May 27 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE237A16TB6 KOTAK MAH BK 29-May-13 99.9586 7.5586 1 50 99.9586 7.5586 INE652A16EK9 STATE BK OF PATIALA 29-May-13 99.9585 7.5769 1 25 99.9585 7.5769 INE649A16CJ1 STATE BK OF HYDERABAD 30-May-13 99.9586 7.5586 1 50 99.9586 7.5586 INE238A16QD6 AXIS BK 30-May-13 99.9380 7.5480 1 25 99.9380 7.5480 INE237A16TQ4 KOTAK MAH BK 31-May-13 99.9164 7.6319 4 300 99.9168 7.5983 INE528G16TK6 YES BK 31-May-13 99.9159 7.6806 1 150 99.9159 7.6806 INE705A16GB9 VIJAYA BK 31-May-13 99.9173 7.5526 2 100 99.9173 7.5526 INE171A16EU9 THE FEDERAL BK 31-May-13 99.9151 7.7537 1 20 99.9151 7.7537 INE166A16HT4 ING VYSYA BK 3-Jun-13 99.8525 7.7024 2 200 99.8525 7.7024 INE562A16BJ8 INDIAN BK 3-Jun-13 99.8529 7.6815 1 125 99.8529 7.6815 INE652A16DU0 STATE BK OF PATIALA 3-Jun-13 99.8541 7.6178 2 105 99.8541 7.6188 INE428A16JL1 ALLAHABAD BK 3-Jun-13 99.8529 7.6815 1 100 99.8529 7.6815 INE084A16832 BK OF INDIA 3-Jun-13 99.8554 7.5508 1 25 99.8554 7.5508 INE238A16PZ1 AXIS BK 3-Jun-13 99.8527 7.6920 1 25 99.8527 7.6920 INE692A16BO3 UNION BK OF INDIA 4-Jun-13 99.8287 7.8290 1 26 99.8287 7.8290 INE705A16FK2 VIJAYA BK 4-Jun-13 99.8275 7.8839 1 24.26 99.8275 7.8839 INE428A16JC0 ALLAHABAD BK 5-Jun-13 99.8142 7.5492 2 100 99.8142 7.5492 INE565A16749 INDIAN OVERSEAS BK 6-Jun-13 99.7922 7.6005 1 50 99.7922 7.6005 INE008A16KV8 IDBI BK 7-Jun-13 99.7700 7.6494 1 100 99.7700 7.6494 INE141A16HS9 OBC 7-Jun-13 99.7709 7.6194 2 100 99.7709 7.6194 INE483A16DE4 CENTRAL BK OF INDIA 7-Jun-13 99.7691 7.6794 1 25 99.7691 7.6794 INE008A16LB8 IDBI BK 10-Jun-13 99.7082 7.6299 1 75 99.7082 7.6299 INE095A16HE7 INDUSIND BK 10-Jun-13 99.7061 7.6846 2 30 99.7048 7.7191 INE141A16JT3 OBC 10-Jun-13 99.7036 7.7505 1 10 99.7036 7.7505 INE008A16OB2 IDBI BK 12-Jun-13 99.6680 7.5990 2 100 99.6680 7.5990 INE040A16826 HDFC BK 14-Jun-13 99.6222 7.6900 1 130 99.6222 7.6900 INE160A16JE5 PUNJAB NATIONAL BK 14-Jun-13 99.6242 7.6491 3 75 99.6242 7.6491 INE483A16EX2 CENTRAL BK OF INDIA 14-Jun-13 99.6242 7.6491 1 25 99.6242 7.6491 INE705A16FX5 VIJAYA BK 17-Jun-13 99.5601 7.6797 1 25 99.5601 7.6797 INE705A16FY3 VIJAYA BK 18-Jun-13 99.5386 7.6905 1 25 99.5386 7.6905 INE428A16JR8 ALLAHABAD BK 19-Jun-13 99.5187 7.6747 3 150 99.5203 7.6493 INE695A16GI7 UNITED BK OF INDIA 19-Jun-13 99.5203 7.6493 2 125 99.5203 7.6493 INE705A16GA1 VIJAYA BK 19-Jun-13 99.5178 7.6894 1 25 99.5178 7.6894 INE483A16EV6 CENTRAL BK OF INDIA 20-Jun-13 99.5171 7.7006 1 25 99.5171 7.7006 INE095A16HR9 INDUSIND BK 21-Jun-13 99.4357 8.2855 1 150 99.4357 8.2855 INE040A16842 HDFC BK 21-Jun-13 99.4821 7.6007 1 31 99.4821 7.6007 INE652A16DZ9 STATE BK OF PATIALA 24-Jun-13 99.4204 7.5995 1 5 99.4204 7.5995 INE008A16OW8 IDBI BK 26-Jun-13 99.3277 8.2350 1 150 99.3277 8.2350 INE654A16CX2 STATE BK OF TRAVANCORE 26-Jun-13 99.3752 7.6495 1 100 99.3752 7.6495 INE683A16BC7 THE SOUTH INDIAN BK 27-Jun-13 99.3571 7.6186 1 35 99.3571 7.6186 INE238A16QK1 AXIS BK 27-Jun-13 99.3654 7.7703 1 5 99.3654 7.7703 INE434A16CI0 ANDHRA BK 27-Jun-13 99.3570 7.6198 1 5 99.3570 7.6198 INE483A16FC3 CENTRAL BK OF INDIA 2-Jul-13 99.2152 8.0199 1 25 99.2152 8.0199 INE141A16JF2 OBC 5-Jul-13 99.1720 8.0196 2 50 99.1720 8.0196 INE695A16GT4 UNITED BK OF INDIA 12-Jul-13 99.0018 8.0004 2 150 99.0018 8.0004 INE084A16AC0 BK OF INDIA 19-Jul-13 98.8871 7.7506 1 5 98.8871 7.7506 INE084A16AD8 BK OF INDIA 26-Jul-13 98.7020 8.0000 1 200 98.7020 8.0000 INE141A16LH4 OBC 29-Jul-13 98.6548 7.8999 1 25 98.6548 7.8999 INE483A16FE9 CENTRAL BK OF INDIA 29-Jul-13 98.6313 8.0398 1 25 98.6313 8.0398 INE651A16EV8 STATE BK OF MYSORE 29-Jul-13 98.6346 8.0202 1 25 98.6346 8.0202 INE695A16GX6 UNITED BK OF INDIA 5-Aug-13 98.4820 8.0373 1 50 98.4820 8.0373 INE562A16DL0 INDIAN BK 5-Aug-13 98.4834 8.0298 1 25 98.4834 8.0298 INE141A16II8 OBC 13-Aug-13 98.3047 8.0699 1 50 98.3047 8.0699 INE651A16EM7 STATE BK OF MYSORE 14-Aug-13 98.2896 8.0400 1 100 98.2896 8.0400 INE533F16290 CITIBK N.A. 22-Aug-13 98.1299 7.9953 1 150 98.1299 7.9953 INE141A16LM4 OBC 26-Aug-13 98.0379 8.0275 3 300 98.0379 8.0275 INE608A16EP0 PUNJAB AND SIND BK 26-Aug-13 98.0547 7.9574 1 150 98.0547 7.9574 INE008A16PR5 IDBI BK 28-Aug-13 97.9779 8.1000 1 50 97.9779 8.1000 INE112A16CJ0 CORPORATION BK 2-Sep-13 97.8818 8.0599 1 25 97.8818 8.0599 INE141A16KV7 OBC 2-Sep-13 97.8792 8.0700 1 25 97.8792 8.0700 INE160A16IG2 PUNJAB NATIONAL BK 10-Sep-13 97.7073 8.0799 1 175 97.7073 8.0799 INE008A16PJ2 IDBI BK 10-Sep-13 97.7017 8.1001 1 50 97.7017 8.1001 INE008A16PA1 IDBI BK 12-Sep-13 97.6594 8.0999 1 50 97.6594 8.0999 INE141A16KS3 OBC 13-Sep-13 97.6449 8.0767 2 150 97.6468 8.0699 INE160A16IJ6 PUNJAB NATIONAL BK 17-Sep-13 97.5596 8.0799 2 150 97.5596 8.0799 INE651A16EF1 STATE BK OF MYSORE 18-Sep-13 97.5444 8.0602 1 100 97.5444 8.0602 INE654A16CM5 STATE BK OF TRAVANCORE 25-Sep-13 97.3913 8.0800 6 450 97.3913 8.0800 INE654A16CO1 STATE BK OF TRAVANCORE 22-Nov-13 96.1613 8.1400 1 25 96.1613 8.1400 INE652A16EP8 STATE BK OF PATIALA 2-Dec-13 95.9950 8.1001 1 1.72 95.9950 8.1001 INE028A16474 BK OF BARODA 12-Dec-13 95.7456 8.1500 1 25 95.7456 8.1500 INE090A16XF2 ICICI BK 13-Dec-13 95.6975 8.2051 1 0.01 95.6975 8.2051 INE028A16482 BK OF BARODA 17-Dec-13 95.6468 8.1433 3 75 95.6434 8.1500 INE112A16DC3 CORPORATION BK 17-Dec-13 95.6434 8.1500 1 25 95.6434 8.1500 INE028A16490 BK OF BARODA 20-Dec-13 95.5821 8.1501 2 75 95.5821 8.1501 INE483A16EF9 CENTRAL BK OF INDIA 14-Jan-14 95.0461 8.2001 1 50 95.0461 8.2001 INE008A16NZ3 IDBI BK 17-Feb-14 94.3611 8.2000 1 25 94.3611 8.2000 INE434A16DI8 ANDHRA BK 28-Feb-14 94.1416 8.1999 1 100 94.1416 8.1999 INE692A16BX4 UNION BK OF INDIA 4-Mar-14 94.0961 8.1499 1 50 94.0961 8.1499 INE084A16915 BK OF INDIA 4-Mar-14 94.1090 8.1600 1 25 94.1090 8.1600 INE141A16KD5 OBC 4-Mar-14 94.0961 8.1499 1 25 94.0961 8.1499 INE608A16EL9 PUNJAB AND SIND BK 4-Mar-14 94.0007 8.2900 1 1 94.0007 8.2900 INE476A16JM8 CANARA BK 5-Mar-14 94.0626 8.1700 1 50 94.0626 8.1700 INE141A16KH6 OBC 7-Mar-14 94.0360 8.1799 1 25 94.0360 8.1799 INE160A16JB1 PUNJAB NATIONAL BK 10-Mar-14 93.9973 8.1500 1 50 93.9973 8.1500 INE160A16JB1 PUNJAB NATIONAL BK 10-Mar-14 93.9776 8.1500 1 50 93.9776 8.1500 INE565A16756 INDIAN OVERSEAS BK 14-Mar-14 93.8988 8.1500 1 100 93.8988 8.1500 INE476A16JN6 CANARA BK 14-Mar-14 93.8988 8.1500 1 50 93.8988 8.1500 INE483A16EU8 CENTRAL BK OF INDIA 18-Mar-14 93.8256 8.1699 1 25 93.8256 8.1699 INE160A16JD7 PUNJAB NATIONAL BK 20-Mar-14 93.7879 8.1401 1 100 93.7879 8.1401 INE705A16GD5 VIJAYA BK 24-Mar-14 93.6281 8.2526 1 10 93.6281 8.2526 INE160A16JF2 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-14 93.6537 8.1900 1 100 93.6537 8.1900 INE483A16EW4 CENTRAL BK OF INDIA 25-Mar-14 93.6878 8.1700 1 25 93.6878 8.1700 INE528G16UT5 YES BK 26-May-14 92.3555 8.3000 1 105 92.3555 8.3000 INE608A16EQ8 PUNJAB AND SIND BK 26-May-14 92.4279 8.2149 1 100 92.4279 8.2149 INE705A16GQ7 VIJAYA BK 26-May-14 92.4023 8.2450 1 100 92.4023 8.2450 