Jun 6 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE141A16HS9 OBC 7-Jun-13 99.9796 7.4361 3 160 99.9797 7.4110 INE691A16GW7 UCO BK 7-Jun-13 99.9797 7.4110 1 50 99.9797 7.4110 INE237A16TU6 KOTAK MAH BK 7-Jun-13 99.9799 7.3380 1 50 99.9799 7.3380 INE483A16DE4 CENTRAL BK OF INDIA 7-Jun-13 99.9797 7.4110 1 50 99.9797 7.4110 INE008A16KV8 IDBI BK 7-Jun-13 99.9797 7.4110 1 25 99.9797 7.4110 INE008A16LB8 IDBI BK 10-Jun-13 99.9191 7.3839 6 137 99.9193 7.3698 INE483A16DD6 CENTRAL BK OF INDIA 10-Jun-13 99.9184 7.4521 1 125 99.9184 7.4521 INE238A16SC4 AXIS BK 10-Jun-13 99.9190 7.3972 2 100 99.9190 7.3972 INE095A16HE7 INDUSIND BK 10-Jun-13 99.9204 7.2693 1 45 99.9204 7.2693 INE608A16EB0 PUNJAB AND SIND BK 10-Jun-13 99.9193 7.3698 1 25 99.9193 7.3698 INE428A16JM9 ALLAHABAD BK 10-Jun-13 99.9190 7.3972 1 24 99.9190 7.3972 INE171A16EX3 THE FEDERAL BK 10-Jun-13 99.9190 7.3972 1 24 99.9190 7.3972 INE141A16JT3 OBC 10-Jun-13 99.9168 7.5983 1 5 99.9168 7.5983 INE008A16OB2 IDBI BK 12-Jun-13 99.8782 7.4185 1 50 99.8782 7.4185 INE160A16IY5 PUNJAB NATIONAL BK 13-Jun-13 99.8591 7.3573 1 100 99.8591 7.3573 INE112A16CX1 CORPORATION BK 14-Jun-13 99.8391 7.3529 1 100 99.8391 7.3529 INE160A16JE5 PUNJAB NATIONAL BK 14-Jun-13 99.8374 7.4307 1 100 99.8374 7.4307 INE084A16899 BK OF INDIA 14-Jun-13 99.8389 7.3620 1 50 99.8389 7.3620 INE040A16826 HDFC BK 14-Jun-13 99.8564 7.4985 1 25 99.8564 7.4985 INE565A16764 INDIAN OVERSEAS BK 17-Jun-13 99.7745 7.4994 1 75 99.7745 7.4994 INE705A16FX5 VIJAYA BK 17-Jun-13 99.7627 7.8928 1 10 99.7627 7.8928 INE695A16GM9 UNITED BK OF INDIA 18-Jun-13 99.7616 7.2687 1 25 99.7616 7.2687 INE428A16JR8 ALLAHABAD BK 19-Jun-13 99.7332 7.5110 1 25 99.7332 7.5110 INE476A16JP1 CANARA BK 21-Jun-13 99.7132 7.4988 1 5 99.7132 7.4988 INE695A16GS6 UNITED BK OF INDIA 24-Jun-13 99.6252 7.6287 1 50 99.6252 7.6287 INE040A16883 HDFC BK 24-Jun-13 99.6438 7.2488 1 45 99.6438 7.2488 INE084A16956 BK OF INDIA 24-Jun-13 99.6335 7.4591 1 10 99.6335 7.4591 INE008A16LO1 IDBI BK 24-Jun-13 99.6080 7.9802 1 0.08 99.6080 7.9802 INE160A16IW9 PUNJAB NATIONAL BK 25-Jun-13 99.6111 7.5001 1 1 99.6111 7.5001 INE237A16PR0 KOTAK MAH BK 4-Jul-13 99.3863 8.0494 1 200 99.3863 8.0494 INE237A16UL3 KOTAK MAH BK 5-Jul-13 99.3645 8.0497 1 25 99.3645 8.0497 INE695A16GT4 UNITED BK OF INDIA 12-Jul-13 99.2331 8.0595 1 50 99.2331 8.0595 INE166A16IR6 ING VYSYA BK 2-Aug-13 98.7366 8.1937 1 20 98.7366 8.1937 INE705A16GR5 VIJAYA BK 2-Aug-13 98.7860 8.0099 1 5 98.7860 8.0099 INE428A16KC8 ALLAHABAD BK 5-Aug-13 98.6804 8.1349 15 1050 98.6804 8.1349 INE084A16AF3 BK OF INDIA 5-Aug-13 98.6948 8.0450 1 200 98.6948 8.0450 INE141A16IF4 OBC 5-Aug-13 98.6804 8.1349 5 200 98.6804 8.1349 INE695A16GX6 UNITED BK OF INDIA 5-Aug-13 98.6960 8.0375 1 75 98.6960 8.0375 INE705A16GY1 VIJAYA BK 5-Aug-13 98.6812 8.1299 1 50 98.6812 8.1299 INE483A16FN0 CENTRAL BK OF INDIA 6-Aug-13 98.6587 8.1349 3 200 98.6587 8.1349 INE695A16GY4 UNITED BK OF INDIA 7-Aug-13 98.6531 8.0376 2 50 98.6531 8.0376 INE090A16VU5 ICICI BK 7-Aug-13 98.6428 8.0999 1 25 98.6428 8.0999 INE476A16JX5 CANARA BK 8-Aug-13 98.6321 8.0350 2 100 98.6321 8.0350 INE705A16GX3 VIJAYA BK 16-Aug-13 98.4413 8.1399 2 200 98.4413 8.1399 INE008A16MK7 IDBI BK 29-Aug-13 98.1628 8.1325 1 200 98.1628 8.1325 INE562A16CB3 INDIAN BK 3-Sep-13 98.0684 8.0777 4 325 98.0614 8.1076 INE654A16DG5 STATE BK OF TRAVANCORE 3-Sep-13 98.0712 8.0660 5 300 98.0661 8.0876 INE166A16IT2 ING VYSYA BK 6-Sep-13 97.9659 8.2376 1 200 97.9659 8.2376 INE652A16GA5 STATE BK OF PATIALA 10-Sep-13 97.9304 8.0349 2 50 97.9317 8.0299 INE008A16PA1 IDBI BK 12-Sep-13 97.8638 8.1299 1 25 97.8638 8.1299 INE090A16WN8 ICICI BK 15-Sep-13 97.7945 8.1501 2 0.2 97.7945 8.1501 INE562A16CH0 INDIAN BK 16-Sep-13 97.7752 8.1424 1 2 97.7752 8.1424 INE651A16DR8 STATE BK OF MYSORE 22-Nov-13 96.3637 8.1499 1 50 96.3637 8.1499 INE667A16BY4 SYNDICATE BK 3-Dec-13 96.1213 8.1825 1 50 96.1213 8.1825 INE028A16466 BK OF BARODA 6-Dec-13 96.0835 8.1300 1 25 96.0835 8.1300 INE028A16474 BK OF BARODA 12-Dec-13 95.9746 8.1000 1 50 95.9746 8.1000 INE692A16BS4 UNION BK OF INDIA 13-Dec-13 95.9686 8.1125 2 100 95.9698 8.1100 INE649A16CV6 STATE BK OF HYDERABAD 13-Dec-13 95.9422 8.1249 1 25 95.9422 8.1249 INE651A16EI5 STATE BK OF MYSORE 16-Dec-13 95.8929 8.1000 1 50 95.8929 8.1000 INE028A16516 BK OF BARODA 27-Dec-13 95.6740 8.1300 1 50 95.6740 8.1300 INE705A16FN6 VIJAYA BK 16-Jan-14 95.1949 8.2250 1 0.1 95.1949 8.2250 INE457A16BY0 BK OF MAHARASHTRA 7-Feb-14 94.7810 8.1700 1 50 94.7810 8.1700 INE008A16NV2 IDBI BK 10-Feb-14 94.7207 8.1701 1 50 94.7207 8.1701 INE112A16DN0 CORPORATION BK 17-Feb-14 94.5851 8.1625 1 3.5 94.5851 8.1625 INE483A16ER4 CENTRAL BK OF INDIA 26-Feb-14 94.3552 8.2400 2 225 94.3552 8.2400 INE141A16KD5 OBC 4-Mar-14 94.2843 8.1650 1 25 94.2843 8.1650 INE428A16JF3 ALLAHABAD BK 4-Mar-14 94.2612 8.2000 1 5 94.2612 8.2000 INE028A16581 BK OF BARODA 5-Mar-14 94.2723 8.1531 1 5 94.2723 8.1531 INE028A16573 BK OF BARODA 6-Mar-14 94.2877 8.1000 1 50 94.2877 8.1000 INE562A16DC9 INDIAN BK 6-Mar-14 94.2545 8.1500 1 25 94.2545 8.1500 INE565A16756 INDIAN OVERSEAS BK 14-Mar-14 94.0961 8.1499 2 100 94.0961 8.1499 INE008A16PB9 IDBI BK 19-Mar-14 93.9471 8.2226 2 2.5 93.9471 8.2226 INE008A16PQ7 IDBI BK 21-Mar-14 93.9022 8.2300 1 50 93.9022 8.2300 INE608A16EU0 PUNJAB AND SIND BK 14-Apr-14 93.3268 8.3650 1 75 93.3268 8.3650 INE476A16JZ0 CANARA BK 4-Jun-14 92.4089 8.2599 1 100 92.4089 8.2599 INE476A16JZ0 CANARA BK 4-Jun-14 92.4282 8.2600 1 100 92.4282 8.2600 INE112A16DU5 CORPORATION BK 5-Jun-14 92.3342 8.3250 1 25 92.3342 8.3250 INE141A16LQ5 OBC 5-Jun-14 92.3172 8.3450 1 25 92.3172 8.3450 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : For Secondary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com