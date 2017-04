Sep 18 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE077A16AF7 DENA BK 20-Sep-13 99.9430 10.4084 1 10 99.9430 10.4084 INE028A16631 BK OF BARODA 23-Sep-13 99.8597 10.2563 1 2 99.8597 10.2563 INE428A16KP0 ALLAHABAD BK 24-Sep-13 99.8302 10.3471 1 25 99.8302 10.3471 INE090A16WM0 ICICI BK 27-Sep-13 99.7442 10.4007 1 25 99.7442 10.4007 INE457A16CT8 BK OF MAHARASHTRA 3-Oct-13 99.5703 10.5012 1 25 99.5703 10.5012 INE976G16448 THE RATNAKAR BK 3-Oct-13 99.5368 11.3237 1 5 99.5368 11.3237 INE095A16KF8 INDUSIND BK 17-Oct-13 99.1478 10.8186 3 150 99.1641 10.6095 INE238A16RC6 AXIS BK 22-Oct-13 99.0108 10.7254 1 25 99.0108 10.7254 INE008A16RW1 IDBI BK 5-Nov-13 98.6380 10.4999 1 50 98.6380 10.4999 INE077A16AI1 DENA BK 11-Nov-13 98.4490 10.8497 1 50 98.4490 10.8497 INE692A16CG7 UNION BK OF (I) 12-Nov-13 98.4425 10.4997 1 50 98.4425 10.4997 INE141A16MN0 OBC 15-Nov-13 98.3374 10.6398 2 125 98.3374 10.6398 INE503A16CH4 DEVELOPMENT CREDIT BK 15-Nov-13 98.2821 10.9999 3 100 98.2821 10.9999 INE237A16WJ3 KOTAK MAH BK 15-Nov-13 98.3297 10.6899 1 50 98.3297 10.6899 INE095A16KD3 INDUSIND BK 15-Nov-13 98.3435 10.6001 2 25 98.3435 10.6001 INE434A16EF2 ANDHRA BK 15-Nov-13 98.3483 10.5689 1 10 98.3483 10.5689 INE476A16KK0 CANARA BK 18-Nov-13 98.2526 10.6415 15 1300 98.2622 10.5822 INE562A16DY3 INDIAN BK 18-Nov-13 98.2561 10.6198 9 750 98.2545 10.6299 INE483A16GB3 CENTRAL BK OF (I) 18-Nov-13 98.2563 10.6188 6 725 98.2545 10.6299 INE040A16AB4 HDFC BK 18-Nov-13 98.2480 10.6702 14 725 98.2480 10.6702 INE667A16CI5 SYNDICATE BK 18-Nov-13 98.2512 10.6501 6 600 98.2529 10.6398 INE652A16HQ9 STATE BK OF PATIALA 18-Nov-13 98.2545 10.6299 3 100 98.2545 10.6299 INE476A16KL8 CANARA BK 19-Nov-13 98.2215 10.6598 1 100 98.2215 10.6598 INE008A16QU7 IDBI BK 20-Nov-13 98.2395 10.5500 1 25 98.2395 10.5500 INE652A16EO1 STATE BK OF PATIALA 3-Dec-13 97.8900 10.4900 1 25 97.8900 10.4900 INE238A16TP4 AXIS BK 11-Dec-13 97.6077 10.6499 1 12 97.6077 10.6499 INE237A16WI5 KOTAK MAH BK 11-Dec-13 97.5989 10.6900 1 10 97.5989 10.6900 INE649A16CV6 STATE BK OF HYDERABAD 13-Dec-13 97.6154 10.4899 1 50 97.6154 10.4899 INE095A16KG6 INDUSIND BK 17-Dec-13 97.3815 10.9050 1 50 97.3815 10.9050 INE141A16JE5 OBC 3-Jan-14 96.9587 10.6999 1 100 96.9587 10.6999 INE428A16JK3 ALLAHABAD BK 6-Mar-14 95.3638 10.4999 1 25 95.3638 10.4999 INE652A16HM8 STATE BK OF PATIALA 4-Sep-14 91.1337 10.1458 3 30 91.1423 10.1350 INE112A16EA5 CORPORATION BK 4-Sep-14 91.0594 10.2100 1 25 91.0594 10.2100 INE112A16EA5 CORPORATION BK 4-Sep-14 91.0985 10.1901 1 25 91.0985 10.1901 INE652A16HM8 STATE BK OF PATIALA 4-Sep-14 91.0196 10.2600 1 5 91.0196 10.2600 INE648A16GG0 STATE BK OF BIKANER AND 9-Sep-14 91.0554 10.1000 1 25 91.0554 10.1000 INE695A16IK9 UNITED BK OF (I) 11-Sep-14 90.8245 10.3000 1 5 90.8245 10.3000 INE141A16MK6 OBC 12-Sep-14 90.9136 10.1900 1 25 90.9136 10.1900 INE434A16EG0 ANDHRA BK 15-Sep-14 90.7927 10.2251 1 25 90.7927 10.2251 INE608A16FE1 PUNJAB AND SIND BK 16-Sep-14 90.6265 10.4000 1 23.2 90.6265 10.4000 INE238A16TT6 AXIS BK 16-Sep-14 90.6755 10.3400 1 5 90.6755 10.3400 INE008A16SE7 IDBI BK 17-Sep-14 90.6871 10.2975 1 50 90.6871 10.2975 INE695A16IO1 UNITED BK OF (I) 17-Sep-14 90.7076 10.2725 2 45 90.7076 10.2725 INE528G16VI6 YES BK 17-Sep-14 90.6359 10.3599 1 7 90.6359 10.3599 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com