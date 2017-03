Sep 16 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE705A16HH4 VIJAYA BK 24-Sep-13 99.7737 10.3484 1 25 99.7737 10.3484 INE649A16EJ7 STATE BK OF HYDERABAD 9-Oct-13 99.3442 10.4756 3 100 99.3441 10.4776 INE008A16RN0 IDBI BK 1-Nov-13 98.6657 10.7306 1 5 98.6657 10.7306 INE008A16RW1 IDBI BK 5-Nov-13 98.5956 10.6100 1 25 98.5956 10.6100 INE008A16RX9 IDBI BK 8-Nov-13 98.4630 10.7502 1 50 98.4630 10.7502 INE476A16KG8 CANARA BK 8-Nov-13 98.5331 10.4498 1 50 98.5331 10.4498 INE095A16IO4 INDUSIND BK 11-Nov-13 98.3537 10.9100 1 70 98.3537 10.9100 INE649A16EF5 STATE BK OF HYDERABAD 12-Nov-13 98.4250 10.4299 1 50 98.4250 10.4299 INE476A16KI4 CANARA BK 15-Nov-13 98.2925 10.5675 7 650 98.2906 10.5797 INE705A16HT9 VIJAYA BK 15-Nov-13 98.2842 10.6200 6 400 98.2842 10.6200 INE434A16EF2 ANDHRA BK 15-Nov-13 98.2911 10.5768 6 300 98.2913 10.5753 INE483A16GC1 CENTRAL BK OF (I) 15-Nov-13 98.2888 10.5909 2 250 98.2913 10.5753 INE649A16EG3 STATE BK OF HYDERABAD 15-Nov-13 98.2953 10.5501 5 205 98.2953 10.5501 INE141A16MN0 OBC 15-Nov-13 98.2922 10.5694 3 150 98.2925 10.5677 INE095A16KD3 INDUSIND BK 15-Nov-13 98.2383 10.9090 4 150 98.2382 10.9098 INE695A16IN3 UNITED BK OF (I) 15-Nov-13 98.2921 10.5703 1 50 98.2921 10.5703 INE095A16KC5 INDUSIND BK 18-Nov-13 98.1517 10.9101 1 25 98.1517 10.9101 INE654A16CO1 STATE BK OF TRAVANCORE 22-Nov-13 98.0914 10.5999 1 25 98.0914 10.5999 INE651A16EO3 STATE BK OF MYSORE 27-Nov-13 97.9519 10.5998 1 25 97.9519 10.5998 INE095A16KB7 INDUSIND BK 10-Dec-13 97.5671 10.7077 1 25 97.5671 10.7077 INE095A16KE1 INDUSIND BK 11-Dec-13 97.4961 10.8999 2 15 97.4961 10.8999 INE692A16BS4 UNION BK OF (I) 13-Dec-13 97.5058 10.6099 1 25 97.5058 10.6099 INE112A16DQ3 CORPORATION BK 4-Mar-14 95.3021 10.7099 2 100 95.3021 10.7099 INE238A16RV6 AXIS BK 4-Mar-14 95.3376 10.6251 2 2 95.3690 10.5500 INE160A16IV1 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-14 95.2572 10.6901 1 2 95.2572 10.6901 INE141A16KG8 OBC 6-Mar-14 95.2052 10.7500 2 500 95.2052 10.7500 INE141A16KH6 OBC 7-Mar-14 95.1785 10.7500 1 150 95.1785 10.7500 INE090A16YK0 ICICI BK 7-Mar-14 95.2477 10.6499 1 5 95.2477 10.6499 INE238A16SB6 AXIS BK 19-Mar-14 94.8957 10.6700 1 15 94.8957 10.6700 INE160A16JF2 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-14 94.7387 10.7250 2 50 94.7364 10.7299 INE090A16C36 ICICI BK 21-Aug-14 90.8454 10.8500 1 18.25 90.8454 10.8500 INE095A16JK0 INDUSIND BK 4-Sep-14 90.8361 10.4313 2 10 90.9090 10.3401 INE562A16DU1 INDIAN BK 4-Sep-14 90.9630 10.2725 1 5 90.9630 10.2725 INE141A16MJ8 OBC 11-Sep-14 90.8166 10.2525 1 50 90.8166 10.2525 INE695A16IK9 UNITED BK OF (I) 11-Sep-14 90.8674 10.1901 1 10 90.8674 10.1901 INE141A16ML4 OBC 15-Sep-14 90.7192 10.2584 9 242 90.7055 10.2750 INE008A16SD9 IDBI BK 15-Sep-14 90.7064 10.2739 9 189 90.7158 10.2625 INE651A16FC5 STATE BK OF MYSORE 15-Sep-14 90.7670 10.2001 5 100 90.7589 10.2100 INE434A16EG0 ANDHRA BK 15-Sep-14 90.7055 10.2750 3 80 90.7055 10.2750 INE695A16IM5 UNITED BK OF (I) 15-Sep-14 90.7728 10.1931 2 40 90.7753 10.1900 INE095A16JZ8 INDUSIND BK 15-Sep-14 90.6522 10.3400 1 10 90.6522 10.3400 INE095A16KA9 INDUSIND BK 16-Sep-14 90.6269 10.3425 1 50 90.6269 10.3425 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com