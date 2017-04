Sep 12 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE168A16GA2 THE JAMMU AND KASHMIR BK17-Sep-13 99.8603 10.2124 1 170 99.8603 10.2124 INE040A16982 HDFC BK 17-Sep-13 99.8856 10.4510 1 150 99.8856 10.4510 INE651A16EF1 STATE BK OF MYSORE 18-Sep-13 99.8302 10.3471 1 25 99.8302 10.3471 INE028A16631 BK OF BARODA 23-Sep-13 99.6914 10.2716 1 50 99.6914 10.2716 INE705A16HH4 VIJAYA BK 24-Sep-13 99.6641 10.2514 1 110 99.6641 10.2514 INE705A16HK8 VIJAYA BK 25-Sep-13 99.6363 10.2489 1 125 99.6363 10.2489 INE457A16CT8 BK OF MAHARASHTRA 3-Oct-13 99.4171 10.7003 1 25 99.4171 10.7003 INE238A16RC6 AXIS BK 22-Oct-13 98.8447 10.6653 1 25 98.8447 10.6653 INE168A16GQ8 THE JAMMU AND KASHMIR BK25-Oct-13 98.7586 10.6699 1 25 98.7586 10.6699 INE008A16RN0 IDBI BK 1-Nov-13 98.5787 10.7399 1 5 98.5787 10.7399 INE008A16RN0 IDBI BK 1-Nov-13 98.5488 10.7498 1 5 98.5488 10.7498 INE008A16RW1 IDBI BK 5-Nov-13 98.4567 10.5951 2 100 98.4567 10.5951 INE095A16IP1 INDUSIND BK 5-Nov-13 98.3927 11.2500 1 5 98.3927 11.2500 INE476A16KH6 CANARA BK 11-Nov-13 98.2903 10.5819 11 850 98.2902 10.5822 INE077A16AI1 DENA BK 11-Nov-13 98.2854 10.6124 9 500 98.2854 10.6124 INE608A16FD3 PUNJAB AND SIND BK 11-Nov-13 98.2854 10.6122 13 500 98.2858 10.6099 INE705A16HQ5 VIJAYA BK 11-Nov-13 98.2822 10.6326 2 250 98.2822 10.6326 INE168A16GY2 THE JAMMU AND KASHMIR BK11-Nov-13 98.2763 10.6698 4 200 98.2763 10.6698 INE428A16KS4 ALLAHABAD BK 11-Nov-13 98.2906 10.5797 4 100 98.2906 10.5797 INE652A16HO4 STATE BK OF PATIALA 11-Nov-13 98.3307 10.3273 1 50 98.3307 10.3273 INE695A16IL7 UNITED BK OF INDIA 12-Nov-13 98.2629 10.5777 6 250 98.2642 10.5698 INE483A16GA5 CENTRAL BK OF INDIA 12-Nov-13 98.2626 10.5797 2 250 98.2626 10.5797 INE667A16CG9 SYNDICATE BK 5-Dec-13 97.6219 10.5851 2 100 97.6219 10.5851 INE705A16HR3 VIJAYA BK 5-Dec-13 97.6159 10.6125 1 95 97.6159 10.6125 INE428A16KR6 ALLAHABAD BK 5-Dec-13 97.6225 10.5824 2 95 97.6225 10.5824 INE434A16CP5 ANDHRA BK 9-Dec-13 97.5357 10.5999 3 50 97.5357 10.5999 INE667A16BC0 SYNDICATE BK 16-Dec-13 97.2967 10.6749 1 8.1 97.2967 10.6749 INE160A16IR9 PUNJAB NATIONAL BK 23-Dec-13 97.1099 10.6498 1 50 97.1099 10.6498 INE651A16EX4 STATE BK OF MYSORE 24-Dec-13 97.0877 10.6299 1 50 97.0877 10.6299 INE238A16RK9 AXIS BK 24-Feb-14 95.4210 10.6801 1 25 95.4210 10.6801 INE649A16DC4 STATE BK OF HYDERABAD 24-Feb-14 95.2937 10.9251 1 1.05 95.2937 10.9251 INE008A16OF3 IDBI BK 25-Feb-14 95.4068 10.6500 1 25 95.4068 10.6500 INE112A16DQ3 CORPORATION BK 4-Mar-14 95.2639 10.5501 1 50 95.2639 10.5501 INE141A16KD5 OBC 4-Mar-14 95.1089 10.8501 1 25 95.1089 10.8501 INE084A16915 BK OF INDIA 4-Mar-14 95.1540 10.7449 1 0.95 95.1540 10.7449 INE160A16IV1 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-14 95.1813 10.6199 1 2 95.1813 10.6199 INE476A16JB1 CANARA BK 6-Mar-14 95.0021 10.9726 1 25 95.0021 10.9726 INE112A16DS9 CORPORATION BK 6-Mar-14 95.0409 10.8830 1 25 95.0409 10.8830 INE562A16DC9 INDIAN BK 6-Mar-14 95.1104 10.7226 1 3.15 95.1104 10.7226 INE160A16JB1 PUNJAB NATIONAL BK 10-Mar-14 95.0561 10.6055 1 25 95.0561 10.6055 INE008A16OZ1 IDBI BK 10-Mar-14 95.0474 10.6251 2 4 95.0474 10.6251 INE476A16JN6 CANARA BK 14-Mar-14 94.9844 10.5899 1 50 94.9844 10.5899 INE090A16YU9 ICICI BK 24-Mar-14 94.7186 10.5451 1 5 94.7186 10.5451 INE652A16HA3 STATE BK OF PATIALA 12-Aug-14 91.4019 10.2800 1 25 91.4019 10.2800 INE112A16EB3 CORPORATION BK 2-Sep-14 90.9185 10.2700 1 15 90.9185 10.2700 INE237A16WF1 KOTAK MAH BK 2-Sep-14 90.8481 10.3576 1 1 90.8481 10.3576 INE652A16HM8 STATE BK OF PATIALA 4-Sep-14 90.5329 10.6914 5 475 90.5481 10.6725 INE695A16II3 UNITED BK OF INDIA 4-Sep-14 90.9326 10.1950 1 93 90.9326 10.1950 INE652A16HM8 STATE BK OF PATIALA 4-Sep-14 90.9033 10.2600 1 10 90.9033 10.2600 INE652A16HN6 STATE BK OF PATIALA 9-Sep-14 90.4284 10.6724 2 50 90.4284 10.6724 INE095A16JV7 INDUSIND BK 11-Sep-14 90.7322 10.2425 1 60 90.7322 10.2425 INE008A16SB3 IDBI BK 11-Sep-14 90.4315 10.6100 1 40 90.4315 10.6100 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com