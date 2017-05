Jun 17 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE705A16GA1 VIJAYA BK 19-Jun-13 99.9600 7.3029 1 30 99.9600 7.3029 INE695A16GI7 UNITED BK OF INDIA 19-Jun-13 99.9600 7.3029 1 25 99.9600 7.3029 INE476A16JP1 CANARA BK 21-Jun-13 99.9213 7.1903 3 275 99.9233 7.0042 INE562A16BQ3 INDIAN BK 21-Jun-13 99.9201 7.2967 4 225 99.9201 7.2967 INE237A16PL3 KOTAK MAH BK 21-Jun-13 99.9201 7.2967 1 100 99.9201 7.2967 INE040A16842 HDFC BK 21-Jun-13 99.9212 7.1962 2 75 99.9212 7.1962 INE667A16BF3 SYNDICATE BK 21-Jun-13 99.9199 7.3150 2 75 99.9195 7.3515 INE095A16HR9 INDUSIND BK 21-Jun-13 99.9097 8.2473 1 60 99.9097 8.2473 INE141A16IA5 OBC 21-Jun-13 99.9195 7.3515 1 25 99.9195 7.3515 INE476A16JH8 CANARA BK 24-Jun-13 99.8592 7.3521 3 500 99.8592 7.3521 INE652A16DZ9 STATE BK OF PATIALA 24-Jun-13 99.8592 7.3521 1 25 99.8592 7.3521 INE434A16CG4 ANDHRA BK 24-Jun-13 99.8659 7.0017 1 25 99.8659 7.0017 INE084A16956 BK OF INDIA 24-Jun-13 99.8785 7.4002 1 10 99.8785 7.4002 INE705A16GH6 VIJAYA BK 26-Jun-13 99.8282 7.8519 1 5 99.8282 7.8519 INE434A16CZ4 ANDHRA BK 5-Jul-13 99.6195 8.2008 1 25 99.6195 8.2008 INE141A16JF2 OBC 5-Jul-13 99.5997 8.1498 1 25 99.5997 8.1498 INE483A16FK6 CENTRAL BK OF INDIA 30-Jul-13 99.0525 8.1197 1 25 99.0525 8.1197 INE428A16KC8 ALLAHABAD BK 5-Aug-13 98.9125 8.1898 1 25 98.9125 8.1898 INE141A16IH0 OBC 7-Aug-13 98.8631 8.2302 1 25 98.8631 8.2302 INE428A16KG9 ALLAHABAD BK 12-Aug-13 98.7743 8.0881 1 1 98.7743 8.0881 INE141A16II8 OBC 13-Aug-13 98.7418 8.1594 4 200 98.7387 8.1799 INE476A16KA1 CANARA BK 13-Aug-13 98.7596 8.0427 2 100 98.7596 8.0427 INE434A16EB1 ANDHRA BK 13-Aug-13 98.7368 8.1924 1 50 98.7368 8.1924 INE095A16HX7 INDUSIND BK 16-Aug-13 98.6481 8.3366 16 1150 98.6484 8.3349 INE705A16GX3 VIJAYA BK 16-Aug-13 98.6796 8.1399 1 175 98.6796 8.1399 INE141A16MB5 OBC 19-Aug-13 98.6061 8.1899 2 200 98.6061 8.1899 INE649A16DL5 STATE BK OF HYDERABAD 20-Aug-13 98.5981 8.1086 2 100 98.5988 8.1048 INE428A16KD6 ALLAHABAD BK 30-Aug-13 98.3775 8.1349 2 100 98.3775 8.1349 INE008A16PJ2 IDBI BK 10-Sep-13 98.1308 8.1794 3 450 98.1307 8.1799 INE695A16HN5 UNITED BK OF INDIA 10-Sep-13 98.1228 8.2151 2 100 98.1228 8.2151 INE160A16IG2 PUNJAB NATIONAL BK 10-Sep-13 98.1653 8.0257 1 50 98.1653 8.0257 INE652A16GA5 STATE BK OF PATIALA 10-Sep-13 98.1262 8.2000 1 25 98.1262 8.2000 INE562A16CG2 INDIAN BK 10-Sep-13 98.1677 8.0150 1 25 98.1677 8.0150 INE008A16PJ2 IDBI BK 10-Sep-13 98.1478 8.2001 1 5 98.1478 8.2001 INE095A16IA3 INDUSIND BK 13-Sep-13 98.0254 8.3551 2 500 98.0254 8.3551 INE141A16KS3 OBC 13-Sep-13 98.0811 8.1148 7 450 98.0811 8.1148 INE705A16HF8 VIJAYA BK 13-Sep-13 98.0724 8.1523 1 25 98.0724 8.1523 INE141A16KU9 OBC 16-Sep-13 98.0169 8.1151 2 200 98.0169 8.1151 INE090A16XB1 ICICI BK 9-Dec-13 96.1773 8.2900 1 0.02 96.1773 8.2900 INE028A16516 BK OF BARODA 27-Dec-13 95.8103 8.2700 1 25 95.8103 8.2700 INE084A16915 BK OF INDIA 4-Mar-14 94.4177 8.3000 1 50 94.4177 8.3000 INE476A16JB1 CANARA BK 6-Mar-14 94.3815 8.2933 5 225 94.3804 8.2950 INE160A16JC9 PUNJAB NATIONAL BK 12-Mar-14 94.2558 8.3000 1 50 94.2558 8.3000 INE084A16AA4 BK OF INDIA 13-Mar-14 94.2558 8.3000 1 50 94.2558 8.3000 INE008A16PB9 IDBI BK 19-Mar-14 94.0813 8.3499 1 50 94.0813 8.3499 INE160A16JF2 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-14 94.0411 8.2601 1 25 94.0411 8.2601 INE695A16HR6 UNITED BK OF INDIA 30-May-14 92.6170 8.3850 1 40 92.6170 8.3850 INE112A16DU5 CORPORATION BK 5-Jun-14 92.5486 8.3250 2 150 92.5486 8.3250 INE476A16KC7 CANARA BK 10-Jun-14 92.4427 8.3350 1 25 92.4427 8.3350 INE608A16EW6 PUNJAB AND SIND BK 16-Jun-14 92.2629 8.4090 2 125 92.2493 8.4250 INE695A16HS4 UNITED BK OF INDIA 16-Jun-14 92.2662 8.4051 3 120 92.2493 8.4250 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : For Secondary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com