May 15 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE008A16KH7 IDBI BK 17-May-13 99.9581 7.6500 1 100 99.9581 7.6500 INE095A16HJ6 INDUSIND BK 17-May-13 99.9578 7.7048 1 95 99.9578 7.7048 INE141A16KC7 OBC 21-May-13 99.8736 7.6991 1 25 99.8736 7.6991 INE084A16964 BK OF INDIA 24-May-13 99.8110 7.6795 1 125 99.8110 7.6795 INE090A16TV7 ICICI BK 24-May-13 99.8304 7.7511 1 25 99.8304 7.7511 INE008A16KN5 IDBI BK 27-May-13 99.7342 8.1064 2 200 99.7219 8.4825 INE171A16DF2 THE FEDERAL BK 27-May-13 99.7455 7.7608 2 200 99.7455 7.7608 INE028A16557 BK OF BARODA 27-May-13 99.7477 7.6923 3 125 99.7475 7.6996 INE705A16FP1 VIJAYA BK 27-May-13 99.7465 7.7302 1 100 99.7465 7.7302 INE562A16DA3 INDIAN BK 28-May-13 99.7272 7.6803 1 50 99.7272 7.6803 INE651A16EB0 STATE BK OF MYSORE 28-May-13 99.7265 7.7001 1 25 99.7265 7.7001 INE648A16FY5 SBBJ 28-May-13 99.7265 7.7001 1 25 99.7265 7.7001 INE141A16LA9 OBC 29-May-13 99.7036 7.7505 1 50 99.7036 7.7505 INE238A16QD6 AXIS BK 30-May-13 99.6837 7.7211 1 100 99.6837 7.7211 INE084A16865 BK OF INDIA 30-May-13 99.6854 7.6794 2 50 99.6854 7.6794 INE084A16832 BK OF INDIA 3-Jun-13 99.6018 7.6802 1 75 99.6018 7.6802 INE476A16JL0 CANARA BK 3-Jun-13 99.6008 7.6996 1 25 99.6008 7.6996 INE237A16TP6 KOTAK MAH BK 3-Jun-13 99.5989 7.7364 1 25 99.5989 7.7364 INE651A16DU2 STATE BK OF MYSORE 3-Jun-13 99.6034 7.6492 1 25 99.6034 7.6492 INE705A16FK2 VIJAYA BK 4-Jun-13 99.5805 7.6881 1 70 99.5805 7.6881 INE084A16949 BK OF INDIA 4-Jun-13 99.5809 7.6808 1 50 99.5809 7.6808 INE008A16PI4 IDBI BK 4-Jun-13 99.5826 7.6495 1 50 99.5826 7.6495 INE008A16PI4 IDBI BK 4-Jun-13 99.6013 7.6899 1 50 99.6013 7.6899 INE652A16DV8 STATE BK OF PATIALA 5-Jun-13 99.5826 7.6495 1 5 99.5826 7.6495 INE238A16QC8 AXIS BK 6-Jun-13 99.5350 7.7508 1 25 99.5350 7.7508 INE565A16749 INDIAN OVERSEAS BK 6-Jun-13 99.5447 7.9497 1 5 99.5447 7.9497 INE691A16GW7 UCO BK 7-Jun-13 99.5171 7.7006 2 150 99.5171 7.7006 INE483A16DE4 CENTRAL BK OF INDIA 7-Jun-13 99.5184 7.6798 2 100 99.5184 7.6798 INE008A16KV8 IDBI BK 7-Jun-13 99.5203 7.6493 2 95 99.5203 7.6493 INE008A16LB8 IDBI BK 10-Jun-13 99.4580 7.6506 2 96 99.4580 7.6503 INE095A16HE7 INDUSIND BK 10-Jun-13 99.4475 7.7993 1 25 99.4475 7.7993 INE428A16JO5 ALLAHABAD BK 14-Jun-13 99.3711 7.7000 2 75 99.3711 7.7000 INE040A16826 HDFC BK 14-Jun-13 99.3703 7.7095 2 75 99.3752 7.6495 INE691A16GQ9 UCO BK 14-Jun-13 99.3711 7.7000 2 50 99.3711 7.7000 INE483A16EX2 CENTRAL BK OF INDIA 14-Jun-13 99.3711 7.7000 1 25 99.3711 7.7000 INE667A16BG1 SYNDICATE BK 15-Jun-13 99.3461 7.7498 1 25 99.3461 7.7498 INE565A16764 INDIAN OVERSEAS BK 17-Jun-13 99.3086 7.7005 3 175 99.3086 7.7005 INE667A16AQ2 SYNDICATE BK 18-Jun-13 99.2833 7.7495 2 50 99.2833 7.7495 INE141A16HW1 OBC 18-Jun-13 99.2833 7.7495 1 25 99.2833 7.7495 INE667A16BE6 SYNDICATE BK 19-Jun-13 99.2623 7.7503 1 50 99.2623 7.7503 INE695A16GI7 UNITED BK OF INDIA 19-Jun-13 99.2878 7.7005 1 25 99.2878 7.7005 INE237A16PN9 KOTAK MAH BK 20-Jun-13 99.2366 7.7996 1 50 99.2366 7.7996 INE040A16842 HDFC BK 21-Jun-13 99.2205 7.7500 2 75 99.2205 7.7500 INE476A16JP1 CANARA BK 21-Jun-13 99.2276 7.6788 2 51.5 99.2285 7.6699 INE476A16JP1 CANARA BK 21-Jun-13 99.2472 7.6904 1 25 99.2472 7.6904 INE667A16BF3 SYNDICATE BK 21-Jun-13 99.2205 7.7501 1 25 99.2205 7.7501 INE483A16ES2 CENTRAL BK OF INDIA 21-Jun-13 99.2255 7.7000 1 25 99.2255 7.7000 INE040A16883 HDFC BK 24-Jun-13 99.1552 7.7749 5 200 99.1557 7.7698 INE476A16JH8 CANARA BK 24-Jun-13 99.1643 7.6898 3 200 99.1578 7.7503 INE695A16GS6 UNITED BK OF INDIA 24-Jun-13 99.1632 7.7002 1 50 99.1632 7.7002 INE649A16DM3 STATE BK OF HYDERABAD 24-Jun-13 99.1632 7.7002 1 25 99.1632 7.7002 INE652A16DY2 STATE BK OF PATIALA 25-Jun-13 99.1463 7.6656 4 250 99.1480 7.6501 INE160A16IW9 PUNJAB NATIONAL BK 25-Jun-13 99.1458 7.6700 2 200 99.1458 7.6700 INE695A16GG1 UNITED BK OF INDIA 25-Jun-13 99.1425 7.6999 1 75 99.1425 7.6999 INE008A16OW8 IDBI BK 26-Jun-13 99.1127 7.7801 3 175 99.1127 7.7801 INE705A16GH6 VIJAYA BK 26-Jun-13 99.1104 7.8004 1 50 99.1104 7.8004 INE649A16CN3 STATE BK OF HYDERABAD 27-Jun-13 99.0976 7.7297 1 50 99.0976 7.7297 INE695A16GW8 UNITED BK OF INDIA 8-Jul-13 98.8325 7.9847 1 300 98.8325 7.9847 INE695A16GU2 UNITED BK OF INDIA 15-Jul-13 98.6831 7.9850 1 50 98.6831 7.9850 INE168A16ED1 THE JAMMU AND KASHMIR BK16-Jul-13 98.6618 7.9850 1 6 98.6618 7.9850 INE648A16ES0 SBBJ 25-Jul-13 98.4733 7.9702 2 100 98.4733 7.9702 INE040A16867 HDFC BK 6-Aug-13 98.1980 8.0699 1 50 98.1980 8.0699 INE237A16QD8 KOTAK MAH BK 8-Aug-13 98.1531 8.0800 2 4 98.1531 8.0800 INE141A16II8 OBC 13-Aug-13 98.0608 8.0201 1 50 98.0608 8.0201 INE651A16EM7 STATE BK OF MYSORE 14-Aug-13 98.0403 8.0175 2 150 98.0403 8.0175 INE649A16DK7 STATE BK OF HYDERABAD 6-Sep-13 97.5504 8.0400 1 100 97.5504 8.0400 INE008A16ON7 IDBI BK 6-Sep-13 97.5385 8.0800 1 25 97.5385 8.0800 INE652A16GA5 STATE BK OF PATIALA 10-Sep-13 97.4845 8.0500 3 150 97.4845 8.0500 INE652A16GA5 STATE BK OF PATIALA 10-Sep-13 97.4646 8.0467 3 75 97.4666 8.0401 INE160A16IG2 PUNJAB NATIONAL BK 10-Sep-13 97.4567 8.0723 3 65 97.4605 8.0599 INE649A16CW4 STATE BK OF HYDERABAD 10-Sep-13 97.4845 8.0500 1 50 97.4845 8.0500 INE667A16BU2 SYNDICATE BK 10-Sep-13 97.4574 8.0700 2 50 97.4574 8.0700 INE008A16PJ2 IDBI BK 10-Sep-13 97.4328 8.1501 1 25 97.4328 8.1501 INE649A16CW4 STATE BK OF HYDERABAD 10-Sep-13 97.4605 8.0599 1 25 97.4605 8.0599 INE008A16PA1 IDBI BK 12-Sep-13 97.1512 8.9192 3 150 97.1512 8.9192 INE652A16EC6 STATE BK OF PATIALA 12-Sep-13 97.4426 8.0500 1 100 97.4426 8.0500 INE008A16PA1 IDBI BK 12-Sep-13 97.4271 8.1001 1 50 97.4271 8.1001 INE648A16EV4 SBBJ 23-Sep-13 97.1920 8.0499 1 25 97.1920 8.0499 INE648A16EW2 SBBJ 24-Sep-13 97.1643 8.0700 2 50 97.1643 8.0700 INE652A16EF9 STATE BK OF PATIALA 24-Sep-13 97.1677 8.0600 1 25 97.1677 8.0600 INE608A16DZ1 PUNJAB AND SIND BK 26-Sep-13 97.1018 8.1300 1 10 97.1018 8.1300 INE238A16RC6 AXIS BK 22-Oct-13 96.5471 8.2099 2 200 96.5471 8.2099 INE654A16CN3 STATE BK OF TRAVANCORE 31-Oct-13 96.3852 8.0999 2 100 96.3852 8.0999 INE692A16BP0 UNION BK OF INDIA 5-Dec-13 95.6689 8.1001 1 25 95.6689 8.1001 INE160A16IP3 PUNJAB NATIONAL BK 12-Dec-13 95.1871 8.7466 1 100 95.1871 8.7466 INE160A16IP3 PUNJAB NATIONAL BK 12-Dec-13 95.5367 8.1201 1 50 95.5367 8.1201 INE160A16IQ1 PUNJAB NATIONAL BK 16-Dec-13 95.4300 8.1299 1 50 95.4300 8.1299 INE141A16JD7 OBC 19-Dec-13 95.3854 8.1001 1 25 95.3854 8.1001 INE434A16CT7 ANDHRA BK 20-Dec-13 95.3434 8.1400 1 100 95.3434 8.1400 INE028A16490 BK OF BARODA 20-Dec-13 95.3452 8.1367 2 75 95.3489 8.1300 INE028A16508 BK OF BARODA 23-Dec-13 95.2882 8.1299 3 100 95.2882 8.1299 INE028A16516 BK OF BARODA 27-Dec-13 95.2073 8.1301 1 50 95.2073 8.1301 INE434A16CV3 ANDHRA BK 27-Dec-13 95.2172 8.1124 1 25 95.2172 8.1124 INE112A16DN0 CORPORATION BK 17-Feb-14 94.1328 8.1835 3 125 94.1503 8.1576 INE112A16DM2 CORPORATION BK 19-Feb-14 94.1018 8.1999 1 100 94.1018 8.1999 INE008A16OD8 IDBI BK 24-Feb-14 93.9671 8.2224 2 100 93.9688 8.2199 INE008A16OF3 IDBI BK 25-Feb-14 93.9489 8.2200 1 75 93.9489 8.2200 INE008A16OF3 IDBI BK 25-Feb-14 93.9688 8.2199 1 50 93.9688 8.2199 INE008A16OL1 IDBI BK 27-Feb-14 93.9091 8.2200 1 25 93.9091 8.2200 INE112A16DP5 CORPORATION BK 3-Mar-14 93.8932 8.1300 1 50 93.8932 8.1300 INE695A16GJ5 UNITED BK OF INDIA 4-Mar-14 93.9144 8.0999 1 50 93.9144 8.0999 INE084A16915 BK OF INDIA 4-Mar-14 93.8877 8.1100 1 50 93.8877 8.1100 INE112A16DQ3 CORPORATION BK 4-Mar-14 93.8948 8.1000 1 25 93.8948 8.1000 INE084A16915 BK OF INDIA 4-Mar-14 93.9073 8.1100 1 25 93.9073 8.1100 INE457A16CA8 BK OF MAHARASHTRA 5-Mar-14 93.8280 8.1666 6 150 93.8326 8.1601 INE691A16GT3 UCO BK 5-Mar-14 93.8185 8.1800 1 50 93.8185 8.1800 INE476A16JM8 CANARA BK 5-Mar-14 93.8806 8.1200 1 50 93.8806 8.1200 INE562A16DC9 INDIAN BK 6-Mar-14 93.8520 8.1051 2 50 93.8557 8.1000 INE434A16DQ1 ANDHRA BK 6-Mar-14 93.8752 8.1000 6 25 93.8752 8.1000 INE434A16DQ1 ANDHRA BK 6-Mar-14 93.8414 8.1200 1 25 93.8414 8.1200 INE160A16JB1 PUNJAB NATIONAL BK 10-Mar-14 93.7415 8.1500 2 200 93.7343 8.1600 INE160A16JB1 PUNJAB NATIONAL BK 10-Mar-14 93.7827 8.1200 1 50 93.7827 8.1200 INE691A16GV9 UCO BK 10-Mar-14 93.7199 8.1801 1 25 93.7199 8.1801 INE141A16KO2 OBC 12-Mar-14 93.7385 8.1000 2 50 93.7385 8.1000 INE483A16ET0 CENTRAL BK OF INDIA 14-Mar-14 93.6995 8.1001 1 50 93.6995 8.1001 INE434A16DL2 ANDHRA BK 14-Mar-14 93.6631 8.1500 1 25 93.6631 8.1500 INE705A16FU1 VIJAYA BK 14-Mar-14 93.6486 8.1699 1 25 93.6486 8.1699 INE565A16756 INDIAN OVERSEAS BK 14-Mar-14 93.6995 8.1001 1 25 93.6995 8.1001 INE691A16GZ0 UCO BK 18-Mar-14 93.5627 8.1800 1 50 93.5627 8.1800 INE160A16JD7 PUNJAB NATIONAL BK 20-Mar-14 93.5729 8.1134 2 75 93.5828 8.1000 INE483A16EW4 CENTRAL BK OF INDIA 25-Mar-14 93.4632 8.1300 2 75 93.4782 8.1100 INE160A16JF2 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-14 93.4857 8.1000 1 25 93.4857 8.1000 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : For Secondary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com