6900 INE160A16JE5 PUNJAB NATIONAL BK 14-Jun-13 99.2463 7.6997 2 125 99.2463 7.6997 INE691A16GQ9 UCO BK 14-Jun-13 99.2689 7.6805 1 50 99.2689 7.6805 INE562A16BN0 INDIAN BK 14-Jun-13 99.2680 7.6900 1 25 99.2680 7.6900 INE095A16HL2 INDUSIND BK 14-Jun-13 99.2623 7.7503 1 25 99.2623 7.7503 INE141A16HV3 OBC 14-Jun-13 99.2472 7.6904 1 25 99.2472 7.6904 INE705A16FX5 VIJAYA BK 17-Jun-13 99.2037 7.7101 2 50 99.2027 7.7198 INE095A16HK4 INDUSIND BK 17-Jun-13 99.0706 8.7798 1 50 99.0706 8.7798 INE705A16FX5 VIJAYA BK 17-Jun-13 99.1840 7.6998 1 25 99.1840 7.6998 INE648A16FV1 SBBJ 18-Jun-13 99.1913 7.6303 1 25 99.1913 7.6303 INE667A16AQ2 SYNDICATE BK 18-Jun-13 99.1571 7.7568 2 16 99.1571 7.7568 INE428A16JR8 ALLAHABAD BK 19-Jun-13 99.1433 7.6924 2 100 99.1425 7.6999 INE649A16DJ9 STATE BK OF HYDERABAD 19-Jun-13 99.1447 7.6799 1 25 99.1447 7.6799 INE695A16GI7 UNITED BK OF INDIA 19-Jun-13 99.1611 7.7197 1 25 99.1611 7.7197 INE562A16BQ3 INDIAN BK 21-Jun-13 99.1010 7.7003 2 125 99.1010 7.7003 INE476A16JP1 CANARA BK 21-Jun-13 99.0690 7.9769 1 50 99.0690 7.9769 INE476A16JH8 CANARA BK 24-Jun-13 99.0389 7.7001 2 200 99.0389 7.7001 INE084A16956 BK OF INDIA 24-Jun-13 99.0389 7.7001 1 50 99.0389 7.7001 INE428A16JB2 ALLAHABAD BK 24-Jun-13 99.0657 7.6497 1 25 99.0657 7.6497 INE160A16IW9 PUNJAB NATIONAL BK 25-Jun-13 99.0152 7.7238 4 350 99.0182 7.7002 INE141A16IB3 OBC 25-Jun-13 99.0182 7.7002 1 5 99.0182 7.7002 INE528G16QJ4 YES BK 5-Aug-13 98.0382 8.2998 1 5 98.0382 8.2998 INE008A16PE3 IDBI BK 3-Sep-13 97.4601 8.1301 1 100 97.4601 8.1301 INE008A16PE3 IDBI BK 3-Sep-13 97.4753 8.1499 1 75 97.4753 8.1499 INE667A16BU2 SYNDICATE BK 10-Sep-13 97.3187 8.1100 2 150 97.3187 8.1100 INE160A16IG2 PUNJAB NATIONAL BK 10-Sep-13 97.3284 8.0798 1 50 97.3284 8.0798 INE008A16PJ2 IDBI BK 10-Sep-13 97.3270 8.1499 1 50 97.3270 8.1499 INE008A16PJ2 IDBI BK 10-Sep-13 97.2592 8.2950 1 5 97.2592 8.2950 INE428A16JX6 ALLAHABAD BK 12-Sep-13 97.2766 8.1101 4 300 97.2766 8.1101 INE008A16PA1 IDBI BK 12-Sep-13 97.1848 8.4586 3 125 97.2847 8.1500 INE652A16EC6 STATE BK OF PATIALA 12-Sep-13 97.2897 8.0700 2 50 97.2897 8.0700 INE008A16PA1 IDBI BK 12-Sep-13 97.2701 8.1300 1 25 97.2701 8.1300 INE160A16IJ6 PUNJAB NATIONAL BK 17-Sep-13 97.1787 8.0891 5 121 97.1699 8.1151 INE649A16DN1 STATE BK OF HYDERABAD 18-Sep-13 97.1609 8.0799 2 150 97.1609 8.0799 INE651A16EF1 STATE BK OF MYSORE 18-Sep-13 97.1609 8.0799 1 25 97.1609 8.0799 INE648A16EV4 SBBJ 23-Sep-13 97.0703 8.1001 1 25 97.0703 8.1001 INE652A16EF9 STATE BK OF PATIALA 24-Sep-13 97.0357 8.0799 1 25 97.0357 8.0799 INE648A16EW2 SBBJ 24-Sep-13 97.0494 8.1001 1 25 97.0494 8.1001 INE648A16EW2 SBBJ 24-Sep-13 97.0338 8.0852 1 25 97.0338 8.0852 INE090A16WK4 ICICI BK 24-Sep-13 96.9894 8.2100 1 1 96.9894 8.2100 INE654A16CM5 STATE BK OF TRAVANCORE 25-Sep-13 97.0124 8.0867 2 30 97.0005 8.1199 INE028A16466 BK OF BARODA 6-Dec-13 95.4743 8.1999 1 25 95.4743 8.1999 INE112A16DB5 CORPORATION BK 10-Dec-13 95.4005 8.1849 1 75 95.4005 8.1849 INE692A16BR6 UNION BK OF INDIA 10-Dec-13 95.4031 8.1800 2 75 95.4085 8.1700 INE160A16IP3 PUNJAB NATIONAL BK 12-Dec-13 95.3635 8.1779 3 125 95.3678 8.1699 INE667A16BC0 SYNDICATE BK 16-Dec-13 95.2754 8.1900 2 100 95.2754 8.1900 INE160A16IQ1 PUNJAB NATIONAL BK 16-Dec-13 95.2809 8.1800 1 75 95.2809 8.1800 INE651A16EI5 STATE BK OF MYSORE 16-Dec-13 95.2864 8.1700 1 50 95.2864 8.1700 INE648A16FW9 SBBJ 19-Dec-13 95.2255 8.1700 1 25 95.2255 8.1700 INE028A16490 BK OF BARODA 20-Dec-13 95.2029 8.1740 2 125 95.2052 8.1700 INE028A16508 BK OF BARODA 23-Dec-13 95.1330 8.1901 1 25 95.1330 8.1901 INE434A16CU5 ANDHRA BK 23-Dec-13 95.1104 8.2301 1 25 95.1104 8.2301 INE434A16CV3 ANDHRA BK 27-Dec-13 95.0519 8.1900 1 20 95.0519 8.1900 INE112A16DI0 CORPORATION BK 12-Feb-14 94.1284 8.1900 1 50 94.1284 8.1900 INE112A16DN0 CORPORATION BK 17-Feb-14 94.0024 8.2000 1 25 94.0024 8.2000 INE008A16OL1 IDBI BK 27-Feb-14 93.7690 8.2498 1 2.5 93.7690 8.2498 INE141A16KD5 OBC 4-Mar-14 93.7396 8.1800 1 75 93.7396 8.1800 INE084A16915 BK OF INDIA 4-Mar-14 93.7127 8.1901 1 25 93.7127 8.1901 INE141A16KD5 OBC 4-Mar-14 93.7217 8.1776 1 15 93.7217 8.1776 INE160A16IV1 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-14 93.7026 8.1767 3 150 93.6858 8.2000 INE141A16KI4 OBC 5-Mar-14 93.7141 8.1881 2 125 93.6912 8.2200 INE483A16EP8 CENTRAL BK OF INDIA 5-Mar-14 93.7199 8.1801 1 50 93.7199 8.1801 INE028A16581 BK OF BARODA 5-Mar-14 93.6930 8.1901 1 25 93.6930 8.1901 INE476A16JM8 CANARA BK 5-Mar-14 93.7003 8.1799 1 25 93.7003 8.1799 INE434A16DQ1 ANDHRA BK 6-Mar-14 93.6930 8.1901 1 50 93.6930 8.1901 INE112A16DS9 CORPORATION BK 6-Mar-14 93.7075 8.1700 1 50 93.7075 8.1700 INE691A16GU1 UCO BK 7-Mar-14 93.6661 8.2000 1 100 93.6661 8.2000 INE160A16JB1 PUNJAB NATIONAL BK 10-Mar-14 93.6289 8.1700 1 175 93.6289 8.1700 INE691A16GV9 UCO BK 10-Mar-14 93.6143 8.1900 2 100 93.6070 8.2000 INE141A16KK0 OBC 10-Mar-14 93.6216 8.1800 1 50 93.6216 8.1800 INE160A16JB1 PUNJAB NATIONAL BK 10-Mar-14 93.6020 8.1800 1 50 93.6020 8.1800 INE112A16DT7 CORPORATION BK 13-Mar-14 93.5701 8.1700 1 100 93.5701 8.1700 INE705A16FT3 VIJAYA BK 13-Mar-14 93.5554 8.1900 1 50 93.5554 8.1900 INE562A16DE5 INDIAN BK 18-Mar-14 93.4489 8.1750 1 50 93.4489 8.1750 INE160A16JD7 PUNJAB NATIONAL BK 20-Mar-14 93.4206 8.1867 2 75 93.4256 8.1800 INE160A16JD7 PUNJAB NATIONAL BK 20-Mar-14 93.4060 8.1801 1 50 93.4060 8.1801 INE476A16JO4 CANARA BK 24-Mar-14 93.3279 8.1800 3 300 93.3279 8.1800 INE476A16JO4 CANARA BK 24-Mar-14 93.3474 8.1800 1 100 93.3474 8.1800 INE084A16998 BK OF INDIA 24-Mar-14 93.3279 8.1800 1 25 93.3279 8.1800 INE160A16JF2 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-14 93.3084 8.1800 3 100 93.3084 8.1800 INE095A16HQ1 INDUSIND BK 26-Mar-14 93.1208 8.4000 1 5 93.1208 8.4000 INE040A16891 HDFC BK 9-May-14 92.2552 8.3950 4 150 92.2552 8.3950 =============================================================================================== *: 