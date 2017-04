Jun 21 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE428A16JB2 ALLAHABAD BK 24-Jun-13 99.9409 7.1948 2 825 99.9409 7.1948 INE483A16EY0 CENTRAL BK OF INDIA 24-Jun-13 99.9404 7.2557 1 395 99.9404 7.2557 INE476A16JH8 CANARA BK 24-Jun-13 99.9403 7.2678 3 100 99.9403 7.2678 INE695A16GS6 UNITED BK OF INDIA 24-Jun-13 99.9408 7.2069 1 100 99.9408 7.2069 INE652A16DZ9 STATE BK OF PATIALA 24-Jun-13 99.9409 7.1948 1 25 99.9409 7.1948 INE705A16GH6 VIJAYA BK 26-Jun-13 99.9008 7.2488 2 225 99.9008 7.2488 INE095A16HM0 INDUSIND BK 26-Jun-13 99.9008 7.2488 1 80 99.9008 7.2488 INE008A16OW8 IDBI BK 26-Jun-13 99.8997 7.3293 1 50 99.8997 7.3293 INE434A16CI0 ANDHRA BK 27-Jun-13 99.8773 7.4734 1 15 99.8773 7.4734 INE652A16EB8 STATE BK OF PATIALA 27-Jun-13 99.8801 7.3027 1 10 99.8801 7.3027 INE040A16859 HDFC BK 2-Jul-13 99.7541 8.1795 1 10 99.7541 8.1795 INE040A16859 HDFC BK 2-Jul-13 99.8195 8.2502 1 5 99.8195 8.2502 INE237A16PR0 KOTAK MAH BK 4-Jul-13 99.7745 8.2494 1 25 99.7745 8.2494 INE237A16UL3 KOTAK MAH BK 5-Jul-13 99.7520 8.2495 1 50 99.7520 8.2495 INE652A16GM0 STATE BK OF PATIALA 26-Jul-13 99.2387 8.0002 1 25 99.2387 8.0002 INE428A16KA2 ALLAHABAD BK 2-Aug-13 99.0878 8.0004 1 50 99.0878 8.0004 INE695A16GX6 UNITED BK OF INDIA 5-Aug-13 99.0233 8.0003 1 50 99.0233 8.0003 INE095A16HX7 INDUSIND BK 16-Aug-13 98.8517 8.0000 1 5 98.8517 8.0000 INE141A16MB5 OBC 19-Aug-13 98.6928 8.1941 2 100 98.6930 8.1928 INE652A16GV1 STATE BK OF PATIALA 20-Aug-13 98.6962 8.0365 6 250 98.6956 8.0400 INE649A16DL5 STATE BK OF HYDERABAD 20-Aug-13 98.6988 8.0200 2 50 98.6988 8.0200 INE503A16CB7 DEVELOPMENT CREDIT BK 20-Aug-13 98.6460 8.3499 1 50 98.6460 8.3499 INE141A16KY1 OBC 20-Aug-13 98.6728 8.1824 2 50 98.6728 8.1824 INE008A16MI1 IDBI BK 22-Aug-13 98.6411 8.1102 1 5 98.6411 8.1102 INE428A16KN5 ALLAHABAD BK 23-Aug-13 98.6153 8.1351 1 250 98.6153 8.1351 INE652A16GU3 STATE BK OF PATIALA 23-Aug-13 98.6308 8.0428 4 250 98.6308 8.0428 INE238A16SJ9 AXIS BK 23-Aug-13 98.6037 8.2043 2 55 98.6296 8.0499 INE141A16LM4 OBC 26-Aug-13 98.5574 8.0948 1 25 98.5574 8.0948 INE008A16MK7 IDBI BK 29-Aug-13 98.4919 8.0998 1 50 98.4919 8.0998 INE141A16KX3 OBC 29-Aug-13 98.4955 8.0802 1 50 98.4955 8.0802 INE112A16CJ0 CORPORATION BK 2-Sep-13 98.3911 8.1758 2 125 98.3865 8.1998 INE457A16CI1 BK OF MAHARASHTRA 2-Sep-13 98.4703 8.1002 1 25 98.4703 8.1002 INE562A16CD9 INDIAN BK 2-Sep-13 98.4058 8.1001 2 25 98.4058 8.1001 INE434A16EC9 ANDHRA BK 3-Sep-13 98.3972 8.0343 4 275 98.3971 8.0350 INE160A16IE7 PUNJAB NATIONAL BK 3-Sep-13 98.3883 8.0798 1 50 98.3883 8.0798 INE562A16CB3 INDIAN BK 3-Sep-13 98.3843 8.1002 2 25 98.3843 8.1002 INE008A16ON7 IDBI BK 6-Sep-13 98.3199 8.1002 2 150 98.3199 8.1002 INE090A16WE7 ICICI BK 6-Sep-13 98.2792 8.2999 2 122.2 98.2792 8.2999 INE428A16KO3 ALLAHABAD BK 10-Sep-13 98.2331 8.1052 1 100 98.2331 8.1052 INE562A16CG2 INDIAN BK 10-Sep-13 98.2128 8.2000 1 50 98.2128 8.2000 INE160A16IG2 PUNJAB NATIONAL BK 10-Sep-13 98.2128 8.2000 1 50 98.2128 8.2000 INE705A16HB7 VIJAYA BK 10-Sep-13 98.2256 8.1402 1 50 98.2256 8.1402 INE428A16KJ3 ALLAHABAD BK 13-Sep-13 98.2299 8.1201 1 50 98.2299 8.1201 INE095A16IA3 INDUSIND BK 13-Sep-13 98.1789 8.0599 1 50 98.1789 8.0599 INE090A16WN8 ICICI BK 15-Sep-13 98.0932 8.2501 2 150 98.0932 8.2501 INE562A16CH0 INDIAN BK 16-Sep-13 98.1162 8.0550 2 100 98.1162 8.0550 INE095A16GW1 INDUSIND BK 16-Sep-13 98.0829 8.2002 1 40 98.0829 8.2002 INE095A16ID7 INDUSIND BK 17-Sep-13 98.0225 8.3678 4 500 98.0225 8.3676 INE040A16982 HDFC BK 17-Sep-13 98.0602 8.2049 2 100 98.0602 8.2049 INE651A16EF1 STATE BK OF MYSORE 18-Sep-13 98.0702 8.0701 3 75 98.0702 8.0701 INE654A16CM5 STATE BK OF TRAVANCORE 25-Sep-13 97.9166 8.0898 4 150 97.9166 8.0898 INE651A16ED6 STATE BK OF MYSORE 25-Sep-13 97.9191 8.0799 1 25 97.9191 8.0799 INE652A16ET0 STATE BK OF PATIALA 11-Dec-13 96.2413 8.2399 1 25 96.2413 8.2399 INE457A16CO9 BK OF MAHARASHTRA 13-Dec-13 96.1950 8.2501 1 125 96.1950 8.2501 INE028A16490 BK OF BARODA 20-Dec-13 96.0672 8.2100 3 75 96.0811 8.1799 INE434A16CU5 ANDHRA BK 23-Dec-13 95.9957 8.2299 1 50 95.9957 8.2299 INE667A16BH9 SYNDICATE BK 23-Dec-13 96.0212 8.3101 1 5 96.0212 8.3101 INE667A16BJ5 SYNDICATE BK 27-Dec-13 95.9126 8.2301 1 50 95.9126 8.2301 INE028A16516 BK OF BARODA 27-Dec-13 95.9269 8.2000 1 25 95.9269 8.2000 INE028A16532 BK OF BARODA 25-Feb-14 94.7205 8.2700 1 50 94.7205 8.2700 INE112A16DP5 CORPORATION BK 3-Mar-14 94.5567 8.2399 1 25 94.5567 8.2399 INE112A16DQ3 CORPORATION BK 4-Mar-14 94.5970 8.2401 1 25 94.5970 8.2401 INE691A16GT3 UCO BK 5-Mar-14 94.5582 8.2699 1 100 94.5582 8.2699 INE457A16CA8 BK OF MAHARASHTRA 5-Mar-14 94.4942 8.2751 1 11 94.4942 8.2751 INE141A16KK0 OBC 10-Mar-14 94.4696 8.2501 1 100 94.4696 8.2501 INE238A16RX2 AXIS BK 10-Mar-14 94.4190 8.3300 1 100 94.4190 8.3300 INE077A16AA8 DENA BK 10-Mar-14 94.4696 8.2501 1 25 94.4696 8.2501 INE160A16JC9 PUNJAB NATIONAL BK 12-Mar-14 94.4421 8.2300 1 75 94.4421 8.2300 INE160A16JC9 PUNJAB NATIONAL BK 12-Mar-14 94.3689 8.2500 1 25 94.3689 8.2500 INE112A16DR1 CORPORATION BK 14-Mar-14 94.4023 8.2293 5 400 94.4019 8.2299 INE112A16DR1 CORPORATION BK 14-Mar-14 94.3481 8.2200 1 50 94.3481 8.2200 INE476A16JN6 CANARA BK 14-Mar-14 94.3890 8.2500 1 25 94.3890 8.2500 INE476A16JN6 CANARA BK 14-Mar-14 94.3287 8.2499 1 25 94.3287 8.2499 INE691A16GY3 UCO BK 14-Mar-14 94.3124 8.2751 2 10 94.3124 8.2751 INE565A16756 INDIAN OVERSEAS BK 14-Mar-14 94.3450 8.2248 1 5 94.3450 8.2248 INE428A16JG1 ALLAHABAD BK 17-Mar-14 94.2559 8.2690 1 1 94.2559 8.2690 INE428A16JT4 ALLAHABAD BK 20-Mar-14 94.1883 8.2800 1 25 94.1883 8.2800 INE976G16299 THE RATNAKAR BK 21-Mar-14 93.4958 9.3011 1 10 93.4958 9.3011 INE008A16PQ7 IDBI BK 21-Mar-14 94.1844 8.2555 1 4 94.1844 8.2555 INE476A16JO4 CANARA BK 24-Mar-14 94.0995 8.2925 2 50 94.0995 8.2925 INE434A16DP3 ANDHRA BK 24-Mar-14 94.1263 8.2525 1 25 94.1263 8.2525 INE483A16FF6 CENTRAL BK OF INDIA 6-May-14 93.2214 8.3201 *: Crores