Jun 10 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE648A16FR9 SBBJ 12-Jun-13 99.9595 7.3942 2 75 99.9595 7.3942 INE008A16OB2 IDBI BK 12-Jun-13 99.9594 7.4064 3 75 99.9595 7.3942 INE090A16UQ5 ICICI BK 12-Jun-13 99.9576 7.7413 1 5 99.9576 7.7413 INE654A16CW4 STATE BK OF TRAVANCORE 13-Jun-13 99.9392 7.4018 2 100 99.9392 7.4018 INE428A16JO5 ALLAHABAD BK 14-Jun-13 99.9202 7.2876 1 175 99.9202 7.2876 INE667A16BD8 SYNDICATE BK 14-Jun-13 99.9190 7.3972 1 100 99.9190 7.3972 INE237A16PI9 KOTAK MAH BK 14-Jun-13 99.9179 7.4978 2 75 99.9179 7.4978 INE141A16HV3 OBC 14-Jun-13 99.9186 7.4293 2 50 99.9189 7.4064 INE692A16BQ8 UNION BK OF INDIA 14-Jun-13 99.9189 7.4064 1 25 99.9189 7.4064 INE565A16764 INDIAN OVERSEAS BK 17-Jun-13 99.8583 7.3991 2 100 99.8583 7.3991 INE667A16AP4 SYNDICATE BK 17-Jun-13 99.8583 7.3991 1 100 99.8583 7.3991 INE705A16FX5 VIJAYA BK 17-Jun-13 99.8785 7.4002 1 25 99.8785 7.4002 INE565A16764 INDIAN OVERSEAS BK 17-Jun-13 99.8760 7.5527 1 25 99.8760 7.5527 INE141A16HW1 OBC 18-Jun-13 99.8348 7.5497 1 25 99.8348 7.5497 INE705A16GA1 VIJAYA BK 19-Jun-13 99.8142 7.5492 1 25 99.8142 7.5492 INE649A16DJ9 STATE BK OF HYDERABAD 19-Jun-13 99.8359 7.4994 1 25 99.8359 7.4994 INE476A16JP1 CANARA BK 21-Jun-13 99.7700 7.6497 3 215 99.7700 7.6494 INE562A16BQ3 INDIAN BK 21-Jun-13 99.7700 7.6494 1 200 99.7700 7.6494 INE483A16ES2 CENTRAL BK OF INDIA 21-Jun-13 99.7745 7.4994 2 100 99.7745 7.4994 INE476A16JH8 CANARA BK 24-Jun-13 99.7074 7.6509 1 225 99.7074 7.6509 INE040A16883 HDFC BK 24-Jun-13 99.7074 7.6509 1 100 99.7074 7.6509 INE695A16GS6 UNITED BK OF INDIA 24-Jun-13 99.7085 7.6220 1 50 99.7085 7.6220 INE237A16UJ7 KOTAK MAH BK 25-Jun-13 99.6891 7.5888 1 90 99.6891 7.5888 INE160A16IW9 PUNJAB NATIONAL BK 25-Jun-13 99.6889 7.5937 1 4 99.6889 7.5937 INE654A16CX2 STATE BK OF TRAVANCORE 26-Jun-13 99.6668 7.6265 1 43 99.6668 7.6265 INE084A16972 BK OF INDIA 27-Jun-13 99.6710 7.5301 1 25 99.6710 7.5301 INE238A16QK1 AXIS BK 27-Jun-13 99.6701 7.5508 1 5 99.6701 7.5508 INE238A16QL9 AXIS BK 28-Jun-13 99.6193 7.7493 2 300 99.6193 7.7493 INE476A16JT3 CANARA BK 2-Jul-13 99.5210 7.9853 1 25 99.5210 7.9853 INE141A16LH4 OBC 29-Jul-13 98.9975 7.7004 1 5 98.9975 7.7004 INE084A16AI7 BK OF INDIA 8-Aug-13 98.7102 8.0838 7 850 98.7163 8.0448 INE141A16LT9 OBC 8-Aug-13 98.7021 8.1350 6 250 98.7021 8.1350 INE141A16LV5 OBC 12-Aug-13 98.6220 8.0952 3 150 98.6220 8.0952 INE168A16FX6 THE JAMMU AND KASHMIR BK12-Aug-13 98.6086 8.1750 2 100 98.6086 8.1750 INE434A16DZ2 ANDHRA BK 22-Aug-13 98.4064 8.0970 5 500 98.4087 8.0852 INE008A16MK7 IDBI BK 29-Aug-13 98.2472 8.1398 3 300 98.2472 8.1398 INE095A16HV1 INDUSIND BK 29-Aug-13 98.2376 8.1852 1 50 98.2376 8.1852 INE649A16DE0 STATE BK OF HYDERABAD 30-Aug-13 98.2556 8.1001 2 50 98.2556 8.1001 INE434A16EA3 ANDHRA BK 6-Sep-13 98.0897 8.0777 5 150 98.0897 8.0777 INE141A16KT1 OBC 10-Sep-13 98.0004 8.0951 5 450 98.0004 8.0951 INE008A16PJ2 IDBI BK 10-Sep-13 97.9762 8.1951 1 50 97.9762 8.1951 INE562A16CG2 INDIAN BK 10-Sep-13 97.9980 8.1050 2 50 97.9980 8.1050 INE160A16IG2 PUNJAB NATIONAL BK 10-Sep-13 98.0016 8.0901 1 25 98.0016 8.0901 INE652A16EC6 STATE BK OF PATIALA 12-Sep-13 97.9621 8.0777 1 25 97.9621 8.0777 INE562A16CH0 INDIAN BK 16-Sep-13 97.8664 8.1198 1 5 97.8664 8.1198 INE483A16DY2 CENTRAL BK OF INDIA 6-Dec-13 96.1522 8.1601 2 300 96.1522 8.1601 INE008A16OT4 IDBI BK 10-Dec-13 96.0903 8.1599 1 100 96.0903 8.1599 INE160A16IP3 PUNJAB NATIONAL BK 12-Dec-13 96.0377 8.1400 1 25 96.0377 8.1400 INE692A16BS4 UNION BK OF INDIA 13-Dec-13 96.0266 8.1199 1 25 96.0266 8.1199 INE160A16IQ1 PUNJAB NATIONAL BK 16-Dec-13 95.9584 8.1340 2 125 95.9603 8.1300 INE667A16BC0 SYNDICATE BK 16-Dec-13 95.9460 8.1600 2 100 95.9460 8.1600 INE141A16JB1 OBC 16-Dec-13 95.9507 8.1501 1 50 95.9507 8.1501 INE112A16DC3 CORPORATION BK 17-Dec-13 95.9398 8.1300 1 75 95.9398 8.1300 INE141A16JD7 OBC 19-Dec-13 95.8891 8.1500 1 25 95.8891 8.1500 INE667A16BJ5 SYNDICATE BK 27-Dec-13 95.7151 8.1700 1 25 95.7151 8.1700 INE112A16DM2 CORPORATION BK 19-Feb-14 94.6094 8.2201 1 100 94.6094 8.2201 INE565A16715 INDIAN OVERSEAS BK 25-Feb-14 94.4940 8.1800 1 20 94.4940 8.1800 INE476A16JA3 CANARA BK 3-Mar-14 94.3746 8.2100 1 100 94.3746 8.2100 INE112A16DP5 CORPORATION BK 3-Mar-14 94.3746 8.2100 1 100 94.3746 8.2100 INE476A16JM8 CANARA BK 5-Mar-14 94.3389 8.2033 2 300 94.3346 8.2100 INE160A16IV1 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-14 94.3346 8.2100 1 125 94.3346 8.2100 INE160A16IV1 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-14 94.3342 8.1799 2 50 94.3342 8.1799 INE028A16573 BK OF BARODA 6-Mar-14 94.3146 8.2099 1 25 94.3146 8.2099 INE166A16IW6 ING VYSYA BK 10-Mar-14 94.1292 8.3388 3 150 94.1218 8.3500 INE160A16JB1 PUNJAB NATIONAL BK 10-Mar-14 94.2197 8.2325 2 100 94.1751 8.3000 INE691A16GV9 UCO BK 10-Mar-14 94.2214 8.2299 1 55 94.2214 8.2299 INE160A16JB1 PUNJAB NATIONAL BK 10-Mar-14 94.2345 8.1801 1 25 94.2345 8.1801 INE160A16JC9 PUNJAB NATIONAL BK 12-Mar-14 94.1814 8.2000 1 25 94.1814 8.2000 INE112A16DT7 CORPORATION BK 13-Mar-14 94.1146 8.3000 1 25 94.1146 8.3000 INE476A16JN6 CANARA BK 14-Mar-14 94.1427 8.2280 2 125 94.0945 8.3000 INE565A16756 INDIAN OVERSEAS BK 14-Mar-14 94.1550 8.1800 1 25 94.1550 8.1800 INE160A16JD7 PUNJAB NATIONAL BK 20-Mar-14 94.0353 8.2100 1 50 94.0353 8.2100 INE160A16JF2 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-14 93.9429 8.2000 1 75 93.9429 8.2000 INE040A16909 HDFC BK 16-May-14 92.8073 8.3200 2 50 92.8073 8.3200 INE084A16AG1 BK OF INDIA 3-Jun-14 92.5154 8.2483 9 260 92.5182 8.2450 INE084A16AG1 BK OF INDIA 3-Jun-14 92.4915 8.3000 1 100 92.4915 8.3000 INE692A16CB8 UNION BK OF INDIA 6-Jun-14 92.4306 8.2800 1 50 92.4306 8.2800 INE565A16780 INDIAN OVERSEAS BK 9-Jun-14 92.3853 8.2650 5 300 92.3853 8.2650 INE141A16LW3 OBC 9-Jun-14 92.3768 8.2750 1 100 92.3768 8.2750 INE166A16IU0 ING VYSYA BK 9-Jun-14 92.2535 8.4200 2 75 92.2535 8.4200 INE705A16HA9 VIJAYA BK 9-Jun-14 92.2832 8.3851 1 50 92.2832 8.3851 INE166A16IX4 