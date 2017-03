Sep 10 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE040A16966 HDFC BK 13-Sep-13 99.9157 10.2652 1 50 99.9157 10.2652 INE095A16GW1 INDUSIND BK 16-Sep-13 99.8318 10.2494 1 25 99.8318 10.2494 INE238A16QY2 AXIS BK 16-Sep-13 99.8318 10.2494 1 3 99.8318 10.2494 INE428A16KP0 ALLAHABAD BK 24-Sep-13 99.6027 10.3995 1 50 99.6027 10.3995 INE141A16MG4 OBC 3-Oct-13 99.3175 10.9054 1 15 99.3175 10.9054 INE008A16QT9 IDBI BK 22-Oct-13 98.8197 10.3799 1 25 98.8197 10.3799 INE008A16RF6 IDBI BK 25-Oct-13 98.6620 10.9998 1 5 98.6620 10.9998 INE008A16NP4 IDBI BK 29-Oct-13 98.4497 11.7300 1 100 98.4497 11.7300 INE008A16NP4 IDBI BK 29-Oct-13 98.4809 11.7297 1 100 98.4809 11.7297 INE238A16RD4 AXIS BK 29-Oct-13 98.5865 10.6801 1 50 98.5865 10.6801 INE483A16FR1 CENTRAL BK OF (I) 29-Oct-13 98.5778 10.7468 1 0.55 98.5778 10.7468 INE654A16CN3 SBT 31-Oct-13 98.5378 10.6201 2 25 98.5378 10.6201 INE008A16RN0 IDBI BK 1-Nov-13 98.3661 11.6593 2 55 98.4640 10.9497 INE008A16RN0 IDBI BK 1-Nov-13 98.4944 10.9401 1 5 98.4944 10.9401 INE008A16RW1 IDBI BK 5-Nov-13 98.3997 10.6002 1 100 98.3997 10.6002 INE036D16EI3 THE KARUR VYSYA BK 6-Nov-13 98.2249 11.5721 3 250 98.2237 11.5803 INE008A16RT7 IDBI BK 7-Nov-13 98.2085 11.4798 2 125 98.2085 11.4798 INE705A16HP7 VIJAYA BK 8-Nov-13 98.3185 10.5805 3 350 98.3182 10.5823 INE683A16BT1 THE SOUTH (I)N BK 8-Nov-13 98.1314 11.7801 4 250 98.1314 11.7801 INE695A16IH5 UNITED BK OF (I) 8-Nov-13 98.3342 10.4799 3 200 98.3342 10.4799 INE168A16EH2 J&K BANK 8-Nov-13 98.2951 10.7302 4 200 98.2951 10.7302 INE095A16JT1 INDUSIND BK 8-Nov-13 98.1919 11.3919 2 75 98.2194 11.2153 INE036D16DW6 THE KARUR VYSYA BK 11-Nov-13 98.0138 11.9299 1 50 98.0138 11.9299 INE008A16MS0 IDBI BK 11-Nov-13 98.1465 11.3001 1 5 98.1465 11.3001 INE112A16CS1 CORPORATION BK 22-Nov-13 97.7517 11.5001 1 125 97.7517 11.5001 INE095A16JQ7 INDUSIND BK 3-Dec-13 97.4604 11.3229 3 85 97.4282 11.4701 INE705A16HO0 VIJAYA BK 3-Dec-13 97.6466 10.4725 4 75 97.6466 10.4725 INE141A16IW9 OBC 6-Dec-13 97.5454 10.6799 1 25 97.5454 10.6799 INE095A16JU9 INDUSIND BK 9-Dec-13 97.2496 11.4699 1 25 97.2496 11.4699 INE434A16CP5 ANDHRA BK 9-Dec-13 97.4295 10.6998 1 25 97.4295 10.6998 INE434A16CP5 ANDHRA BK 9-Dec-13 97.4573 10.7000 1 25 97.4573 10.7000 INE608A16EH7 PUNJAB AND SIND BK 9-Dec-13 97.5138 10.3400 1 0.01 97.5138 10.3400 INE090A16XF2 ICICI BK 13-Dec-13 97.3024 10.7651 1 0.01 97.3024 10.7651 INE483A16EC6 CENTRAL BK OF (I) 27-Dec-13 96.9172 10.7501 1 25 96.9172 10.7501 INE476A16IZ2 CANARA BK 24-Feb-14 95.2498 10.8999 1 25 95.2498 10.8999 INE084A16915 BK OF (I) 4-Mar-14 95.1202 10.7000 1 25 95.1202 10.7000 INE608A16EL9 PUNJAB AND SIND BK 4-Mar-14 95.2070 10.5001 1 5 95.2070 10.5001 INE160A16IV1 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-14 95.1264 10.6250 1 75 95.1264 10.6250 INE457A16CA8 BK OF MAHARASHTRA 5-Mar-14 95.1810 10.4999 1 5 95.1810 10.4999 INE565A16731 INDIAN OVERSEAS BK 6-Mar-14 95.1155 10.6500 1 50 95.1155 10.6500 INE476A16JB1 CANARA BK 6-Mar-14 95.0672 10.7000 1 25 95.0672 10.7000 INE160A16JB1 PUNJAB NATIONAL BK 10-Mar-14 94.9803 10.6575 2 50 94.9949 10.6249 INE112A16DT7 CORPORATION BK 13-Mar-14 94.9161 10.6251 1 50 94.9161 10.6251 INE434A16DL2 ANDHRA BK 14-Mar-14 94.8785 10.6500 1 25 94.8785 10.6500 INE483A16EU8 CENTRAL BK OF (I) 18-Mar-14 94.7550 10.6900 1 25 94.7550 10.6900 INE160A16JD7 PUNJAB NATIONAL BK 20-Mar-14 94.7047 10.6850 1 5 94.7047 10.6850 INE040A16909 HDFC BK 16-May-14 93.1931 10.7500 2 10.1 93.1931 10.7500 INE141A16MH2 OBC 14-Jul-14 92.0292 10.2975 1 0.5 92.0292 10.2975 INE649A16ED0 STATE BK OF HYDERABAD 28-Jul-14 91.4696 10.6043 3 200 91.4691 10.6049 INE649A16EB4 STATE BK OF HYDERABAD 4-Aug-14 91.3067 10.5950 2 10 91.3067 10.5950 INE237A16WA2 KOTAK MAH BK 21-Aug-14 90.6984 10.8501 1 15 90.6984 10.8501 INE090A16C77 ICICI BK 1-Sep-14 97.3024 2.8425 1 0.6 97.3024 2.8425 INE112A16EA5 CORPORATION BK 4-Sep-14 91.0349 10.0126 3 200 91.0451 10.0001 INE649A16DZ5 STATE BK OF HYDERABAD 4-Sep-14 90.5575 10.6014 3 46 90.5586 10.6000 INE652A16HM8 STATE BK OF PATIALA 4-Sep-14 90.4981 10.6750 1 30 90.4981 10.6750 INE008A16RV3 IDBI BK 4-Sep-14 90.4357 10.7526 2 12.5 90.4357 10.7526 INE562A16DU1 INDIAN BK 4-Sep-14 90.8499 10.2400 1 5 90.8499 10.2400 INE095A16JK0 INDUSIND BK 4-Sep-14 90.6474 10.4900 1 5 90.6474 10.4900 INE562A16DU1 INDIAN BK 4-Sep-14 90.8771 10.2350 1 5 90.8771 10.2350 INE095A16JK0 INDUSIND BK 4-Sep-14 90.6751 10.4849 1 5 90.6751 10.4849 INE483A16FZ4 CENTRAL BK OF (I) 8-Sep-14 90.9617 9.9911 3 55 90.9626 9.9900 INE008A16SA5 IDBI BK 8-Sep-14 90.8804 10.0900 2 50 90.8804 10.0900 INE562A16DW7 INDIAN BK 8-Sep-14 90.8794 10.0912 2 50 90.8784 10.0924 INE667A16CE4 SYNDICATE BK 9-Sep-14 90.3437 10.7178 3 215 90.4213 10.6225 INE562A16DV9 INDIAN BK 9-Sep-14 90.4001 10.6485 6 195 90.3622 10.6950 INE648A16GG0 STATE BK OF BIKANER AND 9-Sep-14 90.8984 10.0404 3 175 90.9606 9.9650 INE652A16HN6 STATE BK OF PATIALA 9-Sep-14 90.3785 INE648A16GG0 STATE BK OF BIKANER AND 9-Sep-14 90.8984 10.0404 3 175 90.9606 9.9650 INE652A16HN6 STATE BK OF PATIALA 9-Sep-14 90.3785 10.6750 4 130 90.3785 10.6750 INE654A16DX0 SBT 9-Sep-14 90.4441 10.5946 4 120 90.4437 10.5950 INE649A16EE8 STATE BK OF HYDERABAD 9-Sep-14 90.4974 10.5292 2 75 90.5274 10.4925 INE008A16RZ4 IDBI BK 9-Sep-14 90.3134 10.7550 1 50 90.3134 10.7550 INE112A16EE7 CORPORATION BK 9-Sep-14 90.3622 10.6950 1 25 90.3622 10.6950 =============================================================================================== *: Crores