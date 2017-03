May 24 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE695A16GF3 UNITED BK OF INDIA 27-May-13 99.9368 7.6942 1 50 99.9368 7.6942 INE171A16DF2 THE FEDERAL BK 27-May-13 99.9368 7.6942 1 25 99.9368 7.6942 INE652A16EK9 STATE BK OF PATIALA 29-May-13 99.8958 7.6145 2 75 99.8960 7.5999 INE084A16865 BK OF INDIA 30-May-13 99.9363 7.7551 1 25 99.9363 7.7551 INE428A16JS6 ALLAHABAD BK 31-May-13 99.8518 7.7390 1 100 99.8518 7.7390 INE705A16GB9 VIJAYA BK 31-May-13 99.8554 7.5508 1 50 99.8554 7.5508 INE141A16KF0 OBC 31-May-13 99.8518 7.7390 1 25 99.8518 7.7390 INE084A16840 BK OF INDIA 31-May-13 99.8518 7.7390 1 25 99.8518 7.7390 INE171A16EU9 THE FEDERAL BK 31-May-13 99.8529 7.6815 1 20 99.8529 7.6815 INE652A16DU0 STATE BK OF PATIALA 3-Jun-13 99.7817 7.9854 2 35 99.7817 7.9854 INE648A16FN8 SBBJ 5-Jun-13 99.7491 7.6507 2 150 99.7491 7.6507 INE648A16GD7 SBBJ 6-Jun-13 99.7283 7.6493 1 100 99.7283 7.6493 INE095A16HC1 INDUSIND BK 6-Jun-13 99.7247 7.7509 1 50 99.7247 7.7509 INE565A16749 INDIAN OVERSEAS BK 6-Jun-13 99.7283 7.6493 1 50 99.7283 7.6493 INE141A16HQ3 OBC 6-Jun-13 99.7265 7.7001 2 25 99.7265 7.7001 INE008A16KY2 IDBI BK 6-Jun-13 99.7195 7.8977 1 2.5 99.7195 7.8977 INE691A16GW7 UCO BK 7-Jun-13 99.7065 7.6745 1 50 99.7065 7.6745 INE237A16TU6 KOTAK MAH BK 7-Jun-13 99.7074 7.6509 1 50 99.7074 7.6509 INE648A16FQ1 SBBJ 10-Jun-13 99.6382 7.7963 1 15 99.6382 7.7963 INE095A16HE7 INDUSIND BK 10-Jun-13 99.6406 7.7444 1 2 99.6406 7.7444 INE608A16EM7 PUNJAB AND SIND BK 13-Jun-13 99.5809 7.6808 1 50 99.5809 7.6808 INE691A16GQ9 UCO BK 14-Jun-13 99.5601 7.6797 1 50 99.5601 7.6797 INE160A16JE5 PUNJAB NATIONAL BK 14-Jun-13 99.5601 7.6797 1 25 99.5601 7.6797 INE667A16BG1 SYNDICATE BK 15-Jun-13 99.5380 7.7006 1 25 99.5380 7.7006 INE565A16764 INDIAN OVERSEAS BK 17-Jun-13 99.4976 7.6792 2 150 99.4976 7.6792 INE095A16HK4 INDUSIND BK 17-Jun-13 99.5047 7.5702 1 45 99.5047 7.5702 INE428A16JR8 ALLAHABAD BK 19-Jun-13 99.4475 7.7993 1 25 99.4475 7.7993 INE695A16GI7 UNITED BK OF INDIA 19-Jun-13 99.5234 7.5997 1 5 99.5234 7.5997 INE237A16PN9 KOTAK MAH BK 20-Jun-13 99.4300 7.7497 1 25 99.4300 7.7497 INE476A16JP1 CANARA BK 21-Jun-13 99.4060 7.7900 4 300.53 99.4052 7.8000 INE483A16ES2 CENTRAL BK OF INDIA 21-Jun-13 99.4128 7.6998 3 125 99.4128 7.6998 INE040A16842 HDFC BK 21-Jun-13 99.4821 7.6007 1 5 99.4821 7.6007 INE476A16JH8 CANARA BK 24-Jun-13 99.3481 7.7260 3 125 99.3511 7.6902 INE695A16GS6 UNITED BK OF INDIA 24-Jun-13 99.3545 7.6496 1 100 99.3545 7.6496 INE160A16IW9 PUNJAB NATIONAL BK 25-Jun-13 99.3250 7.7520 2 50.53 99.3251 7.7504 INE652A16DY2 STATE BK OF PATIALA 25-Jun-13 99.3338 7.6498 1 25 99.3338 7.6498 INE008A16OW8 IDBI BK 26-Jun-13 99.3792 7.6002 1 5 99.3792 7.6002 INE683A16BC7 THE SOUTH INDIAN BK 27-Jun-13 99.2948 7.6243 2 20 99.2948 7.6243 INE141A16JF2 OBC 5-Jul-13 99.1014 7.8801 1 5 99.1014 7.8801 INE141A16IE7 OBC 2-Aug-13 98.4992 7.9448 4 350 98.4992 7.9448 INE695A16GX6 UNITED BK OF INDIA 5-Aug-13 98.4179 8.0377 1 50 98.4179 8.0377 INE562A16DL0 INDIAN BK 5-Aug-13 98.4194 8.0299 1 25 98.4194 8.0299 INE608A16DR8 PUNJAB AND SIND BK 9-Aug-13 98.3326 8.0379 1 15 98.3326 8.0379 INE654A16DF7 STATE BK OF TRAVANCORE 16-Aug-13 98.2191 7.8787 1 50 98.2191 7.8787 INE483A16FJ8 CENTRAL BK OF INDIA 21-Aug-13 98.1060 7.9175 1 200 98.1060 7.9175 INE608A16DU2 PUNJAB AND SIND BK 21-Aug-13 98.0796 8.0300 1 25 98.0796 8.0300 INE168A16FT4 THE JAMMU AND KASHMIR BK23-Aug-13 98.0403 8.0175 2 300 98.0403 8.0175 INE562A16BZ4 INDIAN BK 28-Aug-13 97.9317 8.0299 1 25 97.9317 8.0299 INE649A16DG5 STATE BK OF HYDERABAD 29-Aug-13 97.9106 8.0300 1 25 97.9106 8.0300 INE649A16DE0 STATE BK OF HYDERABAD 30-Aug-13 97.8895 8.0300 1 25 97.8895 8.0300 INE112A16CJ0 CORPORATION BK 2-Sep-13 97.8210 8.0500 1 50 97.8210 8.0500 INE667A16BU2 SYNDICATE BK 10-Sep-13 97.6382 8.1001 2 100 97.6382 8.1001 INE090A16WN8 ICICI BK 15-Sep-13 97.5155 8.1574 1 0.1 97.5155 8.1574 INE160A16IJ6 PUNJAB NATIONAL BK 17-Sep-13 97.5566 8.0901 1 25 97.5566 8.0901 INE028A16623 BK OF BARODA 24-Sep-13 97.3589 8.0500 1 50 97.3589 8.0500 INE648A16EW2 SBBJ 24-Sep-13 97.3653 8.0300 2 25 97.3653 8.0300 INE654A16CM5 STATE BK OF TRAVANCORE 25-Sep-13 97.3444 8.0301 1 25 97.3444 8.0301 INE652A16EO1 STATE BK OF PATIALA 3-Dec-13 95.9111 8.0626 1 50 95.9111 8.0626 INE112A16DA7 CORPORATION BK 5-Dec-13 95.9133 8.1000 1 25 95.9133 8.1000 INE112A16DB5 CORPORATION BK 10-Dec-13 95.8113 8.1001 1 25 95.8113 8.1001 INE160A16IP3 PUNJAB NATIONAL BK 12-Dec-13 95.7188 8.0818 1 25 95.7188 8.0818 INE160A16IP3 PUNJAB NATIONAL BK 12-Dec-13 95.7706 8.1000 1 25 95.7706 8.1000 INE692A16BS4 UNION BK OF INDIA 13-Dec-13 95.7503 8.0999 1 50 95.7503 8.0999 INE483A16EA0 CENTRAL BK OF INDIA 16-Dec-13 95.5909 8.1726 1 100 95.5909 8.1726 INE160A16IQ1 PUNJAB NATIONAL BK 16-Dec-13 95.6271 8.1024 1 50 95.6271 8.1024 INE141A16JD7 OBC 19-Dec-13 95.6025 8.1501 1 50 95.6025 8.1501 INE692A16BT2 UNION BK OF INDIA 19-Dec-13 95.5309 8.1700 1 50 95.5309 8.1700 INE028A16490 BK OF BARODA 20-Dec-13 95.5210 8.1500 1 50 95.5210 8.1500 INE028A16490 BK OF BARODA 20-Dec-13 95.5770 8.1599 2 50 95.5770 8.1599 INE028A16516 BK OF BARODA 27-Dec-13 95.3786 8.1500 1 25 95.3786 8.1500 INE705A16FQ9 VIJAYA BK 3-Mar-14 94.1158 8.1500 1 10 94.1158 8.1500 INE084A16915 BK OF INDIA 4-Mar-14 94.0892 8.1600 2 100 94.0961 8.1499 INE457A16CA8 BK OF MAHARASHTRA 5-Mar-14 94.0032 8.1701 1 25 94.0032 8.1701 INE141A16KI4 OBC 5-Mar-14 94.0170 8.1501 1 25 94.0170 8.1501 INE160A16IV1 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-14 94.0170 8.1501 1 2 94.0170 8.1501 INE562A16DC9 INDIAN BK 6-Mar-14 94.0565 8.1500 1 50 94.0565 8.1500 INE084A16931 BK OF INDIA 7-Mar-14 94.0368 8.1500 1 50 94.0368 8.1500 INE141A16KK0 OBC 10-Mar-14 93.9143 8.1559 3 125 93.8974 8.1801 INE141A16KP9 OBC 11-Mar-14 93.8988 8.1500 1 50 93.8988 8.1500 INE565A16756 INDIAN OVERSEAS BK 14-Mar-14 93.8872 8.1664 5 275 93.8847 8.1700 INE160A16JD7 PUNJAB NATIONAL BK 20-Mar-14 93.7364 