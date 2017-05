May 22 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE166A16HS6 ING VYSYA BK 24-May-13 99.9573 7.7961 2 75 99.9573 7.7961 INE237A16TD2 KOTAK MAH BK 24-May-13 99.9576 7.7413 1 25 99.9576 7.7413 INE141A16KW5 OBC 24-May-13 99.9573 7.7961 1 25 99.9573 7.7961 INE171A16DF2 THE FEDERAL BK 27-May-13 99.8919 7.8998 2 31 99.8919 7.8998 INE562A16DA3 INDIAN BK 28-May-13 99.8728 7.7479 1 50 99.8728 7.7479 INE648A16FY5 SBBJ 28-May-13 99.8719 7.8027 1 25 99.8719 7.8027 INE090A16UE1 ICICI BK 28-May-13 99.8571 8.7055 1 0.05 99.8571 8.7055 INE237A16TB6 KOTAK MAH BK 29-May-13 99.8484 7.9155 2 200 99.8503 7.8175 INE008A16OS6 IDBI BK 29-May-13 99.8520 7.7267 2 55 99.8524 7.7077 INE141A16KJ2 OBC 30-May-13 99.8301 7.7663 6 500 99.8282 7.8519 INE084A16865 BK OF INDIA 30-May-13 99.8315 7.7008 1 100 99.8315 7.7008 INE528G16TK6 YES BK 31-May-13 99.8046 7.9401 2 250 99.8056 7.8994 INE084A16840 BK OF INDIA 31-May-13 99.8105 7.6999 1 100 99.8105 7.6999 INE667A16AZ3 SYNDICATE BK 31-May-13 99.8105 7.6999 1 50 99.8105 7.6999 INE705A16GB9 VIJAYA BK 31-May-13 99.8068 7.8505 1 50 99.8068 7.8505 INE428A16JL1 ALLAHABAD BK 3-Jun-13 99.7422 7.8604 7 800 99.7377 7.9993 INE562A16BJ8 INDIAN BK 3-Jun-13 99.7442 7.8005 3 125 99.7442 7.8005 INE237A16TP6 KOTAK MAH BK 3-Jun-13 99.7432 7.8311 1 100 99.7432 7.8311 INE238A16PZ1 AXIS BK 3-Jun-13 99.7432 7.8311 1 100 99.7432 7.8311 INE434A16CD1 ANDHRA BK 3-Jun-13 99.7409 7.9014 1 100 99.7409 7.9014 INE084A16832 BK OF INDIA 3-Jun-13 99.7429 7.8403 2 50 99.7429 7.8403 INE095A16GZ4 INDUSIND BK 4-Jun-13 99.7208 7.8610 1 100 99.7208 7.8610 INE084A16949 BK OF INDIA 4-Jun-13 99.7194 7.9006 1 50 99.7194 7.9006 INE428A16JC0 ALLAHABAD BK 5-Jun-13 99.7017 7.8004 1 100 99.7017 7.8004 INE652A16DV8 STATE BK OF PATIALA 5-Jun-13 99.7017 7.8004 1 25 99.7017 7.8004 INE160A16IZ2 PUNJAB NATIONAL BK 6-Jun-13 99.6784 7.8508 1 50 99.6784 7.8508 INE434A16CE9 ANDHRA BK 6-Jun-13 99.6764 7.8998 1 25 99.6764 7.8998 INE565A16749 INDIAN OVERSEAS BK 6-Jun-13 99.6825 7.7504 1 15 99.6825 7.7504 INE562A16CW9 INDIAN BK 7-Jun-13 99.6592 7.8011 2 100 99.6592 7.8011 INE691A16GW7 UCO BK 7-Jun-13 99.6549 7.8999 1 50 99.6549 7.8999 INE648A16FQ1 SBBJ 10-Jun-13 99.5956 7.8003 1 50 99.5956 7.8003 INE008A16OB2 IDBI BK 12-Jun-13 99.5771 7.7507 1 25 99.5771 7.7507 INE651A16DY4 STATE BK OF MYSORE 12-Jun-13 99.5532 7.8007 1 25 99.5532 7.8007 INE008A16LG7 IDBI BK 13-Jun-13 99.5261 7.8999 1 25 99.5261 7.8999 INE705A16FS5 VIJAYA BK 13-Jun-13 99.5261 7.8999 1 25 99.5261 7.8999 INE692A16BQ8 UNION BK OF INDIA 14-Jun-13 99.5109 7.8000 3 160 99.5109 7.8000 INE112A16CX1 CORPORATION BK 14-Jun-13 99.5047 7.8993 1 50 99.5047 7.8993 INE160A16JE5 PUNJAB NATIONAL BK 14-Jun-13 99.5321 7.7994 1 25 99.5321 7.7994 INE141A16HV3 OBC 14-Jun-13 99.5350 7.7508 1 25 99.5350 7.7508 INE652A16FD1 STATE BK OF PATIALA 14-Jun-13 99.5090 7.8304 1 25 99.5090 7.8304 INE160A16JE5 PUNJAB NATIONAL BK 14-Jun-13 99.5217 7.6269 1 20 99.5217 7.6269 INE095A16HK4 INDUSIND BK 17-Jun-13 99.4404 7.9001 3 125 99.4404 7.9001 INE095A16HK4 INDUSIND BK 17-Jun-13 99.4788 7.6494 1 45 99.4788 7.6494 INE428A16JQ0 ALLAHABAD BK 17-Jun-13 99.4652 7.8501 1 25 99.4652 7.8501 INE652A16DX4 STATE BK OF PATIALA 17-Jun-13 99.4475 7.7993 1 25 99.4475 7.7993 INE648A16FV1 SBBJ 18-Jun-13 99.4321 7.7210 1 50 99.4321 7.7210 INE095A16HR9 INDUSIND BK 21-Jun-13 99.3224 8.3004 2 225 99.3224 8.3004 INE483A16ES2 CENTRAL BK OF INDIA 21-Jun-13 99.3224 8.3004 1 25 99.3224 8.3004 INE040A16842 HDFC BK 21-Jun-13 99.3802 7.8496 1 25 99.3802 7.8496 INE040A16883 HDFC BK 24-Jun-13 99.2819 8.0001 2 95 99.2819 8.0001 INE652A16DZ9 STATE BK OF PATIALA 24-Jun-13 99.3176 7.5996 1 20 99.3176 7.5996 INE483A16EY0 CENTRAL BK OF INDIA 24-Jun-13 99.3086 7.7005 1 1.5 99.3086 7.7005 INE695A16GG1 UNITED BK OF INDIA 25-Jun-13 99.2746 7.8441 2 180 99.2695 7.8998 INE160A16IW9 PUNJAB NATIONAL BK 25-Jun-13 99.2685 7.9107 3 6.76 99.2685 7.9107 INE008A16OW8 IDBI BK 26-Jun-13 99.2179 8.2207 2 160 99.2595 7.7800 INE705A16GH6 VIJAYA BK 26-Jun-13 99.2548 7.8297 1 100 99.2548 7.8297 INE095A16HM0 INDUSIND BK 26-Jun-13 99.2731 7.6360 1 50 99.2731 7.6360 INE434A16CI0 ANDHRA BK 27-Jun-13 99.2533 7.6277 1 20 99.2533 7.6277 INE238A16QK1 AXIS BK 27-Jun-13 99.2444 7.9398 1 5 99.2444 7.9398 INE238A16QL9 AXIS BK 28-Jun-13 99.2055 7.9004 1 80 99.2055 7.9004 INE434A16DU3 ANDHRA BK 3-Jul-13 99.0901 7.9801 1 50 99.0901 7.9801 INE483A16DL9 CENTRAL BK OF INDIA 5-Jul-13 99.0472 7.9799 1 50 99.0472 7.9799 INE695A16GT4 UNITED BK OF INDIA 12-Jul-13 98.8973 7.9799 2 100 98.8973 7.9799 INE705A16GN4 VIJAYA BK 29-Jul-13 98.5358 7.9762 5 450 98.5360 7.9750 INE695A16HA2 UNITED BK OF INDIA 30-Jul-13 98.5203 7.9450 2 100 98.5203 7.9450 INE695A16GX6 UNITED BK OF INDIA 5-Aug-13 98.3753 8.0375 2 100 98.3753 8.0375 INE562A16DL0 INDIAN BK 5-Aug-13 98.3768 8.0299 1 25 98.3768 8.0299 INE090A16VU5 ICICI BK 7-Aug-13 98.3322 8.0399 1 50 98.3322 8.0399 INE654A16DF7 STATE BK OF TRAVANCORE 16-Aug-13 98.1935 7.9000 1 50 98.1935 7.9000 INE654A16DF7 STATE BK OF TRAVANCORE 16-Aug-13 98.1613 7.9500 1 25 98.1613 7.9500 INE168A16FR8 THE JAMMU AND KASHMIR BK20-Aug-13 98.0490 8.0698 3 250 98.0490 8.0698 INE168A16FS6 THE JAMMU AND KASHMIR BK21-Aug-13 98.0337 8.0450 2 250 98.0337 8.0450 INE649A16DI1 STATE BK OF HYDERABAD 28-Aug-13 97.9024 7.9799 1 50 97.9024 7.9799 INE649A16DG5 STATE BK OF HYDERABAD 29-Aug-13 97.8814 7.9801 1 150 97.8814 7.9801 INE141A16KV7 OBC 2-Sep-13 97.8079 8.0201 1 100 97.8079 8.0201 INE112A16CJ0 CORPORATION BK 2-Sep-13 97.7896 8.0100 2 100 97.7896 8.0100 INE008A16PE3 IDBI BK 3-Sep-13 97.7659 8.0200 1 25 97.7659 8.0200 INE562A16CG2 INDIAN BK 10-Sep-13 97.6401 8.0198 1 100 97.6401 8.0198 INE562A16CG2 INDIAN BK 10-Sep-13 97.6220 8.0100 2 100 97.6220 8.0100 INE090A16WF4 ICICI BK 10-Sep-13 97.6104 8.0501 1 50 97.6104 8.0501 INE008A16PJ2 IDBI BK 10-Sep-13 97.6401 8.0198 1 25 97.6401 8.0198 INE562A16CH0 INDIAN BK 16-Sep-13 97.4845 8.0500 1 5 97.4845 8.0500 INE160A16IJ6 PUNJAB NATIONAL BK 17-Sep-13 97.4758 8.0101 3 125 97.4758 8.0101 INE649A16DN1 STATE BK OF HYDERABAD 18-Sep-13 97.4550 8.0099 1 50 97.4550 8.0099 INE457A16BG7 BK OF MAHARASHTRA 20-Sep-13 97.4102 8.0199 1 125 97.4102 8.0199 INE141A16KQ7 OBC 24-Sep-13 97.3268 8.0201 1 100 97.3268 8.0201 INE648A16EW2 SBBJ 24-Sep-13 97.3366 7.9899 1 25 97.3366 7.9899 INE692A16BP0 UNION BK OF INDIA 5-Dec-13 95.8564 8.0500 1 25 95.8564 8.0500 INE648A16FP3 SBBJ 10-Dec-13 95.7602 8.0400 1 100 95.7602 8.0400 INE692A16BR6 UNION BK OF INDIA 10-Dec-13 95.7552 8.0499 1 50 95.7552 8.0499 INE652A16ER4 STATE BK OF PATIALA 10-Dec-13 95.7552 8.0499 1 25 95.7552 8.0499 INE160A16IP3 PUNJAB NATIONAL BK 12-Dec-13 95.3947 8.6803 3 150 95.3947 8.6802 INE160A16IP3 PUNJAB NATIONAL BK 12-Dec-13 95.3687 8.6888 3 150 95.3887 8.6495 INE028A16474 BK OF BARODA 12-Dec-13 95.7147 8.0501 1 25 95.7147 8.0501 INE692A16BS4 UNION BK OF INDIA 13-Dec-13 95.6743 8.0501 1 25 95.6743 8.0501 INE652A16FE9 STATE BK OF PATIALA 17-Dec-13 95.6076 8.0233 2 75 95.6133 8.0125 INE112A16DC3 CORPORATION BK 17-Dec-13 95.6138 8.0500 1 25 95.6138 8.0500 INE648A16FX7 SBBJ 20-Dec-13 95.5637 7.9925 1 65 95.5637 7.9925 INE028A16490 BK OF BARODA 20-Dec-13 95.5481 8.0600 1 50 95.5481 8.0600 INE028A16516 BK OF BARODA 27-Dec-13 95.4072 8.0600 2 75 95.4072 8.0600 INE112A16DE9 CORPORATION BK 7-Jan-14 95.1552 8.0799 2 100 95.1552 8.0799 INE651A16ES4 STATE BK OF MYSORE 28-Jan-14 94.7361 8.0800 1 100 94.7361 8.0800 INE476A16IZ2 CANARA BK 24-Feb-14 94.1954 8.1200 1 100 94.1954 8.1200 INE028A16532 BK OF BARODA 25-Feb-14 94.1757 8.1199 1 100 94.1757 8.1199 INE565A16715 INDIAN OVERSEAS BK 25-Feb-14 94.1966 8.0600 1 5 94.1966 8.0600 INE238A16RR4 AXIS BK 3-Mar-14 94.0299 8.1600 1 50 94.0299 8.1600 INE160A16IV1 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-14 94.0401 8.0600 2 50 94.0401 8.0600 INE434A16DQ1 ANDHRA BK 6-Mar-14 94.0054 8.1100 1 25 94.0054 8.1100 INE476A16JB1 CANARA BK 6-Mar-14 93.9579 8.1500 1 5 93.9579 8.1500 INE160A16JB1 PUNJAB NATIONAL BK 10-Mar-14 93.9426 8.0600 3 100 93.9426 8.0600 INE705A16FT3 VIJAYA BK 13-Mar-14 93.8397 8.1225 2 100 93.8414 8.1200 INE691A16GY3 UCO BK 14-Mar-14 93.8361 8.1000 2 13 93.8361 8.1000 INE428A16JG1 ALLAHABAD BK 17-Mar-14 93.6500 8.2773 1 2 93.6500 8.2773 INE562A16DG0 INDIAN BK 20-Mar-14 93.7313 8.1100 1 50 93.7313 8.1100 INE428A16JT4 ALLAHABAD BK 20-Mar-14 93.7313 8.1100 1 45 93.7313 8.1100 INE705A16FZ0 VIJAYA BK 20-Mar-14 93.6464 8.2000 1 5 93.6464 8.2000 INE476A16JO4 CANARA BK 24-Mar-14 93.6558 8.0800 1 50 93.6558 8.0800 INE160A16JF2 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-14 93.6347 8.0823 4 155 93.6364 8.0800 INE483A16EW4 CENTRAL BK OF INDIA 25-Mar-14 93.5922 8.1400 1 25 93.5922 8.1400 INE705A16GP9 VIJAYA BK 14-Apr-14 93.1526 8.2049 4 168 93.1526 8.2049 INE705A16GO2 VIJAYA BK 15-Apr-14 93.1331 8.2049 1 50 93.1331 8.2049 INE166A16IH7 ING VYSYA BK 15-Apr-14 93.0980 8.2500 2 10 93.0980 8.2500 