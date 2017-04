Sep 11 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE095A16IA3 INDUSIND BK 13-Sep-13 99.9453 9.9882 1 25 99.9453 9.9882 INE562A16CH0 INDIAN BK 16-Sep-13 99.8591 10.3002 1 160 99.8591 10.3002 INE692A16CF9 UNION BK OF (I) 16-Sep-13 99.8591 10.3002 1 25 99.8591 10.3002 INE160A16IJ6 PUNJAB NATIONAL BK 17-Sep-13 99.8277 10.4997 1 5 99.8277 10.4997 INE705A16HG6 VIJAYA BK 20-Sep-13 99.7430 10.4496 2 150 99.7430 10.4496 INE077A16AH3 DENA BK 23-Sep-13 99.6566 10.4811 1 200 99.6566 10.4811 INE683A16BK0 THE SOUTH (I)N BK 23-Sep-13 99.6514 10.6403 2 100 99.6514 10.6403 INE028A16631 BK OF BARODA 23-Sep-13 99.6610 10.3463 1 100 99.6610 10.3463 INE428A16KP0 ALLAHABAD BK 24-Sep-13 99.6281 10.4808 1 25 99.6281 10.4808 INE238A16QZ9 AXIS BK 24-Sep-13 99.5959 11.3919 1 11 99.5959 11.3919 INE654A16CM5 STATE BK OF TRAVANCORE 25-Sep-13 99.5996 10.4810 2 120 99.5996 10.4810 INE608A16DZ1 PUNJAB AND SIND BK 26-Sep-13 99.5681 10.5552 1 1 99.5681 10.5552 INE008A16RN0 IDBI BK 1-Nov-13 98.3881 11.7251 2 50 98.3881 11.7251 INE008A16RW1 IDBI BK 5-Nov-13 98.4286 10.5949 1 100 98.4286 10.5949 INE095A16IP1 INDUSIND BK 5-Nov-13 98.3054 11.4398 1 25 98.3054 11.4398 INE168A16GX4 J&K BANK 6-Nov-13 98.2728 11.4555 1 25 98.2728 11.4555 INE476A16KG8 CANARA BK 8-Nov-13 98.3466 10.5799 5 175 98.3466 10.5799 INE705A16HP7 VIJAYA BK 8-Nov-13 98.3635 10.4700 1 50 98.3635 10.4700 INE705A16HQ5 VIJAYA BK 11-Nov-13 98.2699 10.5345 8 425 98.2626 10.5797 INE008A16SC1 IDBI BK 3-Dec-13 97.6398 10.6301 1 11 97.6398 10.6301 INE705A16HO0 VIJAYA BK 3-Dec-13 97.6740 10.4724 1 2.05 97.6740 10.4724 INE476A16KD5 CANARA BK 12-Dec-13 97.4158 10.6402 1 75 97.4158 10.6402 INE028A16482 BK OF BARODA 17-Dec-13 97.2802 10.6300 1 50 97.2802 10.6300 INE434A16CT7 ANDHRA BK 20-Dec-13 97.1520 10.6999 1 25 97.1520 10.6999 INE028A16490 BK OF BARODA 20-Dec-13 97.1899 10.6600 1 25 97.1899 10.6600 INE565A16707 INDIAN OVERSEAS BK 16-Jan-14 96.3945 10.7500 1 25 96.3945 10.7500 INE112A16DN0 CORPORATION BK 17-Feb-14 95.5863 10.5999 1 25 95.5863 10.5999 INE476A16JB1 CANARA BK 6-Mar-14 95.1286 10.6200 1 25 95.1286 10.6200 INE008A16OZ1 IDBI BK 10-Mar-14 95.0100 10.6500 1 1 95.0100 10.6500 INE649A16DF7 STATE BK OF HYDERABAD 11-Mar-14 94.9971 10.6200 1 1 94.9971 10.6200 INE112A16DT7 CORPORATION BK 13-Mar-14 95.0002 10.5549 2 50 95.0024 10.5499 INE112A16DT7 CORPORATION BK 13-Mar-14 94.9763 10.5500 1 25 94.9763 10.5500 INE090A16YU9 ICICI BK 24-Mar-14 94.6927 10.5450 1 25 94.6927 10.5450 INE008A16PK0 IDBI BK 24-Mar-14 94.5505 10.9000 1 5 94.5505 10.9000 INE652A16HA3 STATE BK OF PATIALA 12-Aug-14 91.3746 10.2849 2 25 91.3746 10.2849 INE112A16EA5 CORPORATION BK 4-Sep-14 90.8882 10.2499 3 75 90.8882 10.2499 INE112A16EA5 CORPORATION BK 4-Sep-14 90.8650 10.2500 1 25 90.8650 10.2500 INE695A16II3 UNITED BK OF (I) 4-Sep-14 90.9115 10.1926 1 14 90.9115 10.1926 INE095A16JK0 INDUSIND BK 4-Sep-14 90.7093 10.4425 1 5 90.7093 10.4425 INE652A16HP1 STATE BK OF PATIALA 8-Sep-14 90.8582 10.1450 2 45 90.8582 10.1450 INE112A16EF4 CORPORATION BK 8-Sep-14 90.8173 10.1950 1 34 90.8173 10.1950 INE695A16IJ1 UNITED BK OF (I) 8-Sep-14 90.8173 10.1950 1 31 90.8173 10.1950 INE112A16EE7 CORPORATION BK 9-Sep-14 90.7942 10.1951 3 95 90.7942 10.1951 INE095A16JW5 INDUSIND BK 9-Sep-14 90.5918 10.4425 2 51 90.5918 10.4425 INE667A16CE4 SYNDICATE BK 9-Sep-14 90.7969 10.1918 2 35 90.7983 10.1901 INE562A16DV9 INDIAN BK 9-Sep-14 90.7901 10.2001 1 25 90.7901 10.2001 INE166A16JZ7 ING VYSYA BK 11-Sep-14 90.3220 10.7150 1 40 90.3220 10.7150 INE695A16IK9 UNITED BK OF (I) 11-Sep-14 90.7503 10.1925 1 25 90.7503 10.1925 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com