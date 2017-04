Jun 24 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE160A16IW9 PUNJAB NATIONAL BK 25-Jun-13 99.9803 7.1919 1 50 99.9803 7.1919 INE095A16HM0 INDUSIND BK 26-Jun-13 99.9619 6.9490 2 120 99.9622 6.9011 INE434A16CJ8 ANDHRA BK 26-Jun-13 99.9600 7.3029 1 25 99.9600 7.3029 INE476A16JT3 CANARA BK 2-Jul-13 99.8228 8.0991 2 350 99.8228 8.0991 INE141A16JF2 OBC 5-Jul-13 99.7550 8.1495 1 25 99.7550 8.1495 INE695A16GT4 UNITED BK OF INDIA 12-Jul-13 99.5999 8.1453 2 55 99.5997 8.1498 INE483A16FG4 CENTRAL BK OF INDIA 15-Jul-13 99.5350 8.1199 1 200 99.5350 8.1199 INE695A16GU2 UNITED BK OF INDIA 15-Jul-13 99.5336 8.1442 3 45 99.5361 8.1006 INE652A16GL2 STATE BK OF PATIALA 24-Jul-13 99.3998 7.5999 1 5 99.3998 7.5999 INE648A16ES0 SBBJ 25-Jul-13 99.3201 8.0601 1 24.5 99.3201 8.0601 INE483A16FL4 CENTRAL BK OF INDIA 2-Aug-13 99.1419 8.1004 1 50 99.1419 8.1004 INE476A16JY3 CANARA BK 2-Aug-13 99.1546 7.9795 1 50 99.1546 7.9795 INE434A16DY5 ANDHRA BK 5-Aug-13 99.0928 8.1502 1 25 99.0928 8.1502 INE141A16IF4 OBC 5-Aug-13 99.0928 8.1502 1 25 99.0928 8.1502 INE428A16KC8 ALLAHABAD BK 5-Aug-13 99.0928 8.1502 1 5 99.0928 8.1502 INE705A16HE1 VIJAYA BK 13-Aug-13 98.9177 8.1502 1 5 98.9177 8.1502 INE428A16KH7 ALLAHABAD BK 16-Aug-13 98.8428 8.0627 1 50 98.8428 8.0627 INE649A16DL5 STATE BK OF HYDERABAD 20-Aug-13 98.7755 8.0801 2 50 98.7755 8.0801 INE434A16DZ2 ANDHRA BK 22-Aug-13 98.7026 8.1316 3 150 98.7029 8.1299 INE008A16MI1 IDBI BK 22-Aug-13 98.7100 8.0848 2 100 98.7092 8.0899 INE008A16MI1 IDBI BK 22-Aug-13 98.7308 8.0899 1 25 98.7308 8.0899 INE652A16GU3 STATE BK OF PATIALA 23-Aug-13 98.6999 8.0132 7 350 98.7000 8.0125 INE695A16HM7 UNITED BK OF INDIA 23-Aug-13 98.6826 8.1212 3 100 98.6824 8.1224 INE238A16SJ9 AXIS BK 23-Aug-13 98.6684 8.2099 1 50 98.6684 8.2099 INE428A16KF1 ALLAHABAD BK 28-Aug-13 98.5581 8.2153 1 50 98.5581 8.2153 INE428A16KF1 ALLAHABAD BK 28-Aug-13 98.5485 8.4000 2 10 98.5485 8.4000 INE090A16WB3 ICICI BK 28-Aug-13 98.5642 8.1800 1 0.02 98.5642 8.1800 INE428A16KE4 ALLAHABAD BK 2-Sep-13 98.4757 8.0712 8 400 98.4824 8.0351 INE077A16AE0 DENA BK 3-Sep-13 98.4616 8.0322 3 500 98.4616 8.0322 INE084A16AK3 BK OF INDIA 3-Sep-13 98.4611 8.0349 5 200 98.4611 8.0349 INE434A16EC9 ANDHRA BK 3-Sep-13 98.4583 8.0497 1 100 98.4583 8.0497 INE562A16CB3 INDIAN BK 3-Sep-13 98.4564 8.0598 1 25 98.4564 8.0598 INE428A16KI5 ALLAHABAD BK 6-Sep-13 98.3621 8.2132 2 150 98.3628 8.2098 INE565A16772 INDIAN OVERSEAS BK 6-Sep-13 98.3863 8.0900 1 50 98.3863 8.0900 INE008A16ON7 IDBI BK 6-Sep-13 98.4078 8.0898 1 25 98.4078 8.0898 INE160A16IG2 PUNJAB NATIONAL BK 10-Sep-13 98.3026 8.0801 2 125 98.3026 8.0801 INE008A16PJ2 IDBI BK 10-Sep-13 98.3220 8.0899 1 25 98.3220 8.0899 INE090A16WN8 ICICI BK 15-Sep-13 98.1804 8.1502 1 5 98.1804 8.1502 INE503A16CA9 DEVELOPMENT CREDIT BK 16-Sep-13 98.0814 8.4999 3 100 98.0814 8.4999 INE040A16982 HDFC BK 17-Sep-13 98.1296 8.1848 1 100 98.1296 8.1848 INE705A16HG6 VIJAYA BK 20-Sep-13 98.0724 8.1522 7 600 98.0671 8.1752 INE141A16LU7 OBC 20-Sep-13 98.0848 8.0988 5 550 98.0834 8.1049 INE428A16KM7 ALLAHABAD BK 20-Sep-13 98.0648 8.1851 4 100 98.0648 8.1851 INE483A16FO8 CENTRAL BK OF INDIA 23-Sep-13 98.0241 8.0851 3 150 98.0241 8.0851 INE651A16EQ8 STATE BK OF MYSORE 29-Oct-13 97.2359 8.1699 1 5 97.2359 8.1699 INE141A16LR3 OBC 2-Dec-13 96.5023 8.2170 5 175 96.5093 8.1999 INE141A16LR3 OBC 2-Dec-13 96.5302 8.2000 1 50 96.5302 8.2000 INE112A16DX9 CORPORATION BK 9-Dec-13 96.4101 8.0899 3 500 96.4101 8.0899 INE434A16CP5 ANDHRA BK 9-Dec-13 96.3502 8.2300 2 100 96.3502 8.2300 INE457A16CO9 BK OF MAHARASHTRA 13-Dec-13 96.3005 8.2000 1 50 96.3005 8.2000 INE457A16CO9 BK OF MAHARASHTRA 13-Dec-13 96.2796 8.2001 1 25 96.2796 8.2001 INE652A16FE9 STATE BK OF PATIALA 17-Dec-13 96.2098 8.1700 1 100 96.2098 8.1700 INE434A16CU5 ANDHRA BK 23-Dec-13 96.0396 8.2701 6 200 96.0396 8.2701 INE141A16JE5 OBC 3-Jan-14 95.8734 8.1400 1 50 95.8734 8.1400 INE112A16DN0 CORPORATION BK 17-Feb-14 94.9655 8.1303 1 50 94.9655 8.1303 INE476A16IZ2 CANARA BK 24-Feb-14 94.7408 8.2701 2 50 94.7408 8.2701 INE112A16DQ3 CORPORATION BK 4-Mar-14 94.6246 8.1955 3 130 94.6140 8.2126 INE692A16BX4 UNION BK OF INDIA 4-Mar-14 94.6032 8.2301 1 50 94.6032 8.2301 INE160A16IV1 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-14 94.5929 8.2467 2 75 94.5970 8.2401 INE476A16JM8 CANARA BK 5-Mar-14 94.5908 8.2500 1 50 94.5908 8.2500 INE483A16EP8 CENTRAL BK OF INDIA 5-Mar-14 94.5706 8.2500 1 25 94.5706 8.2500 INE112A16DS9 CORPORATION BK 6-Mar-14 94.6247 8.1311 1 100 94.6247 8.1311 INE476A16JB1 CANARA BK 6-Mar-14 94.5919 8.1836 1 100 94.5919 8.1836 INE565A16731 INDIAN OVERSEAS BK 6-Mar-14 94.5706 8.2500 1 50 94.5706 8.2500 INE166A16IW6 ING VYSYA BK 10-Mar-14 94.4141 8.3701 1 50 94.4141 8.3701 INE160A16JB1 PUNJAB NATIONAL BK 10-Mar-14 94.4665 8.2550 1 25 94.4665 8.2550 INE141A16KP9 OBC 11-Mar-14 94.4431 8.2600 1 50 94.4431 8.2600 INE160A16JC9 PUNJAB NATIONAL BK 12-Mar-14 94.4558 8.2400 1 25 94.4558 8.2400 INE649A16DH3 STATE BK OF HYDERABAD 13-Mar-14 94.4796 8.1400 1 50 94.4796 8.1400 INE705A16FT3 VIJAYA BK 13-Mar-14 94.3911 8.3100 1 25 94.3911 8.3100 INE691A16GY3 UCO BK 14-Mar-14 94.4651 8.1316 1 50 94.4651 8.1316 INE565A16756 INDIAN OVERSEAS BK 14-Mar-14 94.4597 8.1400 1 50 94.4597 8.1400 INE434A16DL2 ANDHRA BK 14-Mar-14 94.4597 8.1400 1 50 94.4597 8.1400 INE476A16JN6 CANARA BK 14-Mar-14 94.4156 8.2399 1 25 94.4156 8.2399 INE428A16JG1 ALLAHABAD BK 17-Mar-14 94.3092 8.2800 1 1.2 94.3092 8.2800 INE691A16GZ0 UCO BK 18-Mar-14 94.3157 8.2700 1 50 94.3157 8.2700 INE476A16JO4 CANARA BK 24-Mar-14 94.2147 8.2401 3 175 94.2147 8.2401 INE160A16JF2 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-14 94.1881 8.2500 2 50 94.1881 8.2500 INE705A16GJ2 VIJAYA BK 27-Mar-14 94.1079 8.3101 1 25 94.1079 8.3101 INE649A16DS0 STATE BK OF HYDERABAD 28-May-14 92.9465 8.1950 1 25 92.9465 8.1950 INE476A16JW7 CANARA BK 29-May-14 92.8430 8.2999 1 50 92.8430 8.2999 INE084A16AG1 BK OF INDIA 3-Jun-14 92.7451 8.2999 5 150 CANARA BK 29-May-14 92.8430 8.2999 1 50 92.8430 8.2999 INE084A16AG1 BK OF INDIA 3-Jun-14 92.7451 8.2999 5 150 92.7451 8.2999 INE112A16DU5 CORPORATION BK 5-Jun-14 92.6937 8.3150 2 150 92.6937 8.3150 INE112A16DV3 CORPORATION BK 9-Jun-14 92.6278 8.3000 2 200 92.6278 8.3000 INE476A16KC7 CANARA BK 10-Jun-14 92.6083 8.3000 1 25 92.6083 8.3000 INE695A16HS4 UNITED BK OF INDIA 16-Jun-14 92.4789 8.3150 2 125 92.4789 8.3150 INE652A16GT5 STATE BK OF PATIALA 20-Jun-14 92.5025 8.1950 2 200 92.5025 8.1950 INE237A16VE6 KOTAK MAH BK 20-Jun-14 92.3715 8.3500 1 65 92.3715 8.3500 INE695A16HX4 UNITED BK OF INDIA 20-Jun-14 92.3842 8.3350 2 65 92.3842 8.3350 INE528G16UZ2 YES BK 20-Jun-14 92.3968 8.3200 1 20 92.3968 8.3200 INE141A16ME9 OBC 24-Jun-14 92.2552 8.3950 3 150 92.2552 8.3950 ===============================================================================================
*: Crores 