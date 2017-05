Jun 18 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE237A16PN9 KOTAK MAH BK 20-Jun-13 99.9599 7.3212 1 50 99.9599 7.3212 INE008A16PN4 IDBI BK 20-Jun-13 99.9603 7.2481 1 25 99.9603 7.2481 INE562A16BQ3 INDIAN BK 21-Jun-13 99.9405 7.2445 5 245.5 99.9404 7.2557 INE476A16JP1 CANARA BK 21-Jun-13 99.9404 7.2587 5 200 99.9404 7.2557 INE667A16BF3 SYNDICATE BK 21-Jun-13 99.9410 7.1765 2 50 99.9404 7.2557 INE483A16ES2 CENTRAL BK OF INDIA 21-Jun-13 99.9404 7.2557 1 25 99.9404 7.2557 INE476A16JH8 CANARA BK 24-Jun-13 99.8813 7.2283 2 125 99.8818 7.1990 INE084A16956 BK OF INDIA 24-Jun-13 99.8801 7.3027 2 55 99.8801 7.3027 INE695A16GS6 UNITED BK OF INDIA 24-Jun-13 99.8801 7.3027 1 50 99.8801 7.3027 INE160A16IW9 PUNJAB NATIONAL BK 25-Jun-13 99.8801 7.3027 1 325 99.8801 7.3027 INE695A16GG1 UNITED BK OF INDIA 25-Jun-13 99.8602 7.2998 1 300 99.8602 7.2998 INE160A16IW9 PUNJAB NATIONAL BK 25-Jun-13 99.8602 7.2998 2 50 99.8602 7.2998 INE652A16DY2 STATE BK OF PATIALA 25-Jun-13 99.8612 7.2475 1 25 99.8612 7.2475 INE654A16CX2 STATE BK OF TRAVANCORE 26-Jun-13 99.8403 7.2980 2 125 99.8403 7.2980 INE705A16GH6 VIJAYA BK 26-Jun-13 99.8403 7.2980 1 100 99.8403 7.2980 INE095A16HM0 INDUSIND BK 26-Jun-13 99.8339 7.5909 1 25 99.8339 7.5909 INE141A16ID9 OBC 27-Jun-13 99.8403 7.2980 1 250 99.8403 7.2980 INE238A16QK1 AXIS BK 27-Jun-13 99.8154 7.5004 1 25 99.8154 7.5004 INE238A16QL9 AXIS BK 28-Jun-13 99.7949 7.5015 1 25 99.7949 7.5015 INE141A16LE1 OBC 3-Jul-13 99.6674 8.1203 1 45 99.6674 8.1203 INE237A16PR0 KOTAK MAH BK 4-Jul-13 99.6418 8.2008 1 50 99.6418 8.2008 INE695A16GT4 UNITED BK OF INDIA 12-Jul-13 99.4683 8.1295 1 50 99.4683 8.1295 INE695A16GT4 UNITED BK OF INDIA 12-Jul-13 99.4891 8.1494 1 5 99.4891 8.1494 INE483A16FG4 CENTRAL BK OF INDIA 15-Jul-13 99.4022 8.1300 3 125 99.4022 8.1300 INE483A16FI0 CENTRAL BK OF INDIA 16-Jul-13 99.3802 8.1299 1 25 99.3802 8.1299 INE141A16LF8 OBC 19-Jul-13 99.3305 8.2005 1 25 99.3305 8.2005 INE648A16ES0 SBBJ 25-Jul-13 99.1836 8.1200 1 50 99.1836 8.1200 INE476A16JV9 CANARA BK 29-Jul-13 99.1298 8.0103 2 200 99.1298 8.0103 INE483A16FL4 CENTRAL BK OF INDIA 2-Aug-13 99.0210 8.0193 1 200 99.0210 8.0193 INE040A16941 HDFC BK 2-Aug-13 99.0306 8.1203 1 5 99.0306 8.1203 INE705A16GR5 VIJAYA BK 2-Aug-13 99.0245 7.9903 1 5 99.0245 7.9903 INE483A16FH2 CENTRAL BK OF INDIA 12-Aug-13 98.7934 8.1053 5 200 98.7956 8.0903 INE695A16HI5 UNITED BK OF INDIA 16-Aug-13 98.7118 8.0736 3 150 98.7119 8.0727 INE095A16HX7 INDUSIND BK 16-Aug-13 98.6650 8.3709 2 75 98.6651 8.3700 INE141A16MB5 OBC 19-Aug-13 98.6291 8.1828 2 50 98.6291 8.1828 INE168A16FR8 THE JAMMU AND KASHMIR BK20-Aug-13 98.6044 8.2001 2 250 98.6044 8.2001 INE141A16KY1 OBC 20-Aug-13 98.6229 8.0898 2 100 98.6229 8.0898 INE141A16LM4 OBC 26-Aug-13 98.4909 8.1052 1 175 98.4909 8.1052 INE168A16FZ1 THE JAMMU AND KASHMIR BK28-Aug-13 98.4253 8.2248 4 250 98.4253 8.2248 INE141A16KV7 OBC 2-Sep-13 98.3374 8.1199 1 25 98.3374 8.1199 INE562A16CB3 INDIAN BK 3-Sep-13 98.3029 8.1838 5 500 98.3031 8.1826 INE008A16PE3 IDBI BK 3-Sep-13 98.3199 8.1002 1 25 98.3199 8.1002 INE649A16CO1 STATE BK OF HYDERABAD 3-Sep-13 98.3281 8.0600 1 25 98.3281 8.0600 INE649A16DK7 STATE BK OF HYDERABAD 6-Sep-13 98.2917 8.0300 1 50 98.2917 8.0300 INE008A16PJ2 IDBI BK 10-Sep-13 98.1711 8.0951 4 100 98.1700 8.1000 INE652A16GA5 STATE BK OF PATIALA 10-Sep-13 98.1700 8.1000 1 50 98.1700 8.1000 INE695A16HN5 UNITED BK OF INDIA 10-Sep-13 98.1445 8.2150 1 25 98.1445 8.2150 INE695A16HV8 UNITED BK OF INDIA 13-Sep-13 98.0795 8.2150 1 100 98.0795 8.2150 INE095A16GW1 INDUSIND BK 16-Sep-13 97.9774 8.3722 20 1075 97.9779 8.3700 INE141A16KU9 OBC 16-Sep-13 98.0371 8.1200 1 25 98.0371 8.1200 INE238A16QY2 AXIS BK 16-Sep-13 98.0418 8.1002 1 5 98.0418 8.1002 INE168A16GA2 THE JAMMU AND KASHMIR BK17-Sep-13 97.9648 8.3327 3 300 97.9649 8.3323 INE652A16GK4 STATE BK OF PATIALA 18-Sep-13 98.0113 8.0500 1 100 98.0113 8.0500 INE648A16EV4 SBBJ 23-Sep-13 97.8928 8.0998 1 25 97.8928 8.0998 INE651A16EO3 STATE BK OF MYSORE 27-Nov-13 96.5134 8.1900 1 50 96.5134 8.1900 INE654A16DH3 STATE BK OF TRAVANCORE 4-Dec-13 96.3454 8.1925 2 75 96.3454 8.1925 INE652A16ER4 STATE BK OF PATIALA 10-Dec-13 96.2645 8.1400 1 50 96.2645 8.1400 INE141A16MC3 OBC 10-Dec-13 96.2468 8.1801 1 25 96.2468 8.1801 INE428A16KK1 ALLAHABAD BK 10-Dec-13 96.1684 8.3100 1 25 96.1684 8.3100 INE652A16ET0 STATE BK OF PATIALA 11-Dec-13 96.2439 8.1399 1 50 96.2439 8.1399 INE141A16IY5 OBC 11-Dec-13 96.2261 8.1800 1 25 96.2261 8.1800 INE160A16IP3 PUNJAB NATIONAL BK 12-Dec-13 96.2187 8.1501 2 25 96.2187 8.1501 INE692A16BS4 UNION BK OF INDIA 13-Dec-13 96.1981 8.1499 2 25 96.1981 8.1499 INE692A16BS4 UNION BK OF INDIA 13-Dec-13 96.1774 8.1500 1 25 96.1774 8.1500 INE483A16EA0 CENTRAL BK OF INDIA 16-Dec-13 96.1224 8.1801 1 50 96.1224 8.1801 INE160A16IQ1 PUNJAB NATIONAL BK 16-Dec-13 96.1361 8.1500 1 25 96.1361 8.1500 INE028A16482 BK OF BARODA 17-Dec-13 96.0488 8.2501 1 10 96.0488 8.2501 INE652A16FA7 STATE BK OF PATIALA 19-Dec-13 96.0072 8.2499 1 10 96.0072 8.2499 INE028A16490 BK OF BARODA 20-Dec-13 96.0424 8.1300 1 25 96.0424 8.1300 INE434A16CT7 ANDHRA BK 20-Dec-13 96.0097 8.2000 1 25 96.0097 8.2000 INE648A16FX7 SBBJ 20-Dec-13 96.0424 8.1300 1 25 96.0424 8.1300 INE160A16IR9 PUNJAB NATIONAL BK 23-Dec-13 95.9713 8.1500 1 25 95.9713 8.1500 INE160A16IS7 PUNJAB NATIONAL BK 30-Dec-13 95.8374 8.1300 1 25 95.8374 8.1300 INE112A16DQ3 CORPORATION BK 4-Mar-14 94.5140 8.1800 1 5 94.5140 8.1800 INE141A16KI4 OBC 5-Mar-14 94.4685 8.2200 2 75 94.4940 8.1800 INE476A16JB1 CANARA BK 6-Mar-14 94.4075 8.2842 7 400 94.4867 8.1601 INE008A16OG1 IDBI BK 6-Mar-14 94.4813 8.1999 2 50 94.4813 8.1999 INE141A16KG8 OBC 6-Mar-14 94.4940 8.1800 1 50 94.4940 8.1800 INE691A16GV9 UCO BK 10-Mar-14 94.3811 8.2000 1 50 94.3811 8.2000 INE503A16BZ8 DEVELOPMENT CREDIT BK 10-Mar-14 94.0588 8.7000 2 50 94.0588 8.7000 INE141A16KP9 OBC 11-Mar-14 94.3940 8.1800 1 25 94.3940 8.1800 INE654A16DJ9 STATE BK OF TRAVANCORE 14-Mar-14 94.2602 8.2625 4 300 94.2602 8.2625 INE476A16JN6 CANARA BK 14-Mar-14 94.2405 8.2925 3 250 94.2405 8.2925 INE565A16756 INDIAN OVERSEAS BK 14-Mar-14 94.3407 8.1700 1 50 94.3407 8.1700 INE434A16DL2 ANDHRA BK 14-Mar-14 94.3211 8.2000 3 50 94.3211 8.2000 INE077A16AB6 DENA BK 14-Mar-14 94.3142 8.1800 1 20 94.3142 8.1800 INE428A16JG1 ALLAHABAD BK 17-Mar-14 94.1510 8.3364 1 1 94.1510 8.3364 INE691A16GZ0 UCO BK 18-Mar-14 94.2412 8.2000 2 50 94.2412 8.2000 INE166A16IZ9 ING VYSYA BK 16-Jun-14 92.2034 8.5025 1 25 92.2034 8.5025 INE528G16UY5 YES BK 16-Jun-14 92.2478 8.4500 1 25 92.2478 8.4500 INE649A16DQ4 STATE BK OF HYDERABAD 17-Jun-14 92.3115 8.3517 8 410 92.3087 8.3550 INE166A16JA0 ING VYSYA BK 17-Jun-14 92.1730 8.5150 1 50 92.1730 8.5150 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : For Secondary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD 