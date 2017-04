Jul 4 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE428A16JY4 ALLAHABAD BK 8-Jul-13 99.9261 6.7484 1 25 99.9261 6.7484 INE695A16GT4 UNITED BK OF INDIA 12-Jul-13 99.8441 7.1263 2 200 99.8457 7.0508 INE483A16FG4 CENTRAL BK OF INDIA 15-Jul-13 99.7850 7.1495 1 100 99.7850 7.1495 INE483A16FG4 CENTRAL BK OF INDIA 15-Jul-13 99.8045 7.1497 1 25 99.8045 7.1497 INE483A16FI0 CENTRAL BK OF INDIA 16-Jul-13 99.7436 7.8200 4 550 99.7417 7.8770 INE428A16JZ1 ALLAHABAD BK 16-Jul-13 99.7688 7.0486 1 50 99.7688 7.0486 INE428A16KB0 ALLAHABAD BK 29-Jul-13 99.4609 7.9132 3 420 99.4686 7.7999 INE705A16GN4 VIJAYA BK 29-Jul-13 99.5032 7.2895 1 150 99.5032 7.2895 INE483A16FE9 CENTRAL BK OF INDIA 29-Jul-13 99.4774 7.6700 1 20 99.4774 7.6700 INE141A16LH4 OBC 29-Jul-13 99.5025 7.2998 1 5 99.5025 7.2998 INE652A16GQ1 STATE BK OF PATIALA 30-Jul-13 99.4831 7.2937 3 400 99.4827 7.2999 INE483A16FK6 CENTRAL BK OF INDIA 30-Jul-13 99.4756 7.4006 2 200 99.4756 7.4006 INE705A16GS3 VIJAYA BK 30-Jul-13 99.4475 7.7993 1 50 99.4475 7.7993 INE141A16IE7 OBC 2-Aug-13 99.4233 7.3006 2 100 99.4233 7.3006 INE171A16FK7 THE FEDERAL BK 2-Aug-13 99.3651 8.0418 2 27 99.3652 8.0408 INE237A16UW0 KOTAK MAH BK 2-Aug-13 99.3631 8.0675 1 3 99.3631 8.0675 INE562A16DL0 INDIAN BK 5-Aug-13 99.3727 7.2003 2 100 99.3727 7.2003 INE428A16KC8 ALLAHABAD BK 5-Aug-13 99.3203 7.8059 1 15 99.3203 7.8059 INE483A16FN0 CENTRAL BK OF INDIA 6-Aug-13 99.2819 8.0001 1 200 99.2819 8.0001 INE168A16FW8 THE JAMMU AND KASHMIR BK 7-Aug-13 99.2883 7.6951 2 15 99.2883 7.6951 INE237A16QD8 KOTAK MAH BK 8-Aug-13 99.3030 7.3197 1 50 99.3030 7.3197 INE528G16QM8 YES BK 9-Aug-13 99.2149 8.0230 1 1 99.2149 8.0230 INE090A16VW1 ICICI BK 12-Aug-13 99.1687 7.8453 1 25 99.1687 7.8453 INE238A16QV8 AXIS BK 12-Aug-13 99.2150 7.5998 1 5 99.2150 7.5998 INE141A16II8 OBC 13-Aug-13 99.2063 7.3005 2 75 99.2063 7.3005 INE095A16HX7 INDUSIND BK 16-Aug-13 99.0686 7.9804 1 200 99.0686 7.9804 INE654A16DF7 STATE BK OF TRAVANCORE 16-Aug-13 99.1444 7.4997 1 5 99.1444 7.4997 INE695A16HK1 UNITED BK OF INDIA 20-Aug-13 98.9778 8.0203 2 250 98.9778 8.0203 INE428A16KF1 ALLAHABAD BK 28-Aug-13 98.8972 7.4002 1 25 98.8972 7.4002 INE008A16MK7 IDBI BK 29-Aug-13 98.8249 7.7502 1 150 98.8249 7.7502 INE654A16DM3 STATE BK OF TRAVANCORE 30-Aug-13 98.8099 7.8503 1 5 98.8099 7.8503 INE238A16QX4 AXIS BK 2-Sep-13 98.7943 7.5500 1 200 98.7943 7.5500 INE112A16CJ0 CORPORATION BK 2-Sep-13 98.7998 7.3899 2 50 98.7998 7.3899 INE562A16CD9 INDIAN BK 2-Sep-13 98.7821 7.5002 1 25 98.7821 7.5002 INE562A16CD9 INDIAN BK 2-Sep-13 98.7391 7.9001 1 10 98.7391 7.9001 INE428A16KE4 ALLAHABAD BK 2-Sep-13 98.7421 7.7497 1 10 98.7421 7.7497 INE428A16KE4 ALLAHABAD BK 2-Sep-13 98.7391 7.9001 1 5 98.7391 7.9001 INE649A16CO1 STATE BK OF HYDERABAD 3-Sep-13 98.7686 7.4601 2 50 98.7702 7.4503 INE077A16AE0 DENA BK 3-Sep-13 98.7228 7.8702 1 5 98.7228 7.8702 INE434A16EA3 ANDHRA BK 6-Sep-13 98.6376 7.8773 1 200 98.6376 7.8773 INE077A16AG5 DENA BK 6-Sep-13 98.6866 7.5902 1 150 98.6866 7.5902 INE008A16ON7 IDBI BK 6-Sep-13 98.6363 7.8849 2 100 98.6363 7.8849 INE434A16EA3 ANDHRA BK 6-Sep-13 98.6548 7.8999 1 5 98.6548 7.8999 INE160A16IG2 PUNJAB NATIONAL BK 10-Sep-13 98.6216 7.5024 4 200 98.6311 7.4498 INE695A16HN5 UNITED BK OF INDIA 10-Sep-13 98.5468 7.9153 1 200 98.5468 7.9153 INE652A16GA5 STATE BK OF PATIALA 10-Sep-13 98.5577 7.8551 2 100 98.5577 7.8551 INE649A16CW4 STATE BK OF HYDERABAD 10-Sep-13 98.6193 7.5149 1 25 98.6193 7.5149 INE141A16KT1 OBC 10-Sep-13 98.5532 7.8799 1 20 98.5532 7.8799 INE428A16JX6 ALLAHABAD BK 12-Sep-13 98.5003 7.9389 1 40 98.5003 7.9389 INE008A16PA1 IDBI BK 12-Sep-13 98.5652 7.5904 1 35 98.5652 7.5904 INE434A16EE5 ANDHRA BK 13-Sep-13 98.5715 7.4501 1 75 98.5715 7.4501 INE040A16966 HDFC BK 13-Sep-13 98.5173 7.8476 1 25 98.5173 7.8476 INE095A16GW1 INDUSIND BK 16-Sep-13 98.3773 8.1359 2 200 98.3773 8.1359 INE562A16CH0 INDIAN BK 16-Sep-13 98.4963 7.5301 2 100 98.4963 7.5301 INE652A16ED4 STATE BK OF PATIALA 17-Sep-13 98.4763 7.5301 1 25 98.4763 7.5301 INE649A16DN1 STATE BK OF HYDERABAD 18-Sep-13 98.4523 7.5499 1 50 98.4523 7.5499 INE457A16CL5 BK OF MAHARASHTRA 19-Sep-13 98.4425 7.4998 1 50 98.4425 7.4998 INE683A16BJ2 THE SOUTH INDIAN BK 19-Sep-13 98.3791 7.8101 1 20 98.3791 7.8101 INE141A16LU7 OBC 20-Sep-13 98.3454 7.8729 1 200 98.3454 7.8729 INE705A16HG6 VIJAYA BK 20-Sep-13 98.3206 7.9930 1 100 98.3206 7.9930 INE428A16KM7 ALLAHABAD BK 20-Sep-13 98.4101 7.5601 1 25 98.4101 7.5601 INE695A16IA0 UNITED BK OF INDIA 20-Sep-13 98.3403 8.0002 1 5 98.3403 8.0002 INE028A16631 BK OF BARODA 23-Sep-13 98.3032 7.7779 2 150 98.3071 7.7599 INE483A16FO8 CENTRAL BK OF INDIA 23-Sep-13 98.2909 7.9332 2 15 98.2980 7.8998 INE077A16AH3 DENA BK 23-Sep-13 98.2980 7.8998 1 5 98.2980 7.8998 INE648A16EV4 SBBJ 23-Sep-13 98.3521 7.5501 1 5 98.3521 7.5501 INE084A16AJ5 BK OF INDIA 24-Sep-13 98.2887 7.7500 1 125 98.2887 7.7500 INE428A16KP0 ALLAHABAD BK 24-Sep-13 98.2563 7.8993 1 100 98.2563 7.8993 INE705A16HH4 VIJAYA BK 24-Sep-13 98.2556 8.0001 1 5 98.2556 8.0001 INE705A16HK8 VIJAYA BK 25-Sep-13 98.2647 7.7657 4 350 98.2638 7.7700 INE649A16DV4 STATE BK OF HYDERABAD 25-Sep-13 98.2403 7.8772 2 300 98.2401 7.8780 INE654A16CM5 STATE BK OF TRAVANCORE 25-Sep-13 98.3341 7.4501 1 125 98.3341 7.4501 INE428A16KL9 ALLAHABAD BK 25-Sep-13 98.2345 7.9999 1 5 98.2345 7.9999 INE654A16CM5 STATE BK OF TRAVANCORE 25-Sep-13 98.2670 7.8500 1 5 98.2670 7.8500 INE651A16ET2 STATE BK OF MYSORE 15-Oct-13 97.8301 7.8600 1 25 97.8301 7.8600 INE652A16EO1 STATE BK OF PATIALA 3-Dec-13 96.8285 7.8651 2 50 96.8305 7.8601 INE705A16GZ8 VIJAYA BK 4-Dec-13 96.7907 7.9100 1 100 96.7907 7.9100 INE141A16MC3 OBC 10-Dec-13 96.6731 7.9001 5 200 96.6731 7.9001 INE692A16BR6 UNION BK OF INDIA 10-Dec-13 96.6772 7.8900 1 50 96.6772 7.8900 INE654A16DK7 STATE BK OF TRAVANCORE 10-Dec-13 96.6935 7.8500 1 25 96.6935 7.8500 INE667A16BC0 SYNDICATE BK 16-Dec-13 96.5519 7.9000 2 25 96.5519 7.9000 INE112A16DC3 CORPORATION BK 17-Dec-13 96.5105 7.9501 1 50 96.5105 7.9501 INE028A16490 BK OF BARODA 20-Dec-13 96.4497 7.9501 1 25 96.4497 7.9501 INE434A16CU5 ANDHRA BK 23-Dec-13 96.3881 7.9520 5 375 96.3846 7.9600 INE028A16508 BK OF BARODA 23-Dec-13 96.3890 7.9500 1 25 96.3890 7.9500 INE028A16516 BK OF BARODA 27-Dec-13 96.2710 8.0330 3 135 95.5889 9.5702 INE667A16BJ5 SYNDICATE BK 27-Dec-13 96.3349 7.8901 2 100 96.3349 7.8901 INE090A16YB9 ICICI BK 21-Feb-14 95.0950 8.1501 1 50 95.0950 8.1501 INE008A16OH9 IDBI BK 21-Feb-14 95.0921 8.1200 1 50 95.0921 8.1200 INE008A16OD8 IDBI BK 24-Feb-14 95.0318 8.1200 2 110 95.0318 8.1200 INE008A16OF3 IDBI BK 25-Feb-14 95.0117 8.1200 1 50 95.0117 8.1200 INE565A16715 INDIAN OVERSEAS BK 25-Feb-14 95.0117 8.1200 1 20 95.0117 8.1200 INE141A16JY3 OBC 26-Feb-14 95.0292 8.0900 1 100 95.0292 8.0900 INE141A16JY3 OBC 26-Feb-14 95.0092 8.0900 2 100 95.0092 8.0900 INE483A16ER4 CENTRAL BK OF INDIA 26-Feb-14 94.9975 8.1100 1 100 94.9975 8.1100 INE084A16881 BK OF INDIA 28-Feb-14 94.9810 8.0700 1 250 94.9810 8.0700 INE141A16JZ0 OBC 28-Feb-14 94.9692 8.0900 2 100 94.9692 8.0900 INE008A16OE6 IDBI BK 3-Mar-14 94.8973 8.1101 1 100 94.8973 8.1101 INE476A16JA3 CANARA BK 3-Mar-14 94.8341 8.2501 1 25 94.8341 8.2501 INE084A16915 BK OF INDIA 4-Mar-14 94.9133 8.0500 1 25 94.9133 8.0500 INE483A16EP8 CENTRAL BK OF INDIA 5-Mar-14 94.8633 8.1001 4 75 94.8633 8.1001 INE483A16EP8 CENTRAL BK OF INDIA 5-Mar-14 94.7935 8.2500 1 25 94.7935 8.2500 INE428A16JI7 ALLAHABAD BK 10-Mar-14 94.7957 8.0801 1 25 94.7957 8.0801 INE160A16JC9 PUNJAB NATIONAL BK 12-Mar-14 94.6515 8.2501 1 25 94.6515 8.2501 INE112A16DR1 CORPORATION BK 14-Mar-14 94.6964 8.0800 4 100 94.6964 8.0800 INE476A16JN6 CANARA BK 14-Mar-14 94.6964 8.0800 1 100 94.6964 8.0800 INE565A16756 INDIAN OVERSEAS BK 14-Mar-14 94.6777 8.1101 1 50 94.6777 8.1101 INE434A16DL2 ANDHRA BK 14-Mar-14 94.6111 8.2499 1 25 94.6111 8.2499 INE077A16AD2 DENA BK 18-Mar-14 94.5981 8.1101 2 50 94.6044 8.1001 INE160A16JD7 PUNJAB NATIONAL BK 20-Mar-14 94.5679 8.0950 2 100 94.5774 8.0800 INE428A16JT4 ALLAHABAD BK 20-Mar-14 94.5909 8.0900 1 25 94.5909 8.0900 INE562A16DG0 INDIAN BK 20-Mar-14 94.5647 8.1000 1 25 94.5647 8.1000 INE428A16JT4 ALLAHABAD BK 20-Mar-14 94.5330 8.1500 1 20 94.5330 8.1500 INE084A16998 BK OF INDIA 24-Mar-14 94.4854 8.1000 2 100 94.4854 8.1000 INE434A16DP3 ANDHRA BK 24-Mar-14 94.4854 8.1000 1 25 94.4854 8.1000 INE008A16PK0 IDBI BK 24-Mar-14 94.4726 8.1199 1 25 94.4726 8.1199 INE160A16JF2 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-14 94.4333 8.1501 1 20 94.4333 8.1501 INE692A16CA0 UNION BK OF INDIA 20-May-14 93.3203 8.1900 2 100 93.3203 8.1900 INE084A16AH9 BK OF INDIA 2-Jun-14 93.0396 8.2000 1 50 93.0396 8.2000 INE084A16AG1 BK OF INDIA 3-Jun-14 93.0554 8.1800 1 100 93.0554 8.1800 INE476A16JZ0 CANARA BK 4-Jun-14 93.0202 8.2000 2 200 93.0202 8.2000 INE141A16LQ5 OBC 5-Jun-14 93.0166 8.1800 1 100 93.0166 8.1800 INE141A16LW3 OBC 9-Jun-14 92.9391 8.1800 2 100 92.9391 8.1800 INE476A16KC7 CANARA BK 