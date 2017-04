Jul 5 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE695A16GW8 UNITED BK OF INDIA 8-Jul-13 99.9458 6.5979 2 260 99.9458 6.5979 INE692A16BJ3 UNION BK OF INDIA 8-Jul-13 99.9446 6.7441 2 100 99.9446 6.7441 INE695A16GT4 UNITED BK OF INDIA 12-Jul-13 99.8640 7.1011 1 50 99.8640 7.1011 INE652A16GN8 STATE BK OF PATIALA 15-Jul-13 99.8053 7.1204 2 200 99.8053 7.1204 INE695A16GU2 UNITED BK OF INDIA 15-Jul-13 99.8053 7.1204 1 50 99.8053 7.1204 INE428A16JZ1 ALLAHABAD BK 16-Jul-13 99.7881 7.0462 1 50 99.7881 7.0462 INE483A16FI0 CENTRAL BK OF INDIA 16-Jul-13 99.7649 7.8194 1 22 99.7649 7.8194 INE141A16LF8 OBC 19-Jul-13 99.7265 7.1501 1 100 99.7265 7.1501 INE084A16AC0 BK OF INDIA 19-Jul-13 99.7265 7.1501 1 25 99.7265 7.1501 INE652A16GL2 STATE BK OF PATIALA 24-Jul-13 99.6068 7.5834 1 20 99.6068 7.5834 INE428A16KB0 ALLAHABAD BK 29-Jul-13 99.4835 7.8960 3 420 99.4904 7.7899 INE483A16FE9 CENTRAL BK OF INDIA 29-Jul-13 99.4982 7.6700 1 20 99.4982 7.6700 INE705A16GS3 VIJAYA BK 30-Jul-13 99.5025 7.2998 2 200 99.5025 7.2998 INE483A16FK6 CENTRAL BK OF INDIA 30-Jul-13 99.4996 7.3430 2 175 99.5228 7.0005 INE652A16GQ1 STATE BK OF PATIALA 30-Jul-13 99.5093 7.1995 1 25 99.5093 7.1995 INE483A16FL4 CENTRAL BK OF INDIA 2-Aug-13 99.3900 8.0006 1 200 99.3900 8.0006 INE095A16HS7 INDUSIND BK 2-Aug-13 99.4507 7.2001 1 50 99.4507 7.2001 INE562A16DL0 INDIAN BK 5-Aug-13 99.3995 7.1135 4 445 99.3897 7.2299 INE695A16GX6 UNITED BK OF INDIA 5-Aug-13 99.3268 7.9801 1 425 99.3268 7.9801 INE238A16QT2 AXIS BK 5-Aug-13 99.3880 7.2502 2 60 99.3880 7.2502 INE428A16KC8 ALLAHABAD BK 5-Aug-13 99.4090 6.9999 1 25 99.4090 6.9999 INE040A16867 HDFC BK 6-Aug-13 99.3619 7.3251 2 5 99.3619 7.3251 INE483A16FN0 CENTRAL BK OF INDIA 6-Aug-13 99.4076 7.5005 1 5 99.4076 7.5005 INE237A16QD8 KOTAK MAH BK 8-Aug-13 99.3200 7.3500 1 25 99.3200 7.3500 INE095A16HY5 INDUSIND BK 13-Aug-13 99.2050 7.5000 1 50 99.2050 7.5000 INE095A16HX7 INDUSIND BK 16-Aug-13 99.0904 7.9774 2 200 99.0904 7.9774 INE695A16HK1 UNITED BK OF INDIA 20-Aug-13 99.0008 8.0085 3 250 99.0008 8.0085 INE434A16DZ2 ANDHRA BK 22-Aug-13 99.0369 7.3948 1 100 99.0369 7.3948 INE008A16MI1 IDBI BK 22-Aug-13 99.0862 7.4803 1 50 99.0862 7.4803 INE428A16KN5 ALLAHABAD BK 23-Aug-13 98.9185 8.1442 1 1 98.9185 8.1442 INE008A16PR5 IDBI BK 28-Aug-13 98.8990 7.5248 1 75 98.8990 7.5248 INE008A16MK7 IDBI BK 29-Aug-13 98.8558 7.6813 4 210 98.8751 7.5502 INE428A16KE4 ALLAHABAD BK 2-Sep-13 98.8022 7.5000 2 300 98.8022 7.5000 INE651A16EZ9 STATE BK OF MYSORE 2-Sep-13 98.8053 7.4803 2 100 98.8053 7.4803 INE562A16CD9 INDIAN BK 2-Sep-13 98.8022 7.5000 1 100 98.8022 7.5000 INE457A16CI1 BK OF MAHARASHTRA 2-Sep-13 98.7943 7.5500 1 5 98.7943 7.5500 INE695A16HY2 UNITED BK OF INDIA 3-Sep-13 98.7821 7.5002 1 200 98.7821 7.5002 INE654A16DG5 STATE BK OF TRAVANCORE 3-Sep-13 98.7902 7.4497 3 100 98.7902 7.4497 INE008A16PE3 IDBI BK 3-Sep-13 98.7902 7.4497 1 50 98.7902 7.4497 INE667A16BO5 SYNDICATE BK 3-Sep-13 98.7789 7.5202 1 25 98.7789 7.5202 INE705A16GW5 VIJAYA BK 4-Sep-13 98.7214 7.7497 1 100 98.7214 7.7497 INE434A16EA3 ANDHRA BK 6-Sep-13 98.6581 7.8802 2 200 98.6581 7.8802 INE428A16KI5 ALLAHABAD BK 6-Sep-13 98.6684 7.8189 1 100 98.6684 7.8189 INE090A16WE7 ICICI BK 6-Sep-13 98.6380 7.9999 3 0.6 98.6380 7.9999 INE008A16PJ2 IDBI BK 10-Sep-13 98.6331 7.5497 1 25 98.6331 7.5497 INE008A16PA1 IDBI BK 12-Sep-13 98.6113 7.4495 1 40 98.6113 7.4495 INE141A16KS3 OBC 13-Sep-13 98.5457 7.6950 1 50 98.5457 7.6950 INE040A16966 HDFC BK 13-Sep-13 98.5800 7.8473 1 50 98.5800 7.8473 INE434A16EE5 ANDHRA BK 13-Sep-13 98.6456 7.4798 1 25 98.6456 7.4798 INE562A16CH0 INDIAN BK 16-Sep-13 98.4834 7.6998 1 200 98.4834 7.6998 INE040A16982 HDFC BK 17-Sep-13 98.4963 7.5300 2 250 98.4924 7.5500 INE077A16AF7 DENA BK 20-Sep-13 98.3914 7.7498 1 195 98.3914 7.7498 INE028A16631 BK OF BARODA 23-Sep-13 98.3287 7.7549 1 100 98.3287 7.7549 INE084A16AJ5 BK OF INDIA 24-Sep-13 98.3812 7.6998 1 5 98.3812 7.6998 INE654A16CM5 STATE BK OF TRAVANCORE 25-Sep-13 98.3386 7.5202 1 50 98.3386 7.5202 INE705A16HK8 VIJAYA BK 25-Sep-13 98.3189 7.8999 1 5 98.3189 7.8999 INE705A16HK8 VIJAYA BK 25-Sep-13 98.2345 7.9999 1 5 98.2345 7.9999 INE141A16IW9 OBC 6-Dec-13 96.7783 7.8900 1 100 96.7783 7.8900 INE112A16DB5 CORPORATION BK 10-Dec-13 96.7014 7.8801 1 25 96.7014 7.8801 INE141A16MC3 OBC 10-Dec-13 96.7581 7.8899 1 25 96.7581 7.8899 INE160A16IP3 PUNJAB NATIONAL BK 12-Dec-13 96.6611 7.8800 1 50 96.6611 7.8800 INE141A16JA3 OBC 12-Dec-13 96.6611 7.8800 1 50 96.6611 7.8800 INE692A16BS4 UNION BK OF INDIA 13-Dec-13 96.6492 7.8599 2 50 96.6492 7.8599 INE457A16CQ4 BK OF MAHARASHTRA 16-Dec-13 96.5805 7.8799 1 10 96.5805 7.8799 INE652A16FE9 STATE BK OF PATIALA 17-Dec-13 96.5688 7.8599 1 10 96.5688 7.8599 INE160A16IR9 PUNJAB NATIONAL BK 23-Dec-13 96.4397 7.8800 2 75 96.4397 7.8800 INE028A16508 BK OF BARODA 23-Dec-13 96.4397 7.8800 1 25 96.4397 7.8800 INE434A16CU5 ANDHRA BK 23-Dec-13 96.4310 7.9000 1 25 96.4310 7.9000 INE028A16516 BK OF BARODA 27-Dec-13 96.3595 7.8799 4 175 96.3595 7.8799 INE483A16EC6 CENTRAL BK OF INDIA 27-Dec-13 96.3506 7.8999 1 50 96.3506 7.8999 INE667A16BJ5 SYNDICATE BK 27-Dec-13 96.3506 7.8999 1 25 96.3506 7.8999 INE028A16516 BK OF BARODA 27-Dec-13 96.4196 7.8801 1 25 96.4196 7.8801 INE434A16CV3 ANDHRA BK 27-Dec-13 96.3506 7.8999 1 25 96.3506 7.8999 INE160A16IS7 PUNJAB NATIONAL BK 30-Dec-13 96.2994 7.8799 1 100 96.2994 7.8799 INE434A16DH0 ANDHRA BK 27-Jan-14 95.6180 8.1200 1 10 95.6180 8.1200 INE651A16ES4 STATE BK OF MYSORE 28-Jan-14 95.6340 8.0500 2 100 95.6340 8.0500 INE008A16NV2 IDBI BK 10-Feb-14 95.3341 8.1200 1 25 95.3341 8.1200 INE090A16YB9 ICICI BK 21-Feb-14 95.1088 8.1260 3 125 95.1122 8.1200 INE008A16OD8 IDBI BK 24-Feb-14 95.0519 8.1200 1 100 95.0519 8.1200 INE476A16IZ2 CANARA BK 24-Feb-14 95.1323 8.0849 1 75 95.1323 8.0849 INE649A16DC4 STATE BK OF HYDERABAD 24-Feb-14 95.1523 8.0500 1 50 95.1523 8.0500 INE090A16YF0 ICICI BK 25-Feb-14 95.0260 8.1300 1 500 95.0260 8.1300 INE565A16715 INDIAN OVERSEAS BK 25-Feb-14 95.0554 8.0794 3 275 95.0551 8.0799 INE008A16OF3 IDBI BK 25-Feb-14 95.0315 8.1205 2 75.5 95.0318 8.1200 INE565A16715 INDIAN OVERSEAS BK 25-Feb-14 95.1151 8.0800 1 25 95.1151 8.0800 INE141A16JY3 OBC 26-Feb-14 95.0234 8.1000 3 150 95.0234 8.1000 INE692A16BW6 UNION BK OF INDIA 27-Feb-14 95.0151 8.0799 3 475 95.0151 8.0799 INE008A16OL1 IDBI BK 27-Feb-14 94.9916 8.1200 1 2.5 94.9916 8.1200 INE141A16JZ0 OBC 28-Feb-14 94.9951 8.0800 3 475 94.9951 8.0800 INE008A16OE6 IDBI BK 3-Mar-14 94.9114 8.1200 5 325 94.9114 8.1200 INE008A16OP2 IDBI BK 4-Mar-14 94.8914 8.1199 2 300 94.8914 8.1199 INE141A16KD5 OBC 4-Mar-14 94.9272 8.0600 2 125 94.9272 8.0600 INE428A16JF3 ALLAHABAD BK 4-Mar-14 94.9272 8.0600 1 50 94.9272 8.0600 INE649A16DP6 STATE BK OF HYDERABAD 4-Mar-14 94.9586 8.0075 1 25 94.9586 8.0075 INE112A16DQ3 CORPORATION BK 4-Mar-14 94.9272 8.0600 1 25 94.9272 8.0600 INE476A16JM8 CANARA BK 5-Mar-14 94.9080 8.0588 2 100 94.9133 8.0500 INE476A16JM8 CANARA BK 5-Mar-14 94.9729 8.0501 1 75 94.9729 8.0501 INE160A16IV1 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-14 94.8770 8.1105 1 50 94.8770 8.1105 INE141A16KI4 OBC 5-Mar-14 94.9073 8.0600 1 50 94.9073 8.0600 INE160A16IV1 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-14 94.9729 8.0501 1 25 94.9729 8.0501 INE112A16DS9 CORPORATION BK 6-Mar-14 94.8921 8.0522 1 50 94.8921 8.0522 INE434A16DQ1 ANDHRA BK 6-Mar-14 94.8513 8.1200 1 25 94.8513 8.1200 INE476A16JB1 CANARA BK 6-Mar-14 94.8934 8.0501 2 24 94.8934 8.0501 INE434A16DK4 ANDHRA BK 7-Mar-14 94.8379 8.1091 4 275 94.8313 8.1200 INE141A16KH6 OBC 7-Mar-14 94.8555 8.0799 1 50 94.8555 8.0799 INE141A16KK0 OBC 10-Mar-14 94.8080 8.0599 3 50 94.8080 8.0599 INE691A16GV9 UCO BK 10-Mar-14 94.8080 8.0599 2 30 94.8080 8.0599 INE160A16JC9 PUNJAB NATIONAL BK 12-Mar-14 94.7760 8.0474 1 50 94.7760 8.0474 INE705A16FT3 VIJAYA BK 13-Mar-14 94.7361 8.0800 1 25 94.7361 8.0800 INE434A16DL2 ANDHRA BK 14-Mar-14 94.6940 8.1159 3 125 94.6915 8.1199 INE112A16DR1 CORPORATION BK 14-Mar-14 94.7820 8.0700 1 25 94.7820 8.0700 INE428A16JG1 ALLAHABAD BK 17-Mar-14 94.6692 8.0600 3 75 94.6692 8.0600 INE077A16AD2 DENA BK 18-Mar-14 94.6243 8.1000 1 110 94.6243 8.1000 INE008A16PB9 IDBI BK 19-Mar-14 94.5949 8.1151 3 100 94.5918 8.1201 INE608A16EO3 PUNJAB AND SIND BK 20-Mar-14 94.5846 8.1000 1 100 94.5846 8.1000 INE652A16GI8 STATE BK OF PATIALA 21-Mar-14 94.5901 8.0600 1 25 94.5901 8.0600 INE976G16299 THE RATNAKAR BK 21-Mar-14 93.8934 9.1655 1 5 93.8934 9.1655 INE084A16998 BK OF INDIA 24-Mar-14 94.5838 8.0700 1 50 94.5838 8.0700 INE084A16998 BK OF INDIA 24-Mar-14 94.5084 8.0951 1 50 94.5084 8.0951 INE476A16JO4 CANARA BK 24-Mar-14 94.5838 8.0700 1 25 94.5838 8.0700 INE434A16DP3 ANDHRA BK 24-Mar-14 94.5052 8.1001 1 1.5 94.5052 8.1001 INE160A16JF2 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-14 94.4742 8.1174 1 105 94.4742 8.1174 INE434A16DN8 ANDHRA BK 26-Mar-14 94.4656 8.1000 1 200 94.4656 8.1000 INE652A16GJ6 STATE BK OF PATIALA 26-Mar-14 94.4785 8.0800 1 100 94.4785 8.0800 INE476A16JZ0 CANARA BK 4-Jun-14 93.0241 8.1950 2 200 93.0241 8.1950 INE608A16ET2 PUNJAB AND SIND BK 5-Jun-14 93.0669 8.1901 1 50 93.0669 8.1901 INE112A16DV3 CORPORATION BK 9-Jun-14 92.9391 8.1800 1 100 92.9391 8.1800 INE565A16780 INDIAN OVERSEAS BK 9-Jun-14 92.9391 8.1800 1 50 92.9391 8.1800 INE565A16780 INDIAN OVERSEAS BK 9-Jun-14 92.9893 8.1900 1 25 92.9893 8.1900 INE649A16DQ4 STATE BK OF HYDERABAD 17-Jun-14 92.7845 8.1800 2 150 92.7845 8.1800 INE652A16GT5 STATE BK OF PATIALA 20-Jun-14 92.7143 8.1950 1 5 92.7143 8.1950 INE695A16HZ9 UNITED BK OF INDIA 27-Jun-14 92.4916 8.2998 2 30 92.4897 8.3021 INE528G16VD7 YES BK 4-Jul-14 92.3980 8.2501 1 100 92.3980 8.2501 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : For Secondary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 