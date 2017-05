Jun 13 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE028A16607 BK OF BARODA 17-Jun-13 99.9201 7.2967 1 50 99.9201 7.2967 INE565A16764 INDIAN OVERSEAS BK 17-Jun-13 99.9212 7.1962 1 25 99.9212 7.1962 INE695A16GM9 UNITED BK OF INDIA 18-Jun-13 99.9001 7.3000 1 25 99.9001 7.3000 INE667A16BE6 SYNDICATE BK 19-Jun-13 99.8801 7.3027 1 50 99.8801 7.3027 INE476A16JP1 CANARA BK 21-Jun-13 99.8378 7.4131 2 175 99.8359 7.4994 INE483A16ES2 CENTRAL BK OF INDIA 21-Jun-13 99.8359 7.4994 1 150 99.8359 7.4994 INE667A16BF3 SYNDICATE BK 21-Jun-13 99.8402 7.3025 1 75 99.8402 7.3025 INE562A16BQ3 INDIAN BK 21-Jun-13 99.8602 7.2998 1 25 99.8602 7.2998 INE476A16JH8 CANARA BK 24-Jun-13 99.7765 7.4327 2 225 99.7805 7.2994 INE705A16GG8 VIJAYA BK 24-Jun-13 99.7736 7.5294 1 100 99.7736 7.5294 INE008A16LO1 IDBI BK 24-Jun-13 99.7805 7.2994 2 50 99.7805 7.2994 INE084A16956 BK OF INDIA 24-Jun-13 99.7820 7.2494 1 25 99.7820 7.2494 INE652A16DZ9 STATE BK OF PATIALA 24-Jun-13 99.7760 7.4494 1 5 99.7760 7.4494 INE652A16DY2 STATE BK OF PATIALA 25-Jun-13 99.7622 7.2503 1 25 99.7622 7.2503 INE483A16DJ3 CENTRAL BK OF INDIA 25-Jun-13 99.7730 7.5494 1 5 99.7730 7.5494 INE705A16GH6 VIJAYA BK 26-Jun-13 99.7325 7.5307 1 100 99.7325 7.5307 INE695A16GH9 UNITED BK OF INDIA 27-Jun-13 99.7120 7.5303 1 200 99.7120 7.5303 INE476A16JT3 CANARA BK 2-Jul-13 99.5817 8.0695 2 50 99.5817 8.0695 INE040A16859 HDFC BK 2-Jul-13 99.5812 8.0792 2 3.6 99.5812 8.0792 INE141A16JF2 OBC 5-Jul-13 99.5171 8.0506 2 50 99.5171 8.0506 INE695A16GW8 UNITED BK OF INDIA 8-Jul-13 99.4517 8.0493 1 25 99.4517 8.0493 INE084A16AC0 BK OF INDIA 19-Jul-13 99.2123 8.0498 1 25 99.2123 8.0498 INE667A16BW8 SYNDICATE BK 5-Aug-13 98.8454 8.0444 1 30 98.8454 8.0444 INE141A16IF4 OBC 5-Aug-13 98.8453 8.1998 1 25 98.8453 8.1998 INE428A16KG9 ALLAHABAD BK 12-Aug-13 98.6868 8.0949 2 100 98.6868 8.0949 INE428A16KH7 ALLAHABAD BK 16-Aug-13 98.6005 8.0948 3 200 98.6005 8.0948 INE168A16FZ1 THE JAMMU AND KASHMIR BK28-Aug-13 98.3162 8.2252 1 50 98.3162 8.2252 INE428A16KF1 ALLAHABAD BK 28-Aug-13 98.3033 8.3998 1 5 98.3033 8.3998 INE562A16CB3 INDIAN BK 3-Sep-13 98.1976 8.1701 1 25 98.1976 8.1701 INE667A16BT4 SYNDICATE BK 24-Sep-13 97.7350 8.2125 1 25 97.7350 8.2125 INE090A16WK4 ICICI BK 24-Sep-13 97.7195 8.2700 1 0.6 97.7195 8.2700 INE028A16474 BK OF BARODA 12-Dec-13 96.0534 8.2401 1 100 96.0534 8.2401 INE008A16NX8 IDBI BK 13-Feb-14 94.8811 8.0376 1 0.02 94.8811 8.0376 INE112A16DL4 CORPORATION BK 18-Feb-14 94.6290 8.3200 2 50 94.6290 8.3200 INE112A16DP5 CORPORATION BK 3-Mar-14 94.3569 8.3001 1 25 94.3569 8.3001 INE434A16DJ6 ANDHRA BK 3-Mar-14 94.3249 8.3500 1 25 94.3249 8.3500 INE683A16AO4 THE SOUTH INDIAN BK 3-Mar-14 94.4790 8.1100 2 10 94.4790 8.1100 INE112A16DQ3 CORPORATION BK 4-Mar-14 94.3367 8.3000 2 150 94.3367 8.3000 INE608A16EL9 PUNJAB AND SIND BK 4-Mar-14 94.3249 8.3500 1 50 94.3249 8.3500 INE028A16581 BK OF BARODA 5-Mar-14 94.3431 8.2901 1 25 94.3431 8.2901 INE457A16CA8 BK OF MAHARASHTRA 5-Mar-14 94.2761 8.3625 2 18 94.2761 8.3625 INE028A16573 BK OF BARODA 6-Mar-14 94.3358 8.2701 1 25 94.3358 8.2701 INE428A16JK3 ALLAHABAD BK 6-Mar-14 94.2639 8.3499 1 25 94.2639 8.3499 INE428A16JI7 ALLAHABAD BK 10-Mar-14 94.1826 8.3500 2 125 94.1826 8.3500 INE691A16GV9 UCO BK 10-Mar-14 94.2029 8.3500 1 25 94.2029 8.3500 INE691A16GY3 UCO BK 14-Mar-14 94.1015 8.3500 1 25 94.1015 8.3500 INE476A16JN6 CANARA BK 14-Mar-14 94.1215 8.3199 1 25 94.1215 8.3199 INE434A16DL2 ANDHRA BK 14-Mar-14 94.1015 8.3500 1 25 94.1015 8.3500 INE428A16JG1 ALLAHABAD BK 17-Mar-14 94.0408 8.3500 2 10 94.0408 8.3500 INE483A16EU8 CENTRAL BK OF INDIA 18-Mar-14 94.0206 8.3499 1 25 94.0206 8.3499 INE691A16HC7 UCO BK 27-Mar-14 93.8389 8.3500 1 50 93.8389 8.3500 INE141A16LZ6 OBC 21-May-14 92.7318 8.3650 2 50 92.7318 8.3650 INE705A16HD3 VIJAYA BK 30-May-14 92.5654 8.3521 2 45 92.5651 8.3524 INE652A16GS7 STATE BK OF PATIALA 3-Jun-14 92.5083 8.3501 2 50 92.5083 8.3501 INE084A16AG1 BK OF INDIA 3-Jun-14 92.4950 8.3425 1 50 92.4950 8.3425 INE476A16JZ0 CANARA BK 4-Jun-14 92.4754 8.3426 1 25 92.4754 8.3426 INE476A16KC7 CANARA BK 10-Jun-14 92.3562 8.3450 1 100 92.3562 8.3450 INE166A16IY2 ING VYSYA BK 11-Jun-14 92.2541 8.4425 1 88 92.2541 8.4425 INE528G16UX7 YES BK 11-Jun-14 92.2732 8.4200 1 50 92.2732 8.4200 INE695A16HP0 UNITED BK OF INDIA 11-Jun-14 92.3462 8.3338 2 50 92.3452 8.3350 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : For Secondary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com