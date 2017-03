Jun 28 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE483A16FC3 CENTRAL BK OF INDIA 2-Jul-13 99.9099 8.2288 8 470 99.9102 8.2016 INE040A16859 HDFC BK 2-Jul-13 99.9096 8.2565 7 120 99.9096 8.2565 INE141A16LD3 OBC 2-Jul-13 99.9097 8.2473 2 100 99.9097 8.2473 INE476A16JT3 CANARA BK 2-Jul-13 99.9097 8.2473 1 50 99.9097 8.2473 INE237A16UF5 KOTAK MAH BK 3-Jul-13 99.8909 7.9720 3 175 99.8987 7.4024 INE141A16LE1 OBC 3-Jul-13 99.8871 8.2510 1 10 99.8871 8.2510 INE141A16JF2 OBC 5-Jul-13 99.8419 8.2551 6 300 99.8426 8.2202 INE434A16CZ4 ANDHRA BK 5-Jul-13 99.8426 8.2202 4 120 99.8426 8.2202 INE483A16DL9 CENTRAL BK OF INDIA 5-Jul-13 99.8426 8.2202 1 50 99.8426 8.2202 INE695A16GT4 UNITED BK OF INDIA 12-Jul-13 99.6936 8.0128 1 0.15 99.6936 8.0128 INE652A16GN8 STATE BK OF PATIALA 15-Jul-13 99.6380 7.8006 1 200 99.6380 7.8006 INE695A16GU2 UNITED BK OF INDIA 15-Jul-13 99.6195 8.2008 2 150 99.6195 8.2008 INE483A16FI0 CENTRAL BK OF INDIA 16-Jul-13 99.6140 7.8569 3 600 99.6127 7.8841 INE141A16LF8 OBC 19-Jul-13 99.5711 7.4863 3 450 99.5703 7.5008 INE040A16917 HDFC BK 19-Jul-13 99.5390 8.0497 1 25 99.5390 8.0497 INE652A16GL2 STATE BK OF PATIALA 24-Jul-13 99.4425 7.8703 1 50 99.4425 7.8703 INE648A16ES0 SBBJ 25-Jul-13 99.4190 7.9002 2 100 99.4190 7.9002 INE652A16GM0 STATE BK OF PATIALA 26-Jul-13 99.3976 7.9003 4 100 99.3976 7.9003 INE705A16GN4 VIJAYA BK 29-Jul-13 99.3251 8.0004 2 250 99.3251 8.0004 INE651A16EV8 STATE BK OF MYSORE 29-Jul-13 99.3292 7.9511 4 150 99.3292 7.9515 INE141A16LH4 OBC 29-Jul-13 99.3299 7.9426 3 95 99.3239 8.0147 INE652A16GQ1 STATE BK OF PATIALA 30-Jul-13 99.3051 7.9814 4 400 99.3035 8.0002 INE705A16GS3 VIJAYA BK 30-Jul-13 99.3035 8.0002 4 200 99.3035 8.0002 INE695A16HA2 UNITED BK OF INDIA 30-Jul-13 99.3067 7.9626 3 200 99.3165 7.8498 INE095A16HS7 INDUSIND BK 2-Aug-13 99.2379 8.0084 2 550 99.2387 8.0002 INE705A16GR5 VIJAYA BK 2-Aug-13 99.2387 8.0002 2 495 99.2387 8.0002 INE562A16DO4 INDIAN BK 2-Aug-13 99.2387 8.0002 1 100 99.2387 8.0002 INE428A16KA2 ALLAHABAD BK 2-Aug-13 99.2387 8.0002 1 50 99.2387 8.0002 INE483A16FL4 CENTRAL BK OF INDIA 2-Aug-13 99.2434 7.9504 1 25 99.2434 7.9504 INE476A16JY3 CANARA BK 2-Aug-13 99.2421 7.9642 1 1 99.2421 7.9642 INE428A16KC8 ALLAHABAD BK 5-Aug-13 99.1931 7.8135 4 197 99.1842 7.9004 INE084A16AF3 BK OF INDIA 5-Aug-13 99.1740 8.0000 1 150 99.1740 8.0000 INE238A16QT2 AXIS BK 5-Aug-13 99.2787 7.7996 1 5 99.2787 7.7996 INE090A16VW1 ICICI BK 12-Aug-13 99.0201 8.0265 6 225 99.0124 8.0904 INE483A16FH2 CENTRAL BK OF INDIA 12-Aug-13 99.0221 8.0102 1 100 99.0221 8.0102 INE654A16DE0 STATE BK OF TRAVANCORE 12-Aug-13 99.0475 7.8001 1 100 99.0475 7.8001 INE141A16LV5 OBC 12-Aug-13 99.0061 8.1426 1 100 99.0061 8.1426 INE095A16HY5 INDUSIND BK 13-Aug-13 99.0636 7.5004 1 50 99.0636 7.5004 INE654A16DF7 STATE BK OF TRAVANCORE 16-Aug-13 98.9374 8.0003 1 100 98.9374 8.0003 INE428A16KH7 ALLAHABAD BK 16-Aug-13 98.9637 7.8002 2 50 98.9637 7.8002 INE654A16DF7 STATE BK OF TRAVANCORE 16-Aug-13 99.0536 7.7497 1 25 99.0536 7.7497 INE649A16DL5 STATE BK OF HYDERABAD 20-Aug-13 98.8450 8.0472 2 50 98.8450 8.0472 INE695A16HK1 UNITED BK OF INDIA 20-Aug-13 98.8980 8.3002 1 5 98.8980 8.3002 INE652A16GU3 STATE BK OF PATIALA 23-Aug-13 98.8099 7.8503 1 100 98.8099 7.8503 INE695A16HM7 UNITED BK OF INDIA 23-Aug-13 98.8314 8.2997 1 5 98.8314 8.2997 INE141A16LM4 OBC 26-Aug-13 98.7312 7.9502 1 25 98.7312 7.9502 INE028A16649 BK OF BARODA 27-Aug-13 98.6936 8.0524 15 825 98.6936 8.0525 INE503A16CC5 DEVELOPMENT CREDIT BK 27-Aug-13 98.6300 8.4499 3 100 98.6300 8.4499 INE008A16PR5 IDBI BK 28-Aug-13 98.6774 8.0200 1 200 98.6774 8.0200 INE649A16DI1 STATE BK OF HYDERABAD 28-Aug-13 98.7132 7.8001 1 50 98.7132 7.8001 INE428A16KF1 ALLAHABAD BK 28-Aug-13 98.7204 8.3001 1 5 98.7204 8.3001 INE008A16MK7 IDBI BK 29-Aug-13 98.6924 7.8000 3 150 98.6924 7.8000 INE649A16DG5 STATE BK OF HYDERABAD 29-Aug-13 98.6510 8.0503 1 125 98.6510 8.0503 INE705A16HC5 VIJAYA BK 30-Aug-13 98.6233 8.0875 2 100 98.6220 8.0952 INE238A16SI1 AXIS BK 30-Aug-13 98.5960 8.2501 1 75 98.5960 8.2501 INE705A16HC5 VIJAYA BK 30-Aug-13 98.6761 8.3001 1 5 98.6761 8.3001 INE695A16HU0 UNITED BK OF INDIA 2-Sep-13 98.5698 8.0240 3 150 98.5701 8.0225 INE562A16CD9 INDIAN BK 2-Sep-13 98.5249 8.2799 2 75 98.5249 8.2799 INE112A16CJ0 CORPORATION BK 2-Sep-13 98.5864 7.9297 1 25 98.5864 7.9297 INE095A16IC9 INDUSIND BK 3-Sep-13 98.4922 8.3399 1 150 98.4922 8.3399 INE434A16EC9 ANDHRA BK 3-Sep-13 98.5443 8.0475 2 100 98.5443 8.0475 INE077A16AE0 DENA BK 3-Sep-13 98.5385 8.0800 2 100 98.5385 8.0800 INE084A16AK3 BK OF INDIA 3-Sep-13 98.5795 7.8501 1 100 98.5795 7.8501 INE476A16KF0 CANARA BK 3-Sep-13 98.5421 8.0598 2 1.72 98.5421 8.0598 INE562A16CB3 INDIAN BK 3-Sep-13 98.5421 8.0598 2 1.72 98.5421 8.0598 INE168A16GB0 THE JAMMU AND KASHMIR BK 3-Sep-13 98.5385 8.0800 1 1 98.5385 8.0800 INE008A16ON7 IDBI BK 6-Sep-13 98.4610 8.1502 1 100 98.4610 8.1502 INE428A16KI5 ALLAHABAD BK 6-Sep-13 98.4610 8.1502 1 50 98.4610 8.1502 INE652A16GA5 STATE BK OF PATIALA 10-Sep-13 98.4000 8.0202 2 100 98.4000 8.0202 INE160A16IG2 PUNJAB NATIONAL BK 10-Sep-13 98.4216 7.9102 2 100 98.4432 7.8002 INE008A16PJ2 IDBI BK 10-Sep-13 98.3981 8.0299 1 25 98.3981 8.0299 INE705A16HB7 VIJAYA BK 10-Sep-13 98.3765 8.1400 1 25 98.3765 8.1400 INE141A16KT1 OBC 10-Sep-13 98.4332 8.2998 1 5 98.4332 8.2998 INE705A16HM4 VIJAYA BK 11-Sep-13 98.3494 8.1677 3 75 98.3494 8.1677 INE084A16AL1 BK OF INDIA 13-Sep-13 98.3459 7.9727 2 250 98.3459 7.9727 INE434A16EE5 ANDHRA BK 13-Sep-13 98.3039 8.1785 2 150 98.3041 8.1777 INE428A16KJ3 ALLAHABAD BK 13-Sep-13 98.3097 8.1502 1 100 98.3097 8.1502 INE976G16422 THE RATNAKAR BK 13-Sep-13 98.2384 8.5002 1 50 98.2384 8.5002 INE654A16DI1 STATE BK OF TRAVANCORE 13-Sep-13 98.3771 7.8199 1 50 98.3771 7.8199 INE095A16GW1 INDUSIND BK 16-Sep-13 98.2208 8.2647 7 835 98.2208 8.2646 INE562A16CH0 INDIAN BK 16-Sep-13 98.3191 7.8002 2 50 98.3191 7.8002 INE040A16982 HDFC BK 17-Sep-13 98.2481 8.0351 2 25 98.2481 8.0351 INE457A16CL5 BK OF MAHARASHTRA 19-Sep-13 98.1936 8.0899 1 75 98.1936 8.0899 INE705A16HG6 VIJAYA BK 20-Sep-13 98.1355 8.2558 3 300 98.1257 8.2998 INE483A16FO8 CENTRAL BK OF INDIA 23-Sep-13 98.1018 8.1176 2 200 98.1024 8.1152 INE691A16HD5 UCO BK 23-Sep-13 98.1208 8.0350 2 50 98.1208 8.0350 INE705A16HH4 VIJAYA BK 24-Sep-13 98.0590 8.2101 1 200 98.0590 8.2101 INE171A16FL5 THE FEDERAL BK 24-Sep-13 98.0526 8.2377 2 100 98.0526 8.2377 INE648A16EW2 SBBJ 24-Sep-13 98.1217 7.9398 1 25 98.1217 7.9398 INE654A16CM5 STATE BK OF TRAVANCORE 25-Sep-13 98.1058 7.9183 5 150 98.1101 7.9000 INE652A16EO1 STATE BK OF PATIALA 3-Dec-13 96.6206 8.0799 1 25 96.6206 8.0799 INE654A16DH3 STATE BK OF TRAVANCORE 4-Dec-13 96.5978 8.0851 2 50 96.5958 8.0901 INE434A16CQ3 ANDHRA BK 12-Dec-13 96.4179 8.1200 1 95 96.4179 8.1200 INE028A16474 BK OF BARODA 12-Dec-13 96.4307 8.0899 1 50 96.4307 8.0899 INE654A16CS2 STATE BK OF TRAVANCORE 13-Dec-13 96.4143 8.0801 5 100 96.4143 8.0801 INE141A16JB1 OBC 16-Dec-13 96.3352 8.1201 1 100 96.3352 8.1201 INE652A16FE9 STATE BK OF PATIALA 17-Dec-13 96.2971 8.1601 1 10 96.2971 8.1601 INE141A16JD7 OBC 19-Dec-13 96.1939 8.3000 1 25 96.1939 8.3000 INE654A16DN1 STATE BK OF TRAVANCORE 20-Dec-13 96.2461 8.1349 1 100 96.2461 8.1349 INE691A16HE3 UCO BK 23-Dec-13 96.1470 8.2174 3 200 96.1470 8.2174 INE160A16IR9 PUNJAB NATIONAL BK 23-Dec-13 96.2045 8.0900 3 100 96.2045 8.0900 INE112A16DL4 CORPORATION BK 18-Feb-14 94.9853 8.2000 1 50 94.9853 8.2000 INE090A16YB9 ICICI BK 21-Feb-14 94.8658 8.3000 2 75 94.8658 8.3000 INE090A16YC7 ICICI BK 24-Feb-14 94.8104 8.2900 3 250 94.8104 8.2900 INE141A16JY3 OBC 26-Feb-14 94.8549 8.1474 1 350 94.8549 8.1474 INE692A16BW6 UNION BK OF INDIA 27-Feb-14 94.8288 8.1574 1 125 94.8288 8.1574 INE008A16OE6 IDBI BK 3-Mar-14 94.7241 8.1974 1 250 94.7241 8.1974 INE112A16DP5 CORPORATION BK 3-Mar-14 94.8934 8.0501 2 75 94.8934 8.0501 INE112A16DP5 CORPORATION BK 3-Mar-14 94.8018 8.0701 1 50 94.8018 8.0701 INE084A16915 BK OF INDIA 4-Mar-14 94.7942 8.0501 1 50 94.7942 8.0501 INE141A16KD5 OBC 4-Mar-14 94.7391 8.1400 1 50 94.7391 8.1400 INE112A16DQ3 CORPORATION BK 4-Mar-14 94.7513 8.1201 1 25 94.7513 8.1201 INE160A16IV1 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-14 94.7365 8.1117 3 150 94.7621 8.0700 INE028A16581 BK OF BARODA 5-Mar-14 94.7334 8.1167 3 75 94.7129 8.1501 INE141A16KI4 OBC 5-Mar-14 94.7437 8.1000 1 50 94.7437 8.1000 INE476A16JM8 CANARA BK 5-Mar-14 94.8537 8.0501 1 25 94.8537 8.0501 INE476A16JM8 CANARA BK 5-Mar-14 94.7252 8.1301 1 25 94.7252 8.1301 INE028A16581 BK OF BARODA 5-Mar-14 94.8719 8.0200 1 25 94.8719 8.0200 INE008A16OG1 IDBI BK 6-Mar-14 94.6267 8.2575 1 50 94.6267 8.2575 INE084A16931 BK OF INDIA 7-Mar-14 94.8141 8.0499 2 50 94.8141 8.0499 INE166A16IW6 ING VYSYA BK 10-Mar-14 94.5244 8.2917 2 225 94.5332 8.2775 INE160A16JB1 PUNJAB NATIONAL BK 10-Mar-14 94.6442 8.1000 1 50 94.6442 8.1000 INE434A16DO6 ANDHRA BK 10-Mar-14 94.6004 8.1700 1 50 94.6004 8.1700 INE428A16JI7 ALLAHABAD BK 10-Mar-14 94.5616 8.2321 2 40 94.5616 8.2321 INE160A16JC9 PUNJAB NATIONAL BK 12-Mar-14 94.7150 8.0500 1 50 94.7150 8.0500 INE160A16JC9 PUNJAB NATIONAL BK 12-Mar-14 94.5792 8.1401 1 50 94.5792 8.1401 INE084A16AA4 BK OF INDIA 13-Mar-14 94.6952 8.0501 1 50 94.6952 8.0501 INE084A16AA4 BK OF INDIA 13-Mar-14 94.5783 8.1099 1 50 94.5783 8.1099 INE112A16DR1 CORPORATION BK 14-Mar-14 94.6723 8.0551 1 50 94.6723 8.0551 INE476A16JN6 CANARA BK 14-Mar-14 94.6723 8.0551 1 50 94.6723 8.0551 INE565A16756 INDIAN OVERSEAS BK 14-Mar-14 94.6692 8.0600 1 25 94.6692 8.0600 INE036D16DH7 THE KARUR VYSYA BK 14-Mar-14 94.3116 8.5000 1 25 94.3116 8.5000 INE077A16AB6 DENA BK 14-Mar-14 94.4934 8.2125 1 25 94.4934 8.2125 INE428A16JG1 ALLAHABAD BK 17-Mar-14 94.4220 8.2299 1 0.7 94.4220 8.2299 INE077A16AD2 DENA BK 18-Mar-14 94.4131 8.2125 1 125 94.4131 8.2125 INE084A16980 BK OF INDIA 18-Mar-14 94.4790 8.1100 2 25 94.4790 8.1100 INE614B16578 THE KARNATAKA BK 19-Mar-14 94.2017 8.5100 1 25 94.2017 8.5100 INE608A16EO3 PUNJAB AND SIND BK 20-Mar-14 94.3962 8.1767 3 300 94.4134 8.1501 INE160A16JF2 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-14 94.3206 8.1400 1 50 94.3206 8.1400 INE652A16GJ6 STATE BK OF PATIALA 26-Mar-14 94.3272 8.1000 3 75 94.3272 8.1000 INE434A16DN8 ANDHRA BK 26-Mar-14 94.2744 8.1800 1 24 94.2744 8.1800 INE166A16IF1 ING VYSYA BK 21-Apr-14 93.6718 8.3025 1 0.75 93.6718 8.3025 INE434A16DW9 ANDHRA BK 29-Apr-14 93.5160 8.2976 1 1.25 93.5160 8.2976 INE141A16LO0 OBC 2-Jun-14 93.0643 8.1200 1 50 93.0643 8.1200 INE652A16GS7 STATE BK OF PATIALA 3-Jun-14 92.9680 8.1201 1 25 92.9680 8.1201 INE084A16AG1 BK OF INDIA 3-Jun-14 93.0689 8.0900 1 25 93.0689 8.0900 INE692A16CB8 UNION BK OF INDIA 6-Jun-14 93.0114 8.0900 1 25 93.0114 8.0900 INE565A16780 INDIAN OVERSEAS BK 9-Jun-14 92.8038 8.1800 1 25 92.8038 8.1800 INE112A16DV3 CORPORATION BK 9-Jun-14 92.7141 8.2900 1 25 92.7141 8.2900 INE166A16IZ9 ING VYSYA BK 16-Jun-14 92.6440 8.2100 1 25 92.6440 8.2100 INE695A16HS4 UNITED BK OF INDIA 16-Jun-14 92.6772 8.1700 1 25 92.6772 8.1700 INE141A16ME9 OBC 24-Jun-14 92.5237 8.1699 1 100 92.5237 8.1699 INE112A16DW1 CORPORATION BK 25-Jun-14 92.4214 8.2680 9 425 92.5215 8.1500 INE112A16DW1 CORPORATION BK 25-Jun-14 92.5980 8.1500 2 40 92.5980 8.1500 INE652A16GX7 STATE BK OF PATIALA 25-Jun-14 92.5470 8.1199 1 25 92.5470 8.1199 INE695A16HZ9 UNITED BK OF INDIA 27-Jun-14 92.3447 8.3127 6 146 92.3491 8.3075 INE705A16HL6 VIJAYA BK 27-Jun-14 92.3087 8.3550 2 60 92.3087 8.3550 INE528G16VC9 YES BK 27-Jun-14 92.3300 8.3300 1 30 92.3300 8.3300 INE166A16JF9 ING VYSYA BK 27-Jun-14 92.2663 8.4050 1 25 92.2663 8.4050 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : For Secondary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com