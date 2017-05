May 31 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE166A16HT4 ING VYSYA BK 3-Jun-13 99.9424 7.0121 3 200 99.9417 7.0973 INE428A16JL1 ALLAHABAD BK 3-Jun-13 99.9425 6.9999 2 150 99.9425 6.9999 INE652A16DU0 STATE BK OF PATIALA 3-Jun-13 99.9454 6.6466 1 50 99.9454 6.6466 INE238A16PZ1 AXIS BK 3-Jun-13 99.9332 8.1328 1 0.07 99.9332 8.1328 INE705A16FK2 VIJAYA BK 4-Jun-13 99.9206 7.2510 2 270 99.9206 7.2510 INE428A16JD8 ALLAHABAD BK 4-Jun-13 99.9233 7.0042 2 125 99.9233 7.0042 INE237A16TJ9 KOTAK MAH BK 4-Jun-13 99.9201 7.2967 1 100 99.9201 7.2967 INE008A16PI4 IDBI BK 4-Jun-13 99.9217 7.1505 2 50 99.9179 7.4978 INE428A16JC0 ALLAHABAD BK 5-Jun-13 99.9019 7.1698 3 125 99.9042 7.0001 INE008A16PD5 IDBI BK 5-Jun-13 99.9008 7.2488 1 5 99.9008 7.2488 INE160A16IZ2 PUNJAB NATIONAL BK 6-Jun-13 99.8851 6.9978 1 100 99.8851 6.9978 INE095A16HC1 INDUSIND BK 6-Jun-13 99.8810 7.2478 1 75 99.8810 7.2478 INE691A16GW7 UCO BK 7-Jun-13 99.8659 7.0017 1 100 99.8659 7.0017 INE160A16JA3 PUNJAB NATIONAL BK 10-Jun-13 99.8031 7.2010 1 25 99.8031 7.2010 INE008A16OB2 IDBI BK 12-Jun-13 99.7622 7.2503 1 25 99.7622 7.2503 INE608A16EM7 PUNJAB AND SIND BK 13-Jun-13 99.7407 7.2993 2 50 99.7407 7.2993 INE562A16BN0 INDIAN BK 14-Jun-13 99.7170 7.3992 2 500 99.7170 7.3992 INE654A16DC4 STATE BK OF TRAVANCORE 14-Jun-13 99.7055 7.7007 1 100 99.7055 7.7007 INE237A16PI9 KOTAK MAH BK 14-Jun-13 99.7017 7.8004 2 100 99.7017 7.8004 INE160A16JE5 PUNJAB NATIONAL BK 14-Jun-13 99.7151 7.4490 1 50 99.7151 7.4490 INE040A16826 HDFC BK 14-Jun-13 99.7132 7.4988 1 25 99.7132 7.4988 INE428A16JO5 ALLAHABAD BK 14-Jun-13 99.7132 7.4988 1 25 99.7132 7.4988 INE476A16JJ4 CANARA BK 14-Jun-13 99.7790 7.3494 1 5 99.7790 7.3494 INE705A16FX5 VIJAYA BK 17-Jun-13 99.6357 7.8503 1 25 99.6357 7.8503 INE562A16BO8 INDIAN BK 18-Jun-13 99.6242 7.6491 1 75 99.6242 7.6491 INE695A16GM9 UNITED BK OF INDIA 18-Jun-13 99.6364 7.3999 1 50 99.6364 7.3999 INE141A16HW1 OBC 18-Jun-13 99.6846 7.6990 1 25 99.6846 7.6990 INE705A16FY3 VIJAYA BK 18-Jun-13 99.6144 7.8494 1 25 99.6144 7.8494 INE141A16HW1 OBC 18-Jun-13 99.6253 7.6267 1 13 99.6253 7.6267 INE648A16FV1 SBBJ 18-Jun-13 99.6253 7.6267 1 10 99.6253 7.6267 INE705A16GA1 VIJAYA BK 19-Jun-13 99.6636 7.7000 1 25 99.6636 7.7000 INE036D16DJ3 THE KARUR VYSYA BK 19-Jun-13 99.5854 7.9978 1 0.08 99.5854 7.9978 INE476A16JP1 CANARA BK 21-Jun-13 99.5618 7.6499 2 250 99.5618 7.6499 INE084A16956 BK OF INDIA 24-Jun-13 99.5034 7.5902 1 35 99.5034 7.5902 INE476A16JH8 CANARA BK 24-Jun-13 99.5589 7.7007 1 25 99.5589 7.7007 INE160A16IW9 PUNJAB NATIONAL BK 25-Jun-13 99.4672 7.8205 1 50 99.4672 7.8205 INE008A16OW8 IDBI BK 26-Jun-13 99.4792 7.3495 1 5 99.4792 7.3495 INE166A16IE4 ING VYSYA BK 28-Jun-13 99.4371 7.3793 1 5 99.4371 7.3793 INE476A16JT3 CANARA BK 2-Jul-13 99.3078 7.9504 1 100 99.3078 7.9504 INE652A16GL2 STATE BK OF PATIALA 24-Jul-13 98.8317 7.9902 1 75 98.8317 7.9902 INE428A16KB0 ALLAHABAD BK 29-Jul-13 98.7178 8.0353 2 250 98.7178 8.0353 INE141A16LH4 OBC 29-Jul-13 98.7202 8.0200 2 75 98.7202 8.0200 INE651A16EV8 STATE BK OF MYSORE 29-Jul-13 98.7234 7.9997 1 25 98.7234 7.9997 INE483A16FK6 CENTRAL BK OF INDIA 30-Jul-13 98.6964 8.0350 6 325 98.6964 8.0350 INE652A16GQ1 STATE BK OF PATIALA 30-Jul-13 98.6980 8.0250 3 225 98.6980 8.0250 INE705A16GS3 VIJAYA BK 30-Jul-13 98.6948 8.0450 2 200 98.6948 8.0450 INE705A16GR5 VIJAYA BK 2-Aug-13 98.6420 7.9759 5 500 98.6422 7.9749 INE562A16DO4 INDIAN BK 2-Aug-13 98.6329 8.0304 6 450 98.6334 8.0273 INE168A16FU2 THE JAMMU AND KASHMIR BK 2-Aug-13 98.6153 8.1351 2 50 98.6153 8.1351 INE695A16GX6 UNITED BK OF INDIA 5-Aug-13 98.5623 8.0669 3 125 98.5679 8.0350 INE562A16DL0 INDIAN BK 5-Aug-13 98.5705 8.0202 1 10 98.5705 8.0202 INE695A16GY4 UNITED BK OF INDIA 7-Aug-13 98.5251 8.0353 1 25 98.5251 8.0353 INE483A16FJ8 CENTRAL BK OF INDIA 21-Aug-13 98.2085 8.1198 2 150 98.2085 8.1198 INE141A16KX3 OBC 29-Aug-13 98.0496 8.0673 4 500 98.0496 8.0673 INE562A16CD9 INDIAN BK 2-Sep-13 97.9331 8.1951 1 2 97.9331 8.1951 INE171A16DT3 THE FEDERAL BK 3-Sep-13 97.9153 8.1802 1 75 97.9153 8.1802 INE667A16BU2 SYNDICATE BK 10-Sep-13 97.7792 8.1275 1 100 97.7792 8.1275 INE141A16KQ7 OBC 24-Sep-13 97.4753 8.1499 2 100 97.4753 8.1499 INE238A16RA0 AXIS BK 27-Sep-13 97.3846 8.2375 1 0.03 97.3846 8.2375 INE141A16IN8 OBC 14-Oct-13 97.0528 8.1500 1 25 97.0528 8.1500 INE651A16DL1 STATE BK OF MYSORE 18-Oct-13 96.9687 8.1501 1 25 96.9687 8.1501 INE141A16IP3 OBC 30-Oct-13 96.7135 8.1601 1 50 96.7135 8.1601 INE654A16CN3 STATE BK OF TRAVANCORE 31-Oct-13 96.6966 8.1499 1 50 96.6966 8.1499 INE651A16EP0 STATE BK OF MYSORE 29-Nov-13 96.0866 8.1679 3 125 96.0718 8.2001 INE090A16XB1 ICICI BK 9-Dec-13 95.8517 8.2274 1 0.03 95.8517 8.2274 INE692A16BS4 UNION BK OF INDIA 13-Dec-13 95.7967 8.1710 2 125 95.7972 8.1700 INE692A16BS4 UNION BK OF INDIA 13-Dec-13 95.8564 8.1751 1 50 95.8564 8.1751 INE238A16RT0 AXIS BK 13-Dec-13 95.8346 8.2200 2 50 95.8346 8.2200 INE090A16XF2 ICICI BK 13-Dec-13 95.7590 8.2476 1 0.02 95.7590 8.2476 INE160A16IQ1 PUNJAB NATIONAL BK 16-Dec-13 95.7456 8.1500 1 50 95.7456 8.1500 INE028A16490 BK OF BARODA 20-Dec-13 95.6511 8.1750 1 25 95.6511 8.1750 INE160A16IR9 PUNJAB NATIONAL BK 23-Dec-13 95.5871 8.1799 4 225 95.5871 8.1799 INE434A16CU5 ANDHRA BK 23-Dec-13 95.5768 8.1999 1 150 95.5768 8.1999 INE028A16516 BK OF BARODA 27-Dec-13 95.5083 8.1741 3 250 95.5052 8.1801 INE457A16BY0 BK OF MAHARASHTRA 7-Feb-14 94.6358 8.2100 2 100 94.6296 8.2200 INE112A16DL4 CORPORATION BK 18-Feb-14 94.4685 8.2201 1 50 94.4685 8.2201 INE476A16IZ2 CANARA BK 24-Feb-14 94.3011 8.2000 1 100 94.3011 8.2000 INE476A16IZ2 CANARA BK 24-Feb-14 94.3611 8.2000 1 50 94.3611 8.2000 INE008A16OD8 IDBI BK 24-Feb-14 94.2946 8.2099 1 5 94.2946 8.2099 INE476A16JA3 CANARA BK 3-Mar-14 94.1481 8.2199 2 50 94.1481 8.2199 INE112A16DP5 CORPORATION BK 3-Mar-14 94.1947 8.2400 1 25 94.1947 8.2400 INE112A16DQ3 CORPORATION BK 4-Mar-14 94.1880 8.2200 1 50 94.1880 8.2200 INE483A16EP8 CENTRAL BK OF INDIA 5-Mar-14 94.1082 8.2200 2 75 94.0947 8.2400 INE028A16573 BK OF BARODA 6-Mar-14 94.1018 8.1999 2 50 94.1018 8.1999 INE565A16731 INDIAN OVERSEAS BK 6-Mar-14 94.1221 8.1699 1 25 94.1221 8.1699 INE434A16DK4 ANDHRA BK 7-Mar-14 94.0819 8.1999 1 25 94.0819 8.1999 INE238A16RX2 AXIS BK 10-Mar-14 93.9743 8.2700 1 50 93.9743 8.2700 INE141A16KK0 OBC 10-Mar-14 94.0085 8.2201 1 25 94.0085 8.2201 INE649A16DF7 STATE BK OF HYDERABAD 11-Mar-14 94.0230 8.1700 1 25 94.0230 8.1700 INE160A16JC9 PUNJAB NATIONAL BK 12-Mar-14 93.9825 8.2001 1 50 93.9825 8.2001 INE160A16JC9 PUNJAB NATIONAL BK 12-Mar-14 94.0421 8.2000 1 50 94.0421 8.2000 INE084A16AA4 BK OF INDIA 13-Mar-14 93.9627 8.2000 1 50 93.9627 8.2000 INE476A16JN6 CANARA BK 14-Mar-14 93.9498 8.1900 2 75 93.9637 8.1700 INE428A16JH9 ALLAHABAD BK 14-Mar-14 93.9221 8.2299 1 50 93.9221 8.2299 INE434A16DR9 ANDHRA BK 20-Mar-14 93.7958 8.2400 3 100 93.7958 8.2400 INE008A16PQ7 IDBI BK 21-Mar-14 93.8355 