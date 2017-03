Jun 5 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE141A16HS9 OBC 7-Jun-13 99.9596 7.3699 2 75 99.9596 7.3760 INE691A16GW7 UCO BK 7-Jun-13 99.9596 7.3760 2 75 99.9596 7.3760 INE483A16DE4 CENTRAL BK OF INDIA 7-Jun-13 99.9596 7.3760 1 50 99.9596 7.3760 INE008A16LB8 IDBI BK 10-Jun-13 99.8987 7.4024 1 25 99.8987 7.4024 INE705A16FV9 VIJAYA BK 10-Jun-13 99.9003 7.2854 1 25 99.9003 7.2854 INE476A16JI6 CANARA BK 11-Jun-13 99.8987 7.4024 1 10 99.8987 7.4024 INE691A16GF2 UCO BK 13-Jun-13 99.8381 7.3987 1 100 99.8381 7.3987 INE036D16DA2 THE KARUR VYSYA BK 14-Jun-13 99.8176 7.4109 1 125 99.8176 7.4109 INE160A16JE5 PUNJAB NATIONAL BK 14-Jun-13 99.8176 7.4109 1 50 99.8176 7.4109 INE692A16BQ8 UNION BK OF INDIA 14-Jun-13 99.8179 7.3986 1 50 99.8179 7.3986 INE040A16826 HDFC BK 14-Jun-13 99.8149 7.5208 1 45 99.8149 7.5208 INE428A16JO5 ALLAHABAD BK 14-Jun-13 99.8184 7.3783 1 25 99.8184 7.3783 INE683A16807 THE SOUTH INDIAN BK 14-Jun-13 99.8176 7.4109 1 0.1 99.8176 7.4109 INE667A16BG1 SYNDICATE BK 15-Jun-13 99.7974 7.4099 1 20 99.7974 7.4099 INE654A16CT0 STATE BK OF TRAVANCORE 17-Jun-13 99.7569 7.4123 1 75 99.7569 7.4123 INE141A16HW1 OBC 18-Jun-13 99.7354 7.4489 2 30 99.7354 7.4489 INE667A16AQ2 SYNDICATE BK 18-Jun-13 99.7318 7.5505 1 25 99.7318 7.5505 INE428A16JR8 ALLAHABAD BK 19-Jun-13 99.7093 7.6011 1 100 99.7093 7.6011 INE040A16842 HDFC BK 21-Jun-13 99.6659 7.6471 3 90 99.6626 7.7230 INE008A16LO1 IDBI BK 24-Jun-13 99.6111 7.5002 2 75.01 99.6111 7.5001 INE476A16JH8 CANARA BK 24-Jun-13 99.6106 7.5098 1 50 99.6106 7.5098 INE649A16DM3 STATE BK OF HYDERABAD 24-Jun-13 99.6364 7.3999 1 10 99.6364 7.3999 INE160A16IW9 PUNJAB NATIONAL BK 25-Jun-13 99.5783 7.7286 1 87 99.5783 7.7286 INE705A16GH6 VIJAYA BK 26-Jun-13 99.5703 7.5008 1 100 99.5703 7.5008 INE008A16OW8 IDBI BK 26-Jun-13 99.5794 7.3413 1 35 99.5794 7.3413 INE084A16972 BK OF INDIA 27-Jun-13 99.5493 7.5113 2 325 99.5500 7.4997 INE090A16VE9 ICICI BK 4-Jul-13 99.3645 8.0497 1 100 99.3645 8.0497 INE434A16CZ4 ANDHRA BK 5-Jul-13 99.3427 8.0501 1 75 99.3427 8.0501 INE483A16FG4 CENTRAL BK OF INDIA 15-Jul-13 99.1255 8.0502 2 125 99.1255 8.0502 INE476A16JV9 CANARA BK 29-Jul-13 98.8259 8.0303 1 5 98.8259 8.0303 INE095A16HS7 INDUSIND BK 2-Aug-13 98.7083 8.2352 7 600 98.7083 8.2352 INE483A16FL4 CENTRAL BK OF INDIA 2-Aug-13 98.7238 8.1351 5 250 98.7238 8.1351 INE084A16AE6 BK OF INDIA 2-Aug-13 98.7285 8.1047 3 75 98.7285 8.1047 INE476A16JY3 CANARA BK 2-Aug-13 98.7316 8.0847 1 50 98.7316 8.0847 INE434A16DY5 ANDHRA BK 5-Aug-13 98.6684 8.0753 8 600 98.6684 8.0753 INE695A16GX6 UNITED BK OF INDIA 5-Aug-13 98.6746 8.0372 3 325 98.6746 8.0372 INE428A16KC8 ALLAHABAD BK 5-Aug-13 98.6750 8.0347 6 225 98.6750 8.0347 INE667A16BW8 SYNDICATE BK 5-Aug-13 98.6717 8.0550 3 200 98.6717 8.0550 INE168A16FV0 THE JAMMU AND KASHMIR BK 5-Aug-13 98.6587 8.1349 1 50 98.6587 8.1349 INE008A16MC4 IDBI BK 5-Aug-13 98.6860 8.0999 1 50 98.6860 8.0999 INE695A16GY4 UNITED BK OF INDIA 7-Aug-13 98.6317 8.0374 1 25 98.6317 8.0374 INE095A16HT5 INDUSIND BK 8-Aug-13 98.5766 8.2350 1 50 98.5766 8.2350 INE141A16II8 OBC 13-Aug-13 98.4919 8.0998 1 50 98.4919 8.0998 INE651A16EM7 STATE BK OF MYSORE 14-Aug-13 98.4919 8.0998 1 50 98.4919 8.0998 INE528G16QX5 YES BK 29-Aug-13 98.1256 8.2026 2 250 98.1256 8.2026 INE649A16DE0 STATE BK OF HYDERABAD 30-Aug-13 98.1464 8.1099 1 50 98.1464 8.1099 INE683A16BF0 THE SOUTH INDIAN BK 2-Sep-13 98.0315 8.2352 2 300 98.0315 8.2352 INE562A16CD9 INDIAN BK 2-Sep-13 98.0567 8.1277 2 75 98.0567 8.1277 INE112A16CJ0 CORPORATION BK 2-Sep-13 98.0679 8.0799 1 50 98.0679 8.0799 INE654A16DG5 STATE BK OF TRAVANCORE 3-Sep-13 98.0486 8.0715 8 250 98.0496 8.0673 INE528G16UV1 YES BK 5-Sep-13 97.9750 8.2000 2 200 97.9750 8.2000 INE008A16PJ2 IDBI BK 10-Sep-13 97.8902 8.1100 1 25 97.8902 8.1100 INE160A16IJ6 PUNJAB NATIONAL BK 17-Sep-13 97.7319 8.1449 1 1.5 97.7319 8.1449 INE667A16BT4 SYNDICATE BK 24-Sep-13 97.5858 8.1350 1 50 97.5858 8.1350 INE608A16DZ1 PUNJAB AND SIND BK 26-Sep-13 97.5426 8.1376 1 0.01 97.5426 8.1376 INE141A16LR3 OBC 2-Dec-13 96.1168 8.1924 2 225 96.1168 8.1924 INE141A16IW9 OBC 6-Dec-13 96.0443 8.1701 1 25 96.0443 8.1701 INE608A16EH7 PUNJAB AND SIND BK 9-Dec-13 95.9612 8.2150 1 0.01 95.9612 8.2150 INE008A16OT4 IDBI BK 10-Dec-13 95.9334 8.2299 1 50 95.9334 8.2299 INE238A16RT0 AXIS BK 13-Dec-13 95.8519 8.2700 1 50 95.8519 8.2700 INE434A16DA5 ANDHRA BK 3-Jan-14 95.4532 8.2400 1 250 95.4532 8.2400 INE434A16DC1 ANDHRA BK 9-Jan-14 95.3094 8.2400 1 25 95.3094 8.2400 INE112A16DG4 CORPORATION BK 27-Jan-14 94.9853 8.2000 1 25 94.9853 8.2000 INE476A16IZ2 CANARA BK 24-Feb-14 94.4011 8.2000 1 100 94.4011 8.2000 INE238A16RK9 AXIS BK 24-Feb-14 93.9840 8.8500 1 0.1 93.9840 8.8500 INE483A16ER4 CENTRAL BK OF INDIA 26-Feb-14 94.3351 8.2401 3 275 94.3351 8.2401 INE692A16BW6 UNION BK OF INDIA 27-Feb-14 94.3741 8.1799 1 50 94.3741 8.1799 INE434A16DI8 ANDHRA BK 28-Feb-14 94.3216 8.2299 1 25 94.3216 8.2299 INE428A16JF3 ALLAHABAD BK 4-Mar-14 94.2612 8.2000 1 50 94.2612 8.2000 INE084A16915 BK OF INDIA 4-Mar-14 94.2677 8.1600 2 50 94.2677 8.1600 INE141A16KD5 OBC 4-Mar-14 94.2594 8.1725 1 10 94.2594 8.1725 INE160A16IV1 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-14 94.2425 8.1681 3 125 94.2478 8.1601 INE141A16KI4 OBC 5-Mar-14 94.2743 8.1500 1 50 94.2743 8.1500 INE160A16IV1 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-14 94.2743 8.1500 2 50 94.2743 8.1500 INE141A16KH6 OBC 7-Mar-14 94.1814 8.2000 1 25 94.1814 8.2000 INE434A16DK4 ANDHRA BK 7-Mar-14 94.2013 8.2000 1 25 94.2013 8.2000 INE691A16GV9 UCO BK 10-Mar-14 94.1416 8.1999 1 25 94.1416 8.1999 INE160A16JC9 PUNJAB NATIONAL BK 12-Mar-14 94.1051 8.1951 1 100 94.1051 8.1951 INE112A16DT7 CORPORATION BK 13-Mar-14 94.1226 8.1400 2 50 94.1226 8.1400 INE112A16DT7 CORPORATION BK 13-Mar-14 94.0620 8.2000 1 50 94.0620 8.2000 INE608A16EN5 PUNJAB AND SIND BK 13-Mar-14 94.0751 8.2100 1 50 94.0751 8.2100 INE434A16DL2 ANDHRA BK 14-Mar-14 94.0319 8.2149 1 100 94.0319 8.2149 INE691A16GZ0 UCO BK 18-Mar-14 93.9558 8.2100 1 25 93.9558 8.2100 INE434A16DR9 ANDHRA BK 20-Mar-14 93.9300 8.1900 1 25 93.9300 8.1900 INE562A16DG0 INDIAN BK 20-Mar-14 93.9429 8.2000 1 25 93.9429 8.2000 INE562A16DG0 INDIAN BK 20-Mar-14 93.9231 8.1999 1 25 93.9231 8.1999 INE008A16PQ7 IDBI BK 21-Mar-14 93.8823 8.2300 1 50 93.8823 8.2300 INE652A16GI8 STATE BK OF PATIALA 21-Mar-14 93.9509 8.1600 1 25 93.9509 8.1600 INE476A16JO4 CANARA BK 24-Mar-14 93.8917 8.1601 3 250 93.8917 8.1601 INE476A16JO4 CANARA BK 24-Mar-14 93.8403 8.2050 2 50 93.8403 8.2050 INE483A16EW4 CENTRAL BK OF INDIA 25-Mar-14 93.8135 8.2149 1 50 93.8135 8.2149 INE237A16UX8 KOTAK MAH BK 3-Jun-14 92.2901 8.4000 1 100 92.2901 8.4000 INE705A16GV7 VIJAYA BK 3-Jun-14 92.3028 8.3850 3 100 92.3028 8.3850 INE166A16IS4 ING VYSYA BK 3-Jun-14 92.2732 8.4200 2 53 92.2732 8.4200 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : For 