May 28 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE652A16EK9 STATE BK OF PATIALA 29-May-13 99.9795 7.4840 2 25 99.9795 7.4840 INE237A16TB6 KOTAK MAH BK 29-May-13 99.9790 7.6666 1 5 99.9790 7.6666 INE084A16865 BK OF INDIA 30-May-13 99.9589 7.5038 2 75 99.9589 7.5038 INE095A16HA5 INDUSIND BK 31-May-13 99.9384 7.4993 1 50 99.9384 7.4993 INE428A16JS6 ALLAHABAD BK 31-May-13 99.9383 7.5115 1 25 99.9383 7.5115 INE084A16832 BK OF INDIA 3-Jun-13 99.8749 7.6198 1 25 99.8749 7.6198 INE476A16JL0 CANARA BK 3-Jun-13 99.8757 7.5710 1 25 99.8757 7.5710 INE562A16BJ8 INDIAN BK 3-Jun-13 99.8739 7.6808 1 25 99.8739 7.6808 INE652A16DU0 STATE BK OF PATIALA 3-Jun-13 99.8760 7.5527 1 10 99.8760 7.5527 INE434A16CD1 ANDHRA BK 3-Jun-13 99.8728 7.7479 1 5 99.8728 7.7479 INE705A16FK2 VIJAYA BK 4-Jun-13 99.8535 7.6501 1 50 99.8535 7.6501 INE166A16GU4 ING VYSYA BK 4-Jun-13 99.8439 8.1522 1 5 99.8439 8.1522 INE648A16FN8 SBBJ 5-Jun-13 99.8332 7.6230 1 50 99.8332 7.6230 INE476A16JK2 CANARA BK 5-Jun-13 99.8337 7.6001 1 25 99.8337 7.6001 INE238A16QI5 AXIS BK 5-Jun-13 99.8324 7.6596 1 25 99.8324 7.6596 INE428A16JC0 ALLAHABAD BK 5-Jun-13 99.8326 7.6504 1 25 99.8326 7.6504 INE565A16749 INDIAN OVERSEAS BK 6-Jun-13 99.8122 7.6291 3 65 99.8126 7.6144 INE160A16IZ2 PUNJAB NATIONAL BK 6-Jun-13 99.8130 7.5981 1 25 99.8130 7.5981 INE141A16HS9 OBC 7-Jun-13 99.7923 7.5963 3 102 99.7922 7.6005 INE562A16CW9 INDIAN BK 7-Jun-13 99.7917 7.6188 1 50 99.7917 7.6188 INE008A16KV8 IDBI BK 7-Jun-13 99.7914 7.6298 1 50 99.7914 7.6298 INE691A16GW7 UCO BK 7-Jun-13 99.7908 7.6518 2 50 99.7908 7.6518 INE483A16DE4 CENTRAL BK OF INDIA 7-Jun-13 99.7908 7.6518 1 25 99.7908 7.6518 INE077A16992 DENA BK 7-Jun-13 99.7821 7.9707 1 5 99.7821 7.9707 INE160A16JA3 PUNJAB NATIONAL BK 10-Jun-13 99.7297 7.6098 1 50 99.7297 7.6098 INE428A16JM9 ALLAHABAD BK 10-Jun-13 99.7194 7.9006 1 25 99.7194 7.9006 INE483A16DD6 CENTRAL BK OF INDIA 10-Jun-13 99.7293 7.6211 1 25 99.7293 7.6211 INE476A16JI6 CANARA BK 11-Jun-13 99.7086 7.6194 1 25 99.7086 7.6194 INE648A16FR9 SBBJ 12-Jun-13 99.6882 7.6109 3 150 99.6886 7.6011 INE705A16FS5 VIJAYA BK 13-Jun-13 99.6658 7.6495 1 25 99.6658 7.6495 INE160A16JE5 PUNJAB NATIONAL BK 14-Jun-13 99.6464 7.6189 1 100 99.6464 7.6189 INE476A16JJ4 CANARA BK 14-Jun-13 99.6459 7.6298 1 50 99.6459 7.6298 INE171A16ER5 THE FEDERAL BK 14-Jun-13 99.6445 7.6600 1 45 99.6445 7.6600 INE084A16899 BK OF INDIA 14-Jun-13 99.6491 7.5606 1 25 99.6491 7.5606 INE428A16JO5 ALLAHABAD BK 14-Jun-13 99.6450 7.6492 1 25 99.6450 7.6492 INE652A16FD1 STATE BK OF PATIALA 14-Jun-13 99.6491 7.5606 1 25 99.6491 7.5606 INE565A16764 INDIAN OVERSEAS BK 17-Jun-13 99.5824 7.6532 1 100 99.5824 7.6532 INE692A16BH7 UNION BK OF INDIA 17-Jun-13 99.5799 7.6992 1 25 99.5799 7.6992 INE648A16FV1 SBBJ 18-Jun-13 99.5589 7.7007 1 50 99.5589 7.7007 INE695A16GM9 UNITED BK OF INDIA 18-Jun-13 99.5589 7.7007 1 25 99.5589 7.7007 INE428A16JR8 ALLAHABAD BK 19-Jun-13 99.5376 7.7073 2 75 99.5380 7.7006 INE649A16DJ9 STATE BK OF HYDERABAD 19-Jun-13 99.5422 7.6302 1 25 99.5422 7.6302 INE695A16GI7 UNITED BK OF INDIA 19-Jun-13 99.5380 7.7006 1 25 99.5380 7.7006 INE667A16BE6 SYNDICATE BK 19-Jun-13 99.5410 7.6503 1 25 99.5410 7.6503 INE652A16DY2 STATE BK OF PATIALA 25-Jun-13 99.4128 7.6998 4 125 99.4128 7.6998 INE160A16IW9 PUNJAB NATIONAL BK 25-Jun-13 99.4128 7.6998 1 50 99.4128 7.6998 INE141A16LD3 OBC 2-Jul-13 99.2387 8.0002 1 100 99.2387 8.0002 INE483A16FC3 CENTRAL BK OF INDIA 2-Jul-13 99.2695 7.8998 1 5 99.2695 7.8998 INE141A16LE1 OBC 3-Jul-13 99.2171 8.0004 1 25 99.2171 8.0004 INE651A16EE4 STATE BK OF MYSORE 3-Jul-13 99.1986 8.1909 1 2 99.1986 8.1909 INE695A16GW8 UNITED BK OF INDIA 8-Jul-13 99.1266 8.0400 1 5 99.1266 8.0400 INE695A16HB0 UNITED BK OF INDIA 26-Jul-13 98.7344 7.9299 1 50 98.7344 7.9299 INE695A16GX6 UNITED BK OF INDIA 5-Aug-13 98.5033 8.0376 1 50 98.5033 8.0376 INE562A16DL0 INDIAN BK 5-Aug-13 98.5047 8.0300 2 25 98.5047 8.0300 INE040A16867 HDFC BK 6-Aug-13 98.4741 8.0798 3 200 98.4741 8.0798 INE608A16DV0 PUNJAB AND SIND BK 22-Aug-13 98.1607 7.9526 1 200 98.1607 7.9526 INE652A16GO6 STATE BK OF PATIALA 26-Aug-13 98.0644 8.0049 3 300 98.0644 8.0049 INE562A16BZ4 INDIAN BK 28-Aug-13 97.9817 8.1723 1 0.5 97.9817 8.1723 INE008A16MK7 IDBI BK 29-Aug-13 97.9755 8.1098 2 100 97.9755 8.1098 INE112A16CJ0 CORPORATION BK 2-Sep-13 97.9080 8.0402 2 50 97.9080 8.0402 INE667A16BO5 SYNDICATE BK 3-Sep-13 97.8766 8.0802 1 25 97.8766 8.0802 INE008A16ON7 IDBI BK 6-Sep-13 97.8078 8.0999 1 25 97.8078 8.0999 INE652A16GA5 STATE BK OF PATIALA 10-Sep-13 97.7394 8.0400 1 50 97.7394 8.0400 INE090A16WH0 ICICI BK 16-Sep-13 97.5843 8.1402 1 25 97.5843 8.1402 INE562A16CH0 INDIAN BK 16-Sep-13 97.6039 8.0725 1 5 97.6039 8.0725 INE654A16CM5 STATE BK OF TRAVANCORE 25-Sep-13 97.4123 8.0800 1 50 97.4123 8.0800 INE651A16EP0 STATE BK OF MYSORE 29-Nov-13 96.0330 8.1501 1 50 96.0330 8.1501 INE652A16ER4 STATE BK OF PATIALA 10-Dec-13 95.8423 8.1200 2 150 95.8423 8.1200 INE648A16FP3 SBBJ 10-Dec-13 95.8423 8.1200 1 50 95.8423 8.1200 INE141A16JA3 OBC 12-Dec-13 95.7816 8.1600 1 50 95.7816 8.1600 INE112A16DC3 CORPORATION BK 17-Dec-13 95.6587 8.1600 1 50 95.6587 8.1600 INE028A16482 BK OF BARODA 17-Dec-13 95.6740 8.1300 1 25 95.6740 8.1300 INE028A16490 BK OF BARODA 20-Dec-13 95.6129 8.1299 1 100 95.6129 8.1299 INE160A16IR9 PUNJAB NATIONAL BK 23-Dec-13 95.5466 8.1400 3 275 95.5466 8.1400 INE028A16508 BK OF BARODA 23-Dec-13 95.5440 8.1449 1 50 95.5440 8.1449 INE434A16DA5 ANDHRA BK 3-Jan-14 95.3067 8.1701 1 50 95.3067 8.1701 INE434A16DB3 ANDHRA BK 7-Jan-14 95.2255 8.1700 1 95 95.2255 8.1700 INE483A16EF9 CENTRAL BK OF INDIA 14-Jan-14 95.0836 8.1700 1 50 95.0836 8.1700 INE649A16CZ7 STATE BK OF HYDERABAD 27-Jan-14 94.8213 8.1699 1 25 94.8213 8.1699 INE476A16IZ2 CANARA BK 24-Feb-14 94.2545 8.1799 1 25 94.2545 8.1799 INE476A16JA3 CANARA BK 3-Mar-14 94.1322 8.1550 1 25 94.1322 8.1550 INE084A16915 BK OF INDIA 4-Mar-14 94.1294 8.1300 1 25 94.1294 8.1300 INE428A16JF3 ALLAHABAD BK 4-Mar-14 94.1153 8.1800 1 25 94.1153 8.1800 INE160A16IV1 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-14 94.0961 8.1499 1 25 94.0961 8.1499 INE160A16JB1 PUNJAB NATIONAL BK 10-Mar-14 93.9955 8.1526 2 100 93.9973 8.1500 INE691A16GV9 UCO BK 10-Mar-14 93.9765 8.1801 1 50 93.9765 8.1801 INE160A16JC9 PUNJAB NATIONAL BK 12-Mar-14 93.9648 8.1400 1 50 93.9648 8.1400 INE112A16DT7 CORPORATION BK 13-Mar-14 93.9417 8.1450 2 100 93.9382 8.1499 INE008A16PF0 IDBI BK 13-Mar-14 93.9172 8.1800 1 10 93.9172 8.1800 INE434A16DL2 ANDHRA BK 14-Mar-14 93.9067 8.1950 2 150 93.9067 8.1950 INE476A16JN6 CANARA BK 14-Mar-14 93.9168 8.1524 2 50 93.9185 8.1499 INE434A16DL2 ANDHRA BK 14-Mar-14 93.8974 8.1801 1 25 93.8974 8.1801 INE691A16GX5 UCO BK 20-Mar-14 93.7683 8.1951 1 25 93.7683 8.1951 INE008A16PQ7 IDBI BK 21-Mar-14 93.7450 8.2000 2 100 93.7450 8.2000 INE434A16DP3 ANDHRA BK 24-Mar-14 93.6912 8.1926 2 50 93.6930 8.1901 INE434A16DN8 ANDHRA BK 26-Mar-14 93.6537 8.1900 1 25 93.6537 8.1900 INE695A16HF1 UNITED BK OF INDIA 28-May-14 92.4172 8.2050 1 50 92.4172 8.2050