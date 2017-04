May 14 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE695A16FZ3 UNITED BK OF INDIA 17-May-13 99.9369 7.6881 3 100 99.9368 7.6942 INE112A16CQ5 CORPORATION BK 20-May-13 99.8737 7.6930 1 125 99.8737 7.6930 INE652A16GB3 STATE BK OF PATIALA 20-May-13 99.8744 7.6503 1 25 99.8744 7.6503 INE141A16KC7 OBC 21-May-13 99.8525 7.7024 1 50 99.8525 7.7024 INE237A16TG5 KOTAK MAH BK 23-May-13 99.8080 7.8016 2 25 99.8080 7.8016 INE160A16IX7 PUNJAB NATIONAL BK 23-May-13 99.8419 6.4220 1 25 99.8419 6.4220 INE090A16TV7 ICICI BK 24-May-13 99.7868 7.7984 1 100 99.7868 7.7984 INE648A16FG2 SBBJ 24-May-13 99.7900 7.6811 1 75 99.7900 7.6811 INE166A16HS6 ING VYSYA BK 24-May-13 99.7868 7.7984 1 50 99.7868 7.7984 INE237A16TD2 KOTAK MAH BK 24-May-13 99.7857 7.8387 1 25 99.7857 7.8387 INE028A16557 BK OF BARODA 27-May-13 99.7283 7.6493 1 75 99.7283 7.6493 INE651A16EB0 STATE BK OF MYSORE 28-May-13 99.7074 7.6509 1 25 99.7074 7.6509 INE648A16FY5 SBBJ 28-May-13 99.7074 7.6500 1 25 99.7074 7.6500 INE141A16LA9 OBC 29-May-13 99.6866 7.6500 1 50 99.6866 7.6500 INE141A16KJ2 OBC 30-May-13 99.6645 7.6794 1 50 99.6645 7.6794 INE434A16CD1 ANDHRA BK 3-Jun-13 99.5805 7.6882 2 200 99.5793 7.7102 INE476A16JL0 CANARA BK 3-Jun-13 99.5799 7.6992 1 75 99.5799 7.6992 INE562A16BJ8 INDIAN BK 3-Jun-13 99.5799 7.6992 2 70 99.5799 7.6992 INE238A16PZ1 AXIS BK 3-Jun-13 99.5771 7.7507 1 25 99.5771 7.7507 INE652A16DU0 STATE BK OF PATIALA 3-Jun-13 99.5799 7.6992 1 10 99.5799 7.6992 INE692A16BO3 UNION BK OF INDIA 4-Jun-13 99.5504 7.8498 1 75 99.5504 7.8498 INE667A16BP2 SYNDICATE BK 5-Jun-13 99.5386 7.6905 1 200 99.5386 7.6905 INE434A16CE9 ANDHRA BK 6-Jun-13 99.5184 7.6798 2 200 99.5184 7.6798 INE238A16QC8 AXIS BK 6-Jun-13 99.5109 7.8000 1 25 99.5109 7.8000 INE483A16EQ6 CENTRAL BK OF INDIA 6-Jun-13 99.5333 7.7793 1 25 99.5333 7.7793 INE141A16HS9 OBC 7-Jun-13 99.4969 7.6900 1 50 99.4969 7.6900 INE691A16GW7 UCO BK 7-Jun-13 99.4969 7.6900 2 50 99.4969 7.6900 INE008A16KV8 IDBI BK 7-Jun-13 99.4962 7.7008 1 25 99.4962 7.7008 INE008A16LB8 IDBI BK 10-Jun-13 99.4300 7.7497 1 25 99.4300 7.7497 INE428A16JM9 ALLAHABAD BK 10-Jun-13 99.4489 7.7795 1 25 99.4489 7.7795 INE476A16JI6 CANARA BK 11-Jun-13 99.4135 7.6906 1 25 99.4135 7.6906 INE008A16LG7 IDBI BK 13-Jun-13 99.3711 7.7000 1 25 99.3711 7.7000 INE428A16JO5 ALLAHABAD BK 14-Jun-13 99.3487 7.7187 3 105 99.3503 7.6997 INE040A16826 HDFC BK 14-Jun-13 99.3469 7.7403 2 50 99.3469 7.7403 INE667A16BD8 SYNDICATE BK 14-Jun-13 99.3503 7.6997 1 50 99.3503 7.6997 INE171A16ER5 THE FEDERAL BK 14-Jun-13 99.3430 7.7868 2 29 99.3430 7.7868 INE428A16JP2 ALLAHABAD BK 18-Jun-13 99.2652 7.7196 1 75 99.2652 7.7196 INE648A16FV1 SBBJ 18-Jun-13 99.2689 7.6805 1 50 99.2689 7.6805 INE667A16AQ2 SYNDICATE BK 18-Jun-13 99.2625 7.7482 1 5 99.2625 7.7482 INE695A16GI7 UNITED BK OF INDIA 19-Jun-13 99.2463 7.6997 1 25 99.2463 7.6997 INE476A16JP1 CANARA BK 21-Jun-13 99.1763 7.9776 1 1 99.1763 7.9776 INE476A16JH8 CANARA BK 24-Jun-13 99.1403 7.7198 2 100 99.1403 7.7198 INE084A16956 BK OF INDIA 24-Jun-13 99.1425 7.6999 1 100 99.1425 7.6999 INE705A16GG8 VIJAYA BK 24-Jun-13 99.1403 7.7198 1 100 99.1403 7.7198 INE652A16DZ9 STATE BK OF PATIALA 24-Jun-13 99.1407 7.7165 2 30 99.1425 7.6999 INE667A16BR8 SYNDICATE BK 24-Jun-13 99.0890 8.1847 1 5 99.0890 8.1847 INE695A16GG1 UNITED BK OF INDIA 25-Jun-13 99.1184 7.7297 2 300 99.1184 7.7297 INE160A16IW9 PUNJAB NATIONAL BK 25-Jun-13 99.1106 7.7991 2 100 99.1110 7.7951 INE652A16DY2 STATE BK OF PATIALA 25-Jun-13 99.1195 7.7199 1 50 99.1195 7.7199 INE040A16859 HDFC BK 2-Jul-13 98.9243 8.1000 1 15 98.9243 8.1000 INE434A16CZ4 ANDHRA BK 5-Jul-13 98.8731 8.0001 2 100 98.8731 8.0001 INE428A16JY4 ALLAHABAD BK 8-Jul-13 98.8170 7.9448 1 300 98.8170 7.9448 INE695A16GT4 UNITED BK OF INDIA 12-Jul-13 98.7241 7.9953 1 100 98.7241 7.9953 INE695A16GU2 UNITED BK OF INDIA 15-Jul-13 98.6701 7.9348 6 300 98.6701 7.9348 INE483A16FI0 CENTRAL BK OF INDIA 16-Jul-13 98.6329 8.0303 3 500 98.6329 8.0303 INE562A16BT7 INDIAN BK 18-Jul-13 98.6133 8.0197 1 100 98.6133 8.0197 INE483A16FD1 CENTRAL BK OF INDIA 22-Jul-13 98.5279 8.0198 1 200 98.5279 8.0198 INE476A16JU1 CANARA BK 22-Jul-13 98.5279 8.0198 1 100 98.5279 8.0198 INE562A16DK2 INDIAN BK 29-Jul-13 98.3625 7.9952 1 50 98.3625 7.9952 INE651A16EV8 STATE BK OF MYSORE 29-Jul-13 98.3696 7.9600 1 25 98.3696 7.9600 INE141A16IE7 OBC 2-Aug-13 98.2896 8.0400 1 25 98.2896 8.0400 INE648A16GF2 SBBJ 12-Aug-13 98.0584 8.0302 1 200 98.0584 8.0302 INE008A16MF7 IDBI BK 12-Aug-13 98.0395 8.1099 1 50 98.0395 8.1099 INE654A16DE0 STATE BK OF TRAVANCORE 12-Aug-13 98.1101 7.9000 1 5 98.1101 7.9000 INE141A16IL2 OBC 6-Sep-13 97.5145 8.0898 1 25 97.5145 8.0898 INE667A16BU2 SYNDICATE BK 10-Sep-13 97.4209 8.1201 1 100 97.4209 8.1201 INE652A16GA5 STATE BK OF PATIALA 10-Sep-13 97.4364 8.0700 1 50 97.4364 8.0700 INE652A16EC6 STATE BK OF PATIALA 12-Sep-13 97.3850 8.1000 3 150 97.3850 8.1000 INE008A16PA1 IDBI BK 12-Sep-13 97.3780 8.1900 2 100 97.3780 8.1900 INE141A16KS3 OBC 13-Sep-13 97.3640 8.0999 1 50 97.3640 8.0999 INE095A16GW1 INDUSIND BK 16-Sep-13 97.2782 8.1700 2 25 97.2782 8.1700 INE141A16KU9 OBC 16-Sep-13 97.3009 8.1000 1 25 97.3009 8.1000 INE562A16CH0 INDIAN BK 16-Sep-13 97.2952 8.1176 1 5 97.2952 8.1176 INE160A16IJ6 PUNJAB NATIONAL BK 17-Sep-13 97.2799 8.1000 1 50 97.2799 8.1000 INE648A16EV4 SBBJ 23-Sep-13 97.0535 8.3949 1 15 97.0535 8.3949 INE667A16BT4 SYNDICATE BK 24-Sep-13 97.1331 8.1000 1 25 97.1331 8.1000 INE238A16QZ9 AXIS BK 24-Sep-13 97.0318 8.3950 1 11 97.0318 8.3950 INE654A16CM5 STATE BK OF TRAVANCORE 25-Sep-13 97.1226 8.0699 1 150 97.1226 8.0699 INE651A16EQ8 STATE BK OF MYSORE 29-Oct-13 96.3630 8.2001 2 100 96.3630 8.2001 INE692A16BS4 UNION BK OF INDIA 13-Dec-13 95.4644 8.1799 1 100 95.4644 8.1799 INE028A16482 BK OF BARODA 17-Dec-13 95.3827 8.1801 1 50 95.3827 8.1801 INE028A16490 BK OF BARODA 20-Dec-13 95.2903 8.2000 2 75 95.2903 8.2000 INE434A16CT7 ANDHRA BK 20-Dec-13 95.2684 8.2400 1 50 95.2684 8.2400 INE028A16490 BK OF BARODA 20-Dec-13 95.3162 8.1899 1 25 95.3162 8.1899 INE648A16FX7 SBBJ 20-Dec-13 95.3191 8.1474 1 10 95.3191 8.1474 INE028A16508 BK OF BARODA 23-Dec-13 95.2550 8.1901 1 25 95.2550 8.1901 INE562A16CY5 INDIAN BK 18-Feb-14 94.0950 8.2100 1 50 94.0950 8.2100 INE651A16EN5 STATE BK OF MYSORE 21-Feb-14 94.0626 8.1700 1 25 94.0626 8.1700 INE008A16OD8 IDBI BK 24-Feb-14 93.9550 8.2399 1 100 93.9550 8.2399 INE565A16715 INDIAN OVERSEAS BK 25-Feb-14 93.9429 8.2000 1 25 93.9429 8.2000 INE112A16DQ3 CORPORATION BK 4-Mar-14 93.8311 8.1900 1 100 93.8311 8.1900 INE649A16DP6 STATE BK OF HYDERABAD 4-Mar-14 93.8256 8.1699 3 100 93.8256 8.1699 INE084A16915 BK OF INDIA 4-Mar-14 93.8256 8.1699 2 26 93.8256 8.1699 INE483A16EP8 CENTRAL BK OF INDIA 5-Mar-14 93.8078 8.1950 3 100 93.8078 8.1950 INE160A16IV1 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-14 93.8185 8.1800 3 75 93.8185 8.1800 INE028A16581 BK OF BARODA 5-Mar-14 93.8059 8.1699 1 25 93.8059 8.1699 INE691A16GT3 UCO BK 5-Mar-14 93.7774 8.2100 1 25 93.7774 8.2100 INE565A16731 INDIAN OVERSEAS BK 6-Mar-14 93.7719 8.1900 1 100 93.7719 8.1900 INE084A16931 BK OF INDIA 7-Mar-14 93.7522 8.1900 5 175 93.7522 8.1900 INE084A16931 BK OF INDIA 7-Mar-14 93.7719 8.1900 2 100 93.7719 8.1900 INE141A16KH6 OBC 7-Mar-14 93.7790 8.1800 1 100 93.7790 8.1800 INE434A16DO6 ANDHRA BK 10-Mar-14 93.6912 8.2200 1 100 93.6912 8.2200 INE141A16KK0 OBC 10-Mar-14 93.6930 8.1901 2 50 93.6930 8.1901 INE691A16GV9 UCO BK 10-Mar-14 93.6912 8.2200 1 50 93.6912 8.2200 INE683A16AN6 THE SOUTH INDIAN BK 10-Mar-14 93.6930 8.1901 1 1 93.6930 8.1901 INE476A16JN6 CANARA BK 14-Mar-14 93.6253 8.1750 1 15 93.6253 8.1750 INE077A16AB6 DENA BK 14-Mar-14 93.6143 8.1900 1 12.5 93.6143 8.1900 INE160A16JD7 PUNJAB NATIONAL BK 20-Mar-14 93.5235 8.1800 2 25 93.5235 8.1800 INE428A16JT4 ALLAHABAD BK 20-Mar-14 93.5161 8.1900 1 25 93.5161 8.1900 INE160A16JF2 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-14 93.3910 8.2000 1 100 93.3910 8.2000 