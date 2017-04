Jul 3 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE237A16UL3 KOTAK MAH BK 5-Jul-13 99.9606 7.1903 2 150 99.9606 7.1933 INE695A16GW8 UNITED BK OF INDIA 8-Jul-13 99.9008 7.2488 1 261.3 99.9008 7.2488 INE695A16GU2 UNITED BK OF INDIA 15-Jul-13 99.7593 7.3375 3 350 99.7638 7.2000 INE483A16FI0 CENTRAL BK OF INDIA 16-Jul-13 99.7407 7.2997 3 175 99.7424 7.2513 INE428A16JZ1 ALLAHABAD BK 16-Jul-13 99.7385 7.3614 1 25 99.7385 7.3614 INE090A16VM2 ICICI BK 18-Jul-13 99.6968 7.4003 1 0.1 99.6968 7.4003 INE648A16ES0 SBBJ 25-Jul-13 99.5587 7.3540 2 75 99.5589 7.3507 INE428A16KB0 ALLAHABAD BK 29-Jul-13 99.4341 7.9896 1 250 99.4341 7.9896 INE562A16DK2 INDIAN BK 29-Jul-13 99.4771 7.3798 2 75 99.4778 7.3694 INE651A16EV8 STATE BK OF MYSORE 29-Jul-13 99.4756 7.4006 1 50 99.4756 7.4006 INE141A16LH4 OBC 29-Jul-13 99.4756 7.4006 1 25 99.4756 7.4006 INE483A16FE9 CENTRAL BK OF INDIA 29-Jul-13 99.4573 7.6602 1 5 99.4573 7.6602 INE483A16FK6 CENTRAL BK OF INDIA 30-Jul-13 99.4556 7.3998 3 250 99.4556 7.3998 INE652A16GQ1 STATE BK OF PATIALA 30-Jul-13 99.4556 7.3998 1 25 99.4556 7.3998 INE171A16FK7 THE FEDERAL BK 2-Aug-13 99.3432 8.0439 1 20 99.3432 8.0439 INE483A16FL4 CENTRAL BK OF INDIA 2-Aug-13 99.3515 7.9416 1 1 99.3515 7.9416 INE562A16DL0 INDIAN BK 5-Aug-13 99.3131 7.6501 2 330 99.3131 7.6501 INE428A16KC8 ALLAHABAD BK 5-Aug-13 99.2991 7.8071 1 64 99.2991 7.8071 INE238A16QT2 AXIS BK 5-Aug-13 99.3131 7.6501 1 50 99.3131 7.6501 INE095A16HY5 INDUSIND BK 13-Aug-13 99.1646 7.4998 1 50 99.1646 7.4998 INE141A16II8 OBC 13-Aug-13 99.1568 7.5704 1 25 99.1568 7.5704 INE705A16HE1 VIJAYA BK 13-Aug-13 99.1452 7.6754 1 25 99.1452 7.6754 INE695A16HK1 UNITED BK OF INDIA 20-Aug-13 98.9563 8.0202 1 250 98.9563 8.0202 INE533F16290 CITIBK N.A. 22-Aug-13 98.9129 8.0230 1 150 98.9129 8.0230 INE652A16GU3 STATE BK OF PATIALA 23-Aug-13 98.8945 8.0004 1 50 98.8945 8.0004 INE008A16MK7 IDBI BK 29-Aug-13 98.7973 7.7953 1 30 98.7973 7.7953 INE141A16KV7 OBC 2-Sep-13 98.7523 7.5601 5 400 98.7523 7.5601 INE112A16CJ0 CORPORATION BK 2-Sep-13 98.6916 7.9325 2 103.4 98.6898 7.9438 INE562A16CD9 INDIAN BK 2-Sep-13 98.7425 7.6202 2 75 98.7376 7.6503 INE695A16HU0 UNITED BK OF INDIA 2-Sep-13 98.7047 7.8523 1 50 98.7047 7.8523 INE705A16GT1 VIJAYA BK 2-Sep-13 98.7693 7.5800 1 50 98.7693 7.5800 INE434A16EC9 ANDHRA BK 3-Sep-13 98.6868 7.8338 1 250 98.6868 7.8338 INE084A16AK3 BK OF INDIA 3-Sep-13 98.6804 7.8722 3 250 98.6830 7.8568 INE562A16CB3 INDIAN BK 3-Sep-13 98.7261 7.5961 3 125 98.7172 7.6501 INE654A16DG5 STATE BK OF TRAVANCORE 3-Sep-13 98.7230 7.6151 1 100 98.7230 7.6151 INE705A16GW5 VIJAYA BK 4-Sep-13 98.6577 7.8826 3 300 98.6533 7.9088 INE095A16HU3 INDUSIND BK 5-Sep-13 98.6716 7.7999 1 5 98.6716 7.7999 INE434A16EA3 ANDHRA BK 6-Sep-13 98.6161 7.8802 1 150 98.6161 7.8802 INE667A16BX6 SYNDICATE BK 6-Sep-13 98.5944 8.0055 1 125 98.5944 8.0055 INE428A16KI5 ALLAHABAD BK 6-Sep-13 98.6388 7.7490 2 125 98.6690 7.5749 INE649A16DK7 STATE BK OF HYDERABAD 6-Sep-13 98.6523 7.6713 2 72 98.6005 7.9703 INE141A16IL2 OBC 6-Sep-13 98.6716 7.5599 1 25 98.6716 7.5599 INE090A16WE7 ICICI BK 6-Sep-13 98.5348 8.3500 1 0.1 98.5348 8.3500 INE008A16PJ2 IDBI BK 10-Sep-13 98.5792 7.6241 4 175 98.5745 7.6497 INE652A16GA5 STATE BK OF PATIALA 10-Sep-13 98.5368 7.8551 1 100 98.5368 7.8551 INE160A16IG2 PUNJAB NATIONAL BK 10-Sep-13 98.5325 7.8785 1 50 98.5325 7.8785 INE705A16HB7 VIJAYA BK 10-Sep-13 98.6075 7.5800 1 50 98.6075 7.5800 INE428A16KO3 ALLAHABAD BK 10-Sep-13 98.5745 7.6497 1 25 98.5745 7.6497 INE141A16LX1 OBC 11-Sep-13 98.4644 8.2498 1 5 98.4644 8.2498 INE428A16JX6 ALLAHABAD BK 12-Sep-13 98.4792 7.9389 1 100 98.4792 7.9389 INE008A16PA1 IDBI BK 12-Sep-13 98.5394 7.6200 1 50 98.5394 7.6200 INE040A16966 HDFC BK 13-Sep-13 98.4751 7.8501 1 200 98.4751 7.8501 INE141A16KS3 OBC 13-Sep-13 98.5470 7.5798 1 75 98.5470 7.5798 INE141A16KS3 OBC 13-Sep-13 98.5191 7.6202 1 50 98.5191 7.6202 INE095A16IA3 INDUSIND BK 13-Sep-13 98.4454 8.0054 1 50 98.4454 8.0054 INE084A16AL1 BK OF INDIA 13-Sep-13 98.5191 7.6202 1 50 98.5191 7.6202 INE667A16BS6 SYNDICATE BK 13-Sep-13 98.5067 7.6850 1 50 98.5067 7.6850 INE095A16GW1 INDUSIND BK 16-Sep-13 98.3691 8.0684 3 475 98.3827 8.0002 INE095A16GW1 INDUSIND BK 16-Sep-13 98.3726 8.1598 1 200 98.3726 8.1598 INE562A16CH0 INDIAN BK 16-Sep-13 98.4244 7.7907 1 200 98.4244 7.7907 INE040A16982 HDFC BK 17-Sep-13 98.3233 8.1899 2 350 98.3233 8.1899 INE160A16IJ6 PUNJAB NATIONAL BK 17-Sep-13 98.4422 7.5999 1 100 98.4422 7.5999 INE160A16IJ6 PUNJAB NATIONAL BK 17-Sep-13 98.4703 7.5602 1 75 98.4703 7.5602 INE649A16DN1 STATE BK OF HYDERABAD 18-Sep-13 98.4523 7.5499 1 150 98.4523 7.5499 INE565A16798 INDIAN OVERSEAS BK 19-Sep-13 98.4060 7.5799 1 150 98.4060 7.5799 INE457A16CL5 BK OF MAHARASHTRA 19-Sep-13 98.3264 7.9649 1 75 98.3264 7.9649 INE695A16IA0 UNITED BK OF INDIA 20-Sep-13 98.3295 7.9499 1 5 98.3295 7.9499 INE077A16AF7 DENA BK 20-Sep-13 98.3605 7.7999 1 5 98.3605 7.7999 INE077A16AH3 DENA BK 23-Sep-13 98.2913 7.7380 2 200 98.2913 7.7380 INE691A16HD5 UCO BK 23-Sep-13 98.3393 7.6098 1 150 98.3393 7.6098 INE028A16631 BK OF BARODA 23-Sep-13 98.3213 7.5998 1 100 98.3213 7.5998 INE683A16BK0 THE SOUTH INDIAN BK 23-Sep-13 98.2201 8.0663 1 50 98.2201 8.0663 INE483A16FO8 CENTRAL BK OF INDIA 23-Sep-13 98.2878 7.8499 1 5 98.2878 7.8499 INE028A16623 BK OF BARODA 24-Sep-13 98.3300 7.5598 1 200 98.3300 7.5598 INE084A16AJ5 BK OF INDIA 24-Sep-13 98.3011 7.6002 1 50 98.3011 7.6002 INE084A16AJ5 BK OF INDIA 24-Sep-13 98.2670 7.8500 1 5 98.2670 7.8500 INE705A16HK8 VIJAYA BK 25-Sep-13 98.1844 8.0351 1 150 98.1844 8.0351 INE654A16CM5 STATE BK OF TRAVANCORE 25-Sep-13 98.2103 7.9184 2 75 98.2103 7.9184 INE705A16HK8 VIJAYA BK 25-Sep-13 98.2243 7.9500 1 5 98.2243 7.9500 INE654A16CM5 STATE BK OF TRAVANCORE 25-Sep-13 98.2462 7.8502 1 5 98.2462 7.8502 INE428A16KL9 ALLAHABAD BK 25-Sep-13 98.2243 7.9500 1 5 98.2243 7.9500 INE141A16IN8 OBC 14-Oct-13 97.8480 7.8701 2 100 97.8480 7.8701 INE695A16HC8 UNITED BK OF INDIA 15-Oct-13 97.7986 7.9000 1 50 97.7986 7.9000 INE483A16DY2 CENTRAL BK OF INDIA 6-Dec-13 96.7144 7.9999 1 100 96.7144 7.9999 INE483A16DY2 CENTRAL BK OF INDIA 6-Dec-13 96.6939 7.9999 2 100 96.6939 7.9999 INE141A16IW9 OBC 6-Dec-13 96.7144 7.9999 2 75 96.7144 7.9999 INE112A16DB5 CORPORATION BK 10-Dec-13 96.6324 8.0001 1 75 96.6324 8.0001 INE648A16FP3 SBBJ 10-Dec-13 96.6446 7.9701 1 25 96.6446 7.9701 INE562A16DR7 INDIAN BK 11-Dec-13 96.5915 8.0000 1 50 96.5915 8.0000 INE434A16CQ3 ANDHRA BK 12-Dec-13 96.5649 8.0149 2 0.0101 96.5649 8.0149 INE667A16CC8 SYNDICATE BK 13-Dec-13 96.5711 7.9999 1 175 96.5711 7.9999 INE457A16CQ4 BK OF MAHARASHTRA 16-Dec-13 96.4894 7.9999 1 50 96.4894 7.9999 INE457A16CQ4 BK OF MAHARASHTRA 16-Dec-13 96.5098 8.0000 1 50 96.5098 8.0000 INE457A16CP6 BK OF MAHARASHTRA 17-Dec-13 96.4690 7.9999 4 200 96.4690 7.9999 INE141A16JD7 OBC 19-Dec-13 96.3846 8.1013 2 125 96.4002 8.0650 INE141A16JD7 OBC 19-Dec-13 96.4486 7.9999 1 50 96.4486 7.9999 INE648A16FX7 SBBJ 20-Dec-13 96.4208 7.9700 1 50 96.4208 7.9700 INE483A16EC6 CENTRAL BK OF INDIA 27-Dec-13 96.2857 8.0001 4 325 96.2857 8.0001 INE667A16BJ5 SYNDICATE BK 27-Dec-13 96.2857 8.0001 1 50 96.2857 8.0001 INE141A16JE5 OBC 3-Jan-14 96.0583 8.1400 1 50 96.0583 8.1400 INE457A16BY0 BK OF MAHARASHTRA 7-Feb-14 95.3162 8.1899 1 25 95.3162 8.1899 INE112A16DM2 CORPORATION BK 19-Feb-14 95.0950 8.1501 2 100 95.0950 8.1501 INE476A16IZ2 CANARA BK 24-Feb-14 94.9767 8.1800 1 25 94.9767 8.1800 INE141A16JY3 OBC 26-Feb-14 94.9275 8.1949 1 125 94.9275 8.1949 INE483A16ER4 CENTRAL BK OF INDIA 26-Feb-14 94.9392 8.1750 1 25 94.9392 8.1750 INE084A16881 BK OF INDIA 28-Feb-14 94.9196 8.1400 2 100 94.9196 8.1400 INE112A16DP5 CORPORATION BK 3-Mar-14 94.8534 8.1499 1 25 94.8534 8.1499 INE141A16KD5 OBC 4-Mar-14 94.8152 8.1801 2 75 94.8152 8.1801 INE112A16DQ3 CORPORATION BK 4-Mar-14 94.8333 8.1500 2 30 94.8333 8.1500 INE428A16JF3 ALLAHABAD BK 4-Mar-14 94.8348 8.1475 1 5 94.8348 8.1475 INE141A16KI4 OBC 5-Mar-14 94.7951 8.1800 2 50 94.7951 8.1800 INE160A16IV1 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-14 94.8363 8.1450 1 25 94.8363 8.1450 INE483A16EP8 CENTRAL BK OF INDIA 5-Mar-14 94.7951 8.1800 1 20 94.7951 8.1800 INE457A16CA8 BK OF MAHARASHTRA 5-Mar-14 94.7861 8.1949 1 3 94.7861 8.1949 INE112A16DS9 CORPORATION BK 6-Mar-14 94.8132 8.1500 1 25 94.8132 8.1500 INE476A16JB1 CANARA BK 6-Mar-14 94.7992 8.1400 1 25 94.7992 8.1400 INE084A16931 BK OF INDIA 7-Mar-14 94.7931 8.1500 1 50 94.7931 8.1500 INE160A16JB1 PUNJAB NATIONAL BK 10-Mar-14 94.7330 8.1500 1 50 94.7330 8.1500 INE141A16KK0 OBC 10-Mar-14 94.6945 8.1800 1 50 94.6945 8.1800 INE691A16GV9 UCO BK 10-Mar-14 94.6945 8.1800 1 25 94.6945 8.1800 INE160A16JC9 PUNJAB NATIONAL BK 12-Mar-14 94.6929 8.1500 1 50 94.6929 8.1500 INE160A16JC9 PUNJAB NATIONAL BK 12-Mar-14 94.6760 8.1450 1 50 94.6760 8.1450 INE565A16756 INDIAN OVERSEAS BK 14-Mar-14 94.6329 8.1500 1 100 94.6329 8.1500 INE476A16JN6 CANARA BK 14-Mar-14 94.6591 8.1400 2 100 94.6591 8.1400 INE565A16756 INDIAN OVERSEAS BK 14-Mar-14 94.6508 8.1533 2 75 94.6529 8.1500 INE428A16JG1 ALLAHABAD BK 17-Mar-14 94.5887 8.1250 1 0.25 94.5887 8.1250 INE562A16DG0 INDIAN BK 20-Mar-14 94.5394 8.1399 1 25 94.5394 8.1399 INE705A16FZ0 VIJAYA BK 20-Mar-14 94.4813 8.1999 1 15 94.4813 8.1999 INE141A16LN2 OBC 28-May-14 93.0591 8.3000 1 5 93.0591 8.3000 INE084A16AG1 BK OF INDIA 3-Jun-14 92.9727 8.2600 1 50 92.9727 8.2600 INE476A16JZ0 CANARA BK 4-Jun-14 92.9531 8.2600 1 50 92.9531 8.2600 INE090A16ZS0 ICICI BK 9-Jun-14 92.7636 8.3499 1 3.5 92.7636 8.3499 INE476A16KC7 CANARA BK 10-Jun-14 92.8843 8.2000 1 5 92.8843 8.2000 INE649A16DQ4 STATE BK OF HYDERABAD 17-Jun-14 92.7160 8.2400 1 50 92.7160 8.2400 INE652A16GT5 STATE BK OF PATIALA 20-Jun-14 92.6909 8.2000 1 5 92.6909 8.2000 INE112A16DW1 CORPORATION BK 25-Jun-14 92.5423 8.2393 2 28 92.6171 8.1501 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : 