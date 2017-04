Jun 14 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE565A16764 INDIAN OVERSEAS BK 17-Jun-13 99.9469 6.4630 7 325 99.9470 6.4518 INE654A16CT0 STATE BK OF TRAVANCORE 17-Jun-13 99.9466 6.5005 3 175 99.9466 6.5005 INE705A16FX5 VIJAYA BK 17-Jun-13 99.9472 6.4225 2 125 99.9474 6.4030 INE028A16607 BK OF BARODA 17-Jun-13 99.9466 6.5005 1 50 99.9466 6.5005 INE095A16HK4 INDUSIND BK 17-Jun-13 99.9412 7.1582 1 30 99.9412 7.1582 INE652A16DX4 STATE BK OF PATIALA 17-Jun-13 99.9474 6.4030 1 20 99.9474 6.4030 INE648A16FV1 SBBJ 18-Jun-13 99.9235 6.9832 3 165 99.9228 7.0499 INE562A16BO8 INDIAN BK 18-Jun-13 99.9228 7.0499 1 100 99.9228 7.0499 INE695A16GM9 UNITED BK OF INDIA 18-Jun-13 99.9228 7.0499 1 100 99.9228 7.0499 INE428A16JR8 ALLAHABAD BK 19-Jun-13 99.9035 7.0513 2 100 99.9035 7.0513 INE695A16GI7 UNITED BK OF INDIA 19-Jun-13 99.9028 7.1025 1 5 99.9028 7.1025 INE434A16CY7 ANDHRA BK 20-Jun-13 99.8834 7.1014 2 100 99.8834 7.1014 INE695A16GL1 UNITED BK OF INDIA 21-Jun-13 99.8640 7.1011 2 200 99.8640 7.1011 INE562A16BQ3 INDIAN BK 21-Jun-13 99.8640 7.1011 2 175 99.8640 7.1011 INE476A16JP1 CANARA BK 21-Jun-13 99.8640 7.1011 3 100 99.8640 7.1011 INE008A16LN3 IDBI BK 21-Jun-13 99.8640 7.1011 1 25 99.8640 7.1011 INE483A16ES2 CENTRAL BK OF INDIA 21-Jun-13 99.8640 7.1011 1 25 99.8640 7.1011 INE084A16956 BK OF INDIA 24-Jun-13 99.7949 7.5015 1 100 99.7949 7.5015 INE652A16DY2 STATE BK OF PATIALA 25-Jun-13 99.7767 7.4261 1 25 99.7767 7.4261 INE084A16972 BK OF INDIA 27-Jun-13 99.7382 7.3698 1 25 99.7382 7.3698 INE683A16BC7 THE SOUTH INDIAN BK 27-Jun-13 99.7304 7.5900 1 25 99.7304 7.5900 INE008A16LS2 IDBI BK 27-Jun-13 99.7389 7.3501 1 20 99.7389 7.3501 INE040A16859 HDFC BK 2-Jul-13 99.6046 8.0497 1 20 99.6046 8.0497 INE237A16PR0 KOTAK MAH BK 4-Jul-13 99.5554 8.1502 1 170 99.5554 8.1502 INE695A16GW8 UNITED BK OF INDIA 8-Jul-13 99.4735 8.0496 1 5.9 99.4735 8.0496 INE695A16GU2 UNITED BK OF INDIA 15-Jul-13 99.3385 7.8405 1 35 99.3385 7.8405 INE652A16GM0 STATE BK OF PATIALA 26-Jul-13 99.0948 7.9385 1 50 99.0948 7.9385 INE141A16LH4 OBC 29-Jul-13 99.0209 8.0201 1 75 99.0209 8.0201 INE705A16GS3 VIJAYA BK 30-Jul-13 98.9994 8.0198 1 200 98.9994 8.0198 INE476A16JY3 CANARA BK 2-Aug-13 98.9277 8.0741 1 50 98.9277 8.0741 INE483A16FL4 CENTRAL BK OF INDIA 2-Aug-13 98.9821 8.1599 1 5 98.9821 8.1599 INE695A16GX6 UNITED BK OF INDIA 5-Aug-13 98.8703 8.0202 1 75 98.8703 8.0202 INE434A16DY5 ANDHRA BK 5-Aug-13 98.8646 8.0612 1 50 98.8646 8.0612 INE095A16HZ2 INDUSIND BK 12-Aug-13 98.6702 8.3376 2 100 98.6702 8.3376 INE095A16HY5 INDUSIND BK 13-Aug-13 98.6465 8.3466 6 750 98.6484 8.3349 INE705A16HE1 VIJAYA BK 13-Aug-13 98.6797 8.1391 7 600 98.6820 8.1249 INE667A16BZ1 SYNDICATE BK 13-Aug-13 98.6900 8.0749 2 150 98.6900 8.0749 INE141A16II8 OBC 13-Aug-13 98.6807 8.1332 3 150 98.6804 8.1349 INE608A16EX4 PUNJAB AND SIND BK 13-Aug-13 98.6772 8.1549 2 125 98.6772 8.1549 INE434A16EB1 ANDHRA BK 13-Aug-13 98.6804 8.1349 3 100 98.6804 8.1349 INE476A16KA1 CANARA BK 13-Aug-13 98.6948 8.0450 1 25 98.6948 8.0450 INE168A16FY4 THE JAMMU AND KASHMIR BK14-Aug-13 98.6473 8.2050 2 100 98.6473 8.2050 INE654A16DF7 STATE BK OF TRAVANCORE 16-Aug-13 98.6480 7.9404 1 38 98.6480 7.9404 INE168A16FZ1 THE JAMMU AND KASHMIR BK28-Aug-13 98.3380 8.2251 1 50 98.3380 8.2251 INE705A16HC5 VIJAYA BK 30-Aug-13 98.3041 8.1777 2 50 98.3041 8.1777 INE667A16BO5 SYNDICATE BK 3-Sep-13 98.2328 8.1066 1 50 98.2328 8.1066 INE095A16IB1 INDUSIND BK 12-Sep-13 97.9779 8.3700 1 200 97.9779 8.3700 INE141A16MA7 OBC 12-Sep-13 98.0217 8.1850 3 200 98.0217 8.1850 INE652A16EC6 STATE BK OF PATIALA 12-Sep-13 98.0324 8.1399 1 25 98.0324 8.1399 INE040A16966 HDFC BK 13-Sep-13 98.0002 8.1849 4 300 98.0002 8.1849 INE654A16DI1 STATE BK OF TRAVANCORE 13-Sep-13 98.0217 8.0951 2 100 98.0217 8.0951 INE652A16EP8 STATE BK OF PATIALA 2-Dec-13 96.2657 8.2801 1 20 96.2657 8.2801 INE562A16DR7 INDIAN BK 11-Dec-13 96.1213 8.1825 1 50 96.1213 8.1825 INE476A16KD5 CANARA BK 12-Dec-13 96.0743 8.2399 1 25 96.0743 8.2399 INE483A16EC6 CENTRAL BK OF INDIA 27-Dec-13 95.8055 8.2799 2 90 95.8055 8.2799 INE434A16DF4 ANDHRA BK 23-Jan-14 95.1295 8.3800 1 45 95.1295 8.3800 INE112A16DL4 CORPORATION BK 18-Feb-14 94.7024 8.3000 1 50 94.7024 8.3000 INE565A16715 INDIAN OVERSEAS BK 25-Feb-14 94.4785 8.3325 1 200 94.4785 8.3325 INE483A16ER4 CENTRAL BK OF INDIA 26-Feb-14 94.4385 8.3638 2 175 94.4268 8.3824 INE141A16JY3 OBC 26-Feb-14 94.5021 8.2626 1 100 94.5021 8.2626 INE483A16ER4 CENTRAL BK OF INDIA 26-Feb-14 94.5084 8.3500 1 50 94.5084 8.3500 INE112A16DP5 CORPORATION BK 3-Mar-14 94.3572 8.3312 2 50 94.3772 8.3000 INE084A16915 BK OF INDIA 4-Mar-14 94.3569 8.3001 1 90 94.3569 8.3001 INE428A16JF3 ALLAHABAD BK 4-Mar-14 94.3249 8.3500 1 25 94.3249 8.3500 INE476A16JM8 CANARA BK 5-Mar-14 94.3238 8.3200 1 25 94.3238 8.3200 INE141A16KI4 OBC 5-Mar-14 94.3238 8.3200 1 25 94.3238 8.3200 INE141A16KG8 OBC 6-Mar-14 94.3035 8.3200 1 50 94.3035 8.3200 INE562A16DC9 INDIAN BK 6-Mar-14 94.3100 8.3100 2 50 94.3100 8.3100 INE160A16JB1 PUNJAB NATIONAL BK 10-Mar-14 94.2898 8.3100 1 25 94.2898 8.3100 INE457A16CM3 BK OF MAHARASHTRA 11-Mar-14 94.1826 8.3500 1 25 94.1826 8.3500 INE652A16GE7 STATE BK OF PATIALA 13-Mar-14 94.1619 8.3199 1 25 94.1619 8.3199 INE434A16DL2 ANDHRA BK 14-Mar-14 94.1218 8.3500 1 25 94.1218 8.3500 INE691A16GZ0 UCO BK 18-Mar-14 94.0408 8.3500 1 50 94.0408 8.3500 INE160A16JF2 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-14 93.9337 8.3000 1 50 93.9337 8.3000 INE691A16HB9 UCO BK 26-Mar-14 93.8792 8.3500 1 25 93.8792 8.3500 INE141A16LY9 OBC 13-Jun-14 92.3002 8.3650 1 100 92.3002 8.3650 =============================================================================================== *: Crores 