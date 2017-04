Jul 2 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE141A16LE1 OBC 3-Jul-13 99.9808 7.0093 2 55 99.9808 7.0093 INE237A16UF5 KOTAK MAH BK 3-Jul-13 99.9808 7.0093 1 50 99.9808 7.0093 INE434A16CZ4 ANDHRA BK 5-Jul-13 99.9404 7.2557 1 50 99.9404 7.2557 INE483A16FI0 CENTRAL BK OF INDIA 16-Jul-13 99.7208 7.2995 1 100 99.7208 7.2995 INE428A16KB0 ALLAHABAD BK 29-Jul-13 99.4263 7.8003 2 175 99.4263 7.8003 INE705A16GN4 VIJAYA BK 29-Jul-13 99.4263 7.8003 2 100 99.4263 7.8003 INE483A16FE9 CENTRAL BK OF INDIA 29-Jul-13 99.4358 7.6704 1 25 99.4358 7.6704 INE095A16HS7 INDUSIND BK 2-Aug-13 99.3419 7.7999 3 500 99.3419 7.7999 INE705A16GR5 VIJAYA BK 2-Aug-13 99.3293 7.9503 2 495 99.3293 7.9503 INE237A16UW0 KOTAK MAH BK 2-Aug-13 99.3192 8.0708 1 75 99.3192 8.0708 INE084A16AF3 BK OF INDIA 5-Aug-13 99.2695 7.8998 2 150 99.2695 7.8998 INE141A16LV5 OBC 12-Aug-13 99.0942 8.1375 1 100 99.0942 8.1375 INE141A16II8 OBC 13-Aug-13 99.1331 7.5997 1 25 99.1331 7.5997 INE654A16DF7 STATE BK OF TRAVANCORE 16-Aug-13 99.0669 7.6398 1 25 99.0669 7.6398 INE141A16MB5 OBC 19-Aug-13 98.9741 8.0497 1 5 98.9741 8.0497 INE976G16406 THE RATNAKAR BK 26-Aug-13 98.8162 7.9502 1 25 98.8162 7.9502 INE237A16VG1 KOTAK MAH BK 27-Aug-13 98.7875 7.9999 2 200 98.7875 7.9999 INE649A16DI1 STATE BK OF HYDERABAD 28-Aug-13 98.8210 7.6398 1 25 98.8210 7.6398 INE562A16BZ4 INDIAN BK 28-Aug-13 98.8286 7.5900 1 25 98.8286 7.5900 INE649A16DG5 STATE BK OF HYDERABAD 29-Aug-13 98.7649 7.8698 1 125 98.7649 7.8698 INE008A16MK7 IDBI BK 29-Aug-13 98.7990 7.6499 2 50 98.7990 7.6499 INE654A16DM3 STATE BK OF TRAVANCORE 30-Aug-13 98.7880 7.5900 2 150 98.7880 7.5900 INE649A16DE0 STATE BK OF HYDERABAD 30-Aug-13 98.7880 7.5900 1 100 98.7880 7.5900 INE238A16SI1 AXIS BK 30-Aug-13 98.6933 8.1909 1 75 98.6933 8.1909 INE705A16HC5 VIJAYA BK 30-Aug-13 98.7602 7.9001 1 50 98.7602 7.9001 INE705A16HC5 VIJAYA BK 30-Aug-13 98.7391 7.9001 1 50 98.7391 7.9001 INE654A16DM3 STATE BK OF TRAVANCORE 30-Aug-13 98.7060 8.2500 1 5 98.7060 8.2500 INE428A16KE4 ALLAHABAD BK 2-Sep-13 98.7178 7.6465 3 250 98.7255 7.6000 INE562A16CD9 INDIAN BK 2-Sep-13 98.7255 7.6000 1 100 98.7255 7.6000 INE112A16CJ0 CORPORATION BK 2-Sep-13 98.7261 7.5966 3 75 98.7272 7.5897 INE141A16KV7 OBC 2-Sep-13 98.6910 7.8084 1 25 98.6910 7.8084 INE434A16EC9 ANDHRA BK 3-Sep-13 98.6660 7.8332 2 250 98.6680 7.8213 INE084A16AK3 BK OF INDIA 3-Sep-13 98.6595 7.8718 2 175 98.6570 7.8868 INE095A16IC9 INDUSIND BK 3-Sep-13 98.6379 8.0005 2 150 98.6379 8.0005 INE077A16AE0 DENA BK 3-Sep-13 98.6759 7.8997 1 75 98.6759 7.8997 INE649A16CO1 STATE BK OF HYDERABAD 3-Sep-13 98.7052 7.6000 1 50 98.7052 7.6000 INE084A16AK3 BK OF INDIA 3-Sep-13 98.6759 7.8997 1 25 98.6759 7.8997 INE095A16HU3 INDUSIND BK 5-Sep-13 98.5919 8.0200 1 50 98.5919 8.0200 INE434A16EA3 ANDHRA BK 6-Sep-13 98.5903 7.9077 3 220 98.5780 7.9775 INE077A16AG5 DENA BK 6-Sep-13 98.6132 7.7770 2 200 98.6174 7.7534 INE008A16ON7 IDBI BK 6-Sep-13 98.5905 7.9064 1 100 98.5905 7.9064 INE428A16KI5 ALLAHABAD BK 6-Sep-13 98.5688 8.0299 1 50 98.5688 8.0299 INE168A16GD6 THE JAMMU AND KASHMIR BK10-Sep-13 98.4961 7.9615 1 200 98.4961 7.9615 INE652A16GA5 STATE BK OF PATIALA 10-Sep-13 98.5291 7.8971 2 100 98.5341 7.8698 INE652A16GA5 STATE BK OF PATIALA 10-Sep-13 98.5074 7.9008 2 100 98.5136 7.8675 INE667A16BU2 SYNDICATE BK 10-Sep-13 98.5485 7.6800 2 100 98.5485 7.6800 INE160A16IG2 PUNJAB NATIONAL BK 10-Sep-13 98.5078 7.8986 1 50 98.5078 7.8986 INE705A16HB7 VIJAYA BK 10-Sep-13 98.4843 8.0249 1 25 98.4843 8.0249 INE008A16PJ2 IDBI BK 10-Sep-13 98.5275 7.7928 1 25 98.5275 7.7928 INE705A16HJ0 VIJAYA BK 12-Sep-13 98.4757 7.8470 3 300 98.4721 7.8658 INE428A16JX6 ALLAHABAD BK 12-Sep-13 98.4581 7.9388 3 200 98.4397 8.0352 INE434A16EE5 ANDHRA BK 13-Sep-13 98.4463 7.8911 8 475 98.4388 7.9298 INE040A16966 HDFC BK 13-Sep-13 98.4543 7.8498 1 200 98.4543 7.8498 INE428A16KJ3 ALLAHABAD BK 13-Sep-13 98.4392 7.9275 3 200 98.4611 7.8148 INE695A16HV8 UNITED BK OF INDIA 13-Sep-13 98.4513 7.8653 2 150 98.4513 7.8653 INE141A16KS3 OBC 13-Sep-13 98.4494 7.8749 2 100 98.4446 7.8999 INE095A16IA3 INDUSIND BK 13-Sep-13 98.4039 8.1099 1 50 98.4039 8.1099 INE040A16966 HDFC BK 13-Sep-13 98.4656 7.8998 1 50 98.4656 7.8998 INE976G16422 THE RATNAKAR BK 13-Sep-13 98.3676 8.2974 1 50 98.3676 8.2974 INE095A16GW1 INDUSIND BK 16-Sep-13 98.3381 8.1165 5 400 98.3269 8.1720 INE562A16CH0 INDIAN BK 16-Sep-13 98.4464 7.6802 1 100 98.4464 7.6802 INE238A16QY2 AXIS BK 16-Sep-13 98.4180 7.7199 2 100 98.4180 7.7199 INE160A16IJ6 PUNJAB NATIONAL BK 17-Sep-13 98.4057 7.6798 1 25 98.4057 7.6798 INE168A16GF1 THE JAMMU AND KASHMIR BK18-Sep-13 98.3386 7.9058 1 50 98.3386 7.9058 INE457A16CL5 BK OF MAHARASHTRA 19-Sep-13 98.3011 7.9850 1 75 98.3011 7.9850 INE705A16HG6 VIJAYA BK 20-Sep-13 98.2828 7.9714 3 200 98.2895 7.9400 INE695A16IA0 UNITED BK OF INDIA 20-Sep-13 98.3004 7.8885 2 200 98.3004 7.8885 INE077A16AF7 DENA BK 20-Sep-13 98.3229 7.7823 1 200 98.3229 7.7823 INE428A16KM7 ALLAHABAD BK 20-Sep-13 98.3446 7.6799 1 25 98.3446 7.6799 INE483A16FO8 CENTRAL BK OF INDIA 23-Sep-13 98.2480 7.8418 5 600 98.2642 7.7682 INE028A16631 BK OF BARODA 23-Sep-13 98.2532 7.8181 3 250 98.2572 7.8001 INE028A16631 BK OF BARODA 23-Sep-13 98.3039 7.6800 1 200 98.3039 7.6800 INE683A16BK0 THE SOUTH INDIAN BK 23-Sep-13 98.2086 8.0215 1 100 98.2086 8.0215 INE705A16HH4 VIJAYA BK 24-Sep-13 98.1731 8.0859 3 400 98.1422 8.2254 INE084A16AJ5 BK OF INDIA 24-Sep-13 98.2478 7.7494 4 350 98.2460 7.7576 INE428A16KP0 ALLAHABAD BK 24-Sep-13 98.2164 7.8911 3 300 98.2157 7.8941 INE160A16IK4 PUNJAB NATIONAL BK 24-Sep-13 98.2610 7.6901 1 50 98.2610 7.6901 INE428A16KL9 ALLAHABAD BK 25-Sep-13 98.1930 7.9021 2 500 98.1934 7.9005 INE705A16HK8 VIJAYA BK 25-Sep-13 98.1958 7.8900 2 400 98.1632 8.0350 INE649A16DV4 STATE BK OF HYDERABAD 25-Sep-13 98.1962 7.8880 3 300 98.1962 7.8880 INE654A16CM5 STATE BK OF TRAVANCORE 25-Sep-13 98.2699 7.6500 2 50 98.2699 7.6500 INE654A16CM5 STATE BK OF TRAVANCORE 25-Sep-13 98.2429 7.6801 1 25 98.2429 7.6801 INE651A16EP0 STATE BK OF MYSORE 29-Nov-13 96.8170 7.9999 1 25 96.8170 7.9999 INE654A16DH3 STATE BK OF TRAVANCORE 4-Dec-13 96.7243 7.9750 1 25 96.7243 7.9750 INE028A16466 BK OF BARODA 6-Dec-13 96.6764 7.9925 2 100 96.6774 7.9900 INE476A16KD5 CANARA BK 12-Dec-13 96.5569 7.9849 1 50 96.5569 7.9849 INE692A16BS4 UNION BK OF INDIA 13-Dec-13 96.5302 8.0000 3 200 96.5302 8.0000 INE654A16CS2 STATE BK OF TRAVANCORE 13-Dec-13 96.5302 8.0000 1 100 96.5302 8.0000 INE457A16CO9 BK OF MAHARASHTRA 13-Dec-13 96.5164 8.0329 2 100 96.5027 8.0657 INE090A16XF2 ICICI BK 13-Dec-13 96.5187 8.0275 1 0.02 96.5187 8.0275 INE141A16JB1 OBC 16-Dec-13 96.4519 8.0401 1 25 96.4519 8.0401 INE434A16CU5 ANDHRA BK 23-Dec-13 96.3264 8.0000 1 100 96.3264 8.0000 INE028A16516 BK OF BARODA 27-Dec-13 96.2451 8.0000 5 225 96.2451 8.0000 INE112A16DL4 CORPORATION BK 18-Feb-14 95.1237 8.1000 1 25 95.1237 8.1000 INE008A16OH9 IDBI BK 21-Feb-14 95.0490 8.1250 1 50 95.0490 8.1250 INE090A16YC7 ICICI BK 24-Feb-14 94.9799 8.1400 1 50 94.9799 8.1400 INE008A16OD8 IDBI BK 24-Feb-14 94.9741 8.1499 1 10 94.9741 8.1499 INE084A16881 BK OF INDIA 28-Feb-14 94.9314 8.1201 1 100 94.9314 8.1201 INE084A16881 BK OF INDIA 28-Feb-14 94.9114 8.1200 2 100 94.9114 8.1200 INE112A16DP5 CORPORATION BK 3-Mar-14 94.8814 8.0700 1 50 94.8814 8.0700 INE476A16JA3 CANARA BK 3-Mar-14 94.8145 8.1812 1 50 94.8145 8.1812 INE084A16915 BK OF INDIA 4-Mar-14 94.8736 8.0500 1 50 94.8736 8.0500 INE112A16DQ3 CORPORATION BK 4-Mar-14 94.8333 8.1500 1 25 94.8333 8.1500 INE112A16DQ3 CORPORATION BK 4-Mar-14 94.8132 8.1500 1 10 94.8132 8.1500 INE141A16KI4 OBC 5-Mar-14 94.8113 8.1200 1 50 94.8113 8.1200 INE691A16GT3 UCO BK 5-Mar-14 94.8234 8.1000 1 50 94.8234 8.1000 INE112A16DS9 CORPORATION BK 6-Mar-14 94.8234 8.1000 1 100 94.8234 8.1000 INE434A16DQ1 ANDHRA BK 6-Mar-14 94.7731 8.1500 1 0.25 94.7731 8.1500 INE166A16IW6 ING VYSYA BK 10-Mar-14 94.6310 8.2505 1 75 94.6310 8.2505 INE160A16JB1 PUNJAB NATIONAL BK 10-Mar-14 94.7484 8.0601 1 50 94.7484 8.0601 INE141A16KK0 OBC 10-Mar-14 94.7238 8.0999 1 50 94.7238 8.0999 INE160A16JC9 PUNJAB NATIONAL BK 12-Mar-14 94.6729 8.1500 1 50 94.6729 8.1500 INE112A16DT7 CORPORATION BK 13-Mar-14 94.6840 8.0999 1 50 94.6840 8.0999 INE112A16DT7 CORPORATION BK 13-Mar-14 94.6516 8.1200 2 50 94.6516 8.1200 INE084A16AA4 BK OF INDIA 13-Mar-14 94.6609 8.1051 1 50 94.6609 8.1051 INE112A16DR1 CORPORATION BK 14-Mar-14 94.6504 8.0900 5 200 94.6442 8.1000 INE476A16JN6 CANARA BK 14-Mar-14 94.6015 8.1683 3 175 94.6317 8.1199 INE112A16DR1 CORPORATION BK 14-Mar-14 94.6641 8.0999 1 100 94.6641 8.0999 INE565A16756 INDIAN OVERSEAS BK 14-Mar-14 94.6692 8.0600 1 50 94.6692 8.0600 INE036D16DH7 THE KARUR VYSYA BK 14-Mar-14 94.4356 8.4340 1 25 94.4356 8.4340 INE562A16DE5 INDIAN BK 18-Mar-14 94.5774 8.0800 2 10 94.5774 8.0800 INE614B16578 THE KARNATAKA BK 19-Mar-14 94.3256 8.4452 1 25 94.3256 8.4452 INE476A16JO4 CANARA BK 24-Mar-14 