May 29 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE705A16GB9 VIJAYA BK 31-May-13 99.9595 7.3942 1 50 99.9595 7.3942 INE160A16IU3 PUNJAB NATIONAL BK 3-Jun-13 99.8912 7.9511 1 150 99.8912 7.9511 INE008A16KS4 IDBI BK 3-Jun-13 99.8960 7.5999 2 100 99.8960 7.5999 INE171A16EK0 THE FEDERAL BK 3-Jun-13 99.8905 8.0023 1 97 99.8905 8.0023 INE562A16BJ8 INDIAN BK 3-Jun-13 99.8963 7.5780 1 75 99.8963 7.5780 INE476A16JL0 CANARA BK 3-Jun-13 99.8960 7.5999 1 50 99.8960 7.5999 INE651A16DU2 STATE BK OF MYSORE 3-Jun-13 99.8960 7.5999 1 25 99.8960 7.5999 INE683A16773 THE SOUTH INDIAN BK 3-Jun-13 99.9151 7.7537 1 5 99.9151 7.7537 INE008A16PI4 IDBI BK 4-Jun-13 99.8752 7.6015 2 50 99.8752 7.6015 INE095A16GZ4 INDUSIND BK 4-Jun-13 99.8736 7.6991 1 45 99.8736 7.6991 INE692A16BO3 UNION BK OF INDIA 4-Jun-13 99.8715 7.8271 1 20 99.8715 7.8271 INE428A16JC0 ALLAHABAD BK 5-Jun-13 99.8555 7.5455 1 35 99.8555 7.5455 INE238A16QC8 AXIS BK 6-Jun-13 99.8330 7.6321 1 263 99.8330 7.6321 INE160A16IZ2 PUNJAB NATIONAL BK 6-Jun-13 99.8545 7.5978 1 125 99.8545 7.5978 INE434A16CE9 ANDHRA BK 6-Jun-13 99.8335 7.6108 2 75 99.8341 7.5818 INE095A16HC1 INDUSIND BK 6-Jun-13 99.8315 7.7008 2 75 99.8315 7.7008 INE434A16CE9 ANDHRA BK 6-Jun-13 99.8554 7.5508 1 25 99.8554 7.5508 INE565A16749 INDIAN OVERSEAS BK 6-Jun-13 99.8337 7.6001 1 25 99.8337 7.6001 INE077A16992 DENA BK 7-Jun-13 99.8112 7.6714 1 25 99.8112 7.6714 INE483A16DD6 CENTRAL BK OF INDIA 10-Jun-13 99.7715 7.5994 1 200 99.7715 7.5994 INE562A16BL4 INDIAN BK 10-Jun-13 99.7508 7.5988 1 50 99.7508 7.5988 INE160A16JA3 PUNJAB NATIONAL BK 10-Jun-13 99.7504 7.6110 1 50 99.7504 7.6110 INE651A16DY4 STATE BK OF MYSORE 12-Jun-13 99.7093 7.6011 1 100 99.7093 7.6011 INE008A16OB2 IDBI BK 12-Jun-13 99.7091 7.6063 2 25 99.7091 7.6063 INE160A16IY5 PUNJAB NATIONAL BK 13-Jun-13 99.7093 7.6011 1 75 99.7093 7.6011 INE608A16EM7 PUNJAB AND SIND BK 13-Jun-13 99.6878 7.6207 1 50 99.6878 7.6207 INE691A16GQ9 UCO BK 14-Jun-13 99.6886 7.6011 2 200 99.6886 7.6011 INE084A16899 BK OF INDIA 14-Jun-13 99.6886 7.6011 1 150 99.6886 7.6011 INE112A16CX1 CORPORATION BK 14-Jun-13 99.6673 7.6151 2 100 99.6680 7.5990 INE428A16JO5 ALLAHABAD BK 14-Jun-13 99.6886 7.6011 1 75 99.6886 7.6011 INE141A16HV3 OBC 14-Jun-13 99.6680 7.5990 1 75 99.6680 7.5990 INE692A16BQ8 UNION BK OF INDIA 14-Jun-13 99.6675 7.6105 1 60 99.6675 7.6105 INE476A16JJ4 CANARA BK 14-Jun-13 99.6680 7.5990 1 50 99.6680 7.5990 INE428A16JO5 ALLAHABAD BK 14-Jun-13 99.6658 7.6495 1 25 99.6658 7.6495 INE160A16JE5 PUNJAB NATIONAL BK 14-Jun-13 99.6886 7.6011 1 25 99.6886 7.6011 INE565A16764 INDIAN OVERSEAS BK 17-Jun-13 99.6035 7.6471 4 229.25 99.6034 7.6492 INE654A16CT0 STATE BK OF TRAVANCORE 17-Jun-13 99.6059 7.6008 1 55 99.6059 7.6008 INE562A16BO8 INDIAN BK 18-Jun-13 99.5826 7.6495 1 100 99.5826 7.6495 INE667A16AQ2 SYNDICATE BK 18-Jun-13 99.5837 7.6292 1 50 99.5837 7.6292 INE141A16HW1 OBC 18-Jun-13 99.5837 7.6292 1 25 99.5837 7.6292 INE667A16BE6 SYNDICATE BK 19-Jun-13 99.5618 7.6499 2 75 99.5618 7.6499 INE036D16DJ3 THE KARUR VYSYA BK 19-Jun-13 99.5771 7.7507 1 50 99.5771 7.7507 INE428A16JR8 ALLAHABAD BK 19-Jun-13 99.5618 7.6499 1 50 99.5618 7.6499 INE036D16DK1 THE KARUR VYSYA BK 20-Jun-13 99.5561 7.7498 1 50 99.5561 7.7498 INE476A16JP1 CANARA BK 21-Jun-13 99.5410 7.6503 1 50 99.5410 7.6503 INE476A16JP1 CANARA BK 21-Jun-13 99.5203 7.6493 1 25 99.5203 7.6493 INE476A16JH8 CANARA BK 24-Jun-13 99.4580 7.6503 2 150 99.4580 7.6503 INE160A16IW9 PUNJAB NATIONAL BK 25-Jun-13 99.4580 7.6503 1 50 99.4580 7.6503 INE705A16GH6 VIJAYA BK 26-Jun-13 99.4300 7.7497 1 100 99.4300 7.7497 INE090A16VA7 ICICI BK 26-Jun-13 99.4128 7.6998 1 50 99.4128 7.6998 INE649A16CN3 STATE BK OF HYDERABAD 27-Jun-13 99.4166 7.6497 1 50 99.4166 7.6497 INE434A16CI0 ANDHRA BK 27-Jun-13 99.3730 7.9413 1 5 99.3730 7.9413 INE084A16AC0 BK OF INDIA 19-Jul-13 98.9273 7.7604 1 45 98.9273 7.7604 INE648A16ES0 SBBJ 25-Jul-13 98.7061 8.5440 1 59.5 98.7061 8.5440 INE434A16DX7 ANDHRA BK 29-Jul-13 98.6860 8.0999 1 25 98.6860 8.0999 INE141A16LH4 OBC 29-Jul-13 98.6888 7.9499 1 25 98.6888 7.9499 INE476A16JV9 CANARA BK 29-Jul-13 98.6972 8.0300 1 5 98.6972 8.0300 INE695A16GX6 UNITED BK OF INDIA 5-Aug-13 98.5247 8.0375 1 25 98.5247 8.0375 INE562A16DL0 INDIAN BK 5-Aug-13 98.5270 8.0247 1 15 98.5270 8.0247 INE695A16GY4 UNITED BK OF INDIA 7-Aug-13 98.4820 8.0373 1 25 98.4820 8.0373 INE141A16II8 OBC 13-Aug-13 98.3434 8.0901 1 50 98.3434 8.0901 INE654A16DF7 STATE BK OF TRAVANCORE 16-Aug-13 98.3129 8.0302 1 5 98.3129 8.0302 INE608A16EP0 PUNJAB AND SIND BK 26-Aug-13 98.0968 7.9567 1 150 98.0968 7.9567 INE008A16MK7 IDBI BK 29-Aug-13 97.9871 8.1500 1 200 97.9871 8.1500 INE649A16DG5 STATE BK OF HYDERABAD 29-Aug-13 98.0229 8.0901 1 25 98.0229 8.0901 INE141A16KV7 OBC 2-Sep-13 97.9115 8.1100 1 50 97.9115 8.1100 INE652A16GA5 STATE BK OF PATIALA 10-Sep-13 97.7523 8.0700 1 25 97.7523 8.0700 INE652A16EC6 STATE BK OF PATIALA 12-Sep-13 97.7367 8.0499 1 25 97.7367 8.0499 INE141A16KS3 OBC 13-Sep-13 97.6806 8.0998 1 75 97.6806 8.0998 INE141A16KU9 OBC 16-Sep-13 97.6325 8.1201 1 25 97.6325 8.1201 INE651A16EF1 STATE BK OF MYSORE 18-Sep-13 97.6104 8.0501 1 25 97.6104 8.0501 INE652A16EF9 STATE BK OF PATIALA 24-Sep-13 97.4513 8.0899 1 125 97.4513 8.0899 INE238A16QZ9 AXIS BK 24-Sep-13 97.4482 8.1000 1 25 97.4482 8.1000 INE654A16CM5 STATE BK OF TRAVANCORE 25-Sep-13 97.4314 8.0861 2 125 97.4302 8.0901 INE654A16CM5 STATE BK OF TRAVANCORE 25-Sep-13 97.4635 8.0501 1 50 97.4635 8.0501 INE651A16ET2 STATE BK OF MYSORE 15-Oct-13 97.0005 8.1199 1 25 97.0005 8.1199 INE651A16DL1 STATE BK OF MYSORE 18-Oct-13 96.9377 8.1201 1 50 96.9377 8.1201 INE651A16EO3 STATE BK OF MYSORE 27-Nov-13 96.0926 8.1549 1 25 96.0926 8.1549 INE434A16CQ3 ANDHRA BK 12-Dec-13 95.7972 8.1700 1 25 95.7972 8.1700 INE141A16JB1 OBC 16-Dec-13 95.6997 8.1599 1 150 95.6997 8.1599 INE651A16EI5 STATE BK OF MYSORE 16-Dec-13 95.7097 8.1401 1 50 95.7097 8.1401 INE112A16DC3 CORPORATION BK 17-Dec-13 95.6842 8.1501 1 50 95.6842 8.1501 INE028A16490 BK OF BARODA 20-Dec-13 95.6213 8.1533 2 150 95.6178 8.1600 INE028A16516 BK OF BARODA 27-Dec-13 95.4750 8.1599 2 100 95.4750 8.1599 INE112A16DE9 CORPORATION BK 7-Jan-14 95.2330 8.2300 1 50 95.2330 8.2300 INE434A16DC1 ANDHRA BK 9-Jan-14 95.1921 8.2300 1 25 95.1921 8.2300 INE565A16707 INDIAN OVERSEAS BK 16-Jan-14 94.9974 8.2849 1 25 94.9974 8.2849 INE434A16DF4 ANDHRA BK 23-Jan-14 94.8925 8.2200 1 50 94.8925 8.2200 INE008A16OH9 IDBI BK 21-Feb-14 94.3048 8.2250 2 100 94.3015 8.2300 INE565A16715 INDIAN OVERSEAS BK 25-Feb-14 94.2445 8.1950 1 25 94.2445 8.1950 INE434A16DI8 ANDHRA BK 28-Feb-14 94.1813 8.2301 1 50 94.1813 8.2301 INE112A16DP5 CORPORATION BK 3-Mar-14 94.1483 8.1900 1 50 94.1483 8.1900 INE112A16DP5 CORPORATION BK 3-Mar-14 94.1284 8.1900 1 50 94.1284 8.1900 INE683A16AO4 THE SOUTH INDIAN BK 3-Mar-14 94.1554 8.1500 2 25 94.1554 8.1500 INE428A16JF3 ALLAHABAD BK 4-Mar-14 94.1153 8.1800 1 25 94.1153 8.1800 INE141A16KI4 OBC 5-Mar-14 94.0819 8.1999 3 100 94.0819 8.1999 INE457A16CA8 BK OF MAHARASHTRA 5-Mar-14 94.0815 8.2299 1 25 94.0815 8.2299 INE483A16EP8 CENTRAL BK OF INDIA 5-Mar-14 94.0819 8.1999 1 25 94.0819 8.1999 INE112A16DS9 CORPORATION BK 6-Mar-14 94.0688 8.1900 1 50 94.0688 8.1900 INE434A16DK4 ANDHRA BK 7-Mar-14 94.0216 8.2300 1 25 94.0216 8.2300 INE691A16GU1 UCO BK 7-Mar-14 94.0319 8.2149 1 12.5 94.0319 8.2149 INE691A16GV9 UCO BK 10-Mar-14 93.9886 8.2201 1 50 93.9886 8.2201 INE090A16YL8 ICICI BK 10-Mar-14 93.9377 8.2651 1 50 93.9377 8.2651 INE160A16JB1 PUNJAB NATIONAL BK 10-Mar-14 94.0024 8.2000 1 50 94.0024 8.2000 INE691A16GV9 UCO BK 10-Mar-14 93.9825 8.2001 1 25 93.9825 8.2001 INE160A16JC9 PUNJAB NATIONAL BK 12-Mar-14 93.9627 8.2000 3 200 93.9627 8.2000 INE077A16AC4 DENA BK 13-Mar-14 93.9290 8.2200 1 100 93.9290 8.2200 INE077A16AC4 DENA BK 13-Mar-14 93.9091 8.2200 1 50 93.9091 8.2200 INE112A16DT7 CORPORATION BK 13-Mar-14 93.9579 8.1500 1 10 93.9579 8.1500 INE565A16756 INDIAN OVERSEAS BK 14-Mar-14 93.9102 8.1900 2 50 93.9102 8.1900 INE112A16DR1 CORPORATION BK 14-Mar-14 93.9300 8.1900 2 50 93.9300 8.1900 INE112A16DR1 CORPORATION BK 14-Mar-14 93.9102 8.1900 1 50 93.9102 8.1900 INE476A16JN6 CANARA BK 14-Mar-14 93.9102 8.1900 1 25 93.9102 8.1900 INE160A16JD7 PUNJAB NATIONAL BK 20-Mar-14 93.8043 8.2000 2 150 93.8043 8.2000 INE160A16JF2 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-14 93.6786 8.2100 1 50 93.6786 8.2100 INE652A16GJ6 STATE BK OF PATIALA 26-Mar-14 93.6858 8.2000 1 100 93.6858 8.2000 =============================================================================================== *: Crores