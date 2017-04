May 17 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE652A16GB3 STATE BK OF PATIALA 20-May-13 99.9425 6.9999 1 25 99.9425 6.9999 INE141A16KC7 OBC 21-May-13 99.9190 7.3972 1 100 99.9190 7.3972 INE649A16CT0 STATE BK OF HYDERABAD 22-May-13 99.8974 7.4975 1 75 99.8974 7.4975 INE695A16GP2 UNITED BK OF INDIA 23-May-13 99.8783 7.4124 3 100 99.8783 7.4124 INE166A16HS6 ING VYSYA BK 24-May-13 99.8545 7.5978 2 100 99.8545 7.5978 INE090A16TV7 ICICI BK 24-May-13 99.8564 7.4985 1 29.1 99.8564 7.4985 INE434A16CA7 ANDHRA BK 24-May-13 99.8564 7.4985 1 25 99.8564 7.4985 INE141A16KW5 OBC 24-May-13 99.8535 7.6501 2 14 99.8535 7.6501 INE237A16TR2 KOTAK MAH BK 28-May-13 99.7700 7.6494 1 25 99.7700 7.6494 INE652A16EK9 STATE BK OF PATIALA 29-May-13 99.7488 7.6599 3 75 99.7478 7.6905 INE008A16OS6 IDBI BK 29-May-13 99.7508 7.5988 1 25 99.7508 7.5988 INE141A16KF0 OBC 31-May-13 99.7093 7.6011 1 25 99.7093 7.6011 INE562A16BJ8 INDIAN BK 3-Jun-13 99.6427 7.6989 2 100 99.6427 7.6989 INE084A16832 BK OF INDIA 3-Jun-13 99.7101 7.5801 1 100 99.7101 7.5801 INE084A16832 BK OF INDIA 3-Jun-13 99.6454 7.6406 2 71 99.6454 7.6406 INE562A16BJ8 INDIAN BK 3-Jun-13 99.7101 7.5801 1 50 99.7101 7.5801 INE160A16IU3 PUNJAB NATIONAL BK 3-Jun-13 99.6473 7.5995 1 50 99.6473 7.5995 INE608A16EG9 PUNJAB AND SIND BK 3-Jun-13 99.6450 7.6492 1 50 99.6450 7.6492 INE476A16JL0 CANARA BK 3-Jun-13 99.6454 7.6406 1 25 99.6454 7.6406 INE705A16FK2 VIJAYA BK 4-Jun-13 99.6237 7.6593 1 100 99.6237 7.6593 INE084A16949 BK OF INDIA 4-Jun-13 99.6246 7.6410 1 50 99.6246 7.6410 INE238A16QC8 AXIS BK 6-Jun-13 99.5826 7.6495 3 325 99.5826 7.6495 INE141A16HS9 OBC 7-Jun-13 99.6266 7.6001 1 50 99.6266 7.6001 INE141A16HS9 OBC 7-Jun-13 99.5624 7.6393 1 25 99.5624 7.6393 INE483A16DE4 CENTRAL BK OF INDIA 7-Jun-13 99.5618 7.6499 1 25 99.5618 7.6499 INE683A16AU1 THE SOUTH INDIAN BK 10-Jun-13 99.4976 7.6792 1 50 99.4976 7.6792 INE008A16LB8 IDBI BK 10-Jun-13 99.5002 7.6393 1 25 99.5002 7.6393 INE608A16EB0 PUNJAB AND SIND BK 10-Jun-13 99.4930 7.7499 1 25 99.4930 7.7499 INE008A16OB2 IDBI BK 12-Jun-13 99.4545 7.7000 1 25 99.4545 7.7000 INE008A16OB2 IDBI BK 12-Jun-13 99.5221 7.6205 1 25 99.5221 7.6205 INE036D16DA2 THE KARUR VYSYA BK 14-Jun-13 99.4113 7.7196 1 50 99.4113 7.7196 INE691A16GQ9 UCO BK 14-Jun-13 99.4835 7.5801 1 50 99.4835 7.5801 INE040A16826 HDFC BK 14-Jun-13 99.3979 7.8963 1 33 99.3979 7.8963 INE562A16BO8 INDIAN BK 18-Jun-13 99.3065 7.9655 1 25 99.3065 7.9655 INE667A16BF3 SYNDICATE BK 21-Jun-13 99.2702 7.6667 1 2.5 99.2702 7.6667 INE084A16956 BK OF INDIA 24-Jun-13 99.2058 7.6896 1 100 99.2058 7.6896 INE652A16DY2 STATE BK OF PATIALA 25-Jun-13 99.1795 7.7426 2 175 99.1735 7.7997 INE160A16IW9 PUNJAB NATIONAL BK 25-Jun-13 99.1787 7.7502 3 150 99.1787 7.7502 INE141A16LE1 OBC 3-Jul-13 99.0507 7.9503 2 50 99.0507 7.9503 INE483A16FI0 CENTRAL BK OF INDIA 16-Jul-13 98.7092 7.9551 2 500 98.7092 7.9551 INE428A16JZ1 ALLAHABAD BK 16-Jul-13 98.7092 7.9551 2 200 98.7092 7.9551 INE562A16DL0 INDIAN BK 5-Aug-13 98.2683 8.0401 2 100 98.2683 8.0401 INE695A16GX6 UNITED BK OF INDIA 5-Aug-13 98.2694 8.0349 1 50 98.2694 8.0349 INE238A16QT2 AXIS BK 5-Aug-13 98.2980 7.8998 1 25 98.2980 7.8998 INE654A16DF7 STATE BK OF TRAVANCORE 16-Aug-13 98.0587 7.9406 10 675 98.0547 7.9574 INE171A16DT3 THE FEDERAL BK 3-Sep-13 97.6525 8.0499 1 25 97.6525 8.0499 INE008A16PJ2 IDBI BK 10-Sep-13 97.5024 8.0601 1 50 97.5024 8.0601 INE667A16BU2 SYNDICATE BK 10-Sep-13 97.5206 7.9999 1 50 97.5206 7.9999 INE238A16QY2 AXIS BK 16-Sep-13 97.3904 8.0166 1 0.55 97.3904 8.0166 INE008A16MY8 IDBI BK 5-Dec-13 95.7856 8.0700 1 50 95.7856 8.0700 INE692A16BP0 UNION BK OF INDIA 5-Dec-13 95.8056 8.0301 1 50 95.8056 8.0301 INE692A16BP0 UNION BK OF INDIA 5-Dec-13 95.7349 8.0501 1 25 95.7349 8.0501 INE028A16466 BK OF BARODA 6-Dec-13 95.7275 8.0250 2 75 95.7224 8.0350 INE141A16IW9 OBC 6-Dec-13 95.7653 8.0701 1 50 95.7653 8.0701 INE652A16ER4 STATE BK OF PATIALA 10-Dec-13 95.6444 8.0299 1 25 95.6444 8.0299 INE028A16474 BK OF BARODA 12-Dec-13 95.6542 8.0499 1 100 95.6542 8.0499 INE483A16EA0 CENTRAL BK OF INDIA 16-Dec-13 95.5630 8.0700 1 50 95.5630 8.0700 INE652A16FE9 STATE BK OF PATIALA 17-Dec-13 95.5090 8.0201 1 50 95.5090 8.0201 INE160A16IR9 PUNJAB NATIONAL BK 23-Dec-13 95.4435 8.0300 1 50 95.4435 8.0300 INE028A16508 BK OF BARODA 23-Dec-13 95.3725 8.0500 1 50 95.3725 8.0500 INE483A16EC6 CENTRAL BK OF INDIA 27-Dec-13 95.2756 8.0800 1 25 95.2756 8.0800 INE160A16IS7 PUNJAB NATIONAL BK 30-Dec-13 95.2979 8.0400 1 25 95.2979 8.0400 INE649A16DB6 STATE BK OF HYDERABAD 17-Feb-14 94.2890 8.0100 2 150 94.2890 8.0100 INE651A16EN5 STATE BK OF MYSORE 21-Feb-14 94.1702 8.0700 1 25 94.1702 8.0700 INE476A16IZ2 CANARA BK 24-Feb-14 94.1046 8.0800 2 50 94.1046 8.0800 INE476A16IZ2 CANARA BK 24-Feb-14 94.1634 8.0800 1 25 94.1634 8.0800 INE476A16JA3 CANARA BK 3-Mar-14 94.0262 8.0800 1 125 94.0262 8.0800 INE141A16KD5 OBC 4-Mar-14 93.9339 8.1000 2 35 93.9867 8.0250 INE428A16JF3 ALLAHABAD BK 4-Mar-14 93.8920 8.1596 1 15 93.8920 8.1596 INE084A16915 BK OF INDIA 4-Mar-14 93.9269 8.1100 2 5.5 93.9269 8.1100 INE691A16GT3 UCO BK 5-Mar-14 93.9801 8.0900 2 100 93.9801 8.0900 INE476A16JM8 CANARA BK 5-Mar-14 93.9543 8.0434 2 75 93.9638 8.0300 INE141A16KI4 OBC 5-Mar-14 94.0291 8.0200 1 25 94.0291 8.0200 INE483A16EP8 CENTRAL BK OF INDIA 5-Mar-14 93.8791 8.1500 2 25 93.8791 8.1500 INE434A16DK4 ANDHRA BK 7-Mar-14 93.9115 8.0489 2 54 93.9214 8.0350 INE084A16931 BK OF INDIA 7-Mar-14 93.9178 8.0400 1 25 93.9178 8.0400 INE141A16KH6 OBC 7-Mar-14 93.9249 8.0300 1 25 93.9249 8.0300 INE141A16KK0 OBC 10-Mar-14 93.8589 8.0409 2 55 93.8524 8.0500 INE160A16JB1 PUNJAB NATIONAL BK 10-Mar-14 93.8524 8.0500 1 50 93.8524 8.0500 INE141A16KP9 OBC 11-Mar-14 93.8699 8.0800 1 50 93.8699 8.0800 INE141A16KP9 OBC 11-Mar-14 93.8330 8.0500 1 25 93.8330 8.0500 INE160A16JC9 PUNJAB NATIONAL BK 12-Mar-14 93.8718 8.0501 2 100 93.8718 8.0501 INE141A16KO2 OBC 12-Mar-14 93.8208 8.0400 1 50 93.8208 8.0400 INE562A16DD7 INDIAN BK 12-Mar-14 93.8208 8.0400 1 50 93.8208 8.0400 INE652A16GE7 STATE BK OF PATIALA 13-Mar-14 93.8231 8.0100 2 200 93.8231 8.0100 INE084A16AA4 BK OF INDIA 13-Mar-14 93.8560 8.0450 2 100 93.8739 8.0200 INE112A16DT7 CORPORATION BK 13-Mar-14 93.7942 8.0500 1 50 93.7942 8.0500 INE084A16AA4 BK OF INDIA 13-Mar-14 93.8014 8.0400 1 50 93.8014 8.0400 INE008A16PF0 IDBI BK 13-Mar-14 93.7653 8.0899 1 25 93.7653 8.0899 INE434A16DL2 ANDHRA BK 14-Mar-14 93.7748 8.0500 2 100 93.7748 8.0500 INE691A16GZ0 UCO BK 18-Mar-14 93.7190 8.1000 1 25 93.7190 8.1000 INE160A16JD7 PUNJAB NATIONAL BK 20-Mar-14 93.6585 8.0501 1 50 93.6585 8.0501 INE705A16FZ0 VIJAYA BK 20-Mar-14 93.6585 8.0501 1 5 93.6585 8.0501 INE036D16DL9 THE KARUR VYSYA BK 21-Mar-14 93.4693 8.2800 1 25 93.4693 8.2800 INE476A16JO4 CANARA BK 24-Mar-14 93.5588 8.0801 2 50 93.5588 8.0801 INE705A16GD5 VIJAYA BK 24-Mar-14 93.5290 8.1200 1 25 93.5290 8.1200 INE008A16PK0 IDBI BK 24-Mar-14 93.5067 8.1500 1 12 93.5067 8.1500 INE483A16EW4 CENTRAL BK OF INDIA 25-Mar-14 93.4871 8.1501 2 125 93.4871 8.1501 INE652A16GH0 STATE BK OF PATIALA 25-Mar-14 93.6347 8.0300 1 75 93.6347 8.0300 INE090A16YV7 ICICI BK 25-Mar-14 93.4670 8.1770 1 17 93.4670 8.1770 INE036D16DP0 THE KARUR VYSYA BK 7-Apr-14 93.1182 8.3000 1 25 93.1182 8.3000 INE483A16FF6 CENTRAL BK OF INDIA 6-May-14 92.6184 8.2176 1 2 92.6184 8.2176 INE528G16UR9 YES BK 14-May-14 92.3317 8.3740 1 15 92.3317 8.3740 INE528G16UQ1 YES BK 15-May-14 92.3664 8.3100 1 30 92.3664 8.3100 ===============================================================================================
*: Crores