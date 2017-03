Jun 19 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE095A16HR9 INDUSIND BK 21-Jun-13 99.9600 7.3029 8 1500 99.9600 7.3029 INE483A16ES2 CENTRAL BK OF INDIA 21-Jun-13 99.9603 7.2542 6 225 99.9603 7.2481 INE476A16JP1 CANARA BK 21-Jun-13 99.9600 7.3029 1 25 99.9600 7.3029 INE476A16JH8 CANARA BK 24-Jun-13 99.9008 7.2488 3 200 99.9008 7.2488 INE040A16883 HDFC BK 24-Jun-13 99.9001 7.3000 1 100 99.9001 7.3000 INE084A16956 BK OF INDIA 24-Jun-13 99.9001 7.3000 1 25 99.9001 7.3000 INE483A16DJ3 CENTRAL BK OF INDIA 25-Jun-13 99.9001 7.3000 1 200 99.9001 7.3000 INE028A16615 BK OF BARODA 25-Jun-13 99.8810 7.2478 1 25 99.8810 7.2478 INE095A16HM0 INDUSIND BK 26-Jun-13 99.8546 7.5926 1 30 99.8546 7.5926 INE238A16QL9 AXIS BK 28-Jun-13 99.8191 7.3498 1 25 99.8191 7.3498 INE692A16BJ3 UNION BK OF INDIA 8-Jul-13 99.5801 8.1005 1 25 99.5801 8.1005 INE695A16GT4 UNITED BK OF INDIA 12-Jul-13 99.4903 8.1302 1 50 99.4903 8.1302 INE434A16DE7 ANDHRA BK 15-Jul-13 99.4242 8.1302 1 50 99.4242 8.1302 INE695A16GU2 UNITED BK OF INDIA 15-Jul-13 99.4242 8.1302 1 50 99.4242 8.1302 INE695A16GU2 UNITED BK OF INDIA 15-Jul-13 99.4449 8.1497 1 5 99.4449 8.1497 INE562A16BV3 INDIAN BK 17-Jul-13 99.3825 8.0996 1 25 99.3825 8.0996 INE652A16GM0 STATE BK OF PATIALA 26-Jul-13 99.1956 7.9996 1 25 99.1956 7.9996 INE562A16DK2 INDIAN BK 29-Jul-13 99.1419 8.1004 1 25 99.1419 8.1004 INE705A16GN4 VIJAYA BK 29-Jul-13 99.1419 8.1004 1 25 99.1419 8.1004 INE141A16LK8 OBC 30-Jul-13 99.1180 8.1199 1 25 99.1180 8.1199 INE483A16FL4 CENTRAL BK OF INDIA 2-Aug-13 99.0525 8.1197 1 25 99.0525 8.1197 INE095A16HS7 INDUSIND BK 2-Aug-13 99.0200 8.2100 1 10 99.0200 8.2100 INE040A16958 HDFC BK 5-Aug-13 98.9706 8.0774 1 5 98.9706 8.0774 INE428A16KC8 ALLAHABAD BK 5-Aug-13 98.9660 8.1139 1 1 98.9660 8.1139 INE090A16VU5 ICICI BK 7-Aug-13 98.9512 8.0598 1 25 98.9512 8.0598 INE483A16FH2 CENTRAL BK OF INDIA 12-Aug-13 98.8233 8.2002 1 5 98.8233 8.2002 INE428A16KH7 ALLAHABAD BK 16-Aug-13 98.7192 8.1645 5 250 98.7242 8.1325 INE695A16HT2 UNITED BK OF INDIA 19-Aug-13 98.6717 8.0550 1 200 98.6717 8.0550 INE141A16MB5 OBC 19-Aug-13 98.6506 8.1847 1 100 98.6506 8.1847 INE141A16MB5 OBC 19-Aug-13 98.6876 8.0899 1 5 98.6876 8.0899 INE090A16VY7 ICICI BK 21-Aug-13 98.6363 8.0100 1 25 98.6363 8.0100 INE008A16MI1 IDBI BK 22-Aug-13 98.6296 8.0499 1 100 98.6296 8.0499 INE238A16SJ9 AXIS BK 23-Aug-13 98.5560 8.2274 1 50 98.5560 8.2274 INE649A16DI1 STATE BK OF HYDERABAD 28-Aug-13 98.4517 8.2002 1 50 98.4517 8.2002 INE095A16HV1 INDUSIND BK 29-Aug-13 98.3829 8.4499 1 50 98.3829 8.4499 INE168A16GC8 THE JAMMU AND KASHMIR BK30-Aug-13 98.3910 8.2901 2 50 98.3910 8.2901 INE649A16DE0 STATE BK OF HYDERABAD 30-Aug-13 98.4082 8.2001 1 50 98.4082 8.2001 INE457A16CI1 BK OF MAHARASHTRA 2-Sep-13 98.3629 8.0998 2 300 98.3629 8.0998 INE141A16KV7 OBC 2-Sep-13 98.3768 8.0299 1 50 98.3768 8.0299 INE476A16KF0 CANARA BK 3-Sep-13 98.3248 8.1824 8 1000 98.3248 8.1824 INE667A16BO5 SYNDICATE BK 3-Sep-13 98.3515 8.0498 2 50 98.3515 8.0498 INE562A16CB3 INDIAN BK 3-Sep-13 98.3515 8.0498 2 25 98.3515 8.0498 INE095A16HU3 INDUSIND BK 5-Sep-13 98.2424 8.3720 5 450 98.2417 8.3752 INE667A16CA2 SYNDICATE BK 5-Sep-13 98.2975 8.1048 1 200 98.2975 8.1048 INE428A16KI5 ALLAHABAD BK 6-Sep-13 98.2530 8.2151 2 100 98.2530 8.2151 INE008A16PJ2 IDBI BK 10-Sep-13 98.2062 8.0327 4 200 98.2067 8.0302 INE160A16IG2 PUNJAB NATIONAL BK 10-Sep-13 98.2106 8.0123 2 30 98.2133 8.0001 INE008A16PA1 IDBI BK 12-Sep-13 98.1598 8.0502 1 25 98.1598 8.0502 INE095A16IA3 INDUSIND BK 13-Sep-13 98.0629 8.3840 3 250 98.0479 8.4500 INE428A16KJ3 ALLAHABAD BK 13-Sep-13 98.1012 8.2148 1 100 98.1012 8.2148 INE141A16KS3 OBC 13-Sep-13 98.1386 8.0500 1 50 98.1386 8.0500 INE654A16DI1 STATE BK OF TRAVANCORE 13-Sep-13 98.1363 8.0601 1 50 98.1363 8.0601 INE095A16GW1 INDUSIND BK 16-Sep-13 97.9998 8.3707 7 475 98.0005 8.3675 INE562A16CH0 INDIAN BK 16-Sep-13 98.0702 8.0701 2 100 98.0655 8.0901 INE040A16982 HDFC BK 17-Sep-13 98.0170 8.2049 17 1200 98.0170 8.2049 INE171A16FM3 THE FEDERAL BK 18-Sep-13 97.9858 8.2450 2 100 97.9858 8.2450 INE608A16DZ1 PUNJAB AND SIND BK 26-Sep-13 97.8502 8.1002 1 10 97.8502 8.1002 INE651A16EP0 STATE BK OF MYSORE 29-Nov-13 96.4799 8.1700 1 25 96.4799 8.1700 INE008A16MY8 IDBI BK 5-Dec-13 96.3465 8.1899 1 25 96.3465 8.1899 INE160A16IP3 PUNJAB NATIONAL BK 12-Dec-13 96.2394 8.1500 2 25 96.2394 8.1500 INE483A16EA0 CENTRAL BK OF INDIA 16-Dec-13 96.1522 8.1601 1 25 96.1522 8.1601 INE160A16IQ1 PUNJAB NATIONAL BK 16-Dec-13 96.1270 8.1700 1 5 96.1270 8.1700 INE112A16DC3 CORPORATION BK 17-Dec-13 96.1589 8.1000 1 25 96.1589 8.1000 INE160A16IR9 PUNJAB NATIONAL BK 23-Dec-13 96.0360 8.0999 1 25 96.0360 8.0999 INE166A16JD4 ING VYSYA BK 26-Dec-13 95.8249 8.3700 1 50 95.8249 8.3700 INE141A16JE5 OBC 3-Jan-14 95.7866 8.1500 1 50 95.7866 8.1500 INE651A16EL9 STATE BK OF MYSORE 10-Feb-14 94.9767 8.1800 1 5 94.9767 8.1800 INE112A16DP5 CORPORATION BK 3-Mar-14 94.6243 8.1000 1 50 94.6243 8.1000 INE476A16JA3 CANARA BK 3-Mar-14 94.5729 8.1501 1 50 94.5729 8.1501 INE112A16DQ3 CORPORATION BK 4-Mar-14 94.5551 8.1783 2 150 94.5415 8.2000 INE141A16KD5 OBC 4-Mar-14 94.5807 8.1376 2 50 94.5824 8.1350 INE476A16JM8 CANARA BK 5-Mar-14 94.5656 8.1300 1 25 94.5656 8.1300 INE476A16JB1 CANARA BK 6-Mar-14 94.5013 8.2000 1 100 94.5013 8.2000 INE008A16OG1 IDBI BK 6-Mar-14 94.4749 8.2100 1 50 94.4749 8.2100 INE141A16KH6 OBC 7-Mar-14 94.4931 8.1500 1 25 94.4931 8.1500 INE166A16IW6 ING VYSYA BK 10-Mar-14 94.3762 8.2700 1 25 94.3762 8.2700 INE428A16JI7 ALLAHABAD BK 10-Mar-14 94.4533 8.1499 1 25 94.4533 8.1499 INE649A16DH3 STATE BK OF HYDERABAD 13-Mar-14 94.3935 8.1500 1 50 94.3935 8.1500 INE434A16DL2 ANDHRA BK 14-Mar-14 94.3736 8.1500 1 50 94.3736 8.1500 INE565A16756 INDIAN OVERSEAS BK 14-Mar-14 94.3736 8.1500 1 50 94.3736 8.1500 INE428A16JG1 ALLAHABAD BK 17-Mar-14 94.2612 8.2000 1 2.5 94.2612 8.2000 INE008A16PB9 IDBI BK 19-Mar-14 94.2213 8.2000 4 225 94.2213 8.2000 INE008A16PB9 IDBI BK 19-Mar-14 94.2545 8.1799 2 75 94.2545 8.1799 INE160A16JD7 PUNJAB NATIONAL BK 20-Mar-14 94.2346 8.1501 1 25 94.2346 8.1501 INE562A16DG0 INDIAN BK 20-Mar-14 94.2412 8.1700 1 25 94.2412 8.1700 INE483A16FF6 CENTRAL BK OF INDIA 6-May-14 93.1971 8.3000 1 50 93.1971 8.3000 INE040A16909 HDFC BK 16-May-14 93.0000 8.3000 2 150 93.0000 8.3000 INE084A16AB2 BK OF INDIA 16-May-14 93.0393 8.2500 2 125 93.0393 8.2500 INE141A16LY9 OBC 13-Jun-14 92.5140 8.2500 1 50 92.5140 8.2500 INE166A16IZ9 ING VYSYA BK 16-Jun-14 92.2295 8.4950 1 50 92.2295 8.4950 INE608A16EY2 PUNJAB AND SIND BK 17-Jun-14 92.2900 8.4001 4 300 92.2689 8.4250 INE141A16MD1 OBC 17-Jun-14 92.2943 8.3951 4 100 92.2943 8.3951 INE166A16JA0 ING VYSYA BK 17-Jun-14 92.1928 8.5150 1 25 92.1928 8.5150 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : For Secondary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD 