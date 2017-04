Jun 27 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE238A16QL9 AXIS BK 28-Jun-13 99.9785 7.8492 1 80 99.9785 7.8492 INE237A16UC2 KOTAK MAH BK 2-Jul-13 99.8857 8.3534 2 235 99.8857 8.3534 INE476A16JT3 CANARA BK 2-Jul-13 99.8868 8.2766 2 150 99.8864 8.3022 INE040A16859 HDFC BK 2-Jul-13 99.8885 8.1486 1 130 99.8885 8.1486 INE141A16LD3 OBC 2-Jul-13 99.8871 8.2510 1 25 99.8871 8.2510 INE434A16DU3 ANDHRA BK 3-Jul-13 99.8654 8.1992 1 150 99.8654 8.1992 INE237A16UF5 KOTAK MAH BK 3-Jul-13 99.8651 8.2175 1 22 99.8651 8.2175 INE562A16DH8 INDIAN BK 4-Jul-13 99.8411 8.2987 1 50 99.8411 8.2987 INE237A16UL3 KOTAK MAH BK 5-Jul-13 99.8206 8.1998 2 150 99.8206 8.1998 INE141A16JF2 OBC 5-Jul-13 99.8288 7.8244 1 20 99.8288 7.8244 INE483A16FG4 CENTRAL BK OF INDIA 15-Jul-13 99.5972 8.2009 2 50 99.5972 8.2009 INE483A16FI0 CENTRAL BK OF INDIA 16-Jul-13 99.5750 8.1993 3 250 99.5750 8.1993 INE238A16QQ8 AXIS BK 24-Jul-13 99.4397 7.9101 1 25 99.4397 7.9101 INE652A16GL2 STATE BK OF PATIALA 24-Jul-13 99.4432 7.8604 1 25 99.4432 7.8604 INE428A16KB0 ALLAHABAD BK 29-Jul-13 99.3037 7.9974 5 450 99.3035 8.0002 INE141A16LH4 OBC 29-Jul-13 99.2992 8.0499 1 75 99.2992 8.0499 INE483A16FK6 CENTRAL BK OF INDIA 30-Jul-13 99.2819 8.0001 2 200 99.2819 8.0001 INE652A16GQ1 STATE BK OF PATIALA 30-Jul-13 99.2819 8.0001 1 25 99.2819 8.0001 INE237A16UW0 KOTAK MAH BK 2-Aug-13 99.2097 8.0766 1 75 99.2097 8.0766 INE141A16IE7 OBC 2-Aug-13 99.2220 7.9499 1 50 99.2220 7.9499 INE171A16FK7 THE FEDERAL BK 2-Aug-13 99.2119 8.0539 1 20 99.2119 8.0539 INE238A16QT2 AXIS BK 5-Aug-13 99.1398 8.1204 3 100 99.1398 8.1204 INE238A16QT2 AXIS BK 5-Aug-13 99.1791 7.9502 1 50 99.1791 7.9502 INE084A16AI7 BK OF INDIA 8-Aug-13 99.0901 7.9801 1 15 99.0901 7.9801 INE141A16LT9 OBC 8-Aug-13 99.0799 8.0704 1 12 99.0799 8.0704 INE483A16FH2 CENTRAL BK OF INDIA 12-Aug-13 98.9907 8.0902 2 100 98.9907 8.0902 INE428A16KG9 ALLAHABAD BK 12-Aug-13 98.9920 8.0797 2 50 98.9920 8.0797 INE141A16MB5 OBC 19-Aug-13 98.8870 7.9003 2 75 98.8870 7.9003 INE141A16MB5 OBC 19-Aug-13 98.8659 7.8999 1 25 98.8659 7.8999 INE695A16HT2 UNITED BK OF INDIA 19-Aug-13 98.8870 7.9003 1 25 98.8870 7.9003 INE649A16DL5 STATE BK OF HYDERABAD 20-Aug-13 98.8213 8.0622 2 200 98.8213 8.0622 INE695A16HK1 UNITED BK OF INDIA 20-Aug-13 98.8659 7.8999 1 25 98.8659 7.8999 INE483A16FJ8 CENTRAL BK OF INDIA 21-Aug-13 98.8074 8.0101 4 225 98.8074 8.0101 INE141A16LM4 OBC 26-Aug-13 98.6886 8.0837 5 200 98.6888 8.0824 INE084A16AM9 BK OF INDIA 26-Aug-13 98.6916 8.0650 2 200 98.6916 8.0650 INE652A16GO6 STATE BK OF PATIALA 26-Aug-13 98.6920 8.0625 2 100 98.6920 8.0625 INE434A16ED7 ANDHRA BK 26-Aug-13 98.6892 8.0799 1 100 98.6892 8.0799 INE008A16PR5 IDBI BK 28-Aug-13 98.6510 8.0503 1 25 98.6510 8.0503 INE649A16DG5 STATE BK OF HYDERABAD 29-Aug-13 98.6296 8.0499 1 125 98.6296 8.0499 INE141A16KX3 OBC 29-Aug-13 98.6363 8.0100 1 25 98.6363 8.0100 INE654A16DM3 STATE BK OF TRAVANCORE 30-Aug-13 98.6148 8.0108 2 300 98.6145 8.0127 INE705A16HC5 VIJAYA BK 30-Aug-13 98.6033 8.0785 3 225 98.6035 8.0772 INE171A16FH3 THE FEDERAL BK 2-Sep-13 98.5349 8.1002 2 250 98.5349 8.1002 INE112A16CJ0 CORPORATION BK 2-Sep-13 98.5627 7.9441 3 125 98.5652 7.9302 INE483A16FM2 CENTRAL BK OF INDIA 2-Sep-13 98.5510 8.0099 2 100 98.5510 8.0099 INE141A16KV7 OBC 2-Sep-13 98.5438 8.0503 1 50 98.5438 8.0503 INE562A16CD9 INDIAN BK 2-Sep-13 98.5214 8.2998 1 5 98.5214 8.2998 INE084A16AK3 BK OF INDIA 3-Sep-13 98.5202 8.0621 11 675 98.5202 8.0624 INE077A16AE0 DENA BK 3-Sep-13 98.5170 8.0800 4 200 98.5170 8.0800 INE171A16DT3 THE FEDERAL BK 3-Sep-13 98.5134 8.1000 3 110 98.5134 8.1000 INE008A16PE3 IDBI BK 3-Sep-13 98.5224 8.0502 1 100 98.5224 8.0502 INE667A16BO5 SYNDICATE BK 3-Sep-13 98.5387 7.9601 2 100 98.5387 7.9601 INE654A16DG5 STATE BK OF TRAVANCORE 3-Sep-13 98.5369 7.9700 1 100 98.5369 7.9700 INE652A16GW9 STATE BK OF PATIALA 3-Sep-13 98.5223 8.0509 3 75 98.5224 8.0502 INE649A16CO1 STATE BK OF HYDERABAD 3-Sep-13 98.5496 7.8998 1 50 98.5496 7.8998 INE168A16GB0 THE JAMMU AND KASHMIR BK 3-Sep-13 98.5007 8.1702 1 50 98.5007 8.1702 INE562A16CB3 INDIAN BK 3-Sep-13 98.5224 8.0502 1 25 98.5224 8.0502 INE667A16BX6 SYNDICATE BK 6-Sep-13 98.4516 8.0853 1 125 98.4516 8.0853 INE434A16EA3 ANDHRA BK 6-Sep-13 98.4597 8.0423 2 100 98.4517 8.0847 INE649A16DK7 STATE BK OF HYDERABAD 6-Sep-13 98.4733 7.9702 1 50 98.4733 7.9702 INE141A16IL2 OBC 6-Sep-13 98.4554 8.0649 2 50 98.4583 8.0497 INE008A16ON7 IDBI BK 6-Sep-13 98.4507 8.0901 1 25 98.4507 8.0901 INE428A16KI5 ALLAHABAD BK 6-Sep-13 98.4554 8.0651 1 25 98.4554 8.0651 INE562A16CG2 INDIAN BK 10-Sep-13 98.3808 8.0098 1 100 98.3808 8.0098 INE141A16KT1 OBC 10-Sep-13 98.3808 8.0098 1 50 98.3808 8.0098 INE008A16PJ2 IDBI BK 10-Sep-13 98.3649 8.0898 1 25 98.3649 8.0898 INE652A16GA5 STATE BK OF PATIALA 10-Sep-13 98.3808 8.0098 1 25 98.3808 8.0098 INE141A16LX1 OBC 11-Sep-13 98.3615 8.0002 2 50 98.3615 8.0002 INE008A16PP9 IDBI BK 11-Sep-13 98.3430 8.1999 1 25 98.3430 8.1999 INE652A16EC6 STATE BK OF PATIALA 12-Sep-13 98.3403 8.0002 2 100 98.3403 8.0002 INE428A16JX6 ALLAHABAD BK 12-Sep-13 98.3077 8.1600 2 100 98.3077 8.1600 INE008A16PA1 IDBI BK 12-Sep-13 98.3220 8.0899 1 50 98.3220 8.0899 INE084A16AL1 BK OF INDIA 13-Sep-13 98.3109 8.0399 4 350 98.3109 8.0399 INE095A16GW1 INDUSIND BK 16-Sep-13 98.2214 8.1598 2 50 98.2214 8.1598 INE238A16QY2 AXIS BK 16-Sep-13 98.2449 8.0501 1 50 98.2449 8.0501 INE095A16GW1 INDUSIND BK 16-Sep-13 98.2345 8.1999 1 10 98.2345 8.1999 INE651A16EF1 STATE BK OF MYSORE 18-Sep-13 98.2155 7.9901 1 25 98.2155 7.9901 INE428A16KM7 ALLAHABAD BK 20-Sep-13 98.1478 8.2001 1 25 98.1478 8.2001 INE028A16631 BK OF BARODA 23-Sep-13 98.1002 8.0325 1 150 98.1002 8.0325 INE705A16HH4 VIJAYA BK 24-Sep-13 98.0336 8.2262 4 200 98.0339 8.2249 INE705A16HK8 VIJAYA BK 25-Sep-13 98.0395 8.1099 1 250 98.0395 8.1099 INE654A16CM5 STATE BK OF TRAVANCORE 25-Sep-13 98.0703 7.9800 2 50 98.0727 7.9699 INE651A16ED6 STATE BK OF MYSORE 25-Sep-13 98.0679 7.9901 1 25 98.0679 7.9901 INE008A16MY8 IDBI BK 5-Dec-13 96.5093 8.1999 1 25 96.5093 8.1999 INE028A16466 BK OF BARODA 6-Dec-13 96.5090 8.1500 1 25 96.5090 8.1500 INE695A16HE4 UNITED BK OF INDIA 10-Dec-13 96.3974 8.2174 2 100 96.3974 8.2174 INE652A16ET0 STATE BK OF PATIALA 11-Dec-13 96.4221 8.1102 2 100 96.4051 8.1501 INE667A16CC8 SYNDICATE BK 13-Dec-13 96.3637 8.1499 2 200 96.3637 8.1499 INE654A16CS2 STATE BK OF TRAVANCORE 13-Dec-13 96.3594 8.1599 1 100 96.3594 8.1599 INE434A16CT7 ANDHRA BK 20-Dec-13 96.2305 8.1701 3 125 96.2305 8.1701 INE434A16CU5 ANDHRA BK 23-Dec-13 96.1684 8.1700 1 50 96.1684 8.1700 INE008A16NV2 IDBI BK 10-Feb-14 95.0709 8.3000 1 25 95.0709 8.3000 INE141A16JX5 OBC 14-Feb-14 95.0379 8.2499 1 185 95.0379 8.2499 INE008A16NW0 IDBI BK 14-Feb-14 95.0093 8.3000 1 25 95.0093 8.3000 INE112A16DN0 CORPORATION BK 17-Feb-14 94.9447 8.2699 1 150 94.9447 8.2699 INE112A16DN0 CORPORATION BK 17-Feb-14 94.9709 8.2599 1 75 94.9709 8.2599 INE008A16NZ3 IDBI BK 17-Feb-14 94.9272 8.3001 1 50 94.9272 8.3001 INE476A16IZ2 CANARA BK 24-Feb-14 94.8228 8.2350 2 100 94.8436 8.2000 INE008A16OD8 IDBI BK 24-Feb-14 94.8223 8.2699 1 50 94.8223 8.2699 INE565A16715 INDIAN OVERSEAS BK 25-Feb-14 94.7875 8.2600 2 125 94.7875 8.2600 INE565A16715 INDIAN OVERSEAS BK 25-Feb-14 94.8138 8.2500 1 50 94.8138 8.2500 INE008A16OF3 IDBI BK 25-Feb-14 94.7636 8.3000 1 50 94.7636 8.3000 INE084A16881 BK OF INDIA 28-Feb-14 94.7205 8.2700 1 200 94.7205 8.2700 INE141A16JZ0 OBC 28-Feb-14 94.7477 8.2586 4 175 94.7469 8.2600 INE476A16JA3 CANARA BK 3-Mar-14 94.7144 8.2134 2 150 94.7164 8.2101 INE476A16JA3 CANARA BK 3-Mar-14 94.6718 8.2500 1 50 94.6718 8.2500 INE112A16DQ3 CORPORATION BK 4-Mar-14 94.6901 8.2201 1 100 94.6901 8.2201 INE112A16DQ3 CORPORATION BK 4-Mar-14 94.6679 8.2233 3 75 94.6700 8.2199 INE695A16GJ5 UNITED BK OF INDIA 4-Mar-14 94.6638 8.2300 1 50 94.6638 8.2300 INE476A16JM8 CANARA BK 5-Mar-14 94.6559 8.2101 1 300 94.6559 8.2101 INE160A16IV1 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-14 94.6553 8.2111 4 250 94.6559 8.2101 INE457A16CA8 BK OF MAHARASHTRA 5-Mar-14 94.6440 8.2293 2 53.1 94.6513 8.2175 INE141A16KI4 OBC 5-Mar-14 94.6436 8.2300 1 25 94.6436 8.2300 INE691A16GT3 UCO BK 5-Mar-14 94.6313 8.2500 1 25 94.6313 8.2500 INE476A16JB1 CANARA BK 6-Mar-14 94.5879 8.2875 2 50 94.5879 8.2875 INE691A16GU1 UCO BK 7-Mar-14 94.6032 8.2301 1 100 94.6032 8.2301 INE434A16DK4 ANDHRA BK 7-Mar-14 94.6218 8.2001 1 25 94.6218 8.2001 INE160A16JB1 PUNJAB NATIONAL BK 10-Mar-14 94.5583 8.2051 3 200 94.5553 8.2100 INE141A16KK0 OBC 10-Mar-14 94.5615 8.2001 1 25 94.5615 8.2001 INE166A16IW6 ING VYSYA BK 10-Mar-14 94.3878 8.4775 1 10 94.3878 8.4775 INE649A16DF7 STATE BK OF HYDERABAD 11-Mar-14 94.5436 8.1966 1 0.5 94.5436 8.1966 INE649A16DH3 STATE BK OF HYDERABAD 13-Mar-14 94.4950 8.2100 3 225 94.4950 8.2100 INE476A16JN6 CANARA BK 14-Mar-14 94.4950 8.2100 1 100 94.4950 8.2100 INE695A16GK3 UNITED BK OF INDIA 14-Mar-14 94.4749 8.2100 1 75 94.4749 8.2100 INE691A16GY3 UCO BK 14-Mar-14 94.4696 8.2501 1 25 94.4696 8.2501 INE428A16JG1 ALLAHABAD BK 17-Mar-14 94.4220 8.2299 1 100 94.4220 8.2299 INE428A16JG1 ALLAHABAD BK 17-Mar-14 94.4100 8.2173 1 1.2 94.4100 8.2173 INE077A16AD2 DENA BK 18-Mar-14 94.3890 8.2500 1 25 94.3890 8.2500 INE160A16JD7 PUNJAB NATIONAL BK 20-Mar-14 94.3546 8.2100 1 25 94.3546 8.2100 INE428A16JT4 ALLAHABAD BK 20-Mar-14 94.3488 8.2499 1 25 94.3488 8.2499 INE476A16JO4 CANARA BK 24-Mar-14 94.2614 8.2300 1 50 94.2614 8.2300 INE705A16GD5 VIJAYA BK 24-Mar-14 94.1755 8.3609 2 10 94.1859 8.3450 INE160A16JF2 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-14 94.2469 8.2216 3 95 94.2678 8.1900 INE160A16JF2 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-14 94.2877 8.1900 1 25 94.2877 8.1900 INE649A16DT8 STATE BK OF HYDERABAD 5-May-14 93.3808 8.2925 1 10 93.3808 8.2925 INE695A16HS4 UNITED BK OF INDIA 16-Jun-14 92.5416 8.3100 1 50 92.5416 8.3100 INE141A16MD1 OBC 17-Jun-14 92.5137 8.3200 1 20 92.5137 8.3200 INE652A16GT5 STATE BK OF PATIALA 20-Jun-14 92.5333 8.2500 1 25 92.5333 8.2500 INE141A16ME9 OBC 24-Jun-14 92.4391 8.2700 1 50 92.4391 8.2700 INE112A16DW1 CORPORATION BK 25-Jun-14 92.3623 8.3149 6 180 92.3664 8.3100 INE652A16GX7 STATE BK OF PATIALA 25-Jun-14 92.3808 8.2930 2 125 92.3791 8.2950 INE166A16JE2 ING VYSYA BK 26-Jun-14 92.2676 8.4034 3 80 92.2684 8.4025 INE705A16HI2 VIJAYA BK 26-Jun-14 92.3101 8.3534 3 80 92.3109 8.3525 INE528G16VB1 YES BK 26-Jun-14 92.3130 8.3500 1 5 92.3130 8.3500 ===============================================================================================
*: Crores