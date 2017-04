Sep 13 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE040A16982 HDFC BK 17-Sep-13 99.8851 10.4967 1 100 99.8851 10.4967 INE160A16IJ6 PUNJAB NATIONAL BK 17-Sep-13 99.8856 10.4510 1 50 99.8856 10.4510 INE077A16AH3 DENA BK 23-Sep-13 99.7172 10.3515 1 220 99.7172 10.3515 INE028A16631 BK OF BARODA 23-Sep-13 99.7195 10.2670 1 21 99.7195 10.2670 INE171A16FL5 THE FEDERAL BK 24-Sep-13 99.6722 10.9128 1 15 99.6722 10.9128 INE095A16JT1 INDUSIND BK 8-Nov-13 98.3403 11.0003 1 5 98.3403 11.0003 INE077A16AI1 DENA BK 11-Nov-13 98.3135 10.6124 8 500 98.3135 10.6124 INE705A16HQ5 VIJAYA BK 11-Nov-13 98.3149 10.6032 2 225 98.3361 10.4678 INE476A16KJ2 CANARA BK 12-Nov-13 98.2903 10.5815 12 1075 98.2902 10.5822 INE428A16KQ8 ALLAHABAD BK 12-Nov-13 98.2895 10.5868 14 675 98.2890 10.5898 INE562A16DX5 INDIAN BK 12-Nov-13 98.2937 10.5602 12 650 98.2937 10.5602 INE649A16EF5 STATE BK OF HYDERABAD 12-Nov-13 98.2990 10.5267 15 500 98.3001 10.5199 INE695A16IL7 UNITED BK OF INDIA 12-Nov-13 98.2864 10.6064 3 350 98.2854 10.6124 INE168A16GJ3 THE JAMMU AND KASHMIR BK12-Nov-13 98.2763 10.6698 7 225 98.2763 10.6698 INE667A16CF1 SYNDICATE BK 12-Nov-13 98.2906 10.5797 3 100 98.2906 10.5797 INE483A16GA5 CENTRAL BK OF INDIA 12-Nov-13 98.2913 10.5753 2 50 98.2913 10.5753 INE649A16EG3 STATE BK OF HYDERABAD 15-Nov-13 98.2116 10.5500 2 100 98.2116 10.5500 INE652A16EP8 STATE BK OF PATIALA 2-Dec-13 97.7392 10.5533 3 80 97.7295 10.5998 INE095A16JY1 INDUSIND BK 12-Dec-13 97.4293 10.7008 2 35 97.4271 10.7101 INE168A16ES9 THE JAMMU AND KASHMIR BK12-Dec-13 97.4365 10.6699 1 10 97.4365 10.6699 INE649A16CV6 STATE BK OF HYDERABAD 13-Dec-13 97.4360 10.5548 2 50 97.4360 10.5548 INE008A16NE8 IDBI BK 14-Jan-14 96.5347 10.6523 1 7 96.5347 10.6523 INE112A16DN0 CORPORATION BK 17-Feb-14 95.5922 10.7199 1 25 95.5922 10.7199 INE008A16OD8 IDBI BK 24-Feb-14 95.4047 10.7200 1 25 95.4047 10.7200 INE565A16715 INDIAN OVERSEAS BK 25-Feb-14 95.4068 10.6499 1 25 95.4068 10.6499 INE008A16OF3 IDBI BK 25-Feb-14 95.3780 10.7199 1 25 95.3780 10.7199 INE683A16AO4 THE SOUTH INDIAN BK 3-Mar-14 95.0991 11.0001 2 31 95.0991 11.0001 INE171A16EW5 THE FEDERAL BK 3-Mar-14 95.0991 11.0001 1 11 95.0991 11.0001 INE112A16DQ3 CORPORATION BK 4-Mar-14 95.2041 10.6900 1 100 95.2041 10.6900 INE008A16OP2 IDBI BK 4-Mar-14 95.2853 10.5001 1 5 95.2853 10.5001 INE691A16GT3 UCO BK 5-Mar-14 95.1776 10.6899 1 25 95.1776 10.6899 INE476A16JM8 CANARA BK 5-Mar-14 95.1733 10.7000 1 8.5 95.1733 10.7000 INE457A16CA8 BK OF MAHARASHTRA 5-Mar-14 95.1948 10.6499 1 3.9 95.1948 10.6499 INE008A16OG1 IDBI BK 6-Mar-14 95.1467 10.7001 1 25 95.1467 10.7001 INE028A16573 BK OF BARODA 6-Mar-14 95.1467 10.7001 1 5 95.1467 10.7001 INE528G16TO8 YES BK 7-Mar-14 95.1405 10.6532 1 15 95.1405 10.6532 INE036D16DF1 THE KARUR VYSYA BK 10-Mar-14 94.9087 11.0001 2 26 94.9087 11.0001 INE008A16OZ1 IDBI BK 10-Mar-14 95.0407 10.7000 2 12 95.0407 10.7000 INE705A16FR7 VIJAYA BK 10-Mar-14 96.6940 7.0110 3 8.25 95.0760 10.6199 INE095A16HB3 INDUSIND BK 10-Mar-14 95.0613 10.6532 2 4.25 95.0613 10.6532 INE649A16DF7 STATE BK OF HYDERABAD 11-Mar-14 95.0703 10.5734 2 3.8 95.0703 10.5734 INE562A16DD7 INDIAN BK 12-Mar-14 94.9878 10.6999 1 17 94.9878 10.6999 INE649A16DH3 STATE BK OF HYDERABAD 13-Mar-14 94.9390 10.7499 1 25 94.9390 10.7499 INE651A16EU0 STATE BK OF MYSORE 14-Mar-14 94.9349 10.7000 2 75 94.9349 10.7000 INE090A16YU9 ICICI BK 24-Mar-14 94.6008 10.8499 1 25 94.6008 10.8499 INE160A16JF2 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-14 94.6452 10.6999 1 25 94.6452 10.6999 INE112A16EB3 CORPORATION BK 2-Sep-14 90.9498 10.2600 1 5 90.9498 10.2600 INE112A16EA5 CORPORATION BK 4-Sep-14 90.8872 10.2800 1 50 90.8872 10.2800 INE095A16JK0 INDUSIND BK 4-Sep-14 90.8389 10.3400 1 10 90.8389 10.3400 INE562A16DU1 INDIAN BK 4-Sep-14 90.8872 10.2800 2 1 90.8872 10.2800 INE141A16MI0 OBC 8-Sep-14 90.7901 10.2851 1 50 90.7901 10.2851 INE652A16HP1 STATE BK OF PATIALA 8-Sep-14 90.9061 10.1426 1 34 90.9061 10.1426 INE141A16MJ8 OBC 11-Sep-14 90.7225 10.2826 8 545 90.7226 10.2825 INE008A16SB3 IDBI BK 11-Sep-14 90.7103 10.2975 4 90 90.7103 10.2975 INE695A16IK9 UNITED BK OF INDIA 11-Sep-14 90.7226 10.2825 2 75 90.7226 10.2825 INE141A16MK6 OBC 12-Sep-14 90.6973 10.2850 14 850 90.6973 10.2850 INE095A16JX3 INDUSIND BK 12-Sep-14 90.6502 10.3425 2 60 90.6502 10.3425 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com