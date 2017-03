Jun 25 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE008A16OW8 IDBI BK 26-Jun-13 99.9804 7.1554 1 50 99.9804 7.1554 INE434A16CI0 ANDHRA BK 27-Jun-13 99.9608 7.1568 1 100 99.9608 7.1568 INE141A16ID9 OBC 27-Jun-13 99.9615 7.0290 1 50 99.9615 7.0290 INE238A16QK1 AXIS BK 27-Jun-13 99.9606 7.1933 1 10 99.9606 7.1933 INE166A16IE4 ING VYSYA BK 28-Jun-13 99.9345 7.9744 1 50 99.9345 7.9744 INE090A16VC3 ICICI BK 28-Jun-13 99.9343 7.9988 1 0.8 99.9343 7.9988 INE476A16JT3 CANARA BK 2-Jul-13 99.8654 8.1992 1 25 99.8654 8.1992 INE483A16FC3 CENTRAL BK OF INDIA 2-Jul-13 99.8487 7.9012 1 5 99.8487 7.9012 INE237A16PR0 KOTAK MAH BK 4-Jul-13 99.7994 8.1518 1 100 99.7994 8.1518 INE434A16DE7 ANDHRA BK 15-Jul-13 99.5570 8.1207 1 50 99.5570 8.1207 INE483A16FI0 CENTRAL BK OF INDIA 16-Jul-13 99.5350 8.1199 1 100 99.5350 8.1199 INE141A16LH4 OBC 29-Jul-13 99.2493 8.1199 1 100 99.2493 8.1199 INE040A16867 HDFC BK 6-Aug-13 99.0709 8.1500 1 25 99.0709 8.1500 INE654A16DE0 STATE BK OF TRAVANCORE 12-Aug-13 99.0144 7.7303 1 5 99.0144 7.7303 INE608A16EX4 PUNJAB AND SIND BK 13-Aug-13 98.9243 8.1000 1 100 98.9243 8.1000 INE095A16HX7 INDUSIND BK 16-Aug-13 98.8314 8.2997 2 50 98.8314 8.2997 INE654A16DF7 STATE BK OF TRAVANCORE 16-Aug-13 98.8606 8.0899 1 25 98.8606 8.0899 INE141A16KY1 OBC 20-Aug-13 98.7688 8.1248 1 50 98.7688 8.1248 INE692A16BZ9 UNION BK OF INDIA 20-Aug-13 98.7785 8.0600 1 50 98.7785 8.0600 INE691A16GM8 UCO BK 21-Aug-13 98.7493 8.1103 1 50 98.7493 8.1103 INE434A16DZ2 ANDHRA BK 22-Aug-13 98.7308 8.0899 1 50 98.7308 8.0899 INE428A16KN5 ALLAHABAD BK 23-Aug-13 98.6982 8.1597 7 325 98.6982 8.1597 INE652A16GU3 STATE BK OF PATIALA 23-Aug-13 98.7161 8.0459 3 150 98.7135 8.0626 INE141A16LM4 OBC 26-Aug-13 98.6457 8.0824 4 300 98.6457 8.0824 INE434A16ED7 ANDHRA BK 26-Aug-13 98.6456 8.0832 3 150 98.6457 8.0824 INE503A16CC5 DEVELOPMENT CREDIT BK 27-Aug-13 98.5960 8.2501 1 50 98.5960 8.2501 INE428A16KF1 ALLAHABAD BK 28-Aug-13 98.5502 8.3900 2 50 98.5502 8.3900 INE428A16KF1 ALLAHABAD BK 28-Aug-13 98.5725 8.3902 1 5 98.5725 8.3902 INE649A16DE0 STATE BK OF HYDERABAD 30-Aug-13 98.5635 8.0601 2 50 98.5635 8.0601 INE112A16CJ0 CORPORATION BK 2-Sep-13 98.4955 8.0802 1 50 98.4955 8.0802 INE238A16QX4 AXIS BK 2-Sep-13 98.5080 8.1298 1 50 98.5080 8.1298 INE238A16QX4 AXIS BK 2-Sep-13 98.4882 8.1200 2 50 98.4882 8.1200 INE077A16AE0 DENA BK 3-Sep-13 98.4780 8.0588 4 600 98.4829 8.0325 INE562A16CB3 INDIAN BK 3-Sep-13 98.4741 8.0798 2 75 98.4741 8.0798 INE160A16IE7 PUNJAB NATIONAL BK 3-Sep-13 98.4741 8.0798 1 50 98.4741 8.0798 INE008A16PE3 IDBI BK 3-Sep-13 98.4703 8.1002 1 25 98.4703 8.1002 INE667A16BO5 SYNDICATE BK 3-Sep-13 98.4545 8.1852 1 25 98.4545 8.1852 INE077A16AG5 DENA BK 6-Sep-13 98.4112 8.0723 1 50 98.4112 8.0723 INE008A16PJ2 IDBI BK 10-Sep-13 98.3097 8.1502 1 25 98.3097 8.1502 INE160A16IG2 PUNJAB NATIONAL BK 10-Sep-13 98.3199 8.1002 1 5 98.3199 8.1002 INE652A16EC6 STATE BK OF PATIALA 12-Sep-13 98.2781 8.0950 1 25 98.2781 8.0950 INE434A16EE5 ANDHRA BK 13-Sep-13 98.2588 8.0850 1 200 98.2588 8.0850 INE040A16982 HDFC BK 17-Sep-13 98.1500 8.1901 6 400 98.1500 8.1902 INE457A16CL5 BK OF MAHARASHTRA 19-Sep-13 98.1159 8.1500 2 75 98.1159 8.1500 INE428A16KM7 ALLAHABAD BK 20-Sep-13 98.0858 8.1876 2 100 98.0858 8.1876 INE457A16BG7 BK OF MAHARASHTRA 20-Sep-13 98.0944 8.1501 1 25 98.0944 8.1501 INE077A16AH3 DENA BK 23-Sep-13 98.0430 8.0951 2 500 98.0430 8.0951 INE028A16631 BK OF BARODA 23-Sep-13 98.0573 8.0348 5 425 98.0573 8.0348 INE483A16FO8 CENTRAL BK OF INDIA 23-Sep-13 98.0454 8.0850 1 50 98.0454 8.0850 INE171A16FL5 THE FEDERAL BK 24-Sep-13 97.9858 8.2450 1 100 97.9858 8.2450 INE084A16AJ5 BK OF INDIA 24-Sep-13 98.0577 7.9449 1 25 98.0577 7.9449 INE652A16EF9 STATE BK OF PATIALA 24-Sep-13 98.0205 8.1001 1 25 98.0205 8.1001 INE654A16CM5 STATE BK OF TRAVANCORE 25-Sep-13 97.9992 8.1000 3 125 97.9992 8.1000 INE651A16ET2 STATE BK OF MYSORE 15-Oct-13 97.5514 8.1801 2 100 97.5514 8.1801 INE692A16BK1 UNION BK OF INDIA 22-Oct-13 97.3993 8.1899 1 50 97.3993 8.1899 INE651A16EO3 STATE BK OF MYSORE 27-Nov-13 96.6350 8.2000 3 125 96.6350 8.2000 INE654A16DL5 STATE BK OF TRAVANCORE 5-Dec-13 96.5215 8.0700 2 200 96.5215 8.0700 INE112A16DA7 CORPORATION BK 5-Dec-13 96.4737 8.1849 1 25 96.4737 8.1849 INE112A16DX9 CORPORATION BK 9-Dec-13 96.3839 8.2000 1 500 96.3839 8.2000 INE112A16DC3 CORPORATION BK 17-Dec-13 96.2172 8.2000 1 25 96.2172 8.2000 INE160A16IR9 PUNJAB NATIONAL BK 23-Dec-13 96.1133 8.2001 1 25 96.1133 8.2001 INE160A16IR9 PUNJAB NATIONAL BK 23-Dec-13 96.0926 8.2000 1 25 96.0926 8.2000 INE028A16508 BK OF BARODA 23-Dec-13 96.1133 8.2001 1 25 96.1133 8.2001 INE028A16508 BK OF BARODA 23-Dec-13 96.0926 8.2000 1 25 96.0926 8.2000 INE028A16516 BK OF BARODA 27-Dec-13 96.0097 8.2000 2 75 96.0097 8.2000 INE483A16EC6 CENTRAL BK OF INDIA 27-Dec-13 96.0003 8.2201 1 50 96.0003 8.2201 INE667A16BJ5 SYNDICATE BK 27-Dec-13 96.0003 8.2201 1 25 96.0003 8.2201 INE434A16CV3 ANDHRA BK 27-Dec-13 96.0097 8.2000 1 4 96.0097 8.2000 INE008A16OH9 IDBI BK 21-Feb-14 94.7807 8.3400 2 125 94.7807 8.3400 INE565A16715 INDIAN OVERSEAS BK 25-Feb-14 94.7514 8.2525 1 200 94.7514 8.2525 INE008A16OF3 IDBI BK 25-Feb-14 94.6987 8.3400 2 100 94.6987 8.3400 INE483A16ER4 CENTRAL BK OF INDIA 26-Feb-14 94.7130 8.2824 1 200 94.7130 8.2824 INE008A16OI7 IDBI BK 26-Feb-14 94.6782 8.3400 1 100 94.6782 8.3400 INE434A16DM0 ANDHRA BK 27-Feb-14 94.6820 8.3000 1 25 94.6820 8.3000 INE476A16JA3 CANARA BK 3-Mar-14 94.6313 8.2500 5 425 94.6313 8.2500 INE476A16JA3 CANARA BK 3-Mar-14 94.6515 8.2501 2 75 94.6515 8.2501 INE141A16KE3 OBC 3-Mar-14 94.6190 8.2700 1 25 94.6190 8.2700 INE705A16FQ9 VIJAYA BK 3-Mar-14 94.6393 8.2699 1 25 94.6393 8.2699 INE141A16KD5 OBC 4-Mar-14 94.6172 8.2401 1 50 94.6172 8.2401 INE141A16KI4 OBC 5-Mar-14 94.5970 8.2400 2 50 94.5908 8.2500 INE483A16EP8 CENTRAL BK OF INDIA 5-Mar-14 94.5753 8.2750 1 35 94.5753 8.2750 INE483A16EP8 CENTRAL BK OF INDIA 5-Mar-14 94.6049 8.2600 1 25 94.6049 8.2600 INE476A16JM8 CANARA BK 5-Mar-14 94.6234 8.2300 1 25 94.6234 8.2300 INE112A16DS9 CORPORATION BK 6-Mar-14 94.5831 8.2300 1 100 94.5831 8.2300 INE562A16DC9 INDIAN BK 6-Mar-14 94.5908 8.2500 1 50 94.5908 8.2500 INE141A16KH6 OBC 7-Mar-14 94.5706 8.2500 1 50 94.5706 8.2500 INE691A16GV9 UCO BK 10-Mar-14 94.4817 8.2950 2 50 94.4660 8.3200 INE457A16CM3 BK OF MAHARASHTRA 11-Mar-14 94.4538 8.2750 1 15 94.4538 8.2750 INE565A16756 INDIAN OVERSEAS BK 14-Mar-14 94.4156 8.2399 2 100 94.4156 8.2399 INE434A16DL2 ANDHRA BK 14-Mar-14 94.3900 8.2800 1 25 94.3900 8.2800 INE691A16GY3 UCO BK 14-Mar-14 94.4166 8.2699 1 25 94.4166 8.2699 INE483A16EU8 CENTRAL BK OF INDIA 18-Mar-14 94.3092 8.2800 1 25 94.3092 8.2800 INE691A16GX5 UCO BK 20-Mar-14 94.2111 8.3999 1 5 94.2111 8.3999 INE171A16EZ8 THE FEDERAL BK 25-Mar-14 94.1284 8.3400 1 25 94.1284 8.3400 INE084A16AG1 BK OF INDIA 3-Jun-14 92.7842 8.3000 1 50 92.7842 8.3000 INE565A16780 INDIAN OVERSEAS BK 9-Jun-14 92.6669 INE695A16HS4 UNITED BK OF INDIA 16-Jun-14 92.4525 8.3700 1 50 92.4525 8.3700 INE562A16DS5 INDIAN BK 24-Jun-14 92.4449 8.1950 3 200 92.4449 8.1950 INE141A16ME9 OBC 24-Jun-14 92.3555 8.3000 1 50 92.3555 8.3000