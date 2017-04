Jun 4 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE160A16IZ2 PUNJAB NATIONAL BK 6-Jun-13 99.9799 7.3380 1 100 99.9799 7.3380 INE434A16CE9 ANDHRA BK 6-Jun-13 99.9799 7.3380 1 100 99.9799 7.3380 INE428A16JJ5 ALLAHABAD BK 6-Jun-13 99.9799 7.3380 1 100 99.9799 7.3380 INE434A16CE9 ANDHRA BK 6-Jun-13 99.9600 7.3029 1 25 99.9600 7.3029 INE141A16HS9 OBC 7-Jun-13 99.9394 7.3775 1 50 99.9394 7.3775 INE238A16SC4 AXIS BK 10-Jun-13 99.8974 7.4975 1 5 99.8974 7.4975 INE008A16OB2 IDBI BK 12-Jun-13 99.8405 7.2884 2 55 99.8413 7.2522 INE160A16IY5 PUNJAB NATIONAL BK 13-Jun-13 99.8206 7.2887 1 100 99.8206 7.2887 INE691A16GF2 UCO BK 13-Jun-13 99.8208 7.2806 1 100 99.8208 7.2806 INE428A16JO5 ALLAHABAD BK 14-Jun-13 99.7994 7.3351 2 175 99.7937 7.5455 INE112A16CX1 CORPORATION BK 14-Jun-13 99.8007 7.2890 1 100 99.8007 7.2890 INE040A16826 HDFC BK 14-Jun-13 99.7850 7.8644 1 63.5 99.7850 7.8644 INE095A16HL2 INDUSIND BK 14-Jun-13 99.7944 7.5199 1 50 99.7944 7.5199 INE160A16JE5 PUNJAB NATIONAL BK 14-Jun-13 99.7977 7.3989 1 50 99.7977 7.3989 INE160A16JE5 PUNJAB NATIONAL BK 14-Jun-13 99.8203 7.3010 1 25 99.8203 7.3010 INE692A16BQ8 UNION BK OF INDIA 14-Jun-13 99.8191 7.3498 1 25 99.8191 7.3498 INE237A16PI9 KOTAK MAH BK 14-Jun-13 99.8154 7.5004 1 5 99.8154 7.5004 INE692A16BH7 UNION BK OF INDIA 17-Jun-13 99.7389 7.3501 1 75 99.7389 7.3501 INE648A16FV1 SBBJ 18-Jun-13 99.7151 7.4490 1 50 99.7151 7.4490 INE141A16HW1 OBC 18-Jun-13 99.7143 7.4699 1 25 99.7143 7.4699 INE008A16PN4 IDBI BK 20-Jun-13 99.6723 7.5002 1 100 99.6723 7.5002 INE141A16IA5 OBC 21-Jun-13 99.6542 7.4503 1 25 99.6542 7.4503 INE667A16BF3 SYNDICATE BK 21-Jun-13 99.6322 7.9260 1 10 99.6322 7.9260 INE649A16DM3 STATE BK OF HYDERABAD 24-Jun-13 99.5855 7.5961 1 25 99.5855 7.5961 INE008A16LO1 IDBI BK 24-Jun-13 99.5644 7.9845 1 0.01 99.5644 7.9845 INE652A16DY2 STATE BK OF PATIALA 25-Jun-13 99.5853 7.5998 1 25 99.5853 7.5998 INE160A16IW9 PUNJAB NATIONAL BK 25-Jun-13 99.5490 7.8743 1 1 99.5490 7.8743 INE008A16OW8 IDBI BK 26-Jun-13 99.5500 7.4997 1 150 99.5500 7.4997 INE095A16HM0 INDUSIND BK 26-Jun-13 99.5410 7.6503 1 125 99.5410 7.6503 INE695A16GH9 UNITED BK OF INDIA 27-Jun-13 99.5265 7.5500 2 250 99.5265 7.5500 INE649A16CN3 STATE BK OF HYDERABAD 27-Jun-13 99.5296 7.5003 2 125 99.5296 7.5003 INE434A16CI0 ANDHRA BK 27-Jun-13 99.5296 7.5003 2 50 99.5296 7.5003 INE652A16EB8 STATE BK OF PATIALA 27-Jun-13 99.5296 7.5003 1 25 99.5296 7.5003 INE483A16FL4 CENTRAL BK OF INDIA 2-Aug-13 98.7136 8.0618 7 925 98.7052 8.1153 INE095A16HS7 INDUSIND BK 2-Aug-13 98.6868 8.2320 10 475 98.6911 8.2048 INE166A16IR6 ING VYSYA BK 2-Aug-13 98.6926 8.1953 6 325 98.6926 8.1953 INE562A16DO4 INDIAN BK 2-Aug-13 98.7147 8.0550 4 300 98.7147 8.0550 INE705A16GR5 VIJAYA BK 2-Aug-13 98.7163 8.0448 2 300 98.7163 8.0448 INE428A16KA2 ALLAHABAD BK 2-Aug-13 98.7178 8.0353 2 200 98.7178 8.0353 INE476A16JY3 CANARA BK 2-Aug-13 98.7100 8.0848 1 25 98.7100 8.0848 INE040A16958 HDFC BK 5-Aug-13 98.6469 8.0751 8 650 98.6469 8.0751 INE695A16GX6 UNITED BK OF INDIA 5-Aug-13 98.6531 8.0376 2 450 98.6531 8.0376 INE168A16FV0 THE JAMMU AND KASHMIR BK 5-Aug-13 98.6370 8.1350 3 150 98.6370 8.1350 INE695A16GY4 UNITED BK OF INDIA 7-Aug-13 98.6103 8.0373 1 25 98.6103 8.0373 INE695A16HJ3 UNITED BK OF INDIA 8-Aug-13 98.5876 8.0448 2 200 98.5876 8.0448 INE095A16HT5 INDUSIND BK 8-Aug-13 98.5547 8.2349 1 100 98.5547 8.2349 INE654A16DF7 STATE BK OF TRAVANCORE 16-Aug-13 98.4194 8.0299 1 5 98.4194 8.0299 INE667A16BV0 SYNDICATE BK 19-Aug-13 98.3481 8.0665 3 200 98.3484 8.0652 INE141A16KX3 OBC 29-Aug-13 98.1352 8.0650 2 275 98.1352 8.0650 INE428A16KD6 ALLAHABAD BK 30-Aug-13 98.1088 8.0873 2 100 98.1088 8.0873 INE483A16FM2 CENTRAL BK OF INDIA 2-Sep-13 98.0448 8.0875 3 150 98.0448 8.0875 INE651A16EZ9 STATE BK OF MYSORE 2-Sep-13 98.0594 8.0260 4 150 98.0596 8.0251 INE503A16BX3 DEVELOPMENT CREDIT BK 2-Sep-13 97.9235 8.5999 1 50 97.9235 8.5999 INE160A16IE7 PUNJAB NATIONAL BK 3-Sep-13 98.0205 8.1001 1 25 98.0205 8.1001 INE028A16516 BK OF BARODA 27-Dec-13 95.6076 8.1799 1 50 95.6076 8.1799 INE112A16DN0 CORPORATION BK 17-Feb-14 94.5151 8.2100 1 50 94.5151 8.2100 INE008A16OF3 IDBI BK 25-Feb-14 94.3530 8.2125 1 6 94.3530 8.2125 INE084A16881 BK OF INDIA 28-Feb-14 94.3106 8.1855 1 50 94.3106 8.1855 INE434A16DI8 ANDHRA BK 28-Feb-14 94.2880 8.2200 1 50 94.2880 8.2200 INE649A16DP6 STATE BK OF HYDERABAD 4-Mar-14 94.2279 8.1900 1 50 94.2279 8.1900 INE608A16EL9 PUNJAB AND SIND BK 4-Mar-14 94.2080 8.2200 1 25 94.2080 8.2200 INE141A16KI4 OBC 5-Mar-14 94.1947 8.2099 2 150 94.1947 8.2099 INE160A16IV1 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-14 94.2013 8.2000 1 25 94.2013 8.2000 INE112A16DS9 CORPORATION BK 6-Mar-14 94.1881 8.1900 1 50 94.1881 8.1900 INE084A16931 BK OF INDIA 7-Mar-14 94.1615 8.2000 1 25 94.1615 8.2000 INE160A16JB1 PUNJAB NATIONAL BK 10-Mar-14 94.1303 8.1872 3 175 94.1351 8.1801 INE691A16GV9 UCO BK 10-Mar-14 94.1014 8.2300 1 50 94.1014 8.2300 INE691A16GV9 UCO BK 10-Mar-14 94.0815 8.2299 1 25 94.0815 8.2299 INE112A16DT7 CORPORATION BK 13-Mar-14 94.0489 8.1901 1 100 94.0489 8.1901 INE476A16JN6 CANARA BK 14-Mar-14 93.9691 8.2776 1 200 93.9691 8.2776 INE565A16756 INDIAN OVERSEAS BK 14-Mar-14 94.0085 8.2201 1 25 94.0085 8.2201 INE077A16AB6 DENA BK 14-Mar-14 94.0085 8.2201 1 25 94.0085 8.2201 INE084A16998 BK OF INDIA 24-Mar-14 93.8311 8.1900 1 100 93.8311 8.1900 INE705A16GD5 VIJAYA BK 24-Mar-14 93.7958 8.2400 1 8 93.7958 8.2400 INE483A16EW4 CENTRAL BK OF INDIA 25-Mar-14 93.7759 8.2401 1 50 93.7759 8.2401 INE608A16ES4 PUNJAB AND SIND BK 17-Apr-14 93.2347 8.3549 1 50 93.2347 8.3549 INE084A16AH9 BK OF INDIA 2-Jun-14 92.3622 8.3150 4 125 92.3622 8.3150 INE652A16GR9 STATE BK OF PATIALA 2-Jun-14 92.3878 8.2848 4 100 92.3876 8.2850 INE608A16ER6 PUNJAB AND SIND BK 2-Jun-14 92.3282 8.3551 2 30 92.3282 8.3551 INE084A16AG1 BK OF INDIA 3-Jun-14 92.3427 8.3150 3 125 92.3427 8.3150 