May 20 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE141A16KC7 OBC 21-May-13 99.9790 7.6666 1 25 99.9790 7.6666 INE695A16GP2 UNITED BK OF INDIA 23-May-13 99.9372 7.6455 2 50 99.9372 7.6455 INE040A16875 HDFC BK 24-May-13 99.9162 7.6532 4 305 99.9162 7.6532 INE090A16TV7 ICICI BK 24-May-13 99.9162 7.6532 3 150 99.9162 7.6532 INE533F16266 CITIBK N.A. 24-May-13 99.9163 7.6440 1 35 99.9163 7.6440 INE141A16KW5 OBC 24-May-13 99.9162 7.6532 1 25 99.9162 7.6532 INE648A16FG2 SBBJ 24-May-13 99.9168 7.5983 1 25 99.9168 7.5983 INE695A16GA4 UNITED BK OF INDIA 24-May-13 99.9160 7.6714 1 25 99.9160 7.6714 INE028A16557 BK OF BARODA 27-May-13 99.8535 7.6501 3 225 99.8535 7.6501 INE008A16KN5 IDBI BK 27-May-13 99.8535 7.6501 1 100 99.8535 7.6501 INE705A16FP1 VIJAYA BK 27-May-13 99.8535 7.6501 1 50 99.8535 7.6501 INE648A16FY5 SBBJ 28-May-13 99.8326 7.6504 1 25 99.8326 7.6504 INE166A16HU2 ING VYSYA BK 31-May-13 99.7868 7.7984 1 25 99.7868 7.7984 INE160A16IU3 PUNJAB NATIONAL BK 3-Jun-13 99.7055 7.7007 2 125 99.7055 7.7007 INE237A16TP6 KOTAK MAH BK 3-Jun-13 99.7048 7.7191 1 100 99.7048 7.7191 INE562A16BJ8 INDIAN BK 3-Jun-13 99.7061 7.6841 2 75 99.7036 7.7505 INE434A16CD1 ANDHRA BK 3-Jun-13 99.7074 7.6509 1 50 99.7074 7.6509 INE084A16832 BK OF INDIA 3-Jun-13 99.7091 7.6063 1 31 99.7091 7.6063 INE238A16PZ1 AXIS BK 3-Jun-13 99.7048 7.7191 1 25 99.7048 7.7191 INE649A16CK9 STATE BK OF HYDERABAD 4-Jun-13 99.6825 7.7504 1 75 99.6825 7.7504 INE238A16QE4 AXIS BK 4-Jun-13 99.6837 7.7211 1 50 99.6837 7.7211 INE476A16JK2 CANARA BK 5-Jun-13 99.6614 7.7506 1 25 99.6614 7.7506 INE652A16DV8 STATE BK OF PATIALA 5-Jun-13 99.6662 7.6403 1 5 99.6662 7.6403 INE160A16IZ2 PUNJAB NATIONAL BK 6-Jun-13 99.6427 7.6987 3 175 99.6403 7.7509 INE483A16EQ6 CENTRAL BK OF INDIA 6-Jun-13 99.6417 7.7206 1 125 99.6417 7.7206 INE238A16QC8 AXIS BK 6-Jun-13 99.6417 7.7206 1 50 99.6417 7.7206 INE483A16DE4 CENTRAL BK OF INDIA 7-Jun-13 99.6193 7.7493 1 25 99.6193 7.7493 INE008A16LB8 IDBI BK 10-Jun-13 99.5605 7.6726 1 60 99.5605 7.6726 INE648A16FR9 SBBJ 12-Jun-13 99.5171 7.7006 1 75 99.5171 7.7006 INE040A16826 HDFC BK 14-Jun-13 99.4698 7.7824 3 325 99.4624 7.8914 INE652A16FD1 STATE BK OF PATIALA 14-Jun-13 99.4754 7.6996 1 50 99.4754 7.6996 INE476A16JJ4 CANARA BK 14-Jun-13 99.4754 7.6996 1 5 99.4754 7.6996 INE565A16764 INDIAN OVERSEAS BK 17-Jun-13 99.4082 7.7605 1 75 99.4082 7.7605 INE705A16FX5 VIJAYA BK 17-Jun-13 99.3962 7.9188 2 65 99.3962 7.9188 INE652A16DX4 STATE BK OF PATIALA 17-Jun-13 99.4128 7.6998 1 25 99.4128 7.6998 INE667A16AQ2 SYNDICATE BK 18-Jun-13 99.3904 7.7196 2 100 99.3904 7.7196 INE705A16FY3 VIJAYA BK 18-Jun-13 99.4090 7.7499 1 25 99.4090 7.7499 INE428A16JR8 ALLAHABAD BK 19-Jun-13 99.3703 7.7099 1 50 99.3703 7.7099 INE428A16JR8 ALLAHABAD BK 19-Jun-13 99.3880 7.7502 1 25 99.3880 7.7502 INE040A16842 HDFC BK 21-Jun-13 99.3251 7.7504 1 75 99.3251 7.7504 INE476A16JP1 CANARA BK 21-Jun-13 99.3064 7.9666 1 1 99.3064 7.9666 INE160A16IW9 PUNJAB NATIONAL BK 25-Jun-13 99.2404 7.7604 1 150 99.2404 7.7604 INE652A16DY2 STATE BK OF PATIALA 25-Jun-13 99.2623 7.7503 1 25 99.2623 7.7503 INE084A16AC0 BK OF INDIA 19-Jul-13 98.7136 7.9276 2 75 98.7136 7.9276 INE705A16GN4 VIJAYA BK 29-Jul-13 98.4936 7.9749 4 300 98.4936 7.9749 INE562A16DK2 INDIAN BK 29-Jul-13 98.4913 7.9873 1 250 98.4913 7.9873 INE562A16DL0 INDIAN BK 5-Aug-13 98.3352 8.0252 1 100 98.3352 8.0252 INE695A16GX6 UNITED BK OF INDIA 5-Aug-13 98.3332 8.0350 1 50 98.3332 8.0350 INE654A16DF7 STATE BK OF TRAVANCORE 16-Aug-13 98.1193 7.9501 1 25 98.1193 7.9501 INE562A16DM8 INDIAN BK 19-Aug-13 98.0595 7.9373 2 200 98.0595 7.9373 INE141A16KV7 OBC 2-Sep-13 97.7713 8.0002 1 100 97.7713 8.0002 INE141A16KV7 OBC 2-Sep-13 97.7504 8.0000 2 50 97.7504 8.0000 INE649A16CO1 STATE BK OF HYDERABAD 3-Sep-13 97.7322 7.9901 1 50 97.7322 7.9901 INE008A16ON7 IDBI BK 6-Sep-13 97.6820 8.0199 1 50 97.6820 8.0199 INE649A16CW4 STATE BK OF HYDERABAD 10-Sep-13 97.5831 8.0002 1 50 97.5831 8.0002 INE090A16WN8 ICICI BK 15-Sep-13 97.4875 7.9720 1 25 97.4875 7.9720 INE095A16GW1 INDUSIND BK 16-Sep-13 97.4168 8.1334 4 300 97.4271 8.1001 INE238A16QY2 AXIS BK 16-Sep-13 97.4209 8.1201 1 0.1 97.4209 8.1201 INE160A16IJ6 PUNJAB NATIONAL BK 17-Sep-13 97.4404 7.9900 1 25 97.4404 7.9900 INE692A16BL9 UNION BK OF INDIA 25-Nov-13 96.0188 8.0499 1 25 96.0188 8.0499 INE160A16IP3 PUNJAB NATIONAL BK 12-Dec-13 95.6542 8.0499 1 25 95.6542 8.0499 INE160A16IP3 PUNJAB NATIONAL BK 12-Dec-13 95.6743 8.0501 1 25 95.6743 8.0501 INE648A16FX7 SBBJ 20-Dec-13 95.5144 8.0100 1 50 95.5144 8.0100 INE483A16EB8 CENTRAL BK OF INDIA 23-Dec-13 95.4219 8.0699 2 75 95.4219 8.0699 INE483A16EC6 CENTRAL BK OF INDIA 27-Dec-13 95.3524 8.0500 1 50 95.3524 8.0500 INE028A16516 BK OF BARODA 27-Dec-13 95.3689 8.0201 1 50 95.3689 8.0201 INE667A16BJ5 SYNDICATE BK 27-Dec-13 95.3524 8.0500 1 50 95.3524 8.0500 INE160A16IS7 PUNJAB NATIONAL BK 30-Dec-13 95.2867 8.0600 1 50 95.2867 8.0600 INE528G16TA7 YES BK 24-Feb-14 94.1175 8.1475 1 25 94.1175 8.1475 INE090A16YC7 ICICI BK 24-Feb-14 94.1175 8.1475 1 24 94.1175 8.1475 INE008A16OD8 IDBI BK 24-Feb-14 94.1498 8.1000 1 22 94.1498 8.1000 INE565A16715 INDIAN OVERSEAS BK 25-Feb-14 94.1267 8.1051 1 50 94.1267 8.1051 INE008A16OL1 IDBI BK 27-Feb-14 94.0908 8.1001 1 25 94.0908 8.1001 INE692A16BW6 UNION BK OF INDIA 27-Feb-14 94.1217 8.0551 1 25 94.1217 8.0551 INE141A16KD5 OBC 4-Mar-14 93.9997 8.0900 1 100 93.9997 8.0900 INE649A16DP6 STATE BK OF HYDERABAD 4-Mar-14 94.0311 8.0449 2 50 94.0311 8.0449 INE692A16BX4 UNION BK OF INDIA 4-Mar-14 94.0241 8.0550 1 50 94.0241 8.0550 INE528G16TH2 YES BK 4-Mar-14 93.9579 8.1500 1 35 93.9579 8.1500 INE160A16IV1 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-14 94.0116 8.0450 1 55 94.0116 8.0450 INE457A16CA8 BK OF MAHARASHTRA 5-Mar-14 93.9927 8.1000 1 50 93.9927 8.1000 INE476A16JM8 CANARA BK 5-Mar-14 93.9801 8.0900 2 50 93.9801 8.0900 INE434A16DK4 ANDHRA BK 7-Mar-14 93.9410 8.0899 1 50 93.9410 8.0899 INE090A16YK0 ICICI BK 7-Mar-14 93.8988 8.1500 2 45.8 93.8988 8.1500 INE160A16JB1 PUNJAB NATIONAL BK 10-Mar-14 93.8823 8.0900 1 50 93.8823 8.0900 INE691A16GV9 UCO BK 10-Mar-14 93.9019 8.0899 1 50 93.9019 8.0899 INE649A16DF7 STATE BK OF HYDERABAD 11-Mar-14 93.9020 8.0350 1 25 93.9020 8.0350 INE562A16DD7 INDIAN BK 12-Mar-14 93.8790 8.0400 1 17 93.8790 8.0400 INE112A16DT7 CORPORATION BK 13-Mar-14 93.8237 8.0901 1 50 93.8237 8.0901 INE084A16AA4 BK OF INDIA 13-Mar-14 93.8237 8.0901 1 50 93.8237 8.0901 INE649A16DH3 STATE BK OF HYDERABAD 13-Mar-14 93.8417 8.0649 1 25 93.8417 8.0649 INE705A16FU1 VIJAYA BK 14-Mar-14 93.8201 8.0951 2 100 93.8237 8.0901 INE084A16980 BK OF INDIA 18-Mar-14 93.7263 8.0900 1 5 93.7263 8.0900 INE160A16JD7 PUNJAB NATIONAL BK 20-Mar-14 93.6874 8.0900 2 50 93.6874 8.0900 INE652A16GI8 STATE BK OF PATIALA 21-Mar-14 93.7083 8.0349 2 50 93.7083 8.0349 INE476A16JO4 CANARA BK 24-Mar-14 93.6355 8.0550 1 25 93.6355 8.0550 INE649A16DO9 STATE BK OF HYDERABAD 25-Mar-14 93.6162 8.0549 1 25 93.6162 8.0549 INE090A16YV7 ICICI BK 25-Mar-14 93.5250 8.1780 1 8 93.5250 8.1780 INE090A16ZF7 ICICI BK 7-Apr-14 93.2157 8.2500 3 110 93.2157 8.2500 INE090A16ZG5 ICICI BK 14-Apr-14 93.0784 8.2500 1 48 93.0784 8.2500 INE171A16FJ9 THE FEDERAL BK 8-May-14 92.5590 8.3125 2 35 92.5590 8.3125 INE084A16AB2 BK OF INDIA 16-May-14 92.5025 8.1950 4 150 92.5025 8.1950 INE040A16909 HDFC BK 16-May-14 91.8262 9.0000 1 2.4 91.8262 9.0000 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : For Secondary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com