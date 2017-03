May 16 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE652A16GB3 STATE BK OF PATIALA 20-May-13 99.9158 7.6914 5 110 99.9152 7.7446 INE683A16AP1 THE SOUTH INDIAN BK 20-May-13 99.9128 7.9639 1 5 99.9128 7.9639 INE476A16JF2 CANARA BK 21-May-13 99.9162 7.6532 1 25 99.9162 7.6532 INE649A16CT0 STATE BK OF HYDERABAD 22-May-13 99.8736 7.6991 1 25 99.8736 7.6991 INE141A16KW5 OBC 24-May-13 99.8326 7.6504 1 125 99.8326 7.6504 INE237A16TD2 KOTAK MAH BK 24-May-13 99.8311 7.7191 1 75 99.8311 7.7191 INE090A16TV7 ICICI BK 24-May-13 99.8309 7.7283 1 25 99.8309 7.7283 INE028A16557 BK OF BARODA 27-May-13 99.7694 7.6694 1 25 99.7694 7.6694 INE090A16TW5 ICICI BK 27-May-13 99.7676 7.7294 1 25 99.7676 7.7294 INE237A16TR2 KOTAK MAH BK 28-May-13 99.7442 7.8005 1 50 99.7442 7.8005 INE652A16FQ3 STATE BK OF PATIALA 28-May-13 99.7475 7.6996 1 25 99.7475 7.6996 INE141A16LA9 OBC 29-May-13 99.7279 7.6606 1 150 99.7279 7.6606 INE141A16KJ2 OBC 30-May-13 99.7074 7.6509 1 50 99.7074 7.6509 INE084A16840 BK OF INDIA 31-May-13 99.6850 7.6892 1 100 99.6850 7.6892 INE428A16JS6 ALLAHABAD BK 31-May-13 99.6809 7.7896 1 25 99.6809 7.7896 INE095A16HA5 INDUSIND BK 31-May-13 99.7036 7.7505 1 25 99.7036 7.7505 INE237A16TP6 KOTAK MAH BK 3-Jun-13 99.6192 7.7507 2 175 99.6202 7.7309 INE084A16832 BK OF INDIA 3-Jun-13 99.6229 7.6747 2 100 99.6217 7.7002 INE238A16PZ1 AXIS BK 3-Jun-13 99.6212 7.7104 1 100 99.6212 7.7104 INE562A16BJ8 INDIAN BK 3-Jun-13 99.6217 7.7002 1 100 99.6217 7.7002 INE160A16IU3 PUNJAB NATIONAL BK 3-Jun-13 99.6450 7.6492 1 25 99.6450 7.6492 INE008A16PI4 IDBI BK 4-Jun-13 99.5987 7.7402 1 50 99.5987 7.7402 INE160A16IZ2 PUNJAB NATIONAL BK 6-Jun-13 99.5592 7.6955 4 200 99.5589 7.7007 INE565A16749 INDIAN OVERSEAS BK 6-Jun-13 99.5605 7.6733 2 125 99.5607 7.6691 INE238A16QC8 AXIS BK 6-Jun-13 99.5584 7.7095 1 75 99.5584 7.7095 INE238A16QC8 AXIS BK 6-Jun-13 99.5837 7.6292 1 25 99.5837 7.6292 INE008A16KV8 IDBI BK 7-Jun-13 99.5356 7.7408 1 25 99.5356 7.7408 INE008A16LB8 IDBI BK 10-Jun-13 99.4995 7.6501 1 25 99.4995 7.6501 INE008A16LB8 IDBI BK 10-Jun-13 99.4768 7.6789 1 4 99.4768 7.6789 INE428A16JO5 ALLAHABAD BK 14-Jun-13 99.3907 7.7158 1 55 99.3907 7.7158 INE160A16JE5 PUNJAB NATIONAL BK 14-Jun-13 99.4166 7.6497 1 25 99.4166 7.6497 INE040A16826 HDFC BK 14-Jun-13 99.4105 7.7301 1 25 99.4105 7.7301 INE141A16HX9 OBC 17-Jun-13 99.3419 7.7999 1 25 99.3419 7.7999 INE095A16HK4 INDUSIND BK 17-Jun-13 99.3281 7.7157 1 5 99.3281 7.7157 INE667A16AQ2 SYNDICATE BK 18-Jun-13 99.3086 7.7005 1 25 99.3086 7.7005 INE237A16PN9 KOTAK MAH BK 20-Jun-13 99.2623 7.7503 2 75 99.2623 7.7503 INE667A16BF3 SYNDICATE BK 21-Jun-13 99.2576 7.8001 1 25 99.2576 7.8001 INE667A16BF3 SYNDICATE BK 21-Jun-13 99.2456 7.7069 1 3 99.2456 7.7069 INE476A16JP1 CANARA BK 21-Jun-13 99.2196 7.9746 1 0.5 99.2196 7.9746 INE040A16883 HDFC BK 24-Jun-13 99.1791 7.9502 1 5 99.1791 7.9502 INE160A16IW9 PUNJAB NATIONAL BK 25-Jun-13 99.1629 7.7031 4 350 99.1632 7.7002 INE008A16OW8 IDBI BK 26-Jun-13 99.1535 7.6003 1 5 99.1535 7.6003 INE141A16LD3 OBC 2-Jul-13 98.9867 7.9498 1 100 98.9867 7.9498 INE434A16CZ4 ANDHRA BK 5-Jul-13 98.9227 7.9499 2 100 98.9227 7.9499 INE141A16JF2 OBC 5-Jul-13 98.9227 7.9499 2 50 98.9227 7.9499 INE695A16GW8 UNITED BK OF INDIA 8-Jul-13 98.8555 7.9732 2 300 98.8555 7.9732 INE695A16GV0 UNITED BK OF INDIA 16-Jul-13 98.6912 7.9352 2 75 98.6912 7.9352 INE562A16DL0 INDIAN BK 5-Aug-13 98.2449 8.0501 1 100 98.2449 8.0501 INE649A16DI1 STATE BK OF HYDERABAD 28-Aug-13 97.8031 7.9600 1 25 97.8031 7.9600 INE667A16BO5 SYNDICATE BK 3-Sep-13 97.6343 8.0400 1 50 97.6343 8.0400 INE652A16GA5 STATE BK OF PATIALA 10-Sep-13 97.4997 8.0001 2 100 97.4997 8.0001 INE008A16PA1 IDBI BK 12-Sep-13 97.4333 8.0800 1 50 97.4333 8.0800 INE095A16GW1 INDUSIND BK 16-Sep-13 97.3302 8.1399 2 200 97.3302 8.1399 INE160A16IJ6 PUNJAB NATIONAL BK 17-Sep-13 97.3541 8.0000 1 25 97.3541 8.0000 INE141A16IN8 OBC 14-Oct-13 96.7616 8.0899 1 1.5 96.7616 8.0899 INE238A16RB8 AXIS BK 16-Oct-13 96.6926 8.1601 1 1.7 96.6926 8.1601 INE160A16IP3 PUNJAB NATIONAL BK 12-Dec-13 95.5367 8.1201 1 50 95.5367 8.1201 INE160A16IQ1 PUNJAB NATIONAL BK 16-Dec-13 95.4631 8.1060 4 125 95.4609 8.1100 INE141A16JB1 OBC 16-Dec-13 95.4663 8.0999 1 50 95.4663 8.0999 INE651A16EI5 STATE BK OF MYSORE 16-Dec-13 95.4716 8.0900 2 50 95.4716 8.0900 INE160A16IQ1 PUNJAB NATIONAL BK 16-Dec-13 95.4945 8.0850 1 25 95.4945 8.0850 INE112A16DC3 CORPORATION BK 17-Dec-13 95.4514 8.0900 1 25 95.4514 8.0900 INE434A16CT7 ANDHRA BK 20-Dec-13 95.3746 8.1199 1 25 95.3746 8.1199 INE434A16CU5 ANDHRA BK 23-Dec-13 95.3139 8.1200 1 25 95.3139 8.1200 INE483A16EC6 CENTRAL BK OF INDIA 27-Dec-13 95.2345 8.1175 3 100 95.2331 8.1200 INE483A16EE2 CENTRAL BK OF INDIA 30-Dec-13 95.2041 8.0999 1 50 95.2041 8.0999 INE008A16NE8 IDBI BK 14-Jan-14 94.9823 7.9350 1 3 94.9823 7.9350 INE112A16DN0 CORPORATION BK 17-Feb-14 94.2151 8.1201 1 50 94.2151 8.1201 INE112A16DN0 CORPORATION BK 17-Feb-14 94.1887 8.1299 1 50 94.1887 8.1299 INE562A16CY5 INDIAN BK 18-Feb-14 94.1887 8.1299 1 50 94.1887 8.1299 INE008A16OH9 IDBI BK 21-Feb-14 94.1226 8.1400 1 50 94.1226 8.1400 INE476A16IZ2 CANARA BK 24-Feb-14 94.0505 8.1301 2 75 94.0505 8.1301 INE476A16IZ2 CANARA BK 24-Feb-14 94.0702 8.1301 1 50 94.0702 8.1301 INE090A16YG8 ICICI BK 26-Feb-14 93.9489 8.2200 2 75 93.9489 8.2200 INE476A16JA3 CANARA BK 3-Mar-14 93.9199 8.1199 1 50 93.9199 8.1199 INE112A16DP5 CORPORATION BK 3-Mar-14 93.9465 8.1100 1 50 93.9465 8.1100 INE084A16915 BK OF INDIA 4-Mar-14 93.9002 8.1201 1 75 93.9002 8.1201 INE112A16DQ3 CORPORATION BK 4-Mar-14 93.9269 8.1100 1 50 93.9269 8.1100 INE084A16915 BK OF INDIA 4-Mar-14 93.9199 8.1199 1 25 93.9199 8.1199 INE608A16EL9 PUNJAB AND SIND BK 4-Mar-14 93.8645 8.1707 2 7.6 93.8298 8.2199 INE483A16EP8 CENTRAL BK OF INDIA 5-Mar-14 93.8597 8.1496 2 39 93.8559 8.1550 INE141A16KI4 OBC 5-Mar-14 93.8736 8.1299 1 25 93.8736 8.1299 INE434A16DQ1 ANDHRA BK 6-Mar-14 93.8736 8.1299 1 50 93.8736 8.1299 INE565A16731 INDIAN OVERSEAS BK 6-Mar-14 93.8877 8.1100 1 50 93.8877 8.1100 INE428A16JK3 ALLAHABAD BK 6-Mar-14 93.8539 8.1300 1 25 93.8539 8.1300 INE691A16GU1 UCO BK 7-Mar-14 93.8539 8.1300 1 25 93.8539 8.1300 INE691A16GV9 UCO BK 10-Mar-14 93.7879 8.1401 1 50 93.7879 8.1401 INE160A16JC9 PUNJAB NATIONAL BK 12-Mar-14 93.7472 8.1150 1 50 93.7472 8.1150 INE077A16AC4 DENA BK 13-Mar-14 93.7364 8.1299 1 50 93.7364 8.1299 INE565A16756 INDIAN OVERSEAS BK 14-Mar-14 93.7313 8.1100 1 150 93.7313 8.1100 INE565A16756 INDIAN OVERSEAS BK 14-Mar-14 93.7118 8.1099 1 100 93.7118 8.1099 INE434A16DL2 ANDHRA BK 14-Mar-14 93.7168 8.1300 1 50 93.7168 8.1300 INE112A16DR1 CORPORATION BK 14-Mar-14 93.7336 8.0800 1 25 93.7336 8.0800 INE562A16DG0 INDIAN BK 20-Mar-14 93.5948 8.1100 1 50 93.5948 8.1100 INE483A16EW4 CENTRAL BK OF INDIA 25-Mar-14 93.4871 8.1501 1 50 93.4871 8.1501 INE237A16UP4 KOTAK MAH BK 14-May-14 92.4173 8.2501 1 6 92.4173 8.2501 INE040A16909 HDFC BK 16-May-14 92.3788 8.2499 8 430 92.3788 8.2499 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : For Secondary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com