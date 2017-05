May 23 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE705A16FP1 VIJAYA BK 27-May-13 99.9146 7.7994 1 75 99.9146 7.7994 INE028A16557 BK OF BARODA 27-May-13 99.9162 7.6532 1 50 99.9162 7.6532 INE562A16DA3 INDIAN BK 28-May-13 99.8946 7.7023 1 50 99.8946 7.7023 INE141A16LA9 OBC 29-May-13 99.8739 7.6834 3 175 99.8744 7.6503 INE649A16CJ1 STATE BK OF HYDERABAD 30-May-13 99.8525 7.7024 1 50 99.8525 7.7024 INE171A16EU9 THE FEDERAL BK 31-May-13 99.8276 7.8793 1 50 99.8276 7.8793 INE141A16KF0 OBC 31-May-13 99.8276 7.8793 1 50 99.8276 7.8793 INE095A16HA5 INDUSIND BK 31-May-13 99.8271 7.9022 1 25 99.8271 7.9022 INE141A16KF0 OBC 31-May-13 99.8487 7.9012 1 25 99.8487 7.9012 INE166A16HT4 ING VYSYA BK 3-Jun-13 99.7607 7.9595 1 150 99.7607 7.9595 INE428A16JL1 ALLAHABAD BK 3-Jun-13 99.7670 7.7494 1 100 99.7670 7.7494 INE562A16BJ8 INDIAN BK 3-Jun-13 99.7664 7.7694 1 75 99.7664 7.7694 INE562A16BJ8 INDIAN BK 3-Jun-13 99.7900 7.6811 1 25 99.7900 7.6811 INE683A16773 THE SOUTH INDIAN BK 3-Jun-13 99.7818 7.9817 1 5 99.7818 7.9817 INE652A16DU0 STATE BK OF PATIALA 3-Jun-13 99.7908 7.6518 1 5 99.7908 7.6518 INE652A16DU0 STATE BK OF PATIALA 3-Jun-13 99.7655 7.7994 1 0.17 99.7655 7.7994 INE238A16QE4 AXIS BK 4-Jun-13 99.7409 7.9014 1 50 99.7409 7.9014 INE649A16CK9 STATE BK OF HYDERABAD 4-Jun-13 99.7491 7.6507 1 50 99.7491 7.6507 INE705A16FK2 VIJAYA BK 4-Jun-13 99.7393 7.9504 1 50 99.7393 7.9504 INE428A16JC0 ALLAHABAD BK 5-Jun-13 99.7247 7.7509 2 175 99.7247 7.7509 INE238A16QC8 AXIS BK 6-Jun-13 99.7078 7.6404 1 115 99.7078 7.6404 INE160A16IZ2 PUNJAB NATIONAL BK 6-Jun-13 99.7010 7.8196 2 75 99.7055 7.7007 INE008A16KY2 IDBI BK 6-Jun-13 99.6979 7.9000 1 25 99.6979 7.9000 INE434A16CE9 ANDHRA BK 6-Jun-13 99.6980 7.8974 1 11 99.6980 7.8974 INE008A16KV8 IDBI BK 7-Jun-13 99.6846 7.6990 1 25 99.6846 7.6990 INE237A16TU6 KOTAK MAH BK 7-Jun-13 99.7002 7.8397 1 25 99.7002 7.8397 INE141A16HS9 OBC 7-Jun-13 99.6765 7.8974 1 1.3 99.6765 7.8974 INE160A16JA3 PUNJAB NATIONAL BK 10-Jun-13 99.6217 7.7002 1 100 99.6217 7.7002 INE095A16HE7 INDUSIND BK 10-Jun-13 99.6450 7.6492 1 5 99.6450 7.6492 INE008A16OB2 IDBI BK 12-Jun-13 99.5844 7.6164 1 25 99.5844 7.6164 INE705A16FS5 VIJAYA BK 13-Jun-13 99.5521 7.8200 1 25 99.5521 7.8200 INE008A16LG7 IDBI BK 13-Jun-13 99.5532 7.8007 1 25 99.5532 7.8007 INE428A16JO5 ALLAHABAD BK 14-Jun-13 99.5380 7.7006 1 150 99.5380 7.7006 INE652A16FD1 STATE BK OF PATIALA 14-Jun-13 99.5410 7.6503 1 75 99.5410 7.6503 INE141A16HV3 OBC 14-Jun-13 99.5370 7.7173 2 75 99.5350 7.7508 INE084A16899 BK OF INDIA 14-Jun-13 99.5410 7.6503 1 50 99.5410 7.6503 INE705A16GK0 VIJAYA BK 14-Jun-13 99.5321 7.7994 1 25 99.5321 7.7994 INE112A16CX1 CORPORATION BK 14-Jun-13 99.5350 7.7508 1 25 99.5350 7.7508 INE565A16764 INDIAN OVERSEAS BK 17-Jun-13 99.4754 7.6996 2 200 99.4754 7.6996 INE428A16JQ0 ALLAHABAD BK 17-Jun-13 99.4930 7.7499 1 25 99.4930 7.7499 INE648A16FV1 SBBJ 18-Jun-13 99.4510 7.7497 1 50 99.4510 7.7497 INE036D16DK1 THE KARUR VYSYA BK 20-Jun-13 99.3938 7.9504 2 75 99.3938 7.9504 INE476A16JP1 CANARA BK 21-Jun-13 99.4052 7.8000 1 25 99.4052 7.8000 INE562A16BQ3 INDIAN BK 21-Jun-13 99.4090 7.7499 1 25 99.4090 7.7499 INE483A16ES2 CENTRAL BK OF INDIA 21-Jun-13 99.4090 7.7499 1 25 99.4090 7.7499 INE040A16842 HDFC BK 21-Jun-13 99.4166 7.6497 1 5 99.4166 7.6497 INE476A16JP1 CANARA BK 21-Jun-13 99.3745 7.9222 1 0.75 99.3745 7.9222 INE476A16JH8 CANARA BK 24-Jun-13 99.3139 7.8799 2 100 99.3139 7.8799 INE141A16IB3 OBC 25-Jun-13 99.3015 7.7802 1 25 99.3015 7.7802 INE160A16IW9 PUNJAB NATIONAL BK 25-Jun-13 99.2900 7.9092 1 0.75 99.2900 7.9092 INE705A16GH6 VIJAYA BK 26-Jun-13 99.3131 7.6501 1 5 99.3131 7.6501 INE434A16CI0 ANDHRA BK 27-Jun-13 99.2529 7.8498 1 50 99.2529 7.8498 INE141A16ID9 OBC 27-Jun-13 99.2595 7.7800 1 25 99.2595 7.7800 INE683A16BC7 THE SOUTH INDIAN BK 27-Jun-13 99.2741 7.6255 1 5 99.2741 7.6255 INE695A16GT4 UNITED BK OF INDIA 12-Jul-13 98.9160 7.9999 2 100 98.9160 7.9999 INE695A16GV0 UNITED BK OF INDIA 16-Jul-13 98.8303 7.9999 1 25 98.8303 7.9999 INE084A16AC0 BK OF INDIA 19-Jul-13 98.8099 7.8503 1 5 98.8099 7.8503 INE040A16917 HDFC BK 19-Jul-13 98.7755 8.0801 1 5 98.7755 8.0801 INE084A16AD8 BK OF INDIA 26-Jul-13 98.6234 7.9605 1 200 98.6234 7.9605 INE695A16HA2 UNITED BK OF INDIA 30-Jul-13 98.5414 7.9451 2 100 98.5414 7.9451 INE695A16GX6 UNITED BK OF INDIA 5-Aug-13 98.3966 8.0375 1 50 98.3966 8.0375 INE562A16DL0 INDIAN BK 5-Aug-13 98.3981 8.0299 1 25 98.3981 8.0299 INE654A16DF7 STATE BK OF TRAVANCORE 16-Aug-13 98.1711 7.9998 1 25 98.1711 7.9998 INE692A16BZ9 UNION BK OF INDIA 20-Aug-13 98.0749 8.0500 1 50 98.0749 8.0500 INE483A16FJ8 CENTRAL BK OF INDIA 21-Aug-13 98.0851 7.9176 1 100 98.0851 7.9176 INE141A16KV7 OBC 2-Sep-13 97.8053 8.0298 1 25 97.8053 8.0298 INE649A16CO1 STATE BK OF HYDERABAD 3-Sep-13 97.7869 8.0200 1 25 97.7869 8.0200 INE141A16IL2 OBC 6-Sep-13 97.7422 8.0298 1 75 97.7422 8.0298 INE160A16IG2 PUNJAB NATIONAL BK 10-Sep-13 97.6563 8.0364 3 140 97.6525 8.0499 INE160A16IG2 PUNJAB NATIONAL BK 10-Sep-13 97.6396 8.0216 2 75 97.6386 8.0251 INE652A16GA5 STATE BK OF PATIALA 10-Sep-13 97.6610 8.0200 1 25 97.6610 8.0200 INE652A16GA5 STATE BK OF PATIALA 10-Sep-13 97.6401 8.0198 1 25 97.6401 8.0198 INE562A16CG2 INDIAN BK 10-Sep-13 97.6401 8.0198 1 25 97.6401 8.0198 INE652A16EC6 STATE BK OF PATIALA 12-Sep-13 97.5982 8.0199 2 75 97.5982 8.0199 INE562A16CH0 INDIAN BK 16-Sep-13 97.5115 8.0300 1 50 97.5115 8.0300 INE651A16ED6 STATE BK OF MYSORE 25-Sep-13 97.3198 8.0416 2 30 97.3204 8.0399 INE692A16BK1 UNION BK OF INDIA 22-Oct-13 96.7564 8.0500 1 50 96.7564 8.0500 INE160A16IP3 PUNJAB NATIONAL BK 12-Dec-13 95.7197 8.0801 3 200 95.7197 8.0801 INE160A16IP3 PUNJAB NATIONAL BK 12-Dec-13 95.6976 8.0837 3 200 95.6995 8.0799 INE028A16474 BK OF BARODA 12-Dec-13 95.7135 8.0524 1 100 95.7135 8.0524 INE141A16JA3 OBC 12-Dec-13 95.6995 8.0799 1 0.5 95.6995 8.0799 INE692A16BS4 UNION BK OF INDIA 13-Dec-13 95.6984 8.0424 1 90 95.6984 8.0424 INE160A16IR9 PUNJAB NATIONAL BK 23-Dec-13 95.4917 8.0524 1 50 95.4917 8.0524 INE028A16516 BK OF BARODA 27-Dec-13 95.4056 8.1001 1 50 95.4056 8.1001 INE476A16JA3 CANARA BK 3-Mar-14 94.0712 8.1000 1 100 94.0712 8.1000 INE112A16DP5 CORPORATION BK 3-Mar-14 94.0850 8.0800 1 50 94.0850 8.0800 INE683A16AO4 THE SOUTH INDIAN BK 3-Mar-14 94.0565 8.1500 1 5 94.0565 8.1500 INE141A16KD5 OBC 4-Mar-14 94.0585 8.0900 1 100 94.0585 8.0900 INE084A16915 BK OF INDIA 4-Mar-14 94.0654 8.0800 1 25 94.0654 8.0800 INE036D16DD6 THE KARUR VYSYA BK 4-Mar-14 93.9067 8.3101 1 8.5 93.9067 8.3101 INE476A16JM8 CANARA BK 5-Mar-14 94.0516 8.0999 1 100 94.0516 8.0999 INE457A16CA8 BK OF MAHARASHTRA 5-Mar-14 94.0112 8.1299 1 25 94.0112 8.1299 INE483A16EP8 CENTRAL BK OF INDIA 5-Mar-14 94.0146 8.1250 1 1 94.0146 8.1250 INE112A16DS9 CORPORATION BK 6-Mar-14 93.9915 8.1300 1 25 93.9915 8.1300 INE562A16DD7 INDIAN BK 12-Mar-14 93.9320 8.0474 1 8 93.9320 8.0474 INE160A16JD7 PUNJAB NATIONAL BK 20-Mar-14 93.7240 8.1200 1 50 93.7240 8.1200 INE160A16JD7 PUNJAB NATIONAL BK 20-Mar-14 93.7580 8.1000 1 25 93.7580 8.1000 INE036D16DL9 THE KARUR VYSYA BK 21-Mar-14 93.5775 8.2950 1 1 93.5775 8.2950 INE434A16DP3 ANDHRA BK 24-Mar-14 93.6459 8.1200 1 3.5 93.6459 8.1200 INE160A16JF2 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-14 93.0485 8.9113 1 100 93.0485 8.9113 INE483A16EW4 CENTRAL BK OF INDIA 25-Mar-14 93.6411 8.1000 1 25 93.6411 8.1000 INE141A16LL6 OBC 22-May-14 92.4875 8.1450 1 100 92.4875 8.1450 INE528G16US7 YES BK 22-May-14 92.4236 8.2200 1 13 92.4236 8.2200 INE237A16UQ2 KOTAK MAH BK 22-May-14 92.4833 8.1500 1 10 92.4833 8.1500 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : For Secondary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com