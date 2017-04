Sep 17 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE651A16EF1 STATE BK OF MYSORE 18-Sep-13 99.9711 10.5515 1 7 99.9711 10.5515 INE141A16LU7 OBC 20-Sep-13 99.9433 10.3536 1 100 99.9433 10.3536 INE695A16IA0 UNITED BK OF (I) 20-Sep-13 99.9433 10.3536 1 100 99.9433 10.3536 INE237A16VJ5 KOTAK MAH BK 20-Sep-13 99.9433 10.3536 1 50 99.9433 10.3536 INE077A16AF7 DENA BK 20-Sep-13 99.9152 10.3296 2 35 99.9146 10.3992 INE028A16631 BK OF BARODA 23-Sep-13 99.8283 10.4630 1 10 99.8283 10.4630 INE008A16RN0 IDBI BK 1-Nov-13 98.7477 10.5201 1 5 98.7477 10.5201 INE683A16BS3 THE SOUTH (I)N BK 11-Nov-13 98.3801 10.9273 2 70 98.3801 10.9273 INE095A16IO4 INDUSIND BK 11-Nov-13 98.3885 10.8697 1 8 98.3885 10.8697 INE428A16KT2 ALLAHABAD BK 15-Nov-13 98.3139 10.6099 9 1000 98.3143 10.6073 INE141A16MN0 OBC 15-Nov-13 98.3153 10.6011 14 625 98.3201 10.5702 INE483A16GC1 CENTRAL BK OF (I) 15-Nov-13 98.3092 10.6399 5 500 98.3092 10.6399 INE434A16EF2 ANDHRA BK 15-Nov-13 98.3108 10.6297 2 500 98.3108 10.6297 INE683A16BV7 THE SOUTH (I)N BK 15-Nov-13 98.2636 10.9321 9 375 98.2635 10.9326 INE705A16HT9 VIJAYA BK 15-Nov-13 98.3139 10.6099 3 250 98.3139 10.6099 INE667A16CH7 SYNDICATE BK 15-Nov-13 98.2983 10.7097 3 250 98.2983 10.7097 INE503A16CH4 DEVELOPMENT CREDIT BK 15-Nov-13 98.2530 10.9999 3 100 98.2530 10.9999 INE095A16KD3 INDUSIND BK 15-Nov-13 98.2733 10.8698 2 50 98.2733 10.8698 INE695A16IN3 UNITED BK OF (I) 15-Nov-13 98.3154 10.6002 1 50 98.3154 10.6002 INE476A16KK0 CANARA BK 18-Nov-13 98.2272 10.6250 7 1225 98.2215 10.6598 INE705A16HS1 VIJAYA BK 18-Nov-13 98.2262 10.6311 3 500 98.2264 10.6299 INE654A16DH3 STATE BK OF TRAVANCORE 4-Dec-13 97.8127 10.6002 2 25 97.8127 10.6002 INE695A16IQ6 UNITED BK OF (I) 6-Dec-13 97.7284 10.6051 2 30 97.7284 10.6051 INE028A16466 BK OF BARODA 6-Dec-13 97.7337 10.5798 1 25 97.7337 10.5798 INE649A16EH1 STATE BK OF HYDERABAD 6-Dec-13 97.7394 10.5525 2 25 97.7394 10.5525 INE695A16HE4 UNITED BK OF (I) 10-Dec-13 97.6181 10.6025 1 20 97.6181 10.6025 INE237A16WI5 KOTAK MAH BK 11-Dec-13 97.5799 10.6499 1 10 97.5799 10.6499 INE476A16KD5 CANARA BK 12-Dec-13 97.5910 10.5999 1 25 97.5910 10.5999 INE695A16IR4 UNITED BK OF (I) 12-Dec-13 97.5628 10.6023 1 15 97.5628 10.6023 INE649A16CV6 STATE BK OF HYDERABAD 13-Dec-13 97.5465 10.5523 2 100 97.5465 10.5523 INE667A16BC0 SYNDICATE BK 16-Dec-13 97.4564 10.5849 1 100 97.4564 10.5849 INE457A16CQ4 BK OF MAHARASHTRA 16-Dec-13 97.4689 10.6499 1 25 97.4689 10.6499 INE141A16JD7 OBC 19-Dec-13 97.3219 10.8001 1 25 97.3219 10.8001 INE141A16JP1 OBC 4-Feb-14 96.0382 10.7550 3 200 96.0400 10.7500 INE008A16NV2 IDBI BK 10-Feb-14 95.8883 10.7200 1 25 95.8883 10.7200 INE008A16NX8 IDBI BK 13-Feb-14 95.8149 10.6999 1 5 95.8149 10.6999 INE112A16DN0 CORPORATION BK 17-Feb-14 95.6997 10.7199 1 50 95.6997 10.7199 INE112A16DN0 CORPORATION BK 17-Feb-14 95.7495 10.6599 1 5 95.7495 10.6599 INE649A16DF7 STATE BK OF HYDERABAD 11-Mar-14 95.1202 10.7000 1 50 95.1202 10.7000 INE112A16DT7 CORPORATION BK 13-Mar-14 95.1110 10.6001 1 25 95.1110 10.6001 INE695A16GK3 UNITED BK OF (I) 14-Mar-14 95.0319 10.7200 1 75 95.0319 10.7200 INE036D16DH7 THE KARUR VYSYA BK 14-Mar-14 95.0407 10.7000 1 25 95.0407 10.7000 INE691A16GZ0 UCO BK 18-Mar-14 94.9574 10.6500 1 0.1 94.9574 10.6500 INE160A16JF2 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-14 94.7503 10.7000 1 25 94.7503 10.7000 INE652A16HA3 STATE BK OF PATIALA 12-Aug-14 91.5197 10.2800 1 25 91.5197 10.2800 INE652A16HE5 STATE BK OF PATIALA 25-Aug-14 91.1985 10.3000 1 0.1 91.1985 10.3000 INE008A16RZ4 IDBI BK 9-Sep-14 90.8700 10.2725 1 20 90.8700 10.2725 INE695A16IK9 UNITED BK OF (I) 11-Sep-14 90.8580 10.2300 2 20 90.8235 10.2725 INE141A16MK6 OBC 12-Sep-14 90.8593 10.2000 1 50 90.8593 10.2000 INE238A16TK5 AXIS BK 12-Sep-14 90.7454 10.3401 1 28.5 90.7454 10.3401 INE434A16EG0 ANDHRA BK 15-Sep-14 90.7144 10.2925 5 75 90.7144 10.2925 INE695A16IM5 UNITED BK OF (I) 15-Sep-14 90.7317 10.2714 3 50 90.7308 10.2724 INE141A16ML4 OBC 15-Sep-14 90.7328 10.2700 1 10 90.7328 10.2700 INE651A16FC5 STATE BK OF MYSORE 15-Sep-14 90.7738 10.2199 1 2 90.7738 10.2199 INE608A16FE1 PUNJAB AND SIND BK 16-Sep-14 90.7076 10.2725 4 90 90.7076 10.2725 INE434A16EI6 ANDHRA BK 16-Sep-14 90.6912 10.2925 1 30 90.6912 10.2925 INE141A16MM2 OBC 17-Sep-14 90.6950 10.2597 4 163 90.6988 10.2550 INE434A16EH8 ANDHRA BK 17-Sep-14 90.6659 10.2951 2 100 90.6659 10.2951 INE695A16IO1 UNITED BK OF (I) 17-Sep-14 90.6742 10.2850 2 75 90.6742 10.2850 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com