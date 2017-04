Jun 3 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE428A16JD8 ALLAHABAD BK 4-Jun-13 99.9797 7.4110 5 650 99.9797 7.4110 INE692A16BO3 UNION BK OF INDIA 4-Jun-13 99.9799 7.3380 1 75 99.9799 7.3380 INE084A16949 BK OF INDIA 4-Jun-13 99.9800 7.3015 1 50 99.9800 7.3015 INE649A16CK9 STATE BK OF HYDERABAD 4-Jun-13 99.9789 7.7031 1 23 99.9789 7.7031 INE141A16KR5 OBC 5-Jun-13 99.9592 7.4490 2 150 99.9592 7.4490 INE428A16JC0 ALLAHABAD BK 5-Jun-13 99.9587 7.5404 1 43 99.9587 7.5404 INE648A16FN8 SBBJ 5-Jun-13 99.9597 7.3577 1 25 99.9597 7.3577 INE160A16IZ2 PUNJAB NATIONAL BK 6-Jun-13 99.9387 7.4587 3 150 99.9384 7.4993 INE238A16QC8 AXIS BK 6-Jun-13 99.9384 7.4993 1 50 99.9384 7.4993 INE434A16CE9 ANDHRA BK 6-Jun-13 99.9380 7.5480 1 25 99.9380 7.5480 INE565A16749 INDIAN OVERSEAS BK 6-Jun-13 99.9383 7.5115 1 25 99.9383 7.5115 INE077A16992 DENA BK 7-Jun-13 99.9186 7.4338 1 50 99.9186 7.4338 INE141A16HS9 OBC 7-Jun-13 99.9179 7.4978 1 50 99.9179 7.4978 INE008A16LB8 IDBI BK 10-Jun-13 99.8568 7.4763 2 100 99.8573 7.4514 INE428A16JM9 ALLAHABAD BK 10-Jun-13 99.8554 7.5508 1 25 99.8554 7.5508 INE476A16JI6 CANARA BK 11-Jun-13 99.8348 7.5497 1 10 99.8348 7.5497 INE008A16OB2 IDBI BK 12-Jun-13 99.8142 7.5492 1 50 99.8142 7.5492 INE090A16UQ5 ICICI BK 12-Jun-13 99.8093 7.7487 1 25 99.8093 7.7487 INE705A16FS5 VIJAYA BK 13-Jun-13 99.7936 7.5492 1 25 99.7936 7.5492 INE008A16LG7 IDBI BK 13-Jun-13 99.7949 7.5015 1 10 99.7949 7.5015 INE237A16PI9 KOTAK MAH BK 14-Jun-13 99.7715 7.5994 1 105 99.7715 7.5994 INE691A16GQ9 UCO BK 14-Jun-13 99.7745 7.4994 1 50 99.7745 7.4994 INE667A16BD8 SYNDICATE BK 14-Jun-13 99.7745 7.4994 1 50 99.7745 7.4994 INE008A16OV0 IDBI BK 14-Jun-13 99.7745 7.4994 1 50 99.7745 7.4994 INE160A16JE5 PUNJAB NATIONAL BK 14-Jun-13 99.7745 7.4994 1 50 99.7745 7.4994 INE238A16RS2 AXIS BK 14-Jun-13 99.7745 7.4994 1 25 99.7745 7.4994 INE683A16807 THE SOUTH INDIAN BK 14-Jun-13 99.7745 7.4994 1 0.1 99.7745 7.4994 INE667A16AP4 SYNDICATE BK 17-Jun-13 99.7112 7.5512 1 25 99.7112 7.5512 INE090A16UR3 ICICI BK 17-Jun-13 99.6958 7.9551 1 12 99.6958 7.9551 INE695A16GM9 UNITED BK OF INDIA 18-Jun-13 99.6907 7.5497 1 25 99.6907 7.5497 INE237A16PL3 KOTAK MAH BK 21-Jun-13 99.6193 7.7493 1 100 99.6193 7.7493 INE476A16JP1 CANARA BK 21-Jun-13 99.6217 7.7002 1 50 99.6217 7.7002 INE667A16BF3 SYNDICATE BK 21-Jun-13 99.6242 7.6491 1 25 99.6242 7.6491 INE040A16842 HDFC BK 21-Jun-13 99.6193 7.7493 1 25 99.6193 7.7493 INE040A16883 HDFC BK 24-Jun-13 99.5962 7.3992 1 5 99.5962 7.3992 INE652A16DY2 STATE BK OF PATIALA 25-Jun-13 99.5761 7.3992 1 5 99.5761 7.3992 INE237A16SJ1 KOTAK MAH BK 26-Jun-13 99.5109 7.8000 1 125 99.5109 7.8000 INE654A16CX2 STATE BK OF TRAVANCORE 26-Jun-13 99.5210 7.6381 1 43 99.5210 7.6381 INE160A16HZ4 PUNJAB NATIONAL BK 26-Jun-13 99.5053 7.8897 1 2.5 99.5053 7.8897 INE084A16972 BK OF INDIA 27-Jun-13 99.4982 7.6700 2 300 99.4982 7.6700 INE695A16GH9 UNITED BK OF INDIA 27-Jun-13 99.5028 7.5994 1 50 99.5028 7.5994 INE084A16972 BK OF INDIA 27-Jun-13 99.5109 7.8000 1 25 99.5109 7.8000 INE476A16JV9 CANARA BK 29-Jul-13 98.7830 8.0300 1 5 98.7830 8.0300 INE084A16AE6 BK OF INDIA 2-Aug-13 98.6996 8.0150 19 1275 98.6996 8.0150 INE428A16KA2 ALLAHABAD BK 2-Aug-13 98.6981 8.0245 16 1150 98.6980 8.0250 INE040A16941 HDFC BK 2-Aug-13 98.6900 8.0749 3 550 98.6900 8.0749 INE171A16FK7 THE FEDERAL BK 2-Aug-13 98.6868 8.0949 3 300 98.6868 8.0949 INE483A16FL4 CENTRAL BK OF INDIA 2-Aug-13 98.6964 8.0350 5 250 98.6964 8.0350 INE652A16GP3 STATE BK OF PATIALA 2-Aug-13 98.6980 8.0250 4 175 98.6980 8.0250 INE476A16JY3 CANARA BK 2-Aug-13 98.6948 8.0450 4 100 98.6948 8.0450 INE562A16DO4 INDIAN BK 2-Aug-13 98.6932 8.0550 3 75 98.6932 8.0550 INE695A16GX6 UNITED BK OF INDIA 5-Aug-13 98.6317 8.0374 1 25 98.6317 8.0374 INE562A16DL0 INDIAN BK 5-Aug-13 98.6346 8.0202 1 5 98.6346 8.0202 INE695A16GY4 UNITED BK OF INDIA 7-Aug-13 98.5889 8.0373 1 25 98.5889 8.0373 INE695A16HI5 UNITED BK OF INDIA 16-Aug-13 98.3909 8.0668 6 500 98.3912 8.0650 INE654A16DF7 STATE BK OF TRAVANCORE 16-Aug-13 98.3981 8.0299 1 5 98.3981 8.0299 INE008A16MK7 IDBI BK 29-Aug-13 98.0967 8.1400 1 200 98.0967 8.1400 INE141A16KX3 OBC 29-Aug-13 98.1139 8.0651 1 25 98.1139 8.0651 INE112A16CS1 CORPORATION BK 22-Nov-13 96.2360 8.3000 1 125 96.2360 8.3000 INE651A16EY2 STATE BK OF MYSORE 3-Dec-13 96.0858 8.1250 1 50 96.0858 8.1250 INE238A16RT0 AXIS BK 13-Dec-13 95.8297 8.2301 2 175 95.8297 8.2301 INE238A16RT0 AXIS BK 13-Dec-13 95.8504 8.2300 1 50 95.8504 8.2300 INE090A16XF2 ICICI BK 13-Dec-13 95.8176 8.2550 1 0.01 95.8176 8.2550 INE160A16IR9 PUNJAB NATIONAL BK 23-Dec-13 95.6384 8.1999 1 50 95.6384 8.1999 INE434A16DF4 ANDHRA BK 23-Jan-14 95.0056 8.1999 1 40 95.0056 8.1999 INE008A16OD8 IDBI BK 24-Feb-14 94.3481 8.2200 1 1 94.3481 8.2200 INE565A16715 INDIAN OVERSEAS BK 25-Feb-14 94.3488 8.1881 3 55 94.3606 8.1700 INE112A16DP5 CORPORATION BK 3-Mar-14 94.2080 8.2200 1 50 94.2080 8.2200 INE141A16KD5 OBC 4-Mar-14 94.1813 8.2301 1 25 94.1813 8.2301 INE428A16JF3 ALLAHABAD BK 4-Mar-14 94.1813 8.2301 1 1 94.1813 8.2301 INE036D16DD6 THE KARUR VYSYA BK 4-Mar-14 94.0811 8.3807 1 0.1 94.0811 8.3807 INE090A16YS3 ICICI BK 19-Mar-14 93.8544 8.2700 1 0.09 93.8544 8.2700 INE434A16DP3 ANDHRA BK 24-Mar-14 93.7958 8.2400 1 50 93.7958 8.2400 INE705A16GD5 VIJAYA BK 24-Mar-14 93.7600 8.2625 1 5 93.7600 8.2625 INE040A16909 HDFC BK 16-May-14 92.1182 9.0000 1 2.25 92.1182 9.0000 INE166A16IO3 ING VYSYA BK 28-May-14 92.3476 8.4250 1 20 92.3476 8.4250 INE683A16BG8 THE SOUTH INDIAN BK 2-Jun-14 92.3172 8.3450 1 60 92.3172 8.3450