Jun 7 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE483A16DD6 CENTRAL BK OF INDIA 10-Jun-13 99.9392 7.4018 2 125 99.9392 7.4018 INE141A16JT3 OBC 10-Jun-13 99.9396 7.3531 1 25 99.9396 7.3531 INE171A16EX3 THE FEDERAL BK 10-Jun-13 99.9393 7.3897 1 25 99.9393 7.3897 INE428A16JM9 ALLAHABAD BK 10-Jun-13 99.9392 7.4018 1 20 99.9392 7.4018 INE171A16FC4 THE FEDERAL BK 12-Jun-13 99.8987 7.4024 1 50 99.8987 7.4024 INE141A16HV3 OBC 14-Jun-13 99.8585 7.3874 2 100 99.8592 7.3521 INE692A16BQ8 UNION BK OF INDIA 14-Jun-13 99.8590 7.3640 2 35 99.8592 7.3521 INE090A16UT9 ICICI BK 14-Jun-13 99.8564 7.4985 1 25 99.8564 7.4985 INE565A16764 INDIAN OVERSEAS BK 17-Jun-13 99.7952 7.4905 1 75 99.7952 7.4905 INE095A16HK4 INDUSIND BK 17-Jun-13 99.7895 7.6995 2 50 99.7895 7.6995 INE649A16DJ9 STATE BK OF HYDERABAD 19-Jun-13 99.7540 7.5010 1 50 99.7540 7.5010 INE652A16DY2 STATE BK OF PATIALA 25-Jun-13 99.6273 7.5857 7 58.24 99.6316 7.4980 INE649A16CN3 STATE BK OF HYDERABAD 27-Jun-13 99.5853 7.5998 1 50 99.5853 7.5998 INE141A16LD3 OBC 2-Jul-13 99.4523 8.0405 1 50 99.4523 8.0405 INE476A16JT3 CANARA BK 2-Jul-13 99.4517 8.0493 1 25 99.4517 8.0493 INE695A16GT4 UNITED BK OF INDIA 12-Jul-13 99.2340 8.0499 1 25 99.2340 8.0499 INE476A16JY3 CANARA BK 2-Aug-13 98.7748 8.0847 2 50 98.7748 8.0847 INE483A16FL4 CENTRAL BK OF INDIA 2-Aug-13 98.7703 8.1148 1 25 98.7703 8.1148 INE695A16GX6 UNITED BK OF INDIA 5-Aug-13 98.7182 8.0327 2 225 98.7182 8.0327 INE238A16QT2 AXIS BK 5-Aug-13 98.6851 8.2429 1 90.5 98.6851 8.2429 INE428A16KC8 ALLAHABAD BK 5-Aug-13 98.7013 8.1400 1 25 98.7013 8.1400 INE428A16KC8 ALLAHABAD BK 5-Aug-13 98.7785 8.0600 1 5 98.7785 8.0600 INE483A16FN0 CENTRAL BK OF INDIA 6-Aug-13 98.6830 8.1184 19 1150 98.6804 8.1349 INE040A16867 HDFC BK 6-Aug-13 98.6161 8.5367 3 225 98.6908 8.0700 INE141A16LS1 OBC 6-Aug-13 98.6804 8.1349 2 100 98.6804 8.1349 INE168A16FW8 THE JAMMU AND KASHMIR BK 7-Aug-13 98.6522 8.1749 2 100 98.6522 8.1749 INE695A16GY4 UNITED BK OF INDIA 7-Aug-13 98.6754 8.0323 2 75 98.6754 8.0323 INE483A16FH2 CENTRAL BK OF INDIA 12-Aug-13 98.5503 8.1352 3 250 98.5503 8.1352 INE654A16DF7 STATE BK OF TRAVANCORE 16-Aug-13 98.5000 7.9405 1 62 98.5000 7.9405 INE483A16FJ8 CENTRAL BK OF INDIA 21-Aug-13 98.3559 8.1350 2 100 98.3559 8.1350 INE095A16HV1 INDUSIND BK 29-Aug-13 98.1728 8.1848 1 50 98.1728 8.1848 INE562A16CB3 INDIAN BK 3-Sep-13 98.0938 8.0602 3 75 98.0961 8.0501 INE565A16772 INDIAN OVERSEAS BK 6-Sep-13 98.0187 8.1076 8 750 98.0187 8.1076 INE166A16IT2 ING VYSYA BK 6-Sep-13 97.9881 8.2355 2 250 97.9876 8.2375 INE008A16PJ2 IDBI BK 10-Sep-13 97.9104 8.1998 3 450 97.9104 8.1998 INE238A16QY2 AXIS BK 16-Sep-13 97.7681 8.2499 1 5 97.7681 8.2499 INE667A16BT4 SYNDICATE BK 24-Sep-13 97.6340 8.1148 1 25 97.6340 8.1148 INE654A16DH3 STATE BK OF TRAVANCORE 4-Dec-13 96.1475 8.1250 2 75 96.1475 8.1250 INE141A16IY5 OBC 11-Dec-13 96.0629 8.1301 1 50 96.0629 8.1301 INE141A16JA3 OBC 12-Dec-13 96.0424 8.1300 1 50 96.0424 8.1300 INE434A16CV3 ANDHRA BK 27-Dec-13 95.6638 8.1500 2 100 95.6638 8.1500 INE112A16DN0 CORPORATION BK 17-Feb-14 94.6004 8.1700 1 25 94.6004 8.1700 INE112A16DP5 CORPORATION BK 3-Mar-14 94.3741 8.1799 1 50 94.3741 8.1799 INE112A16DP5 CORPORATION BK 3-Mar-14 94.3470 8.1300 1 50 94.3470 8.1300 INE112A16DQ3 CORPORATION BK 4-Mar-14 94.3272 8.1300 1 50 94.3272 8.1300 INE084A16915 BK OF INDIA 4-Mar-14 94.3272 8.1300 2 50 94.3272 8.1300 INE084A16915 BK OF INDIA 4-Mar-14 94.3867 8.1300 1 25 94.3867 8.1300 INE476A16JM8 CANARA BK 5-Mar-14 94.3074 8.1300 1 25 94.3074 8.1300 INE457A16CA8 BK OF MAHARASHTRA 5-Mar-14 94.2711 8.1850 1 13 94.2711 8.1850 INE428A16JK3 ALLAHABAD BK 6-Mar-14 94.2677 8.1600 1 50 94.2677 8.1600 INE434A16DQ1 ANDHRA BK 6-Mar-14 94.2743 8.1500 1 25 94.2743 8.1500 INE166A16IW6 ING VYSYA BK 10-Mar-14 94.0610 8.3500 5 350 94.0610 8.3500 INE705A16FR7 VIJAYA BK 10-Mar-14 94.1816 8.1700 1 25 94.1816 8.1700 INE160A16JC9 PUNJAB NATIONAL BK 12-Mar-14 94.1948 8.1799 1 50 94.1948 8.1799 INE112A16DT7 CORPORATION BK 13-Mar-14 94.1034 8.1976 1 125 94.1034 8.1976 INE077A16AC4 DENA BK 13-Mar-14 94.1950 8.1500 1 50 94.1950 8.1500 INE077A16AB6 DENA BK 14-Mar-14 94.1752 8.1500 1 50 94.1752 8.1500 INE691A16GY3 UCO BK 14-Mar-14 94.1158 8.1500 1 25 94.1158 8.1500 INE705A16FU1 VIJAYA BK 14-Mar-14 94.0954 8.1801 1 25 94.0954 8.1801 INE476A16JO4 CANARA BK 24-Mar-14 93.9255 8.1400 2 100 93.9255 8.1400 INE166A16IV8 ING VYSYA BK 28-Mar-14 93.6981 8.3500 2 75 93.6981 8.3500 INE084A16AG1 BK OF INDIA 3-Jun-14 92.4161 8.2972 4 225 92.4560 8.2500 INE476A16JZ0 CANARA BK 4-Jun-14 92.3858 8.3100 7 400 92.3647 8.3350 INE608A16ET2 PUNJAB AND SIND BK 5-Jun-14 92.3537 8.3250 1 100 92.3537 8.3250 INE562A16DQ9 INDIAN BK 5-Jun-14 92.3791 8.2950 1 100 92.3791 8.2950 INE112A16DU5 CORPORATION BK 5-Jun-14 92.3537 8.3250 3 100 92.3537 8.3250 